Графика в библиотеке DoEasy (Часть 94): Составные графические объекты, перемещение и удаление

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы начали создание составных графических объектов. Для определения составного графического объекта мы ввели новый тип графического элемента — расширенный стандартный графический объект. Все графические объекты, участвующие в создании составного графического объекта, будут иметь такой тип.

Пока мы не создаём никаких классов для создания определённых составных графических объектов, а лишь делаем функционал, который впоследствии позволит нам создать классы предопределённых составных графических объектов, что, естественно, не исключает возможности создания собственных составных графических объектов как программно, так и "на лету" — прямо на графике.



Разделим работу над этим функционалом по частям. Сначала создадим весь необходимый инструментарий для создания составных графических объектов и управления ими, затем создадим предопределённые классы таких объектов (впрочем, тут всё зависит от фантазии и потребностей каждого, поэтому создание таких объектов — очень индивидуально, и классы предопределённых составных графических объектов будут являться лишь примером их создания), а затем приступим к реализации функционала, позволяющего создавать составные графические объекты визуально вручную, реалтайм прямо на графике.

Сегодня по большей части мы будем дорабатывать то, что было создано в прошлой статье. Сделаем установку координатных точек привязки в подчинённые объекты и получение этих координат. Протестируем перемещение базового объекта, к которому прикреплены подчинённые (и поймём, что не всё так просто, и что требуется разработка функционала перемещения координатных точек составного объекта на более сложном уровне, чем просто отслеживание одного события объекта), а также создадим функционал для удаления составного графического объекта.

Перемещение координатных точек графического объекта приводит к появлению события CHARTEVENT_OBJECT_DRAG лишь в момент отпускания кнопки мыши. Соответственно, если отслеживать только это событие, то в момент перемещения базового графического объекта (пока кнопка мышки не отпущена), все привязанные к нему объекты будут оставаться на прежних своих местах, и лишь после отпускания кнопки и появлении события, привязанные объекты переместятся на свои точки привязки к базовому объекту. Значит, необходимо отслеживать перемещение мышки с зажатой левой кнопкой. И при этом ещё знать, что кнопка была зажата на базовом графическом объекте, в районе его координатной точки привязки к графику (или центральной). И во время перемещения объекта пересчитывать расположение его координатных точек и точек привязки его подчинённых объектов.

Но и событие CHARTEVENT_OBJECT_DRAG тоже нужно обрабатывать в самом конце такого перемещения — чтобы зафиксировать конечные координаты базового объекта и пересчитать по ним координаты всех привязанных к нему подчинённых графических объектов.

Сегодня сделаем лишь обработку события CHARTEVENT_OBJECT_DRAG и пересчёт координат привязанных объектов в соответствии с новым расположением координат базового объекта. Удаление составного графического объекта будем осуществлять при удалении базового. При поступлении такого события удалим все привязанные к нему графические объекты. Пока сделаем просто — запретим выбирать щелчком по объекту все привязанные к базовому графические объекты. Таким образом, чтобы удалить составной графический объект, нужно будет выбрать именно базовый, и его удалить. Выбрать на графике любой из привязанных объектов мышкой не получится, и это будет первым, и самым простым способом для защиты от разрушения составного графического объекта.

Но можно будет открыть список объектов (Ctrl+B), выбрать свойства любого привязанного объекта и установить для него возможность выбора, либо сразу удалить в окне списка графических объектов. Поэтому впоследствии сделаем и обработку такого (намеренного) разрушения составного графического объекта — при удалении любого из привязанных к базовому графических объектов, мы будем удалять все объекты, которые участвуют в построении составного графического объекта. Т.е., сделаем так, что при удалении любого объекта, входящего в состав составного — будет полностью удаляться весь этот объект. А вот чтобы действительно открепить привязанный графический объект от базового, мы впоследствии сделаем для этого такой функционал.



Доработка классов библиотеки

По обыкновению, сначала впишем все новые сообщения библиотеки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ADDED_OBJ_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_DEL_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_RNM_LIST,

...

MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_X, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_Y, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_PP_DATA_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_X, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_Y, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось получить список вновь добавленных объектов" , "Failed to get the list of newly added objects" }, { "Не удалось изъять графический объект из списка" , "Failed to detach graphic object from the list" }, { "Не удалось удалить графический объект из списка" , "Failed to delete graphic object from the list" }, { "Не удалось удалить графический объект с графика" , "Failed to delete graphic object from the chart" } , { "Не удалось поместить графический объект в список удалённых объектов" , "Failed to place graphic object in the list of deleted objects" }, { "Не удалось поместить графический объект в список переименованных объектов" , "Failed to place graphic object in the list of renamed objects" },

...

