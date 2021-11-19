Графика в библиотеке DoEasy (Часть 88): Коллекция графических объектов — двумерный динамический массив для хранения динамически изменяемых свойств объектов

Содержание

Концепция

Во всех предыдущих статьях, и до настоящего времени, для хранения данных о свойствах объекта мы использовали простые массивы. У нас есть три массива — одномерный массив целочисленных, вещественных и строковых свойств. В каждой ячейке такого массива мы храним значение конкретного свойства объекта, соответствующего перечислению свойств объекта, прописанному в файле Defines.mqh. Схема рабочая, и до настоящего времени она и работала. Но теперь мы пришли к тому, что у графических (да и некоторых других) объектов одно свойство может возвращать значения для отдельных единиц этого свойства.

Поясню. Например, свойство времени графического объекта. У графического объекта, позиционируемого на графике по координатам цена/время, есть несколько опорных точек, по которым он располагается на графике. Объект, допустим, "Стрелка" имеет всего одну опорную точку, и её мы можем получить при помощи функции ObjectGetInteger(), в качестве идентификатора свойства указав OBJPROP_TIME. Такая конструкция вернёт нам время на графике, соответствующее единственной опорной точке объекта:

ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME );

Но что делать, если у объекта две опорные точки как, например, у объекта TrendLine ? Как получить время обеих опорных точек? Для этого служит формальный параметр prop_modifier у функции ObjectGetInteger(). По умолчанию для него уже указано значение 0, что соответствует первой опорной точке. Для получения данных второй точки нам нужно указать значение 1. Для получение данных третьей точки — указать 2, и т.д:

ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME , 0 ); ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME , 1 ); ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME , 2 ); ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME , n);

Это всё просто и понятно. Но мы все получаемые от объекта данные записываем в массивы: целочисленные данные в long-массив, вещественные данные — в double-массив, и строковые — в string-массив. Значит, чтобы сохранить данные, которые можно получить с указанием в prop_modifier нужной по счёту опорной точки, мы можем просто использовать двумерный массив. И вроде бы всё логично — точку 0 мы храним в нулевом измерении, точку 1 — в первом, 2 — во втором, и так далее:

array[TIME][ 0 ] = ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME , 0 ); array[TIME][ 1 ] = ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME , 1 ); array[TIME][ 2 ] = ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME , 2 ); array[TIME][n] = ObjectGetInteger ( 0 , Name, OBJPROP_TIME , n);

... но тут есть одно "Но". Во-первых, для каждого из множества свойств объекта количество получаемых данных может быть разным. Например, для объекта "Линии Фибоначчи", мы имеем две опорные точки, по которым объект располагается на графике, но вот количество уровней у объекта уже совсем другое — их по умолчанию девять и, мало того, их количество в любой момент может быть изменено пользователем. Во-вторых — некоторые "мультисвойства" одного свойства объекта могут меняться динамически.



Получается, что мы не можем заранее знать, каков размер второго измерения должен быть у массива, в котором мы хотим хранить опорные точки объекта, и эти свойства могут ещё и изменяться динамически. Исходя из этого, мы не можем использовать двумерные массивы для хранения свойств разных объектов по причинам:

Все объекты являются наследниками их базовых объектов, в которых определены массивы для хранения свойств, и у каждого свойства должен быть заранее указан размер второго измерения массива, который для каждого объекта и каждого его свойства может быть своим. А в MQL мы должны при создании двумерного массива обязательно указать значение второй размерности, которую мы как раз и не знаем в абстрактном классе для каждого свойства каждого объекта;

Каждое такое "многомерное" свойство может быть динамически изменено как пользователем, так и программно. Но в MQL мы не можем динамически менять не нулевую размерность многомерного массива.



Для создания такого массива будем использовать класс динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников — CArrayObj.

Но выход есть. Мы создадим свой класс многомерного динамического массива, который может динамически меняться в любом его измерении.Для создания такого массива будем использовать класс

На основании созданного класса создадим класс-объект для хранения свойств объекта вместо обычных массивов. Тогда мы сможем в любой момент поменять количество хранимых данных во втором измерении массива — чтобы вовремя изменить свойства класса-объекта при изменении свойств соответствующего ему графического объекта.

Т.е., на сегодня наша задача следующая: создаём класс многомерного динамического массива, создаём на его основании объект двумерного динамического массива для хранения свойств объекта и заменяем им три массива, в которых храним свойства объекта. Переставляем на "новые рельсы" класс абстрактного графического объекта и тестируем вновь открывшиеся возможности по хранению свойств объекта в динамическом массиве и отслеживание изменений этих свойств.



Класс динамического многомерного массива

Класс CArrayObj — это по сути массив, в котором лежат указатели на экземпляры объектов, унаследованных от базового класса CObject. Соответственно, в такой массив мы можем положить любой объект, являющийся потомком объекта CObject, а это означает, что у нас могут лежать в ячейках массива как данные типа long, double или string, так и другой массив CArrayObj, в котором также могут находиться либо данные, либо другие массивы. Если с массивами CArrayObj всё понятно, то с данными не совсем — они не являются потомками класса CObject, поэтому нам необходимо создать классы для хранения таких данных. Кроме того, каждому из объектов (и самому объекту-массиву), лежащих в массиве, нам нужно указать его тип — это необходимо для однозначного понимания что именно хранится в ячейке массива — простой объект с целочисленными, вещественными или строковыми данными, или ещё один объект, в свою очередь содержащий либо объекты с данными, либо ещё один массив с объектами. Это необходимо для создания методов копирования одного объекта класса в другой — чтобы точно знать, копировать ли данные в ячейку (если в соответствующей ячейке копируемого массива находятся данные), либо в массиве-источнике создавать новый массив с данными (если в соответствующей ячейке копируемого массива находится массив) и копировать данные из него. Давайте сразу зададим нужные там типы объектов, в файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем в список типов объектов библиотеки константы нужных там типов (привожу полный вид перечисления для более полного понимания):

enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_TEXT, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_QUAD, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_GEOMETRY, OBJECT_DE_TYPE_GANIMATIONS, OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ, OBJECT_DE_TYPE_GSTD_VLINE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_VLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_HLINE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_HLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TREND = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_TREND , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TRENDBYANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_TRENDBYANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CYCLES = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_CYCLES , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROWED_LINE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROWED_LINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_CHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_STDDEVCHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_STDDEVCHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_REGRESSION = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_REGRESSION , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_PITCHFORK = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_PITCHFORK , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNLINE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_GANNLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNFAN = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_GANNFAN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNGRID = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_GANNGRID , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBO = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_FIBO , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOTIMES = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_FIBOTIMES , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOFAN = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_FIBOFAN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOARC = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_FIBOARC , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOCHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_FIBOCHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EXPANSION = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_EXPANSION , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIOTWAVE5 = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ELLIOTWAVE5 , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIOTWAVE3 = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ELLIOTWAVE3 , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_RECTANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TRIANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_TRIANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIPSE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ELLIPSE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_THUMB_UP = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_THUMB_UP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_THUMB_DOWN = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_THUMB_DOWN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_UP = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_UP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_DOWN = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_DOWN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_STOP = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_STOP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_CHECK = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_CHECK , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_LEFT_PRICE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_RIGHT_PRICE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_BUY = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_BUY , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_SELL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW_SELL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_ARROW , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TEXT = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_TEXT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BUTTON = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_BUTTON , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CHART = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_CHART , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BITMAP = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_BITMAP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BITMAP_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_BITMAP_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EDIT = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_EDIT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EVENT = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_EVENT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 + OBJ_RECTANGLE_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_BASE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE_LABEL+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_BASE_EXT, OBJECT_DE_TYPE_ACCOUNT, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_ORDER, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_BUY, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_BUY_MARKET, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SELL, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SELL_MARKET, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SNAPSHOT, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SERIES, OBJECT_DE_TYPE_CHART, OBJECT_DE_TYPE_CHART_WND, OBJECT_DE_TYPE_CHART_WND_IND, OBJECT_DE_TYPE_EVENT, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_BALANCE, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_MODIFY, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_ORDER_PLASED, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_ORDER_REMOVED, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_POSITION_CLOSE, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_POSITION_OPEN, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_ARROW, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_BAR, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_CALCULATE, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_CANDLE, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_FILLING, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_HISTOGRAMM, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_HISTOGRAMM2, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_LINE, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_SECTION, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_ZIGZAG, OBJECT_DE_TYPE_INDICATOR, OBJECT_DE_TYPE_IND_DATA, OBJECT_DE_TYPE_IND_DATA_LIST, OBJECT_DE_TYPE_IND_AC, OBJECT_DE_TYPE_IND_AD, OBJECT_DE_TYPE_IND_ADX, OBJECT_DE_TYPE_IND_ADXW, OBJECT_DE_TYPE_IND_ALLIGATOR, OBJECT_DE_TYPE_IND_AMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_AO, OBJECT_DE_TYPE_IND_ATR, OBJECT_DE_TYPE_IND_BANDS, OBJECT_DE_TYPE_IND_BEARS, OBJECT_DE_TYPE_IND_BULLS, OBJECT_DE_TYPE_IND_BWMFI, OBJECT_DE_TYPE_IND_CCI, OBJECT_DE_TYPE_IND_CHAIKIN, OBJECT_DE_TYPE_IND_CUSTOM, OBJECT_DE_TYPE_IND_DEMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_DEMARKER, OBJECT_DE_TYPE_IND_ENVELOPES, OBJECT_DE_TYPE_IND_FORCE, OBJECT_DE_TYPE_IND_FRACTALS, OBJECT_DE_TYPE_IND_FRAMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_GATOR, OBJECT_DE_TYPE_IND_ICHIMOKU, OBJECT_DE_TYPE_IND_MA, OBJECT_DE_TYPE_IND_MACD, OBJECT_DE_TYPE_IND_MFI, OBJECT_DE_TYPE_IND_MOMENTUM, OBJECT_DE_TYPE_IND_OBV, OBJECT_DE_TYPE_IND_OSMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_RSI, OBJECT_DE_TYPE_IND_RVI, OBJECT_DE_TYPE_IND_SAR, OBJECT_DE_TYPE_IND_STDEV, OBJECT_DE_TYPE_IND_STOCH, OBJECT_DE_TYPE_IND_TEMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_TRIX, OBJECT_DE_TYPE_IND_VIDYA, OBJECT_DE_TYPE_IND_VOLUMES, OBJECT_DE_TYPE_IND_WPR, OBJECT_DE_TYPE_MQL5_SIGNAL, OBJECT_DE_TYPE_ORDER_DEAL_POSITION, OBJECT_DE_TYPE_HISTORY_BALANCE, OBJECT_DE_TYPE_HISTORY_DEAL, OBJECT_DE_TYPE_HISTORY_ORDER_MARKET, OBJECT_DE_TYPE_HISTORY_ORDER_PENDING, OBJECT_DE_TYPE_MARKET_ORDER, OBJECT_DE_TYPE_MARKET_PENDING, OBJECT_DE_TYPE_MARKET_POSITION, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_POSITION_OPEN, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_POSITION_CLOSE, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_POSITION_SLTP, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_ORDER_PLACE, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_ORDER_REMOVE, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_ORDER_MODIFY, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_BAR, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PERIOD, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_SYMBOL, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_BONDS, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_CFD, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_COLLATERAL, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_COMMODITY, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_COMMON, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_CRYPTO, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_CUSTOM, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_EXCHANGE, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FUTURES, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX_EXOTIC, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX_MAJOR, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX_MINOR, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX_RUB, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_INDEX, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_INDICATIVE, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_METALL, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_OPTION, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_STOCKS, OBJECT_DE_TYPE_TICK, OBJECT_DE_TYPE_NEW_TICK, OBJECT_DE_TYPE_TICKSERIES, OBJECT_DE_TYPE_TRADE, OBJECT_DE_TYPE_LONG, OBJECT_DE_TYPE_DOUBLE, OBJECT_DE_TYPE_STRING, OBJECT_DE_TYPE_OBJECT, };

