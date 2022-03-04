Советы профессионального программиста (Часть III): Логирование. Подключение к системе сбора и анализа логов Seq

Содержание





Введение

Логирование — это вывод сообщений для анализа работы приложений. Функции MQL5 Print и PrintFormat сохраняют свой вывод в журнал экспертов. Журнал экспертов — это текстовый файл в формате Unicode. Каждый день, чтобы не перегружать логи, создается новый файл MQL5/Logs/yyyymmdd.log.

Все скрипты и эксперты на всех открытых графиках "пишут лог" в один файл. При этом часть лога остается в дисковом кеше. Иначе говоря, если открыть файл лога из проводника, то вы не увидите в нем последнюю информацию, поскольку она находится в кеше. Чтобы заставить терминал сбросить (сохранить) кеш в файл, нужно либо завершить работу и закрыть терминал, либо через контекстное меню вкладки Эксперт выбрать пункт "Открыть". Откроется каталог с файлами логов.

Анализировать такие логи, особенно в терминале, не очень легко, но необходимо. В первой части советов я показал один из способов облегчения поиска, выборки и просмотра информации в логах терминала. В данной статье я покажу как:

унифицировать вывод логов (класс Logger)

подключить логи к системе сбора и анализа логов Seq

просматривать сообщения (события) в режиме онлайн (в Seq)

импортировать обычные логи МТ5 в Seq (пакет на Python)





Seq — система сбора и анализа логов

Seq — это сервер поиска и анализа логов приложений в режиме реального времени. Его тщательно продуманный пользовательский интерфейс, хранилище событий в формате JSON и язык SQL запросов делают его эффективной платформой для обнаружения и диагностики проблем в сложных приложениях и микросервисах.

Для передачи сообщений в Seq, необходимо:

Установить Seq на компьютер.

После установки, интерфейс пользователя (UI) Seq будет доступен по адресу

http://localhost:5341/#/events Добавить в файл c:/windows/system32/drivers/etc/hosts строку

127.0.0.1 seqlocal.net

чтобы иметь возможность добавления URL в настройки Терминала МetaТrader 5 Запретить в Seq использование timezone, чтобы показывать время сообщений "как есть"

- перейти в UI Seq

- перейти в admin/Preferences/Preferences

- включить пункт Show timestamps in Coordinated Universal Time (UTC) Добавить в MT5/Tools/Options/Expert Advisors

http://seqlocal.net

чтобы разрешить функции WebRequest использовать данный URL

Для наблюдения за сообщениями (событиями) в режиме онлайн нужно через UI Seq включить режим онлайн (кликнуть по кнопке Tail).





Класс Logger

Выскажу банальную мысль: чтобы получить унифицированную (структурированную) информацию, необходимо ее формировать и выводить одинаковым образом. Для этого предназначен класс Logger, он полностью автономный. Т.е. без дополнительных зависимостей в виде подключений #include. Как говорится, пользуйтесь прямо из коробки.

#define LEV_DEBUG "DBG" #define LEV_INFO "INF" #define LEV_WARNING "WRN" #define LEV_ERROR "ERR" #define LEV_FATAL "FTL"

Уровень сообщения дает приблизительное представление о важности (серьезности) и срочности сообщения. Чтобы в журнале эксперта уровни хорошо читались (выделялись и были выровнены), я обозначил их в виде трехбуквенных префиксов: DBG, INF, WRN, ERR, FTL.

DEBUG предназначен для программиста и во многих системах логгирования не выводится на консоль, но сохраняется в файл. DEBUG сообщения выводятся чаще других и как правило содержат наименования функций с параметрами и/или результатами их вызова.

предназначен для программиста и во многих системах логгирования не выводится на консоль, но сохраняется в файл. DEBUG сообщения выводятся чаще других и как правило содержат наименования функций с параметрами и/или результатами их вызова. INFO предназначен для пользователя. Выводятся реже DEBUG-сообщений и содержит информацию о функционировании приложения. Например, действия пользователя (клик по пункту меню), результаты транзакций и прочее, т.е. все что может понять обычный пользователь.