{ "Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси X" , "The object does not have any pivot points set along the x-axis" }, { "Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси Y" , "The object does not have any pivot points set along the y-axis" }, { "Объект не привязан к базовому графическому объекту" , "The object is not attached to the base graphical object" }, { "Не удалось создать объект данных опорной точки X и Y." , "Failed to create X and Y reference point data object" }, { "Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты X: " , "Number of reference points of the base object to set the X coordinate: " } , { "Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты Y: " , "Number of reference points of the base object to set the Y coordinate: " } , };





Во всех файлах классов-наследников объекта абстрактного стандартного графического объекта, хранящихся в папке

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\, в их методах для вывода краткого описания объекта сделаем небольшую доработку:

void CGStdArrowBuyObj::PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ) { :: Print ( (dash ? " - " : "" )+ this .Header(symbol), " \"" ,CGBaseObj::Name(), "\": ID " ,( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ), ", " ,:: TimeToString (CGBaseObj::TimeCreate(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ); }

Так как все виртуальные методы, выводящие краткое наименование объекта, должны иметь точно такой же набор входных параметров, как и у метода родительского класса, то в этих методах у нас были (и ещё есть) неиспользуемые входные параметры. Один из них — вывод дефиса перед текстом, возвращаемым из метода, мы сейчас реализовали. Если в метод передать флаг dash со значением true, то перед выводом краткого наименования объекта будет написан дефис (пример такого вывода будет далее в статье). Это удобно, если нужно написать заголовок, а под ним вывести перечисление наименований объектов.

Такие (абсолютно идентичные рассмотренному) изменения уже сделаны во всех файлах классов, наследуемых от класса абстрактного стандартного графического объекта. С ними можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах.



Все основные изменения, которые сегодня будем рассматривать, коснулись файла с классом абстрактного стандартного графического объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh.

В классе данных опорной точки зависимого объекта, находящемся в этом же файле, массив был объявлен с именем, включающим в себя указание координаты: m_property_x[][2] Это осталось после экспериментов с двумя массивами в одном классе — для координат X и Y. В дальнейшем от этой затеи я отказался, а наименование массива осталось некорректным. Поэтому он был переименован в m_property[][2].



В публичную секцию класса был добавлен метод для вывода наименования оси, координаты которой хранятся в классе, метод для возврата свойства и модификатора свойства, хранящихся в массиве и метод, возвращающий описание количества опорных точек базового объекта, по которым рассчитывается точка координаты, к которой прикрепляется зависимый графический объект — этот метод полезен для отладки:

class CPivotPointData { private : bool m_axis_x; int m_property[][ 2 ]; public : void SetAxisX( const bool axis_x) { this .m_axis_x=axis_x; } bool IsAxisX( void ) const { return this .m_axis_x; } string AxisDescription( void ) const { return ( this .m_axis_x ? "X" : "Y" );} int GetBasePivotsNum( void ) const { return :: ArrayRange ( this .m_property, 0 ); } bool AddNewBasePivotPoint( const string source, const int pivot_prop, const int pivot_num) { int pivot_index= this .GetBasePivotsNum(); if (:: ArrayResize ( this .m_property,pivot_index+ 1 )!=pivot_index+ 1 ) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); return false ; } return this .ChangeBasePivotPoint(source,pivot_index,pivot_prop,pivot_num); } bool ChangeBasePivotPoint( const string source, const int pivot_index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { int n= this .GetBasePivotsNum(); if (n== 0 ) { CMessage::ToLog(source,( this .IsAxisX() ? MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_X : MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_Y)); return false ; } if (pivot_index< 0 || pivot_index>n- 1 ) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return false ; } this .m_property[pivot_index][ 0 ]=pivot_prop; this .m_property[pivot_index][ 1 ]=pivot_num; return true ; } int GetProperty( const string source, const int index) const { if (index< 0 || index> this .GetBasePivotsNum()- 1 ) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return WRONG_VALUE ; } return this .m_property[index][ 0 ]; } int GetPropertyModifier( const string source, const int index) const { if (index< 0 || index> this .GetBasePivotsNum()- 1 ) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return WRONG_VALUE ; } return this .m_property[index][ 1 ]; } string GetBasePivotsNumDescription( void ) const { return CMessage::Text(IsAxisX() ? MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_X : MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_Y)+ ( string ) this .GetBasePivotsNum(); } CPivotPointData( void ){;} ~CPivotPointData( void ){;} };

Все методы очень простые, их логика должна быть понятна из кода, поэтому оставим их для самостоятельного изучения.