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_BUFFER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BUFFER_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_LONG_DATA_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_DOUBLE_DATA_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_STRING_DATA_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_LONG_ARRAY, MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_DOUBLE_ARRAY, MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_STRING_ARRAY, MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_LONG_DATA_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_DOUBLE_DATA_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_STRING_DATA_OBJ, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_LONG_ARRAY, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_DOUBLE_ARRAY, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_STRING_ARRAY, MSG_LIB_TEXT_YES, MSG_LIB_TEXT_NO, MSG_LIB_TEXT_AND,

...

MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_RIGHT_UPPER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_UPPER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_CENTER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_TIME_PRICE, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_PIVOT, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_LEVELSVALUE_ALL, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_LEVEL, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_BMP_FILE_STATE_ON, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_BMP_FILE_STATE_OFF, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ADDED_OBJ_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_CLOSED_CHARTS, MSG_GRAPH_OBJ_OBJECTS_ON_CLOSED_CHARTS, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{"Не удалось добавить объект-буфер в список","Failed to add buffer object to list"}, {"Не удалось создать объект \"Индикаторный буфер\"","Failed to create object \"Indicator buffer\""}, {"Не удалось добавить объект в список","Failed to add object to the list"}, {"Не удалось создать объект long -данных","Failed to create long -data object"}, {"Не удалось создать объект double -данных","Failed to create double -data object"}, {"Не удалось создать объект string -данных","Failed to create string -data object"}, {"Не удалось уменьшить размер long -массива","Failed to reduce the size of the long -array"}, {"Не удалось уменьшить размер double -массива","Failed to reduce the size of the double -array"}, {"Не удалось уменьшить размер string -массива","Failed to reduce the size of the string -array"}, {"Не удалось получить объект long -данных","Failed to get long -data object"}, {"Не удалось получить объект double -данных","Failed to get double -data object"}, {"Не удалось получить объект string -данных","Failed to get string -data object"}, {"Запрос за пределами long -массива","Data requested outside the long -array"}, {"Запрос за пределами double -массива","Data requested outside the double -array"}, {"Запрос за пределами string -массива","Data requested outside the string -array"}, {"Да","Yes"}, {"Нет","No"}, {"и","and"},

...

{ "Точка привязки в правом верхнем углу" , "Anchor point at the upper right corner" }, { "Точка привязки сверху по центру" , "Anchor point above in the center" }, { "Точка привязки строго по центру объекта" , "Anchor point strictly in the center of the object" }, { "Координаты цена/время" , "Price/time coordinates" }, { "Опорная точка " , "Pivot point " }, { "Значения уровней" , "Level values" }, { "Уровень " , "Level " }, { "Состояние \"On\"" , "State \"On\"" }, { "Состояние \"Off\"" , "State \"Off\"" }, { "Не удалось получить список вновь добавленных объектов" , "Failed to get the list of newly added objects" }, { "Не удалось изъять графический объект из списка" , "Failed to detach graphic object from the list" }, { "Создан индикатор контроля и отправки событий" , "An indicator for monitoring and sending events has been created" }, { "Не удалось создать индикатор контроля и отправки событий" , "Failed to create indicator for monitoring and sending events" }, { "Закрыто окон графиков: " , "Closed chart windows: " }, { "С ними удалено объектов: " , "Objects removed with them: " }, };





В папке сервисных функций \MQL5\Include\DoEasy\Services\ создадим новый файл XDimArray.mqh класса CXDimArray.



Так как мы хотим создать замену обычным массивам для хранения целочисленных, вещественных и строковых свойств, но сделать эти массивы многомерными и динамическими в любом измерении, то создадим три абсолютно одинаковых класса многомерного динамического массива — каждый для хранения своего типа (long — для целочисленных данных, double — для вещественных и string — для текстовых).

Иерархия классов будет такой:

CObject --> Класс абстрактного типа данных --> класс типа данных,

Класс CArrayObj --> класс одного измерения, хранящий в себе список классов типов данных



Класс CArrayObj --> класс многомерного массива, хранящий в себе список объектов класса одного измерения



Класс для хранения целочисленных, вещественных и строковых данных для каждого типа данных будет свой, но унаследованный от базового класса типа данных, в котором будем прописывать тип данных, хранящийся в наследуемом классе.

Класс одного измерения массива будет унаследован от класса CArrayObj, и по сути будет являться списком, в котором будут храниться указатели на объекты данных или на другие списки.

Класс многомерного массива будет являться списком CArrayObj, хранящим в себе указатели на экземпляры объектов классов одного измерения массива. То есть сам список будет первым измерением массива, а классы одного измерения будут динамически расширяемыми объектами первого измерения. Если в нём будет лишь один объект одного измерения размером 1, то обращение к нему будет соответствовать записи array[0][0], если в нём будет два объекта одного измерения размером 1, то обращение к первому соответствует записи array[0][0], а обращение ко второму — записи array[0][1].

Естественно, если объекты одного измерения будут иметь размеры более 1, то обращение к ним будет соответствовать записям



array[ 0 ][ 0 ], array[ 0 ][ 1 ], array[ 0 ][ 2 ], ..., array[ 0 ][N], array[ 1 ][ 0 ], array[ 1 ][ 1 ], array[ 1 ][ 2 ], ..., array[ 1 ][N].

Но обращение, конечно же, будет при помощи соответствующих методов, и мы сможем динамически менять как первую размерность массива, так и вторую.

Добавление третьей и других размерностей рассматривать здесь не будем, так как нам нужен лишь двумерный динамический массив. Но на основании этих классов можно будет сделать динамические массивы с любым количеством измерений, причём в любой ячейке массива любого измерения можно будет поменять размерность (уменьшить/увеличить), либо добавить новую.



Так как мы будем делать три одинаковых класса, предназначенных каждый для хранения своего типа данных, то подробно рассмотрим классы только одного типа.

В уже созданном файле XDimArray.mqh класса CXDimArray подключим файлы класса CArrayObj и класса сообщений библиотеки и напишем класс абстрактной единицы данных, унаследованный от базового объекта CObject:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "Message.mqh" class CDataUnit : public CObject { private : int m_type; protected : CDataUnit( int type) { this .m_type=type; } public : virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } CDataUnit(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_OBJECT; } };

Здесь мы имеем приватную переменную для хранения типа хранимых данных в объектах-наследниках, защищённый параметрический конструктор, в который передаётся тип хранимых данных объекта-наследника и публичный виртуальный метод, возвращающий тип хранимых данных, записанный в переменную m_type.

