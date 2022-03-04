Советы профессионального программиста (Часть III): Логирование. Подключение к системе сбора и анализа логов Seq
Содержание
- Введение
- Seq — система сбора и анализа логов
- Класс Logger
- Тестирование класса Logger
- Импорт логов MetaTrader 5 в Seq
- Заключение
Введение
Логирование — это вывод сообщений для анализа работы приложений. Функции MQL5 Print и PrintFormat сохраняют свой вывод в журнал экспертов. Журнал экспертов — это текстовый файл в формате Unicode. Каждый день, чтобы не перегружать логи, создается новый файл MQL5/Logs/yyyymmdd.log.
Все скрипты и эксперты на всех открытых графиках "пишут лог" в один файл. При этом часть лога остается в дисковом кеше. Иначе говоря, если открыть файл лога из проводника, то вы не увидите в нем последнюю информацию, поскольку она находится в кеше. Чтобы заставить терминал сбросить (сохранить) кеш в файл, нужно либо завершить работу и закрыть терминал, либо через контекстное меню вкладки Эксперт выбрать пункт "Открыть". Откроется каталог с файлами логов.
Анализировать такие логи, особенно в терминале, не очень легко, но необходимо. В первой части советов я показал один из способов облегчения поиска, выборки и просмотра информации в логах терминала. В данной статье я покажу как:
- унифицировать вывод логов (класс Logger)
- подключить логи к системе сбора и анализа логов Seq
- просматривать сообщения (события) в режиме онлайн (в Seq)
- импортировать обычные логи МТ5 в Seq (пакет на Python)
Seq — система сбора и анализа логов
Seq — это сервер поиска и анализа логов приложений в режиме реального времени. Его тщательно продуманный пользовательский интерфейс, хранилище событий в формате JSON и язык SQL запросов делают его эффективной платформой для обнаружения и диагностики проблем в сложных приложениях и микросервисах.
Для передачи сообщений в Seq, необходимо:
- Установить Seq на компьютер.
После установки, интерфейс пользователя (UI) Seq будет доступен по адресу
http://localhost:5341/#/events
- Добавить в файл c:/windows/system32/drivers/etc/hosts строку
127.0.0.1 seqlocal.net
чтобы иметь возможность добавления URL в настройки Терминала МetaТrader 5
- Запретить в Seq использование timezone, чтобы показывать время сообщений "как есть"
- перейти в UI Seq
- перейти в admin/Preferences/Preferences
- включить пункт Show timestamps in Coordinated Universal Time (UTC)
- Добавить в MT5/Tools/Options/Expert Advisors
http://seqlocal.net
чтобы разрешить функции WebRequest использовать данный URL
Класс Logger
Выскажу банальную мысль: чтобы получить унифицированную (структурированную) информацию, необходимо ее формировать и выводить одинаковым образом. Для этого предназначен класс Logger, он полностью автономный. Т.е. без дополнительных зависимостей в виде подключений #include. Как говорится, пользуйтесь прямо из коробки.
// уровни сообщений #define LEV_DEBUG "DBG" // отладка (для служебного пользования) #define LEV_INFO "INF" // информация (для отслеживания функционала) #define LEV_WARNING "WRN" // предупреждение (обрати внимание) #define LEV_ERROR "ERR" // не критическая ошибка (смотри лог, работать можно) #define LEV_FATAL "FTL" // фатальная ошибка (работать нельзя)
Уровень сообщения дает приблизительное представление о важности (серьезности) и срочности сообщения. Чтобы в журнале эксперта уровни хорошо читались (выделялись и были выровнены), я обозначил их в виде трехбуквенных префиксов: DBG, INF, WRN, ERR, FTL.
- DEBUG предназначен для программиста и во многих системах логгирования не выводится на консоль, но сохраняется в файл. DEBUG сообщения выводятся чаще других и как правило содержат наименования функций с параметрами и/или результатами их вызова.
- INFO предназначен для пользователя. Выводятся реже DEBUG-сообщений и содержит информацию о функционировании приложения. Например, действия пользователя (клик по пункту меню), результаты транзакций и прочее, т.е. все что может понять обычный пользователь.
- WARNING говорит о том, что на данную информацию надо обратить внимание. Например: открытие или закрытие сделки, срабатывание отложенного ордера и т.д.