В классе данных опорных точек X и Y составного объекта добавим методы, возвращающие результат вызова только что рассмотренных новых методов:

class CPivotPointXY : public CObject { private : CPivotPointData m_pivot_point_x; CPivotPointData m_pivot_point_y; public : CPivotPointData *GetPivotPointDataX( void ) { return & this .m_pivot_point_x; } CPivotPointData *GetPivotPointDataY( void ) { return & this .m_pivot_point_y; } int GetBasePivotsNumX( void ) const { return this .m_pivot_point_x.GetBasePivotsNum(); } int GetBasePivotsNumY( void ) const { return this .m_pivot_point_y.GetBasePivotsNum(); } bool AddNewBasePivotPointX( const int pivot_prop, const int pivot_num) { return this .m_pivot_point_x.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop,pivot_num); } bool AddNewBasePivotPointY( const int pivot_prop, const int pivot_num) { return this .m_pivot_point_y.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop,pivot_num); } bool AddNewBasePivotPointXY( const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { bool res= true ; res &= this .m_pivot_point_x.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop_x,pivot_num_x); res &= this .m_pivot_point_y.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop_y,pivot_num_y); return res; } bool ChangeBasePivotPointX( const int pivot_index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { return this .m_pivot_point_x.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop,pivot_num); } bool ChangeBasePivotPointY( const int pivot_index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { return this .m_pivot_point_y.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop,pivot_num); } bool ChangeBasePivotPointXY( const int pivot_index, const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { bool res= true ; res &= this .m_pivot_point_x.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop_x,pivot_num_x); res &= this .m_pivot_point_y.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop_y,pivot_num_y); return res; } int GetPropertyX( const string source, const int index) const { return this .m_pivot_point_x.GetProperty(source,index); } int GetPropertyModifierX( const string source, const int index) const { return this .m_pivot_point_x.GetPropertyModifier(source,index); } int GetPropertyY( const string source, const int index) const { return this .m_pivot_point_y.GetProperty(source,index); } int GetPropertyModifierY( const string source, const int index) const { return this .m_pivot_point_y.GetPropertyModifier(source,index); } string GetBasePivotsNumXDescription( void ) const { return this .m_pivot_point_x.GetBasePivotsNumDescription(); } string GetBasePivotsNumYDescription( void ) const { return this .m_pivot_point_y.GetBasePivotsNumDescription(); } CPivotPointXY( void ){ this .m_pivot_point_x.SetAxisX( true ); this .m_pivot_point_y.SetAxisX( false ); } ~CPivotPointXY( void ){;} };

Каждый из этих методов возвращает результат вызова одноимённого метода соответствующего класса, хранящего данные о координатах по оси X или Y.

В методах, в их наименованиях, добавлено указание на данные какой именно координаты возвращает метод, например GetPropertyX или GetPropertyY.



Класс связанных данных опорных точек составного объекта претерпел достаточно большую доработку в основном по части наименований методов. Просто при отладке я начал путаться в наименованиях методов, которые были не совсем однозначны. Поэтому переименовал их для большей наглядности. Например, наименование метода CreateNewLinkedPivotPoint(), который добавляет новую точку привязки зависимого объекта по координатам X и Y, сбивало с толку, так как PivotPoint — точка привязки, используется для задания координаты X или Y базового объекта для расчёта координаты, к которой будет прикрепляться зависимый объект. А сама координатная точка может рассчитываться из нескольких PivotPoint. Поэтому метод был переименован в CreateNewLinkedCoord(), что прямо говорит о добавлении новой точки координат.



Для сокращения кода методов были использованы тернарные операторы. Например метод

CPivotPointData *GetBasePivotPointDataX( const int index) const { CPivotPointXY *obj= this .GetLinkedPivotPointXY(index); if (obj== NULL ) return NULL ; return obj.GetPivotPointDataX(); }

теперь выглядит так:

CPivotPointData *GetBasePivotPointDataX( const int index_coord_point) const { CPivotPointXY *obj= this .GetLinkedCoord(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.GetPivotPointDataX() : NULL ); }

что абсолютно одно и то же, но короче.