В конструкторе по умолчанию в переменную m_type записываем тип данных OBJECT_DE_TYPE_OBJECT.



Далее под этим классом в листинге, напишем класс единицы целочисленных данных:

class CDataUnitLong : public CDataUnit { public : long Value; CDataUnitLong() : CDataUnit(OBJECT_DE_TYPE_LONG){} };

Класс имеет публичную переменную-поле для хранения целочисленного значения и конструктор класса, в котором в его списке инициализации передаём в конструктор родительского класса тип OBJECT_DE_TYPE_LONG, указывающий, что этот объект хранит целочисленные типы данных.



Теперь, ниже по листингу кода, создадим класс объекта одного измерения long-массива:

class CDimLong : public CArrayObj { }

Сразу условимся, что все методы будем писать в теле класса, и каждый метод будет подробно прокомментирован в листинге.

В приватной секции класса добавим метод, получающий объект long-данных из массива:

class CDimLong : public CArrayObj { private : CDataUnitLong *GetData( const string source, const int index) const { CDataUnitLong *data= this .At(index< 0 ? 0 : index); if (data== NULL ) { if (index> this .Total()- 1 ) :: Print (source,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_LONG_ARRAY), " (" ,index, "/" , this .Total(), ")" ); else CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_LONG_DATA_OBJ); } return data; }

В данном методе мы сделали контроль за выходом за пределы массива. Т.е., если передан индекс, указывающий на несуществующую ячейку массива, то в журнал будет выведено об этом сообщение. При этом, если в метод был передан индекс меньше нуля, чего быть не должно, то мы корректируем значение до нуля. Если же мы обращаемся по валидному индексу массива, но объект получить не можем, то выводим в журнал сообщение об ошибке получения объекта. В итоге возвращаем либо указатель на объект, либо NULL при ошибке. Логирование таких ошибок помогает правильно указывать индексы требуемых данных при использовании этого класса. К этому методу будем обращаться из других методов класса для получения данных из массива, и этот метод будет сообщать нам в журнал об ошибочных ситуациях при обращении к объектам в массиве.



Далее напишем метод, добавляющий указанное количество ячеек с объектами в конец массива:

bool AddQuantity( const string source, const int total,CObject * object ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (! this .Add( object )) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); res &= false ; continue ; } } return res; }

В метод передаётся количество объектов, которое необходимо добавить в конец массива и указатель на объект, экземпляры которого нужно добавить. Далее в цикле по указанному количеству добавляем указатели на объект в список и возвращаем результат добавления объектов в список.

Сразу скажу — в методе есть логическая ошибка, не позволяющая работать с количеством добавленных при её помощи объектов в массив более двух. Оставим её исправление на следующую статью как пример невнимательности программиста. Если вы сразу же нашли её — поздравляю, значит я не зря пишу для вас свои обучающие статьи.



В публичной секции класса добавим метод для инициализации массива:

public : void Initialize( const int total, const long value = 0 ) { this .Clear(); this .Increase(total, value ); }

Очищаем массив при помощи метода Clear() родительского класса и увеличиваем его размер на указанную величину при помощи метода Increase():

int Increase( const int total, const long value = 0 ) { int size_prev= this .Total(); CDataUnitLong *data= new CDataUnitLong(); if (data==NULL) { ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_LONG_DATA_OBJ)); return 0 ; } data.Value= value ; this .AddQuantity(DFUN,total,data); return this .Total()-size_prev; }

Метод добавляет к массиву указанное количество long-данных и возвращает количество добавленных данных.

Напишем метод, уменьшающий количество ячеек с данными на указанную величину:

int Decrease( const int total) { if (total> this .Total()- 1 ) return 0 ; int total_prev= this .Total(); int from = this .Total()-total; int to= this .Total()- 1 ; if (! this .DeleteRange( from ,to)) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_LONG_ARRAY); return total_prev- this .Total(); }

Так как в массиве всегда должен быть хотя бы один элемент, то сначала проверяем, что удаление требуемого количества оставит один и более элементов в массиве. Далее удаляем элементы из конца списка в указанном количестве при помощи метода DeleteRange() родительского класса. В итоге возвращаем количество удалённых элементов.



Напишем метод, устанавливающий новый размер массива:

bool SetSize( const int size, const long initial_value= 0 ) { if (size== 0 ) return false ; int total= fabs (size- this .Total()); if (size> this .Total()) return ( this .Increase(total,initial_value)==total); else if (size< this .Total()) return (Decrease(total)==total); return true ; }

Метод использует рассмотренные выше методы для удаления или добавления элементов в массив для получения его размера, равным указанному.

Добавим метод, устанавливающий значение в указанную ячейку массива:

bool Set( const int index, const long value ) { CDataUnitLong *data= this .GetData(DFUN,index); if (data==NULL) return false ; data.Value= value ; return true ; }

Здесь: получаем объект данных по указанному индексу и устанавливаем ему переданное в метод значение. При успешном получении объекта возвращаем true, в случае неудачи (об этом сообщит в журнал приватный метод GetData()) — возвращаем false.



Метод, возвращающий количество данных в массиве:

int Size( void ) const { return this .Total(); }

Метод просто возвращает значение количества элементов в списке методом Total() класса CArray, являющимся родителем класса CArrayObj.



Напишем метод, возвращающий значение по указанному индексу:

long Get( const int index) const { CDataUnitLong *data= this .GetData(DFUN,index); return (data!= NULL ? data.Value : 0 ); }

Получаем указатель на объект данных из списка по индексу и возвращаем значение, записанное в полученном объекте. При ошибке возвращаем ноль.

Перегруженный метод Get(), возвращающий булевое значение при получении данных в переданную в метод переменную по ссылке:

bool Get( const int index, long & value ) const { value = 0 ; CDataUnitLong *data= this .GetData(DFUN,index); if (data==NULL) return false ; value = data.Value; return true ; }





В конструкторе по умолчанию просто инициализируем массив методом Initialize() с указанием размера массива, равным 1 и значением по умолчанию, равным 0.

В параметрическом конструкторе указываем, каким размером должен быть массив и какое должно быть значение по умолчанию.

В деструкторе класса удаляем элементы массива и очищаем массив с полным освобождением памяти массива.



CDimLong( void ) { this .Initialize( 1 ); } CDimLong( const int total, const long value = 0 ) { this .Initialize(total, value ); } ~CDimLong( void ) { this .Clear(); this .Shutdown(); } };





Далее, в этом же файле создадим класс динамического многомерного long-массива:

class CXDimArrayLong : public CArrayObj { }

Данный класс является списком, в котором находятся объекты вышерассмотренного класса, которые в свою очередь также являются списками, хранящими объекты с данными. Таким образом, этот класс является первым измерением, тогда как списки, лежащие в нём являются списками данных этого измерения.

Для понимания:

Индекс 0 списка класса CXDimArrayLong указывает на объект класса CDimLong, находящийся первым в этом списке; индекс 0 класса CDimLong указывает на объект класса CDataUnitLong, находящийся первым в списке класса CDimLong.

Это равносильно записи array[0][0]; Индекс 1 списка класса CXDimArrayLong указывает на объект класса CDimLong, находящийся вторым в этом списке; индекс 0 класса CDimLong указывает на объект класса CDataUnitLong, находящийся первым в списке класса CDimLong.

Это равносильно записи array[1][0]; ------

Индекс 0 списка класса CXDimArrayLong указывает на объект класса CDimLong, находящийся первым в этом списке; индекс 1 класса CDimLong указывает на объект класса CDataUnitLong, находящийся вторым в списке класса CDimLong.

Это равносильно записи array[0][1]; Индекс 1 списка класса CXDimArrayLong указывает на объект класса CDimLong, находящийся вторым в этом списке; индекс 1 класса CDimLong указывает на объект класса CDataUnitLong, находящийся вторым в списке класса CDimLong.

Это равносильно записи array[1][1]; и т.д.







В приватной секции класса добавим метод, возвращающий массив данных из первой размерности:

class CXDimArrayLong : public CArrayObj { private : CDimLong *GetDim( const string source, const int index) const { CDimLong *dim= this .At(index< 0 ? 0 : index); if (dim== NULL ) { if (index> this .Total()- 1 ) :: Print (source,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_LONG_ARRAY), " (" ,index, "/" , this .Total(), ")" ); else CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_LONG_DATA_OBJ); } return dim; }

Данный метод получает указатель на объект класса CDimLong по указанному индексу. В случае, если индекс меньше ноля, то используем индекс, равный нулю, а в случае, если индекс указывает за пределы массива — сообщаем в журнал о запросе за пределами массива, либо же, если объект получить не удалось, то сообщаем в журнал об ошибке получения объекта. В итоге возвращаем указатель на объект, либо NULL при ошибке.