предназначен для пользователя. Выводятся реже DEBUG-сообщений и содержит информацию о функционировании приложения. Например, действия пользователя (клик по пункту меню), результаты транзакций и прочее, т.е. все что может понять обычный пользователь. WARNING говорит о том, что на данную информацию надо обратить внимание. Например: открытие или закрытие сделки, срабатывание отложенного ордера и т.д.

говорит о том, что на данную информацию надо обратить внимание. Например: открытие или закрытие сделки, срабатывание отложенного ордера и т.д. ERROR говорит об ошибке, но не критической, после возникновения которой функционирование приложения продолжается. Например, недопустимый уровень цены или стопа в ордере, из-за которого ордер был отклонен (не исполнен).

говорит об ошибке, но не критической, после возникновения которой функционирование приложения продолжается. Например, недопустимый уровень цены или стопа в ордере, из-за которого ордер был отклонен (не исполнен). FATAL говорит о критической ошибке, после которой дальнейшая работа приложения (если она продолжится) в штатном режиме не гарантирована. Надо срочно остановить приложение и исправить ошибку.

Для читабельности и сокращения кода вывод сообщений проводится через следующие макроподстановки (макросы)

#define LOG_SENDER gLog.SetSender( __FILE__ , __FUNCTION__ ) #define LOG_INFO(message) LOG_SENDER; gLog.Info(message) #define LOG_DEBUG(message) LOG_SENDER; gLog.Debug(message) #define LOG_WARNING(message) LOG_SENDER; gLog.Warning(message) #define LOG_ERROR(message) LOG_SENDER; gLog.Error(message) #define LOG_FATAL(message) LOG_SENDER; gLog.Fatal(message)

Таким образом, в каждом сообщении выводится имя файла (модуля), имя функции и само сообщение. Для формирования сообщения рекомендуется использовать функцию PrintFormat. При этом каждое значение желательно разделять подстрокой " / ". Такой прием делает все сообщения унифицированными (структурированными).

Пример операторов

LOG_INFO(m_result); LOG_INFO( StringFormat ( "%s / %s / %s" , StringSubstr ( EnumToString (m_type), 3 ), TimeToString (m_time0Bar), m_result));

Вывод данных операторов в журнал эксперта

Time Source Message --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022.02 . 16 13 : 00 : 06.079 Cayman (GBPUSD,H1) INF: AnalyserRollback::Run Rollback, H1, 12 : 00 , R1, D1, RO, order 275667165 2022.02 . 16 13 : 00 : 06.080 Cayman (GBPUSD,H1) INF: Analyser::SaveParameters Rollback / 2022.02 . 16 12 : 00 / Rollback, H1, 12 : 00 , R1, D1, RO, order 275667165

Особенностью вывода сообщений в терминале МТ5 является тот факт, что в колонке Time время указывается локальное (TimeLocal), тогда как информация относится к серверному времени (TimeCurrent). Поэтому там, где нужно сделать акцент на время, необходимо указывать время в самом сообщении. Как это сделано во втором сообщении: 13:00 - локальное время, 12:00 - серверное время (реальное время открытия бара).

Класс Logger имеет следующую структуру

class Logger { private : string m_module; string m_sender; string m_level; string m_message; string m_urlSeq; string m_appName; void Log( string level, string message); string TimeToStr(datetime value ); string PeriodToStr(ENUM_TIMEFRAMES value ); string Quote( string value ); string Level(); void SendToSeq(); public : Logger( string appName, string urlSeq); void SetSender( string module, string sender); void Debug( string message) { Log(LEV_DEBUG, message); }; void Info( string message) { Log(LEV_INFO, message); }; void Warning( string message) { Log(LEV_WARNING, message); }; void Error( string message) { Log(LEV_ERROR, message); }; void Fatal( string message) { Log(LEV_FATAL, message); }; }; extern Logger *gLog;

Все лаконично, читабельно и ничего лишнего. Обратите внимание на объявление экземпляра логгера gLog. Переменные, объявленные как extern с одним и тем же типом и идентификатором, могут существовать в разных исходных файлах одного проекта. Extern-переменные можно инициализировать, но только однократно. Т.е. после создания логгера в любом файле проекта переменная gLog будет указывать на один и тот же объект.