Также в публичную секцию класса были добавлены методы, возвращающие результат вызова одноимённых методов классов , соответствующих требуемой координате, что в итоге облегчило получение требуемых данных:

bool AddNewBasePivotPointX( const int index_coord_point, const int pivot_prop, const int pivot_num) { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataX(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop,pivot_num) : false ); } bool AddNewBasePivotPointY( const int index_coord_point, const int pivot_prop, const int pivot_num) { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataY(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop,pivot_num) : false ); } bool AddNewBasePivotPointXY( const int index_coord_point, const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { CPivotPointData *objx= this .GetBasePivotPointDataX(index_coord_point); if (objx== NULL ) return false ; CPivotPointData *objy= this .GetBasePivotPointDataY(index_coord_point); if (objy== NULL ) return false ; bool res= true ; res &=objx.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop_x,pivot_num_x); res &=objy.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop_y,pivot_num_y); return res; } bool ChangeBasePivotPointX( const int index_coord_point, const int pivot_index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataX(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop,pivot_num) : false ); } bool ChangeBasePivotPointY( const int index_coord_point, const int pivot_index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataY(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop,pivot_num) : false ); } bool ChangeBasePivotPointXY( const int index_coord_point, const int pivot_index, const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { CPivotPointData *objx= this .GetBasePivotPointDataX(index_coord_point); if (objx== NULL ) return false ; CPivotPointData *objy= this .GetBasePivotPointDataY(index_coord_point); if (objy== NULL ) return false ; bool res= true ; res &=objx.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop_x,pivot_num_x); res &=objy.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop_y,pivot_num_y); return res; } int GetPropertyX( const int index_coord_point, const int index) const { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataX(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.GetProperty(DFUN,index) : WRONG_VALUE ); } int GetPropertyModifierX( const int index_coord_point, const int index) const { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataX(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.GetPropertyModifier(DFUN,index) : WRONG_VALUE ); } int GetPropertyY( const int index_coord_point, const int index) const { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataY(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.GetProperty(DFUN,index) : WRONG_VALUE ); } int GetPropertyModifierY( const int index_coord_point, const int index) const { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataY(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.GetPropertyModifier(DFUN,index) : WRONG_VALUE ); } string GetBasePivotsNumXDescription( const int index_coord_point) const { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataX(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.GetBasePivotsNumDescription() : "WRONG_VALUE" ); } string GetBasePivotsNumYDescription( const int index_coord_point) const { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataY(index_coord_point); return (obj!= NULL ? obj.GetBasePivotsNumDescription() : "WRONG_VALUE" ); } CLinkedPivotPoint( void ){;} ~CLinkedPivotPoint( void ){;} };





В методах, возвращающих описание свойства, в классе абстрактного стандартного графического объекта добавим индекс требуемого свойства:

virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property , const int index= 0 ); string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property , const int index= 0 ); string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property , const int index= 0 ); virtual string AnchorDescription( void ) const { return ( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, 0 ); }

Это нам позволит в дальнейшем сделать так, чтобы методы выводили не полный список всех свойств графического объекта, а лишь требуемое.

Поясню. Например, у трендовой линии две точки привязки к графику. Для указания времени (координата X) или цены (координата Y) используется модификатор свойства (индекс в вышерассмотренных методах) для указания какой именно точки — левой или правой, нам нужно получить координаты. На данный момент метод выводит полный список всех свойств — пишет заголовок, и под ним значения обеих точек привязки:

OnChartEvent : Координата времени: - Опорная точка 0 : 2022.01 . 24 20 : 59 - Опорная точка 1 : 2022.01 . 26 22 : 00

...

OnChartEvent : Координата цены: - Опорная точка 0 : 1.13284 - Опорная точка 1 : 1.11846

Но когда нам нужно вывести какую-либо одну точку, то на данный момент нет простого способа это сделать — нужно самостоятельно написать наименование свойства и его значение. Впоследствии мы, при использовании введённых индексов, сделаем простой способ вывести наименование и значение требуемой точки привязки. А пока зададим индексам значения по умолчанию — чтобы не исправлять много ошибок, да и впоследствии будет проще вводить изменения, просто убрав значение по умолчанию и вписывая нужную обработку возникших ошибок для вывода либо полного описания (как сейчас), либо выборочного для одной точки привязки.