В приватной секции класса напишем метод, добавляющий новое измерение в первую размерность:

bool AddNewDim( const string source, const int size, const long initial_value= 0 ) { CDimLong *dim= new CDimLong(size,initial_value); if (dim== NULL ) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_LONG_DATA_OBJ); return false ; } if (! this .Add(dim)) { delete dim; CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); return false ; } return true ; }

Метод создаёт новый объект класса CDimLong и добавляет его в конец списка, тем самым увеличивая размер первого измерения.

В публичной секции класса напишем методы для работы с массивами. Все методы подробно расписаны в комментариях к коду и, думаю, повторять их здесь нет смысла — просто рассмотрим их как есть:

public : int IncreaseRangeFirst( const int total, const int size, const long initial_value= 0 ) { int total_prev= this .Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .AddNewDim(DFUN,size,initial_value); return ( this .Total()-total_prev); } int IncreaseRange( const int range, const int total, const long initial_value= 0 ) { CDimLong *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!= NULL ? dim.Increase(total,initial_value) : 0 ); } int DecreaseRangeFirst( const int total) { if (total> this .Total()- 1 ) return 0 ; int total_prev= this .Total(); int from= this .Total()-total; int to= this .Total()- 1 ; if (! this .DeleteRange(from,to)) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_LONG_ARRAY); return total_prev- this .Total(); } int DecreaseRange( const int range, const int total) { CDimLong *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!= NULL ? dim.Decrease(total) : 0 ); } bool SetSizeRange( const int range, const int size, const long initial_value= 0 ) { CDimLong *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!= NULL ? dim.SetSize(size,initial_value) : false ); } bool Set( const int index, const int range, const long value) { CDimLong *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!= NULL ? dim.Set(range,value) : false ); } long Get( const int index, const int range) const { CDimLong *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!= NULL ? dim.Get(range) : 0 ); } bool Get( const int index, const int range, long &value) const { CDimLong *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!= NULL ? dim.Get(range,value) : false ); } int Size( const int range) const { CDimLong *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!= NULL ? dim.Size() : 0 ); } int Size( void ) const { int size= 0 ; for ( int i= 0 ;i< this .Total();i++) { CDimLong *dim= this .GetDim(DFUN,i); if (dim== NULL ) continue ; size+=dim.Size(); } return size; } CXDimArrayLong() { this .Clear(); this .Add( new CDimLong( 1 )); } CXDimArrayLong( int first_dim_size, const int dim_size, const long initial_value= 0 ) { this .Clear(); int total=(first_dim_size< 1 ? 1 : first_dim_size); for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .Add( new CDimLong(dim_size,initial_value)); } ~CXDimArrayLong() { this .Clear(); this .Shutdown(); } };

Как видим, в основном мы работаем с методами полученного объекта класса CDimLong, которые уже нами были рассмотрены выше при написании класса CDimLong. В любом случае, все вопросы можно задать в обсуждении к статье.

Теперь нам нужно написать точно такие же классы для данных типа double и string. Классы совершенно идентичны вышерассмотренным, поэтому оставим их для самостоятельного изучения:

class CDataUnitDouble : public CDataUnit { public : double Value; CDataUnitDouble() : CDataUnit(OBJECT_DE_TYPE_DOUBLE){} }; class CDimDouble : public CArrayObj { private : CDataUnitDouble *GetData( const string source, const int index) const { CDataUnitDouble *data= this .At(index< 0 ? 0 : index); if (data==NULL) { if (index> this .Total()- 1 ) ::Print(source,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_DOUBLE_ARRAY), " (" ,index, "/" , this .Total(), ")" ); else CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_DOUBLE_DATA_OBJ); } return data; } bool AddQuantity( const string source, const int total,CObject * object ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (! this .Add( object )) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); res &= false ; continue ; } } return res; } public : void Initialize( const int total, const double value = 0 ) { this .Clear(); this .Increase(total, value ); } int Increase( const int total, const double value = 0 ) { int size_prev= this .Total(); CDataUnitDouble *data= new CDataUnitDouble(); if (data==NULL) { ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_DOUBLE_DATA_OBJ)); return 0 ; } data.Value= value ; this .AddQuantity(DFUN,total,data); return this .Total()-size_prev; } int Decrease( const int total) { if (total> this .Total()- 1 ) return 0 ; int total_prev= this .Total(); int from = this .Total()-total; int to= this .Total()- 1 ; if (! this .DeleteRange( from ,to)) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_DOUBLE_ARRAY); return total_prev- this .Total(); } bool SetSize( const int size, const double initial_value= 0 ) { if (size== 0 ) return false ; int total=fabs(size- this .Total()); if (size> this .Total()) return ( this .Increase(total,initial_value)==total); else if (size< this .Total()) return (Decrease(total)==total); return true ; } bool Set( const int index, const double value ) { CDataUnitDouble *data= this .GetData(DFUN,index); if (data==NULL) return false ; data.Value= value ; return true ; } int Size( void ) const { return this .Total(); } double Get( const int index) const { CDataUnitDouble *data= this .GetData(DFUN,index); return (data!=NULL ? data.Value : 0 ); } bool Get( const int index, double & value ) const { value = 0 ; CDataUnitDouble *data= this .GetData(DFUN,index); if (data==NULL) return false ; value = data.Value; return true ; } CDimDouble( void ) { this .Initialize( 1 ); } CDimDouble( const int total, const double value = 0 ){ this .Initialize(total, value ); } ~CDimDouble( void ) { this .Clear(); this .Shutdown(); } }; class CXDimArrayDouble : public CArrayObj { private : CDimDouble *GetDim( const string source, const int index) const { CDimDouble *dim= this .At(index< 0 ? 0 : index); if (dim==NULL) { if (index> this .Total()- 1 ) ::Print(source,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_DOUBLE_ARRAY), " (" ,index, "/" , this .Total(), ")" ); else CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_DOUBLE_DATA_OBJ); } return dim; } bool AddNewDim( const string source, const int size, const double initial_value= 0 ) { CDimDouble *dim= new CDimDouble(size,initial_value); if (dim==NULL) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_DOUBLE_DATA_OBJ); return false ; } if (! this .Add(dim)) { delete dim; CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); return false ; } return true ; } public : int IncreaseRangeFirst( const int total, const int size, const long initial_value= 0 ) { int total_prev= this .Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .AddNewDim(DFUN,size,initial_value); return ( this .Total()-total_prev); } int IncreaseRange( const int range, const int total, const double initial_value= 0 ) { CDimDouble *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!=NULL ? dim.Increase(total,initial_value) : 0 ); } int DecreaseRangeFirst( const int total) { if (total> this .Total()- 1 ) return 0 ; int total_prev= this .Total(); int from = this .Total()-total; int to= this .Total()- 1 ; if (! this .DeleteRange( from ,to)) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_DOUBLE_ARRAY); return total_prev- this .Total(); } int DecreaseRange( const int range, const int total) { CDimDouble *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!=NULL ? dim.Decrease(total) : 0 ); } bool SetSizeRange( const int range, const int size, const double initial_value= 0 ) { CDimDouble *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!=NULL ? dim.SetSize(size,initial_value) : false ); } bool Set( const int index, const int range, const double value ) { CDimDouble *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!=NULL ? dim.Set(range, value ) : false ); } double Get( const int index, const int range) const { CDimDouble *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!=NULL ? dim.Get(range) : 0 ); } bool Get( const int index, const int range, double & value ) const { CDimDouble *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!=NULL ? dim.Get(range, value ) : false ); } int Size( const int range) const { CDimDouble *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!=NULL ? dim.Size() : 0 ); } int Size( void ) const { int size= 0 ; for ( int i= 0 ;i< this .Total();i++) { CDimDouble *dim= this .GetDim(DFUN,i); if (dim==NULL) continue ; size+=dim.Size(); } return size; } CXDimArrayDouble() { this .Clear(); this .Add( new CDimDouble( 1 )); } CXDimArrayDouble( int first_dim_size, const int dim_size, const double initial_value= 0 ) { this .Clear(); int total=(first_dim_size< 1 ? 1 : first_dim_size); for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .Add( new CDimDouble(dim_size,initial_value)); } ~CXDimArrayDouble() { this .Clear(); this .Shutdown(); } }; class CDataUnitString : public CDataUnit { public : string Value; CDataUnitString() : CDataUnit(OBJECT_DE_TYPE_STRING){} }; class CDimString : public CArrayObj { private : CDataUnitString *GetData( const string source, const int index) { CDataUnitString *data= this .At(index< 0 ? 0 : index); if (data==NULL) { if (index> this .Total()- 1 ) ::Print(source,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_STRING_ARRAY), " (" ,index, "/" , this .Total(), ")" ); else CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_STRING_DATA_OBJ); } return data; } bool AddQuantity( const string source, const int total,CObject * object ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (! this .Add( object )) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); res &= false ; continue ; } } return res; } public : void Initialize( const int total, const string value = "" ) { this .Clear(); this .Increase(total, value ); } int Increase( const int total, const string value = "" ) { int size_prev= this .Total(); CDataUnitString *data= new CDataUnitString(); if (data==NULL) { ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_STRING_DATA_OBJ)); return 0 ; } data.Value= value ; this .AddQuantity(DFUN,total,data); return this .Total()-size_prev; } int Decrease( const int total) { if (total> this .Total()- 1 ) return 0 ; int total_prev= this .Total(); int from = this .Total()-total; int to= this .Total()- 1 ; if (! this .DeleteRange( from ,to)) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_STRING_ARRAY); return total_prev- this .Total(); } bool SetSize( const int size, const string initial_value= "" ) { if (size== 0 ) return false ; int total=fabs(size- this .Total()); if (size> this .Total()) return ( this .Increase(total,initial_value)==total); else if (size< this .Total()) return (Decrease(total)==total); return true ; } bool Set( const int index, const string value ) { CDataUnitString *data= this .GetData(DFUN,index); if (data==NULL) return false ; data.Value= value ; return true ; } int Size( void ) const { return this .Total(); } string Get( const int index) { CDataUnitString *data= this .GetData(DFUN,index); return (data!=NULL ? data.Value : "" ); } bool Get( const int index, string & value ) { value = "" ; CDataUnitString *data= this .GetData(DFUN,index); if (data==NULL) return false ; value = data.Value; return true ; } CDimString( void ) { this .Initialize( 1 ); } CDimString( const int total, const string value = "" ) { this .Initialize(total, value ); } ~CDimString( void ) { this .Clear(); this .Shutdown(); } }; class CXDimArrayString : public CArrayObj { private : CDimString *GetDim( const string source, const int index) const { CDimString *dim= this .At(index< 0 ? 0 : index); if (dim==NULL) { if (index> this .Total()- 1 ) ::Print(source,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_STRING_ARRAY), " (" ,index, "/" , this .Total(), ")" ); else CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_STRING_DATA_OBJ); } return dim; } bool AddNewDim( const string source, const int size, const string initial_value= "" ) { CDimString *dim= new CDimString(size,initial_value); if (dim==NULL) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_STRING_DATA_OBJ); return false ; } if (! this .Add(dim)) { delete dim; CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); return false ; } return true ; } public : int IncreaseRangeFirst( const int total, const int size, const string initial_value= "" ) { int total_prev= this .Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .AddNewDim(DFUN,size,initial_value); return ( this .Total()-total_prev); } int IncreaseRange( const int range, const int total, const string initial_value= "" ) { CDimString *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!=NULL ? dim.Increase(total,initial_value) : 0 ); } int DecreaseRangeFirst( const int total) { if (total> this .Total()- 1 ) return 0 ; int total_prev= this .Total(); int from = this .Total()-total; int to= this .Total()- 1 ; if (! this .DeleteRange( from ,to)) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_DECREASE_STRING_ARRAY); return total_prev- this .Total(); } int DecreaseRange( const int range, const int total) { CDimString *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!=NULL ? dim.Decrease(total) : 0 ); } bool SetSizeRange( const int range, const int size, const string initial_value= "" ) { CDimString *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!=NULL ? dim.SetSize(size,initial_value) : false ); } bool Set( const int index, const int range, const string value ) { CDimString *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!=NULL ? dim.Set(range, value ) : false ); } string Get( const int index, const int range) const { CDimString *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!=NULL ? dim.Get(range) : "" ); } bool Get( const int index, const int range, string & value ) const { CDimString *dim= this .GetDim(DFUN,index); return (dim!=NULL ? dim.Get(range, value ) : false ); } int Size( const int range) const { CDimString *dim= this .GetDim(DFUN,range); return (dim!=NULL ? dim.Size() : 0 ); } int Size( void ) const { int size= 0 ; for ( int i= 0 ;i< this .Total();i++) { CDimString *dim= this .GetDim(DFUN,i); if (dim==NULL) continue ; size+=dim.Size(); } return size; } CXDimArrayString() { this .Clear(); this .Add( new CDimString( 1 )); } CXDimArrayString( int first_dim_size, const int dim_size, const string initial_value= "" ) { this .Clear(); int total=(first_dim_size< 1 ? 1 : first_dim_size); for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .Add( new CDimString(dim_size,initial_value)); } ~CXDimArrayString() { this .Clear(); this .Shutdown(); } };