- ERROR говорит об ошибке, но не критической, после возникновения которой функционирование приложения продолжается. Например, недопустимый уровень цены или стопа в ордере, из-за которого ордер был отклонен (не исполнен).
- FATAL говорит о критической ошибке, после которой дальнейшая работа приложения (если она продолжится) в штатном режиме не гарантирована. Надо срочно остановить приложение и исправить ошибку.
Для читабельности и сокращения кода вывод сообщений проводится через следующие макроподстановки (макросы)
// макросы вывода сообщений #define LOG_SENDER gLog.SetSender(__FILE__, __FUNCTION__) #define LOG_INFO(message) LOG_SENDER; gLog.Info(message) #define LOG_DEBUG(message) LOG_SENDER; gLog.Debug(message) #define LOG_WARNING(message) LOG_SENDER; gLog.Warning(message) #define LOG_ERROR(message) LOG_SENDER; gLog.Error(message) #define LOG_FATAL(message) LOG_SENDER; gLog.Fatal(message)
Таким образом, в каждом сообщении выводится имя файла (модуля), имя функции и само сообщение. Для формирования сообщения рекомендуется использовать функцию PrintFormat. При этом каждое значение желательно разделять подстрокой " / ". Такой прием делает все сообщения унифицированными (структурированными).
Пример операторов
LOG_INFO(m_result); LOG_INFO(StringFormat("%s / %s / %s", StringSubstr(EnumToString(m_type), 3), TimeToString(m_time0Bar), m_result));
Вывод данных операторов в журнал эксперта
Time Source Message --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022.02.16 13:00:06.079 Cayman (GBPUSD,H1) INF: AnalyserRollback::Run Rollback, H1, 12:00, R1, D1, RO, order 275667165 2022.02.16 13:00:06.080 Cayman (GBPUSD,H1) INF: Analyser::SaveParameters Rollback / 2022.02.16 12:00 / Rollback, H1, 12:00, R1, D1, RO, order 275667165
Особенностью вывода сообщений в терминале МТ5 является тот факт, что в колонке Time время указывается локальное (TimeLocal), тогда как информация относится к серверному времени (TimeCurrent). Поэтому там, где нужно сделать акцент на время, необходимо указывать время в самом сообщении. Как это сделано во втором сообщении: 13:00 - локальное время, 12:00 - серверное время (реальное время открытия бара).
Класс Logger имеет следующую структуру
class Logger { private: string m_module; // имя модуля(файла) string m_sender; // имя функции string m_level; // уровень сообщения string m_message; // текст сообщения string m_urlSeq; // url сервиса сообщений Seq string m_appName; // имя приложения для Seq // приватные методы void Log(string level, string message); string TimeToStr(datetime value); string PeriodToStr(ENUM_TIMEFRAMES value); string Quote(string value); string Level(); void SendToSeq(); public: Logger(string appName, string urlSeq); void SetSender(string module, string sender); void Debug(string message) { Log(LEV_DEBUG, message); }; void Info(string message) { Log(LEV_INFO, message); }; void Warning(string message) { Log(LEV_WARNING, message); }; void Error(string message) { Log(LEV_ERROR, message); }; void Fatal(string message) { Log(LEV_FATAL, message); }; }; extern Logger *gLog; // экземпляр логгера
Все лаконично, читабельно и ничего лишнего. Обратите внимание на объявление экземпляра логгера gLog. Переменные, объявленные как extern с одним и тем же типом и идентификатором, могут существовать в разных исходных файлах одного проекта. Extern-переменные можно инициализировать, но только однократно. Т.е. после создания логгера в любом файле проекта переменная gLog будет указывать на один и тот же объект.
// ----------------------------------------------------------------------------- // Конструктор // ----------------------------------------------------------------------------- Logger::Logger(string appName, string urlSeq = "") { m_appName = appName; m_urlSeq = urlSeq; }
Конструктор логгера принимает два параметра:
- appName - имя приложения для Seq. Система Seq может принимать логи от различных приложений в режиме онлайн. appName служит для фильтрации сообщений.
- urlSeq - URL сервиса Seq. Может представлять собой локальный сайт с прослушиванием определенного порта (http://localhost:5341/#/events).
Параметр urlSeq не обязателен. Если он не указан, то вывод сообщений будет только в журнал эксперта. Если urlSeq определен, то сообщения дополнительно будут отправляться через WebRequest сервису Seq.