В публичную секцию добавим метод, возвращающий количество привязанных объектов к базовому и подправим наименования методов:

CArrayObj *GetListDependentObj( void ) { return & this .m_list; } CGStdGraphObj *GetDependentObj( const int index) { return this .m_list.At(index); } int GetNumDependentObj( void ) { return this .m_list.Total(); } string NameDependent( const int index); bool AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj); CLinkedPivotPoint*GetLinkedPivotPoint( void ) { return & this .m_linked_pivots; } bool AddNewLinkedCoord ( const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { if ( this .BaseObjectID()== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE); return false ; } return this .m_linked_pivots. CreateNewLinkedCoord (pivot_prop_x,pivot_num_x,pivot_prop_y,pivot_num_y); } bool AddNewLinkedCoord (CGStdGraphObj *obj, const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { if ( this .TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false ; } if (obj== NULL ) return false ; return obj. AddNewLinkedCoord (pivot_prop_x,pivot_num_x,pivot_prop_y,pivot_num_y); }





Переименуем методы GetLinkedPivotsNum() и объявим новые приватные методы для установки координат в подчинённые графические объекты:

int GetBasePivotsNumX( const int index) { return this .m_linked_pivots.GetBasePivotsNumX(index); } int GetBasePivotsNumY( const int index) { return this .m_linked_pivots.GetBasePivotsNumY(index); } int GetBasePivotsNumX(CGStdGraphObj *obj, const int index) const { return (obj!= NULL ? obj.GetBasePivotsNumX(index): 0 ); } int GetBasePivotsNumY(CGStdGraphObj *obj, const int index) const { return (obj!= NULL ? obj.GetBasePivotsNumY(index): 0 ); } int GetLinkedCoordsNum( void ) const { return this .m_linked_pivots.GetNumLinkedCoords(); } int GetLinkedPivotsNum(CGStdGraphObj *obj) const { return (obj!= NULL ? obj.GetLinkedCoordsNum() : 0 ); } private : void SetCoordXToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordXFromBaseObj( const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordYToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordYFromBaseObj( const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetDependentINT(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const long value, const int modifier); void SetDependentDBL(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const double value, const int modifier); void SetDependentSTR(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const string value, const int modifier); public : CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; this .m_species= WRONG_VALUE ; } ~CGStdGraphObj() { if ( this .Prop!= NULL ) delete this .Prop; } protected : CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id, const int pivots, const string name); public :





В методе, добавляющем подчинённый стандартный графический объект в список привязанных объектов к базовому, добавим установку свойств:

bool CGStdGraphObj::AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj) { if ( this .TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false ; } if (! this .m_list.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_DEP_EXT_OBJ_TO_LIST); return false ; } obj.SetNumber( this .m_list.Total()- 1 ); obj.SetBaseName( this .Name()); obj.SetBaseObjectID( this .ObjectID()); obj.SetFlagSelected( false , false ); obj.SetFlagSelectable( false , false ); obj.SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED); return true ; }

Флаг выбранности объекта установим в false — чтобы вновь добавленный объект не был выбран, и сразу же запретим доступность объекта, установив соответствующий флаг тоже в false. Затем зададим объекту тип "расширенный стандартный графический объект". Таким образом мы не сможем выбирать мышкой на графике эти объекты, и они будут доступны в списке расширенных стандартных графических объектов — чтобы можно было программно их выбрать по типу и наименованию базового графического объекта.

Метод, устанавливающий координату X из указанного свойства базового объекта в указанный подчинённый объект:

void CGStdGraphObj::SetCoordXToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to) { int prop= WRONG_VALUE ; switch (obj.TypeGraphObject()) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : prop=GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE; break ; default : prop=GRAPH_OBJ_PROP_TIME; break ; } if (prop_from<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL) { this .SetDependentINT(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop, this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop_from,modifier_from),modifier_to); } else if (prop_from<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL) { this .SetDependentINT(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop,( long ) this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)prop_from,modifier_from),modifier_to); } else if (prop_from<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL) { this .SetDependentINT(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop,( long ) this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)prop_from,modifier_from),modifier_to); } }

В зависимости от типа объекта выбираем нужное свойство — либо это координата времени, либо координата в пикселях экрана, и далее устанавливаем в свойство координаты объекта, переданного в метод по указателю, то свойство, данные которого переданы во входных параметрах метода — само свойство, его модификатор, и указываем модификатор устанавливаемого свойства в самом объекте. В итоге в графический объект будут установлены нужные координаты той точки привязки, параметры которой мы передали в метод.