Теперь мы готовы поставить класс абстрактного графического объекта "на новые рельсы" — заменить в нём работу с простыми массивами, хранящими целочисленные, вещественные и строковые свойства, на работу с динамическими массивами, предоставляемыми рассмотренными выше классами.

Но, прежде чем начнём менять класс графического объекта, нам необходимо сделать, чтобы созданные новые классы были видны в библиотеке на уровне остальных её классов. Для этого подключим файл с этими классами к файлу сервисных функций библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property strict #include "..\Defines.mqh" #include "Message.mqh" #include "TimerCounter.mqh" #include "Pause.mqh" #include "Colors.mqh" #include "XDimArray.mqh"

Теперь эти классы будут видны всем классам библиотеки.



Двумерный динамический массив для хранения свойств объектов

Практически все объекты библиотеки у нас имеют массивы, в которых мы храним целочисленные, вещественные и строковые свойства объектов. Массивы одномерные и имеют жёстко заданный размер, соответствующий количеству соответствующих свойств. Это было удобно до той поры, пока мы не столкнулись с необходимостью контролировать динамически изменяющееся количество свойств объекта. Вносить корректировки в объекты библиотеки мы начнём с класса абстрактного стандартного графического объекта. Все последующие объекты будем создавать уже при помощи нового функционала на основе класса динамического многомерного массива. И, что вероятно, впоследствии переведём и ранее созданные объекты на работу с динамическими массивами.

В файле абстрактного стандартного графического объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh в приватной секции расположены массивы для хранения свойств (текущих и прошлых) и методы для получения реального индекса указанного свойства в массиве :

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\GBaseObj.mqh" class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private : long m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL]; long m_long_prop_prev[GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop_prev[GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop_prev[GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return ( int )property-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public :

Теперь все эти массивы и методы нам нужно перенести в новый класс, который будет представлять из себя динамический двумерный массив для хранения свойств объекта, второе измерение которого должно меняться динамически для того, чтобы отслеживать изменение множественного одного и того же свойства объекта — такого как цена и время опорной точки объекта, либо цвет, стиль, толщина и описание уровней объекта, количество которых может меняться динамически.

Пока класс не будет полностью отлажен, мы его расположим непосредственно в приватной секции класса абстрактного стандартного графического объекта. После того, как весь функционал будет готов и отлажен, мы перенесём класс динамического двумерного массива свойств объектов в отдельный файл, чтобы в других объектах обращаться к нему, а не писать его внутри объекта по-новой.

Удалим из приватной секции все указанные выше массивы и методы и определим на их месте новый класс свойств объекта:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\GBaseObj.mqh" class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private : class CDataPropObj { }

В приватной секции нового класса объявим список для хранения объектов свойств, которые будут представлены классом динамического многомерного массива CXDimArrayLong, переменные для хранения количества целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта и два метода, возвращающие индекс массива, по которому фактически расположены double- и string-свойства объекта:

class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private : class CDataPropObj { private : CArrayObj m_list; int m_total_int; int m_total_dbl; int m_total_str; int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property- this .m_total_int; } int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return ( int )property- this .m_total_int- this .m_total_dbl; }

В публичной секции класса объявим метод, возвращающий список объектов-свойств, указатели на объекты целочисленных, вещественных и строковых свойств и методы для установки и получения указанных свойств объекта:

class CDataPropObj { private : CArrayObj m_list; int m_total_int; int m_total_dbl; int m_total_str; int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property- this .m_total_int; } int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return ( int )property- this .m_total_int- this .m_total_dbl; } public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CXDimArrayLong *Long() const { return this .m_list.At( 0 ); } CXDimArrayDouble *Double() const { return this .m_list.At( 1 ); } CXDimArrayString *String() const { return this .m_list.At( 2 ); } void Set(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ) { this .Long().Set(property,index, value ); } void Set(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ) { this .Double().Set( this .IndexProp(property),index, value ); } void Set(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ) { this .String().Set( this .IndexProp(property),index, value ); } long Get(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index) const { return this .Long().Get(property,index); } double Get(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index) const { return this .Double().Get( this .IndexProp(property),index); } string Get(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index) const { return this .String().Get( this .IndexProp(property),index); }

В списке CArrayObj будут храниться три указателя на экземпляры объектов классов динамического массива, созданного нами выше, — целочисленного, вещественного и строкового, которые мы будем создавать в конструкторе класса и помещать их в список. Методы Set и Get похожи на ранее использовавшиеся нами методы Set и Get, за исключением того, что теперь в них на один параметр больше — помимо индекса свойства объекта, мы указываем ещё и индекс этого свойства во втором измерении массива. Для большинства свойств этот индекс всегда будет равен нулю, но для тех свойств объекта, которых несколько однотипных, мы будем указывать индекс модификатора свойства для получения первого, второго, третьего, и т.д. свойства цены, времени, и т.п.