// ----------------------------------------------------------------------------- // Установить отправителя сообщений // ----------------------------------------------------------------------------- void Logger::SetSender(string module, string sender) { m_module = module; // имя модуля (файла) m_sender = sender; // имя функции StringReplace(m_module, ".mq5", ""); }
Функция SetSender принимает два обязательных параметра и устанавливает отправителя сообщения. Из имени модуля удаляется расширение файла ".mq5". Если оператор логирования (LOG_LEVEL) используется в методе класса, то к имени функции добавится имя класса, например TestClass::TestFunc.
// ----------------------------------------------------------------------------- // Преобразовать время в формат ISO8601 для Seq // ----------------------------------------------------------------------------- string Logger::TimeToStr(datetime value) { MqlDateTime mdt; TimeToStruct(value, mdt); ulong msec = GetTickCount64() % 1000; // для сравнения return StringFormat("%4i-%02i-%02iT%02i:%02i:%02i.%03iZ", mdt.year, mdt.mon, mdt.day, mdt.hour, mdt.min, mdt.sec, msec); }
Тип времени для Seq должен быть в формате ISO8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.SSS]). Тип datetime в MQL5 рассчитывается с точностью до секунды. Время в Seq представляется с точностью до милисекунд. Поэтому к заданному времени искусственно (намеренно) добавляются количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы (GetTickCount64). Такой прием позволит сравнить время сообщений относительно друг друга.
// ----------------------------------------------------------------------------- // Преобразовать период в строку // ----------------------------------------------------------------------------- string Logger::PeriodToStr(ENUM_TIMEFRAMES value) { return StringSubstr(EnumToString(value), 7); }
Период в Seq передается в символьном виде. Символьное представление любого периода имеет префикс "PERIOD_". Поэтому при преобразовании периода в строку префикс просто обрезается. Например PERIOD_H1 преобразуется в "H1".
Для отправки сообщения (регистрации события) в систему Seq используется функция SendToSeq
// ----------------------------------------------------------------------------- // Отправить сообщение в Seq через http // ----------------------------------------------------------------------------- void Logger::SendToSeq() { // заменяем запрещенные символы StringReplace(m_message, "\n", " "); StringReplace(m_message, "\t", " "); // готовим строку в формате clef (Compact Logging Event Format) string speriod = PeriodToStr(_Period); string extended_message = StringFormat("%s, %s / %s / %s / %s", _Symbol, speriod, m_module, m_sender, m_message); string clef = "{" + "\"@t\":" + Quote(TimeToStr(TimeCurrent())) + // время сообщения ",\"AppName\":" + Quote(m_appName) + // имя приложения (Cayman) ",\"Symbol\":" + Quote(_Symbol) + // символ (EURUSD) ",\"Period\":" + Quote(speriod) + // период (H4) ",\"Module\":" + Quote(m_module) + // имя модуля (__FILE__) ",\"Sender\":" + Quote(m_sender) + // имя отправителя (__FUNCTION__) ",\"Level\":" + Quote(m_level) + // уровень кратко (INF) ",\"@l\":" + Quote(Level()) + // уровень подробно (Information) ",\"Message\":" + Quote(m_message) + // сообщение без доп.инф-ции ",\"@m\":" + Quote(extended_message) + // сообщение с доп.инф-цией "}"; // готовим данные для POST запроса char data[]; // массив данных тела HTTP-сообщения char result[]; // массив с данными ответа веб-сервиса string answer; // заголовки ответа веб-сервиса string headers = "Content-Type: application/vnd.serilog.clef\r\n"; ArrayResize(data, StringToCharArray(clef, data, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8) - 1); // передаем сообщение в Seq через http ResetLastError(); int rcode = WebRequest("POST", m_urlSeq, headers, 3000, data, result, answer); if (rcode > 201) { PrintFormat("%s / rcode=%i / url=%s / answer=%s / %s", __FUNCTION__, rcode, m_urlSeq, answer, CharArrayToString(result)); } }
Вначале символы перевода строки и табуляции заменяются на пробелы. Далее формируется JSON запись с параметрами сообщения в виде пар "ключ": "значение". Параметры с префиксом @ являются обязательными (служебными), остальные — пользовательскими. Имена и их количество определяет программист. Параметры и их значения могут быть использованы в SQL запросах.
Обратите внимание на время сообщения @t = TimeCurrent(). Фиксируется серверное время, а не локальное (TimeLocal()), как в терминале. Далее формируется тело запроса, и затем через WebRequest оно передается в сервис Seq.