Метод, устанавливающий координату Y из указанного свойства базового объекта в указанный подчинённый объект:

void CGStdGraphObj::SetCoordYToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to) { int prop= WRONG_VALUE ; switch (obj.TypeGraphObject()) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : prop=GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE; break ; default : prop=GRAPH_OBJ_PROP_PRICE; break ; } if (prop_from<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL) { if (prop==GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE) this .SetDependentINT(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop, this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop_from,modifier_from),modifier_to); else this .SetDependentDBL(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)prop, this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop_from,modifier_from),modifier_to); } else if (prop_from<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL) { if (prop==GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE) this .SetDependentINT(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop,( long ) this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)prop_from,modifier_from),modifier_to); else this .SetDependentDBL(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)prop, this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)prop_from,modifier_from),modifier_to); } else if (prop_from<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL) { if (prop==GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE) this .SetDependentINT(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)prop,( long ) this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)prop_from,modifier_from),modifier_to); else this .SetDependentDBL(obj,(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)prop,( double ) this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)prop_from,modifier_from),modifier_to); } }

Здесь практически всё то же самое, что и в методе для установки X-координаты, но есть одно исключение: координата X всегда целочисленная — либо время, либо количество пикселей, а вот координата Y может быть как целочисленной (количество пикселей), так и вещественной (цена). Поэтому здесь мы проверяем какое у нас в итоге свойство должно быть установлено, и в зависимости от этого устанавливаем значение либо в целочисленное свойство объекта, либо в вещественное.



Метод, устанавливающий в указанный подчинённый объект целочисленное свойство:

void CGStdGraphObj::SetDependentINT(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const long value , const int modifier) { if (obj==NULL || obj.BaseObjectID()== 0 ) return ; switch (prop) { case GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES : obj.SetVisibleOnTimeframes(( int ) value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BACK : obj.SetFlagBack( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER : obj.SetZorder( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN : obj.SetFlagHidden( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED : obj.SetFlagSelected( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE : obj.SetFlagSelectable( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_TIME : obj.SetTime( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_COLOR : obj.SetColor((color) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_STYLE : obj.SetStyle((ENUM_LINE_STYLE) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH : obj.SetWidth(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_FILL : obj.SetFlagFill( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_READONLY : obj.SetFlagReadOnly( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS : obj.SetLevels(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR : obj.SetLevelColor((color) value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE : obj.SetLevelStyle((ENUM_LINE_STYLE) value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH : obj.SetLevelWidth(( int ) value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN : obj.SetAlign((ENUM_ALIGN_MODE) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE : obj.SetFontSize(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT : obj.SetFlagRayLeft( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT : obj.SetFlagRayRight( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_RAY : obj.SetFlagRay( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE : obj.SetFlagEllipse( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE : obj.SetArrowCode((uchar) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR : obj.SetAnchor(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE : obj.SetXDistance(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE : obj.SetYDistance(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION : obj.SetDirection((ENUM_GANN_DIRECTION) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE : obj.SetDegree((ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES : obj.SetFlagDrawLines( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_STATE : obj.SetFlagState( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_ID : obj.SetChartObjChartID( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD : obj.SetChartObjPeriod((ENUM_TIMEFRAMES) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE : obj.SetChartObjChartScale(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE : obj.SetFlagChartObjPriceScale( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE : obj.SetFlagChartObjDateScale( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE : obj.SetXSize(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE : obj.SetYSize(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET : obj.SetXOffset(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET : obj.SetYOffset(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR : obj.SetBGColor((color) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CORNER : obj.SetCorner((ENUM_BASE_CORNER) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE : obj.SetBorderType((ENUM_BORDER_TYPE) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR : obj.SetBorderColor((color) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID : obj.SetBaseObjectID( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_GROUP : obj.SetGroup(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY : obj.SetAllowChangeMemory(( bool ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_TYPE : case GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE : case GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES : case GRAPH_OBJ_PROP_BELONG : case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM : case GRAPH_OBJ_PROP_NUM : case GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME : default : break ; } }

Если передан невалидный указатель на объект, либо объект не является подчинённым (не привязан к базовому) — выходим. Далее просто устанавливаем в объект переданное в метод свойство. Некоторые свойства объекта менять нельзя, поэтому они находятся в конце списка переключателя switch, и не обрабатываются никак.

Метод, устанавливающий в указанный подчинённый объект вещественное свойство:

void CGStdGraphObj::SetDependentDBL(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const double value , const int modifier) { if (obj==NULL || obj.BaseObjectID()== 0 ) return ; switch (prop) { case GRAPH_OBJ_PROP_PRICE : obj.SetPrice( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE : obj.SetLevelValue( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_SCALE : obj.SetScale( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE : obj.SetAngle( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION : obj.SetDeviation( value ); break ; default : break ; } }

Метод, устанавливающий в указанный подчинённый объект строковое свойство:



void CGStdGraphObj::SetDependentSTR(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const string value , const int modifier) { if (obj==NULL || obj.BaseObjectID()== 0 ) return ; obj.SetProperty(prop,modifier, value ); switch (prop) { case GRAPH_OBJ_PROP_TEXT : obj.SetText( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP : obj.SetTooltip( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT : obj.SetLevelText( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_FONT : obj.SetFont( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE : obj.SetBMPFile( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL : obj.SetChartObjSymbol( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME : obj.SetBaseName( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_NAME : default : break ; } }

Оба метода идентичны методу, устанавливающему целочисленное свойство.