Там же, в публичной секции класса напишем метод, возвращающий размер указанного массива данных первого измерения:

int Size( const int range) const { if (range< this .m_total_int) return this .Long().Size(range); else if (range< this .m_total_int+ this .m_total_dbl) return this .Double().Size( this .IndexProp((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)range)); else if (range< this .m_total_int+ this .m_total_dbl+ this .m_total_str) return this .String().Size( this .IndexProp((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)range)); return 0 ; }

В метод передаётся индекс нужного свойства первого измерения массива свойств (range), далее проверяем:

если значение свойства меньше общего количества целочисленных свойств, значит это запрос целочисленного свойства — возвращаем размер массива целочисленных свойств методом Size() объекта Long;

если значение свойства меньше общего количества целочисленных свойств + количество вещественных свойств, значит это запрос вещественного свойства — возвращаем размер массива вещественных свойств методом Size() объекта Double;

если значение свойства меньше общего количества целочисленных свойств + количество вещественных свойств + количество строковых свойств, значит это запрос строкового свойства — возвращаем размер массива строковых свойств методом Size() объекта String.

Метод Size() мы рассматривали выше при создании классов объектов динамических массивов.

В публичной секции класса напишем метод, устанавливающий размер массива в указанной размерности:

bool SetSizeRange( const int range, const int size) { if (range< this .m_total_int) return this .Long().SetSizeRange(range,size); else if (range< this .m_total_int+ this .m_total_dbl) return this .Double().SetSizeRange( this .IndexProp((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)range),size); else if (range< this .m_total_int+ this .m_total_dbl+ this .m_total_str) return this .String().SetSizeRange( this .IndexProp((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)range),size); return false ; }

Логика метода идентична вышерассмотренному методу получения размера.

В конструктор класса передаётся количество целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта и эти значения присваиваются соответствующим переменным класса. Далее в список добавляются новые объекты целочисленного, вещественного и строкового динамического многомерного массива с размерностью первого измерения, равной количеству соответствующих свойств, переданных в параметрах, а размер второго измерения задаётся равным 1 для каждого массива свойств.



CDataPropObj( const int prop_total_integer, const int prop_total_double, const int prop_total_string ) { this .m_total_int=prop_total_integer; this .m_total_dbl=prop_total_double; this .m_total_str=prop_total_string; this .m_list.Add( new CXDimArrayLong( this .m_total_int, 1 )); this .m_list.Add( new CXDimArrayDouble( this .m_total_dbl, 1 )); this .m_list.Add( new CXDimArrayString( this .m_total_str, 1 )); }

В деструкторе класса удаляем элементы из списка и высвобождаем память массива:

~CDataPropObj() { m_list.Clear(); m_list.Shutdown(); }

В итоге класс свойств объекта у нас получился таким:

class CDataPropObj { private : CArrayObj m_list; int m_total_int; int m_total_dbl; int m_total_str; int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property- this .m_total_int; } int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return ( int )property- this .m_total_int- this .m_total_dbl; } public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CXDimArrayLong *Long() const { return this .m_list.At( 0 ); } CXDimArrayDouble *Double() const { return this .m_list.At( 1 ); } CXDimArrayString *String() const { return this .m_list.At( 2 ); } void Set(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ) { this .Long().Set(property,index, value ); } void Set(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ) { this .Double().Set( this .IndexProp(property),index, value ); } void Set(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ) { this .String().Set( this .IndexProp(property),index, value ); } long Get(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index) const { return this .Long().Get(property,index); } double Get(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index) const { return this .Double().Get( this .IndexProp(property),index); } string Get(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index) const { return this .String().Get( this .IndexProp(property),index); } int Size( const int range) const { if (range< this .m_total_int) return this .Long().Size(range); else if (range< this .m_total_int+ this .m_total_dbl) return this .Double().Size( this .IndexProp((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)range)); else if (range< this .m_total_int+ this .m_total_dbl+ this .m_total_str) return this .String().Size( this .IndexProp((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)range)); return 0 ; } bool SetSizeRange( const int range, const int size) { if (range< this .m_total_int) return this .Long().SetSizeRange(range,size); else if (range< this .m_total_int+ this .m_total_dbl) return this .Double().SetSizeRange( this .IndexProp((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)range),size); else if (range< this .m_total_int+ this .m_total_dbl+ this .m_total_str) return this .String().SetSizeRange( this .IndexProp((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)range),size); return false ; } CDataPropObj( const int prop_total_integer, const int prop_total_double, const int prop_total_string) { this .m_total_int=prop_total_integer; this .m_total_dbl=prop_total_double; this .m_total_str=prop_total_string; this .m_list.Add( new CXDimArrayLong( this .m_total_int, 1 )); this .m_list.Add( new CXDimArrayDouble( this .m_total_dbl, 1 )); this .m_list.Add( new CXDimArrayString( this .m_total_str, 1 )); } ~CDataPropObj() { m_list.Clear(); m_list.Shutdown(); } };

Но для отслеживания изменения свойств объекта нам нужно помнить прошлое состояние всех его свойств и сравнивать с текущим. Для этого мы ранее держали два набора свойств объекта. Теперь же мы просто создадим ещё один класс, который будет содержать в себе два объекта только что написанного класса. Один объект — для хранения текущих войств, второй объект — для хранения прошлых свойств.



Там же, в приватной секции класса объявим новый класс данных текущих и прошлых свойств:

class CProperty { }

Все поля и методы класса будут публичными. Так как класс небольшой и хранит в себе объекты ранее рассмотренных нами классов, то просто посмотрим его листинг для самостоятельного изучения:

class CProperty { public : CDataPropObj *Curr; CDataPropObj *Prev; bool SetSizeRange( const int range, const int size) { return ( this .Curr.SetSizeRange(range,size) && this .Prev.SetSizeRange(range,size) ? true : false ); } int CurrSize( const int range) const { return Curr.Size(range); } int PrevSize( const int range) const { return Prev.Size(range); } void CurrentToPrevious( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .Curr.Long().Total();i++) for ( int r= 0 ;r< this .Curr.Long().Size(i);r++) this .Prev.Long().Set(i,r, this .Curr.Long().Get(i,r)); for ( int i= 0 ;i< this .Curr.Double().Total();i++) for ( int r= 0 ;r< this .Curr.Double().Size(i);r++) this .Prev.Double().Set(i,r, this .Curr.Double().Get(i,r)); for ( int i= 0 ;i< this .Curr.String().Total();i++) for ( int r= 0 ;r< this .Curr.String().Size(i);r++) this .Prev.String().Set(i,r, this .Curr.String().Get(i,r)); } CProperty( const int prop_int_total, const int prop_double_total, const int prop_string_total) { this .Curr= new CDataPropObj(prop_int_total,prop_double_total,prop_string_total); this .Prev= new CDataPropObj(prop_int_total,prop_double_total,prop_string_total); } };

Помимо работы с методами ранее созданных классов, мы добавили метод для копирования текущих свойств в прошлые. Копирование производится поэлементно, так как нам необходимо иметь две назависимые копии одного и того же объекта. Если бы мы прибегнули к методу AssignArray класса CArrayObj, то мы бы копировали указатели, а не значения свойств, как здесь, что привело бы к точной копии одного объекта с другим, и изменение свойства в одном объекте приводило бы к изменению свойств в другом, а нам этого не нужно.

Итак, замена простых массивов на объекты класса динамического массива, которую мы только что сделали (ещё не полностью, конечно же) подразумевает использование объекта класса CProperty как указателя на свойства графического объекта и предполагает внесение множества изменений в классы библиотеки, так как теперь нам необходимо указывать помимо индекса свойства ещё и индекс опорной точки цены и времени, либо номер уровня, свойство которого хотим получить или установить.







Доработка классов библиотеки

В классе абстрактного графического объекта (в нём мы сейчас и работаем) в его приватной секции, сразу же за только что написанным классом свойств объявим указатель на объект свойств графического объекта, переменную для хранения количества опорных точек объекта и методы для установки множественных значений одного свойства объекта:

CProperty *Prop; int m_pivots; void SetTimePivot( const int index); void SetPricePivot( const int index); void SetLevelColor( const int index); void SetLevelStyle( const int index); void SetLevelWidth( const int index); void SetLevelValue( const int index); void SetLevelText( const int index); void SetBMPFile( const int index);

В публичной секции класса дополним все методы Get и Set ещё одной переменной, которой будем указывать индекс второго измерения массива свойств, а возвращать и получать свойства теперь будем при помощи методов Get и Set из полей Curr и Prev класса CProperty, хранящих массивы текущих и прошлых свойств:

public : void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index , long value ) { this .Prop.Curr.Set(property,index, value ); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index , double value ) { this .Prop.Curr.Set(property,index, value ); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index , string value ) { this .Prop.Curr.Set(property,index, value ); } long GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index ) const { return this .Prop.Curr.Get(property,index); } double GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index ) const { return this .Prop.Curr.Get(property,index); } string GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index ) const { return this .Prop.Curr.Get(property,index); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index , long value ) { this .Prop.Prev.Set(property,index, value ); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index , double value ){ this .Prop.Prev.Set(property,index, value ); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index , string value ){ this .Prop.Prev.Set(property,index, value ); } long GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index ) const { return this .Prop.Prev.Get(property,index); } double GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index ) const { return this .Prop.Prev.Get(property,index); } string GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index ) const { return this .Prop.Prev.Get(property,index); }

По всему коду класса, где используются методы GetProperty(), SetProperty(), GetPropertyPrev() и SetPropertyPrev() нужно внести изменения, так как теперь в них указывается индекс второго измерения. Все эти множественные изменения здесь описывать не будем, так как это займёт много пространства статьи, и все они уже внесены в код класса, с которым можно ознакомиться в конце статьи. Рассмотрим лишь новые и некоторые старые методы.