// ----------------------------------------------------------------------------- // Записать сообщение в лог // ----------------------------------------------------------------------------- void Logger::Log(string level, string message) { m_level = level; m_message = message; // выводим сообщение в журнал эксперта (Toolbox/Experts) PrintFormat("%s: %s %s", m_level, m_sender, m_message); // если определен URL, то посылаем сообщение в Seq через http if (m_urlSeq != "") SendToSeq(); }
Функция принимает два обязательных параметра: уровень (срочность) сообщения и строку самого сообщения. Сообщение выводится в лог (журнал эксперта). При этом после уровня ставится символ двоеточия. Сделано это специально для Notepad++, чтобы подсвечивать строки (WRN: - черным на желтом, ERR: - желтым на красном).
Тестирование класса Logger
Для тестирования класса используется скрипт TestLogger.mq5. Макросы логирования использованы в различных функциях.
#include <Cayman/Logger.mqh> class TestClass { int m_id; public: TestClass(int id) { m_id = id; LOG_DEBUG(StringFormat("create object with id = %i", id)); }; }; void TestFunc() { LOG_INFO("info message from inner function"); } void OnStart() { string urlSeq = "http://seqlocal.net:5341/api/events/raw?clef"; gLog = new Logger("TestLogger", urlSeq); LOG_DEBUG("debug message"); LOG_INFO("info message"); LOG_WARNING("warning message"); LOG_ERROR("error message"); LOG_FATAL("fatal message"); // call function TestFunc(); // create object TestClass *testObj = new TestClass(101); // free memery delete testObj; delete gLog; }
Просмотр сообщений в журнале эксперта. С сообщениях четко видны уровни и отправители (владельцы) сообщений.
2022.02.16 20:17:21.048 TestLogger (USDJPY,H1) DBG: OnStart debug message 2022.02.16 20:17:21.291 TestLogger (USDJPY,H1) INF: OnStart info message 2022.02.16 20:17:21.299 TestLogger (USDJPY,H1) WRN: OnStart warning message 2022.02.16 20:17:21.303 TestLogger (USDJPY,H1) ERR: OnStart error message 2022.02.16 20:17:21.323 TestLogger (USDJPY,H1) FTL: OnStart fatal message 2022.02.16 20:17:21.328 TestLogger (USDJPY,H1) INF: TestFunc info message from inner function 2022.02.16 20:17:21.332 TestLogger (USDJPY,H1) DBG: TestClass::TestClass create object with id = 101
Просмотр сообщений в редакторе Notepad++
Просмотр сообщений в Seq
Импорт логов MetaTrader 5 в Seq
Для импорта логов в Seq мной был создан пакет seq2log на Python. Не буду его описывать в данной статье. В пакете содержится файл README.md. Весь код достаточно подробно откомментирован. Пакет seq2log импортирует произвольные логи из журнала эксперта MQL5/Logs/yyyymmdd.log. Сообщениям без уровня важности присваивается уровень INF:
Где можно использовать seq2log? Например, вы разработчик (фрилансер) и просите у своего клиента прислать лог эксперта. Анализировать в текстовом редакторе можно, но в сервисе Seq это делать более комфортно за счет использования SQL запросов. Наиболее часто используемые или хитро составленные запросы можно хранить в Seq и исполнять одним кликом по имени запроса.
Запуск: py log2seq appName pathLog где log2seq - имя пакета (каталога) appName - имя приложения для идентификации событий в Seq pathLog - путь лога МТ5 Пример: py log2seq Cayman d:/Project/MQL5/Logs/20211028.log
Заключение
В статье описан класс Logger и способы его использования для:
- логирования структурированных сообщений с уровнями важности
- регистрации сообщений (событий) в системе сбора и анализа логов Seq
Исходники класса Logger и его теста прилагаются. Дополнительно прилагаются исходники пакета log2seq, написанного на Python, для импорта существующих логов МТ5 в сервис Seq.
Сервис Seq позволяет анализировать логи на профессиональном уровне с большими возможностями выборки и визуализации данных. Кроме того, исходники класса Logger позволяют добавить в сообщения логов данные, специально предназначенные для визуализации в виде графиков в Seq. Возможно, это сподвигнет вас на пересмотр состава отладочной информации в логах ваших приложений. Пробуйте, применяйте на практике. Удачи!
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