Перемещение и удаление составного графического объекта

При перемещении составного графического объекта (а переместить мы его можем только перемещением базового), нам необходимо чтобы все прикреплённые к базовому зависимые графические объекты перемещались вслед за базовым. Как уже упоминалось в самом начале, простым отслеживанием событий этого не достичь — событие наступает в момент отпускания кнопки мышки после перемещения графического объекта. При этом он принимает свои окончательные изменённые свойства, и их нужно прописать в привязанные к нему объекты — чтобы и они переместились на соответствующие своим координатам привязки позиции. Это будет окончательным этапом перемещения составного графического объекта. В то время, пока мы объект перемещаем мышкой, и ещё её не отпустили, нам тоже нужно отслеживать изменение расположения графического объекта на графике — чтобы интерактивно отслеживать его координаты и соответствующим образом перемещать привязанные к базовому зависимые объекты. Но этим мы займёмся позже. А сейчас нам нужно сделать перерасчёт точек расположения зависимых объектов после перемещения базового в составном графическом объекте.

Для этого в методе, проверяющем изменения свойств объекта, в том же классе абстрактного графического объекта, впишем такой блок кода:

void CGStdGraphObj::PropertiesCheckChanged( void ) { CGBaseObj::ClearEventsList(); bool changed= false ; int begin= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j) && prop!=GRAPH_OBJ_PROP_NAME) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } if (changed) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_events.Total();i++) { CGBaseEvent *event= this .m_list_events.At(i); if (event== NULL ) continue ; :: EventChartCustom (:: ChartID (),event.ID(),event.Lparam(),event.Dparam(),event.Sparam()); } if ( this .AllowChangeHistory()) { int total=HistoryChangesTotal(); if ( this .CreateNewChangeHistoryObj(total< 1 )) :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_SUCCESS_CREATE_SNAPSHOT), " #" ,(total== 0 ? "0-1" : ( string )total), ": " , this .HistoryChangedObjTimeChangedToString(total- 1 ) ); } if ( this .m_list.Total()> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CGStdGraphObj *dep=m_list.At(i); if (dep== NULL ) continue ; CLinkedPivotPoint *pp=dep.GetLinkedPivotPoint(); if (pp== NULL ) continue ; int num=pp.GetNumLinkedCoords(); for ( int j= 0 ;j<num;j++) { int numx=pp.GetBasePivotsNumX(j); for ( int nx= 0 ;nx<numx;nx++) { int prop_from=pp.GetPropertyX(j,nx); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierX(j,nx); this .SetCoordXToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,nx); } int numy=pp.GetBasePivotsNumY(j); for ( int ny= 0 ;ny<numy;ny++) { int prop_from=pp.GetPropertyY(j,ny); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierY(j,ny); this .SetCoordYToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,ny); } } } :: ChartRedraw (m_chart_id); } this .PropertiesCopyToPrevData(); } }

Смысл тут в том, что если у графического объекта зафиксировано какое-либо изменение, то смотрим есть ли у этого объекта зависимые и, если есть (список не пустой), то проходимся в цикле по каждому подчинённому объекту и устанавливаем в него новые значения для координат его расположения, которые записаны в этом объекте, и указывают на координаты базового — из этих координат получаем значения и записываем их в координаты подчинённого. После окончания цикла обновляем график — чтобы сразу же отобразить все изменения, а не ждать прихода нового тика.

Составной графический объект мы можем удалить с графика только удаляя базовый объект, к которому привязаны все подчинённые.

Такую ситуацию (удаление базового объекта) будем обрабатывать в классе-коллекции графических элементов в файле

\MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



В приватной секции класса объявим метод, обрабатывающий удаление стандартного расширенного графического объекта:

void Refresh( void ); void Refresh( const long chart_id); void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); private : void DeleteExtendedObj(CGStdGraphObj *obj);