Logger::Logger( string appName, string urlSeq = "" ) { m_appName = appName; m_urlSeq = urlSeq; }

Конструктор логгера принимает два параметра:

appName - имя приложения для Seq. Система Seq может принимать логи от различных приложений в режиме онлайн. appName служит для фильтрации сообщений.

urlSeq - URL сервиса Seq. Может представлять собой локальный сайт с прослушиванием определенного порта (http://localhost:5341/#/events).

Параметр urlSeq не обязателен. Если он не указан, то вывод сообщений будет только в журнал эксперта. Если urlSeq определен, то сообщения дополнительно будут отправляться через WebRequest сервису Seq.

void Logger::SetSender( string module, string sender) { m_module = module; m_sender = sender; StringReplace (m_module, ".mq5" , "" ); }

Функция SetSender принимает два обязательных параметра и устанавливает отправителя сообщения. Из имени модуля удаляется расширение файла ".mq5". Если оператор логирования (LOG_LEVEL) используется в методе класса, то к имени функции добавится имя класса, например TestClass::TestFunc.

string Logger::TimeToStr( datetime value) { MqlDateTime mdt; TimeToStruct (value, mdt); ulong msec = GetTickCount64 () % 1000 ; return StringFormat ( "%4i-%02i-%02iT%02i:%02i:%02i.%03iZ" , mdt.year, mdt.mon, mdt.day, mdt.hour, mdt.min, mdt.sec, msec); }

Тип времени для Seq должен быть в формате ISO8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.SSS]). Тип datetime в MQL5 рассчитывается с точностью до секунды. Время в Seq представляется с точностью до милисекунд. Поэтому к заданному времени искусственно (намеренно) добавляются количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы (GetTickCount64). Такой прием позволит сравнить время сообщений относительно друг друга.

string Logger::PeriodToStr( ENUM_TIMEFRAMES value) { return StringSubstr ( EnumToString (value), 7 ); }

Период в Seq передается в символьном виде. Символьное представление любого периода имеет префикс "PERIOD_". Поэтому при преобразовании периода в строку префикс просто обрезается. Например PERIOD_H1 преобразуется в "H1".

Для отправки сообщения (регистрации события) в систему Seq используется функция SendToSeq

void Logger::SendToSeq() { StringReplace (m_message, "

" , " " ); StringReplace (m_message, "\t" , " " ); string speriod = PeriodToStr( _Period ); string extended_message = StringFormat ( "%s, %s / %s / %s / %s" , _Symbol , speriod, m_module, m_sender, m_message); string clef = "{" + "\"@t\":" + Quote(TimeToStr( TimeCurrent ())) + ",\"AppName\":" + Quote(m_appName) + ",\"Symbol\":" + Quote( _Symbol ) + ",\"Period\":" + Quote(speriod) + ",\"Module\":" + Quote(m_module) + ",\"Sender\":" + Quote(m_sender) + ",\"Level\":" + Quote(m_level) + ",\"@l\":" + Quote(Level()) + ",\"Message\":" + Quote(m_message) + ",\"@m\":" + Quote(extended_message) + "}" ; char data[]; char result[]; string answer; string headers = "Content-Type: application/vnd.serilog.clef\r

" ; ArrayResize (data, StringToCharArray (clef, data, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ) - 1 ); ResetLastError (); int rcode = WebRequest ( "POST" , m_urlSeq, headers, 3000 , data, result, answer); if (rcode > 201 ) { PrintFormat ( "%s / rcode=%i / url=%s / answer=%s / %s" , __FUNCTION__ , rcode, m_urlSeq, answer, CharArrayToString (result)); } }

Вначале символы перевода строки и табуляции заменяются на пробелы. Далее формируется JSON запись с параметрами сообщения в виде пар "ключ": "значение". Параметры с префиксом @ являются обязательными (служебными), остальные — пользовательскими. Имена и их количество определяет программист. Параметры и их значения могут быть использованы в SQL запросах.