В публичной секции класса объявим методы, возвращающие описания опорных точек и уровней объекта:

virtual string TypeDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ANY); } virtual string PriceDescription( const int index) const { return :: DoubleToString ( this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE,index), this .m_digits); } virtual string TimeDescription( const int index) const { return :: TimeToString ( this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIME,index), TIME_DATE | TIME_MINUTES ); } virtual string LevelColorDescription( const int index) const { return :: ColorToString (( color ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,index), true ); } virtual string LevelStyleDescription( const int index) const { return LineStyleDescription(( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,index)); } virtual string LevelWidthDescription( const int index) const { return ( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,index); } virtual string LevelValueDescription( const int index) const { return :: DoubleToString ( this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,index), 5 ); } string TimesDescription( void ) const ; string PricesDescription( void ) const ; string TimePricesDescription( void ) const ; string LevelColorsDescription( void ) const ; string LevelStylesDescription( void ) const ; string LevelWidthsDescription( void ) const ; string LevelValuesDescription( void ) const ; string LevelTextsDescription( void ) const ; string LevelsAllDescription( void ) const ; string BMPFilesDescription( void ) const ;

В защищённый параметрический конструктор класса будем передавать ещё один параметр — количество опорных точек объекта, требуемых для его построения (а это означает, что придётся доработать ещё и классы объектов-наследников так, чтобы они передавали в этот конструктор количество опорных точек):

CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; m_group=WRONG_VALUE; } protected : CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_GROUP group , const long chart_id, const int pivots, const string name);

Рассмотрим реализацию конструктора класса:

CGStdGraphObj::CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_GROUP group, const long chart_id, const int pivots, const string name) { this .Prop= new CProperty(GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL); this .m_pivots=pivots; int levels=( int ):: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_LEVELS ); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, 2 ); this .m_type=obj_type; this .SetName(name); CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetGroup(group); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (:: ChartSymbol (chart_id), SYMBOL_DIGITS )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID , 0 , CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM , 0 , CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE , 0 , CGBaseObj::TypeGraphObject()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE , 0 , CGBaseObj::TypeGraphElement()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG , 0 , CGBaseObj::Belong()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP , 0 , CGBaseObj::Group()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID , 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM , 0 , 0 ); this .PropertiesRefresh(); this .m_create_time=( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME , 0 ); this .m_back=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK , 0 ); this .m_selected=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED , 0 ); this .m_selectable=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE , 0 ); this .m_hidden=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN , 0 ); this .PropertiesCopyToPrevData(); }

Здесь мы сначала создали объект класса свойств графического объекта, указав количество целочисленных, вещественных и строковых свойств. Затем для свойств, у которых есть несколько параметров (цена, время опорных точек, количество уровней и свойства каждого из уровней), задаём размеры массивов во втором измерении. При установке и получении свойств, имеющих лишь один параметр, указываем индекс параметра во втором измерении равным нулю.



В методе, сравнивающем объекты CGStdGraphObj между собой по всем свойствам, теперь сравниваем свойства в цикле по размеру второго измерения:

bool CGStdGraphObj::IsEqual(CGStdGraphObj *compared_obj) const { int begin= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) if ( this .GetProperty(prop,j)!=compared_obj.GetProperty(prop,j)) return false ; } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) if ( this .GetProperty(prop,j)!=compared_obj.GetProperty(prop,j)) return false ; } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) if ( this .GetProperty(prop,j)!=compared_obj.GetProperty(prop,j)) return false ; } return true ; }

В методах, получающих и сохраняющих свойства графического объекта, теперь все свойства, имеющие множественные значения, заполняются в цикле по количеству свойств:

void CGStdGraphObj::GetAndSaveINT( void ) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CREATETIME )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CREATETIME )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_TIMEFRAMES )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BACK )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ZORDER )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_HIDDEN )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_SELECTED )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_SELECTABLE )); for ( int i= 0 ;i< this .m_pivots;i++) this .SetTimePivot(i); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_COLOR, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_COLOR )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_STYLE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_STYLE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_WIDTH )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FILL, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_FILL )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_READONLY, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_READONLY )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELS )); for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) { this .SetLevelColor(i); this .SetLevelStyle(i); this .SetLevelWidth(i); } this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ALIGN )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_FONTSIZE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_RAY_LEFT )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_RAY_RIGHT )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_RAY )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ELLIPSE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ARROWCODE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ANCHOR )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_XDISTANCE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_YDISTANCE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DIRECTION )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DEGREE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DRAWLINES )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_STATE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_STATE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_ID, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CHART_ID )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_PERIOD )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DATE_SCALE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_PRICE_SCALE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CHART_SCALE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_XSIZE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_YSIZE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_XOFFSET )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_YOFFSET )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BGCOLOR )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CORNER, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CORNER )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BORDER_TYPE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR, 0 ,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BORDER_COLOR )); }

void CGStdGraphObj::GetAndSaveDBL( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_pivots;i++) SetPricePivot(i); for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) this .SetLevelValue(i); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SCALE, 0 ,:: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_SCALE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE, 0 ,:: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ANGLE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION, 0 ,:: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DEVIATION )); }

void CGStdGraphObj::GetAndSaveSTR( void ) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TEXT, 0 ,:: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_TEXT )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP, 0 ,:: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_TOOLTIP )); for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) this .SetLevelText(i); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FONT, 0 ,:: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_FONT )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, 0 ,:: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BMPFILE )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL, 0 ,:: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_SYMBOL )); }

В методе, копирующем текущие данные в прошлые, вызываем метод объекта текущих свойств, специально созданный для копирования текущих свойств в прошлые:

void CGStdGraphObj::PropertiesCopyToPrevData( void ) { this .Prop.CurrentToPrevious(); }

В методе, проверяющем изменения свойств объекта, сначала проверяем, является ли свойство множественным, и если да, то в цикле по количеству экземпляров свойства проверяем его изменение, иначе — просто стравниваем свойства двух объектов:

void CGStdGraphObj::PropertiesCheckChanged( void ) { bool changed= false ; int begin= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; i f (prop==GRAPH_OBJ_PROP_TIME || (prop>=GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR && prop<=GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH)) { int total=(prop==GRAPH_OBJ_PROP_TIME ? this .m_pivots : this .Levels()); for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ", индекс свойства: " ,j, " " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ), this .GetPropertyDescription(prop)); } } } else if ( this .GetProperty(prop, 0 )!= this .GetPropertyPrev(prop, 0 )) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ), this .GetPropertyDescription(prop)); } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; if (prop==GRAPH_OBJ_PROP_PRICE || GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE) { int total=(prop==GRAPH_OBJ_PROP_PRICE ? this .m_pivots : this .Levels()); for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ", индекс свойства: " ,j, " " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ), this .GetPropertyDescription(prop)); } } } e lse if ( this .GetProperty(prop, 0 )!= this .GetPropertyPrev(prop, 0 )) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ),GetPropertyDescription(prop)); } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; if (prop==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT || prop==GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE) { int total=(prop==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT ? this .Levels() : 2 ); for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ", индекс свойства: " ,j, " " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ), this .GetPropertyDescription(prop)); } } } else if ( this .GetProperty(prop, 0 )!= this .GetPropertyPrev(prop, 0 )) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ),GetPropertyDescription(prop)); } } if (changed) PropertiesCopyToPrevData(); }





Методы, считывающие и устанавливающие свойства объекта, и возвращающие описания свойств:

void CGStdGraphObj::SetTimePivot( const int index) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIME,index,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_TIME ,index)); } void CGStdGraphObj::SetPricePivot( const int index) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE,index,:: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_PRICE ,index)); } void CGStdGraphObj::SetLevelColor( const int index) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,index,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELCOLOR ,index)); } void CGStdGraphObj::SetLevelStyle( const int index) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,index,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELSTYLE ,index)); } void CGStdGraphObj::SetLevelWidth( const int index) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,index,:: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELWIDTH ,index)); } void CGStdGraphObj::SetLevelValue( const int index) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,index,:: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELVALUE ,index)); } void CGStdGraphObj::SetLevelText( const int index) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,index,:: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELTEXT ,index)); } void CGStdGraphObj::SetBMPFile( const int index) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE,index,:: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BMPFILE ,index)); } string CGStdGraphObj::TimesDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .m_pivots;i++) txt+= " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_PIVOT)+( string )i+ ": " + this .TimeDescription(i)+(i< this .m_pivots- 1 ? "

" : "" ); return txt; } string CGStdGraphObj::PricesDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .m_pivots;i++) txt+= " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_PIVOT)+( string )i+ ": " + this .PriceDescription(i)+(i< this .m_pivots- 1 ? "

" : "" ); return txt; } string CGStdGraphObj::TimePricesDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .m_pivots;i++) txt+=( " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_PIVOT)+( string )i+ ": " + this .TimeDescription(i)+ " / " + this .PriceDescription(i)+(i< this .m_pivots- 1 ? "