За пределами тела класса напишем его реализацию:

void CGraphElementsCollection::DeleteExtendedObj(CGStdGraphObj *obj) { if (obj== NULL ) return ; long chart_id=obj. ChartID (); int total=obj.GetNumDependentObj(); if (total> 0 ) { for ( int n=total- 1 ;n> WRONG_VALUE ;n--) { CGStdGraphObj *dep=obj.GetDependentObj(n); if (dep== NULL ) continue ; if (!:: ObjectDelete (dep. ChartID (),dep.Name())) CMessage::ToLog(DFUN+dep.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); } :: ChartRedraw (chart_id); return ; } else if (obj.BaseObjectID()> 0 ) { string base_name=obj.BaseName(); long base_id=obj.BaseObjectID(); CGStdGraphObj *base=GetStdGraphObject(base_name,chart_id); if (base== NULL ) return ; int count=base.GetNumDependentObj(); for ( int n=count- 1 ;n> WRONG_VALUE ;n--) { CGStdGraphObj *dep=base.GetDependentObj(n); if (dep== NULL || ! this .IsPresentGraphObjOnChart(dep. ChartID (),dep.Name())) continue ; if (!:: ObjectDelete (dep. ChartID (),dep.Name())) { CMessage::ToLog(DFUN+dep.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); continue ; } } if (!:: ObjectDelete (base. ChartID (),base.Name())) CMessage::ToLog(DFUN+base.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); } :: ChartRedraw (chart_id); }

Вся логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Вкратце: если удалён базовый объект (в его списке есть привязанные объекты), то удалим все привязанные к нему объекты с графика. Если же был удалён зависимый графический объект, то нам нужно узнать к какому объекту он был прикреплён (найти базовый объект составного графического объекта), затем пройтись по списку прикреплённых к нему зависимых объектов и все их удалить.

Этот метод вызывается в методе обновления списка всех графических объектов в блоке обработки удаления графического объекта:

void CGraphElementsCollection::Refresh( void ) { this .RefreshForExtraObjects(); long chart_id= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart_id=:: ChartNext (chart_id); if (chart_id< 0 ) break ; CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .RefreshByChartID(chart_id); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (obj_ctrl.IsEvent()) { if (obj_ctrl.Delta()> 0 ) { if (! this .AddGraphObjToCollection(DFUN_ERR_LINE,obj_ctrl)) continue ; } else if (obj_ctrl.Delta()< 0 ) { int index= WRONG_VALUE ; for ( int j= 0 ;j<-obj_ctrl.Delta();j++) { CGStdGraphObj *obj= this .FindMissingObj(chart_id,index); if (obj!= NULL ) { long lparam=obj. ChartID (); string sparam=obj.Name(); double dparam=( double )obj.TimeCreate(); if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { this .DeleteExtendedObj(obj); } if ( this .MoveGraphObjToDeletedObjList(index)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE,lparam,dparam,sparam); } } } } i++; } }

И этого достаточно для обработки удаления составного стандартного графического объекта.

Протестируем что у нас получилось.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и

сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part94\ под новым именем TestDoEasyPart94.mq5.

Никаких изменений в советнике делать не будем. Ну, может только уберём вывод записей в журнал о создаваемых объектах, из которых строится составной графический объект в блоке обработки щелчка по графику в обработчике OnChartEvent():

if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { if (!IsCtrlKeyPressed()) return ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int sw= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,sw,time,price)) { datetime time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); double price2= iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); string name_base= "TrendLineExt" ; engine.CreateLineTrend(name_base, 0 , true ,time,price,time2,price2); CGStdGraphObj *obj=engine.GraphGetStdGraphObjectExt(name_base, ChartID ()); string name_dep= "PriceLeft" ; engine.CreatePriceLabelLeft(name_dep, 0 , false ,time,price); CGStdGraphObj *dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 0 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 0 ); name_dep= "PriceRight" ; engine.CreatePriceLabelRight(name_dep, 0 , false ,time2,price2); dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 1 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 1 ); } }

То, что здесь мы создаём объекты "Левая ценовая метка" и "Правая ценовая метка" как не расширенные, в этом нет ничего страшного, так как теперь в методе AddDependentObj() все прикреплённые объекты однозначно получают статус расширенного графического объекта.



Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, перемещение составного графического объекта не очень приятно выглядит — зависимые объекты встают на свои места только после отпускания кнопки мышки. Но это поправимо, и займёмся этим в следующих статьях. Удаление же объекта работает верно — при удалении базового графического объекта, удаляются и все подчинённые. Намеренное удаление одного из подчинённых приводит к удалению всего составного графического объекта.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу над составными графическими объектами.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



Графика в библиотеке DoEasy (Часть 89): Программное создание стандартных графических объектов. Базовый функционал

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 90): События стандартных графических объектов. Базовый функционал

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 91): События стандартных графических объектов в программе. История изменения имени объекта

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 92): Класс памяти стандартных графических объектов. История изменения свойств объекта

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 93): Готовим функционал для создания составных графических объектов