Обратите внимание на время сообщения @t = TimeCurrent(). Фиксируется серверное время, а не локальное (TimeLocal()), как в терминале. Далее формируется тело запроса, и затем через WebRequest оно передается в сервис Seq.

void Logger::Log( string level, string message) { m_level = level; m_message = message; PrintFormat ( "%s: %s %s" , m_level, m_sender, m_message); if (m_urlSeq != "" ) SendToSeq(); }

Функция принимает два обязательных параметра: уровень (срочность) сообщения и строку самого сообщения. Сообщение выводится в лог (журнал эксперта). При этом после уровня ставится символ двоеточия. Сделано это специально для Notepad++, чтобы подсвечивать строки (WRN: - черным на желтом, ERR: - желтым на красном).





Тестирование класса Logger



Для тестирования класса используется скрипт TestLogger.mq5. Макросы логирования использованы в различных функциях.

#include <Cayman/Logger.mqh> class TestClass { int m_id; public : TestClass( int id) { m_id = id; LOG_DEBUG( StringFormat ( "create object with id = %i" , id)); }; }; void TestFunc() { LOG_INFO( "info message from inner function" ); } void OnStart () { string urlSeq = "http://seqlocal.net:5341/api/events/raw?clef" ; gLog = new Logger( "TestLogger" , urlSeq); LOG_DEBUG( "debug message" ); LOG_INFO( "info message" ); LOG_WARNING( "warning message" ); LOG_ERROR( "error message" ); LOG_FATAL( "fatal message" ); TestFunc(); TestClass *testObj = new TestClass( 101 ); delete testObj; delete gLog; }

Просмотр сообщений в журнале эксперта. С сообщениях четко видны уровни и отправители (владельцы) сообщений.

2022.02 . 16 20 : 17 : 21.048 TestLogger (USDJPY,H1) DBG: OnStart debug message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.291 TestLogger (USDJPY,H1) INF: OnStart info message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.299 TestLogger (USDJPY,H1) WRN: OnStart warning message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.303 TestLogger (USDJPY,H1) ERR: OnStart error message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.323 TestLogger (USDJPY,H1) FTL: OnStart fatal message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.328 TestLogger (USDJPY,H1) INF: TestFunc info message from inner function 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.332 TestLogger (USDJPY,H1) DBG: TestClass::TestClass create object with id = 101

Просмотр сообщений в редакторе Notepad++









Просмотр сообщений в Seq









Импорт логов MetaTrader 5 в Seq



Для импорта логов в Seq мной был создан пакет seq2log на Python. Не буду его описывать в данной статье. В пакете содержится файл README.md. Весь код достаточно подробно откомментирован. Пакет seq2log импортирует произвольные логи из журнала эксперта MQL5/Logs/yyyymmdd.log. Сообщениям без уровня важности присваивается уровень INF:

Где можно использовать seq2log? Например, вы разработчик (фрилансер) и просите у своего клиента прислать лог эксперта. Анализировать в текстовом редакторе можно, но в сервисе Seq это делать более комфортно за счет использования SQL запросов. Наиболее часто используемые или хитро составленные запросы можно хранить в Seq и исполнять одним кликом по имени запроса.

Запуск: py log2seq appName pathLog где log2seq - имя пакета (каталога) appName - имя приложения для идентификации событий в Seq pathLog - путь лога МТ 5 Пример: py log2seq Cayman d:/Project/MQL5/Logs/ 20211028 . log





Заключение

В статье описан класс Logger и способы его использования для:

логирования структурированных сообщений с уровнями важности

регистрации сообщений (событий) в системе сбора и анализа логов Seq

Исходники класса Logger и его теста прилагаются. Дополнительно прилагаются исходники пакета log2seq, написанного на Python, для импорта существующих логов МТ5 в сервис Seq.

Сервис Seq позволяет анализировать логи на профессиональном уровне с большими возможностями выборки и визуализации данных. Кроме того, исходники класса Logger позволяют добавить в сообщения логов данные, специально предназначенные для визуализации в виде графиков в Seq. Возможно, это сподвигнет вас на пересмотр состава отладочной информации в логах ваших приложений. Пробуйте, применяйте на практике. Удачи!