" : "" )); return txt; } string CGStdGraphObj::LevelColorsDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) txt+=( " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_LEVEL)+( string )i+ ": " + this .LevelColorDescription(i)+(i< this .Levels()- 1 ? "

" : "" )); return txt; } string CGStdGraphObj::LevelStylesDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) txt+=( " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_LEVEL)+( string )i+ ": " +LineStyleDescription( this .LevelStyle(i))+(i< this .Levels()- 1 ? "

" : "" )); return txt; } string CGStdGraphObj::LevelWidthsDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) txt+=( " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_LEVEL)+( string )i+ ": " + this .LevelWidthDescription(i)+(i< this .Levels()- 1 ? "

" : "" )); return txt; } string CGStdGraphObj::LevelValuesDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) txt+=( " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_LEVEL)+( string )i+ ": " + this .LevelValueDescription(i)+(i< this .Levels()- 1 ? "

" : "" )); return txt; } string CGStdGraphObj::LevelTextsDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) txt+=( " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_LEVEL)+( string )i+ ": " + this .LevelText(i)+(i< this .Levels()- 1 ? "

" : "" )); return txt; } string CGStdGraphObj::BMPFilesDescription( void ) const { string txt= ( " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_BMP_FILE_STATE_ON) + " (0): \"" +BMPFile( 0 )+ "\"

" + " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_BMP_FILE_STATE_OFF)+ " (1): \"" +BMPFile( 1 )+ "\"" ); return txt; } string CGStdGraphObj::LevelsAllDescription( void ) const { string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i< this .Levels();i++) { txt+= ( " - " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_LEVEL)+ " " +( string )i+ "

" + " " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR)+ ": " +LevelColorDescription(i)+ "

" + " " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE)+ ": " +LevelStyleDescription(i)+ "

" + " " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH)+ ": " +LevelWidthDescription(i)+ "

" + " " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE)+ ": " +LevelValueDescription(i)+ "

" + " " +CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT) + ": " +LevelText(i) ); } return txt; }

В этих методах всё просто и наглядно и в комментариях они вряд ли нуждаются. Помимо всех рассмотренных методов и изменений, в класс были внесены множественные изменения для указания индекса второго измерения, и такие доработки мы здесь не рассматриваем — с ними можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах.



Так как в конструктор класса была добавлена новая переменная, в которой мы должны передать в класс количество опорных точек при создании дочернего класса, то нам необходимо в каждый такой объект внести дополнения в их конструкторы. Мы не будем рассматривать каждый файл классов графических объектов, а ограничимся лишь двумя.

Откроем файл класса графического объекта знак "Buy" из \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdArrowBuyObj.mqh и допишем в его конструкторе передачу параметра количества опорных точек объекта в конструктор родительского класса:

class CGStdArrowBuyObj : public CGStdGraphObj { private : public : CGStdArrowBuyObj( const long chart_id, const string name) : CGStdGraphObj(OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_BUY,GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,GRAPH_OBJ_GROUP_ARROWS,chart_id , 1 , name) { CGStdGraphObj::SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, 0 , ANCHOR_TOP ); } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property); ENUM_ARROW_ANCHOR Anchor( void ) const { return ( ENUM_ARROW_ANCHOR ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, 0 ); } virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); virtual string Header( const bool symbol= false ); virtual string TypeDescription( void ) const { return StdGraphObjectTypeDescription( OBJ_ARROW_BUY ); } virtual string AnchorDescription( void ) const { return AnchorForArrowObjDescription( this .Anchor()); } };

Этот объект имеет лишь одну опорную точку. Теперь рассмотрим объект с несколькими опорными точками.

Откроем файл класса объекта "Трендовая линия" из \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdTrendObj.mqh и точно так же впишем передачу в конструктор родительского класса передачу значения количества опорных точек, равную двум:

class CGStdTrendObj : public CGStdGraphObj { private : public : CGStdTrendObj( const long chart_id, const string name) : CGStdGraphObj(OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TREND,GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,GRAPH_OBJ_GROUP_LINES,chart_id , 2 , name) { CGStdGraphObj::SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT, 0 ,:: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_RAY_LEFT )); CGStdGraphObj::SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT, 0 ,:: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_RAY_RIGHT )); } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); virtual string Header( const bool symbol= false ); virtual string TypeDescription( void ) const { return StdGraphObjectTypeDescription( OBJ_TREND ); } };

Такие изменения были проведены для каждого класса в папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\. Для каждого объекта вписано то количество его опорных точек, которое используется для его построения. Со всеми изменениями можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах.



Теперь доработаем класс CSelect по адресу \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh, в котором нам нужно просто добавить индексы второго измерения в каждые методы, где есть или предполагается обращение к методам GetProperty():

static CArrayObj *ByGraphicStdObjectProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index , long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByGraphicStdObjectProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index , double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByGraphicStdObjectProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index , string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindGraphicStdObjectMax(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index ); static int FindGraphicStdObjectMax(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index ); static int FindGraphicStdObjectMax(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index ); static int FindGraphicStdObjectMin(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index ); static int FindGraphicStdObjectMin(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index ); static int FindGraphicStdObjectMin(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index ); };

Рассмотрим выборочно реализацию нескольких методов:

CArrayObj *CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index , long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CGStdGraphObj *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property ,index ); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; }

int CSelect::FindGraphicStdObjectMax(CArrayObj *list_source,ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property , int index ) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int idx= 0 ; CGStdGraphObj *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CGStdGraphObj *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property ,index ); max_obj=list_source.At( idx ); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property ,index ); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) idx=i ; } return idx; }

Все изменения отмечены цветом. Остальные методы доработаны идентично представленным выше, и ознакомиться с ними можно в прилагаемых к статье файлах.

Теперь доработаем класс коллекции графических объектов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



В публичных методах GetList() впишем указание индекса второго измерения массива:

public : CGraphElementsCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListGraphObj( void ) { return & this .m_list_all_graph_obj; } CArrayObj *GetListCanvElm( void ) { return & this .m_list_all_canv_elm_obj;} CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index , long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property, index , value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index , double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property, index , value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index , string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property, index , value ,mode); }

Во всех методах, где есть обращение к доработанным методам класса CSelect, добавим указание индекса второго измерения массива:

long CGraphElementsCollection::GetFreeGraphObjID( void ) { int index=CSelect::FindGraphicStdObjectMax( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_ID , 0 ); CGStdGraphObj *obj= this .m_list_all_graph_obj.At(index); return (obj!= NULL ? obj.ObjectID()+ 1 : 1 ); }

CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::FindMissingObj( const long chart_id) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID , 0 ,chart_id,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentGraphObjOnChart(obj. ChartID (),obj.Name())) return obj; } return NULL ; }

bool CGraphElementsCollection::IsPresentGraphObjInList( const long chart_id, const string name) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID , 0 ,chart_id,EQUAL); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_NAME , 0 ,name,EQUAL); return (list== NULL || list.Total()== 0 ? false : true ); }

void CGraphElementsCollection::DeleteGraphObjectsFromList( const long chart_id) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID , 0 ,chart_id,EQUAL); if (list== NULL ) return ; for ( int i=list.Total();i> WRONG_VALUE ;i--) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; this .DeleteGraphObjFromList(obj); } }

CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::GetStdGraphObject( const string name, const long chart_id) { CArrayObj *list= this .GetList(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID , 0 ,chart_id); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_NAME , 0 ,name,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At( 0 ) : NULL ); }

В методе, добавляющем графический объект в коллекцию, вместо краткого описания объекта, выведем полное — чтобы мы могли при тестировании видеть полный список всех свойств объекта:

bool CGraphElementsCollection::AddGraphObjToCollection( const string source,CChartObjectsControl *obj_control) { CArrayObj *list=obj_control.GetListNewAddedObj(); if (list== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN_ERR_LINE,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ADDED_OBJ_LIST); return false ; } if (list.Total()== 0 ) return false ; bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj=list.Detach(i); if (obj== NULL ) { CMessage::ToLog(source,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST); res &= false ; continue ; } if (! this .m_list_all_graph_obj.Add(obj)) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete obj; res &= false ; continue ; } else { obj.SetObjectID( this .GetFreeGraphObjID()); obj. Print (); } } return res; }

Это все доработки, которые на сегодня были запланированы. Мелкие, но многочисленные изменения, которые мы в статье не рассматривали, можно посмотреть в прилагаемых к статье файлах.





Тестирование событий объектов с двумя опорными точками



Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part88\ под новым именем TestDoEasyPart88.mq5.



Никаких изменений в советник вносить не нужно — все изменения были проделаны в файлах библиотеки.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





При добавлении объектов, имеющих две опорные точки, и при модификации любой из двух опорных точек, советник выводит в журнал записи об этих событиях. Если же мы добавим на график объект, строящийся по более чем двум опорным точкам, то мы не увидим записей о модификации одной из точек, либо при изменении одной будут изменяться данные второй. Это потому, что у нас есть логическая ошибка, которую я оставил для исправления в следующей статье, и о которой говорил выше.







Что дальше

В следующей статье продолжим работу с событиями стандартных графических объектов и классами динамических массивов.



Следует отметить, что для правильной работы советника, необходим файл индикатора для библиотеки из предыдущей статьи .

Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

