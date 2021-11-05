Графика в библиотеке DoEasy (Часть 87): Коллекция графических объектов - контроль модификации свойств объектов на всех открытых графиках

Содержание

Концепция

Мы уже можем контролировать изменение свойств стандартных графических объектов, построенных в окне графика, на котором работает программа, созданная на основе данной библиотеки. Для отслеживания некоторых событий мы в прошлой статье решили использовать событийную модель — обрабатывать события графических объектов в обработчике OnChartEvent(). Это намного упростило код (хотя теперь у нас обработка событий размещена в двух разных блоках кода библиотеки) и разрешило проблему неполного заполнения свойств объекта-класса сразу же при создании графического объекта на графике — об этом говорили в прошлой статье.

Всё вроде бы хорошо, но теперь есть одно большое "Но" — мы не можем напрямую получить события графических объектов с других графиков — все события, происходящие на одном графике, приходят в обработчик OnChartEvent() именно той программы, которая работает именно на этом графике. А это означает, что нам, чтобы определить, какое событие произошло на графике, на котором нет нашей программы, нужно как-то с этого графика отправить событие на график, где запущена наша программа.

Своё событие мы отправить можем — это пользовательское событие, отправляемое на график нашей программы посредством функции EventChartCustom().

Эта функция может генерировать пользовательское событие для указанного в ней графика. При этом, отправляя идентификатор события на указанный график, функция автоматически добавляет к его значению величину константы CHARTEVENT_CUSTOM. Получив такое событие в библиотеке, нам остаётся вычесть из него это добавленное значение, и мы узнаем, что же за событие произошло на каком-то другом графике. Чтобы понять, на каком графике произошло событие, мы можем указать его (графика) идентификатор в long-параметре события lparam. Тогда, видя, что параметр lparam имеет значение (по умолчанию для событий графических объектов lparam и dparam не имеют значений — равны нулю), мы уже понимаем, что это событие пришло с другого графика — отнимаем от параметра id, тоже передаваемого в событии, значение CHARTEVENT_CUSTOM, и получаем идентификатор события. А вот с каким объектом произошло это событие мы узнаем из параметра sparam — в нём передаётся имя объекта.

Таким образом, мы определились, что события с других графиков мы отправлять всё же можем на график нашей программы. Определить, что же это за событие мы тоже можем — по идентификатору события (id), определить график можем по параметру lparam, а имя объекта — по параметру sparam. Но теперь нам нужно придумать, чем мы эти события будем контролировать на других графиках — ведь программа-то запущена на одном графике, а получать события и отправлять их в библиотеку и на график программы мы должны с других графиков. И на этих других графиках должна работать программа, о которой знает наша библиотека и может её запускать.



Вспоминаем, что у нас есть небольшой класс для контроля событий на разных графиках (CChartObjectsControl), и в классе-коллекции графических объектов мы создаём списки всех открытых графиков клиентского терминала, записанные как раз в параметрах упомянутого класса, который к тому же ещё и занимается отслеживанием изменения количества графических объектов на графике, контролируемом объектом этого класса. Соответственно, внутри этого класса мы можем создать программу для графика, которым управляет этот объект, и разместить её на нём. И такой программой у нас будет индикатор — язык MQL5 позволяет создать пользовательский индикатор прямо в ресурсах программы (чтобы индикатор был неотъемлемой её частью после компиляции), создать хэндл индикатора для каждого из открытых в терминале графиков и, что наиболее приятно, — программно разместить созданный индикатор на этом графике.

Индикатор не будет иметь рисуемых буферов, и всё, что будет делать, — это в обработчике OnChartEvent() отслеживать два события графических объектов CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE и CHARTEVENT_OBJECT_DRAG и отправлять их на график программы как пользовательское событие, которое нам останется определить и обработать в библиотеке.

Прежде, чем начать реализовывать задуманное, хочется отметить, что во многих файлах библиотеки были внесены изменения в названия локальных переменных, предназначенных для указания начала циклов по свойствам объектов библиотеки. Просто название переменной "beg"(я её называл как сокращение от "begin") для англоязычных пользователей выглядит не очень корректно ... Поэтому было решено заменить его во всех файлах на полное (не сокращённое) наименование "begin".

Файлы библиотеки, в которых было произведено переименование переменной:

DataTick.mqh, Symbol.mqh, Bar.mqh, PendRequest.mqh, Order.mqh, MQLSignal.mqh, IndicatorDE.mqh, DataInd.mqh, Buffer.mqh, GCnvElement.mqh, Event.mqh, ChartWnd.mqh, ChartObj.mqh, MarketBookOrd.mqh, Account.mqh, GStdGraphObj.mqh.







Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_LEFT_UPPER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_LEFT, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_LEFT_LOWER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_LOWER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_RIGHT_LOWER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_RIGHT, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_RIGHT_UPPER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_UPPER, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_CENTER, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ADDED_OBJ_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR , MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR , MSG_GRAPH_OBJ_CLOSED_CHARTS , MSG_GRAPH_OBJ_OBJECTS_ON_CLOSED_CHARTS , };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Точка привязки в левом верхнем углу" , "Anchor point at the upper left corner" }, { "Точка привязки слева по центру" , "Anchor point to the left in the center" }, { "Точка привязки в левом нижнем углу" , "Anchor point at the lower left corner" }, { "Точка привязки снизу по центру" , "Anchor point below in the center" }, { "Точка привязки в правом нижнем углу" , "Anchor point at the lower right corner" }, { "Точка привязки справа по центру" , "Anchor point to the right in the center" }, { "Точка привязки в правом верхнем углу" , "Anchor point at the upper right corner" }, { "Точка привязки сверху по центру" , "Anchor point above in the center" }, { "Точка привязки строго по центру объекта" , "Anchor point strictly in the center of the object" }, { "Не удалось получить список вновь добавленных объектов" , "Failed to get the list of newly added objects" }, { "Не удалось изъять графический объект из списка" , "Failed to detach graphic object from the list" }, { "Создан индикатор контроля и отправки событий" , "An indicator for monitoring and sending events has been created" } , { "Не удалось создать индикатор контроля и отправки событий" , "Failed to create indicator for monitoring and sending events" } , { "Закрыто окон графиков: " , "Closed chart windows: " } , { "С ними удалено объектов: " , "Objects removed with them: " } , };





Метод Symbol() в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh класса абстрактного стандартного графического объекта возвращает символ графического объекта "График":

string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL); } void SetChartObjSymbol( const string symbol) { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_SYMBOL ,symbol)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL,symbol); }

Но так как у нас все методы, работающие с графическим объектом "График", имеют в своём названии префикс "ChartObj", то для согласованности с другими методами переименуем и этот:

string ChartObjSymbol( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL); } void SetChartObjSymbol( const string symbol) { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_SYMBOL ,symbol)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL,symbol); }

Здесь же мы видим уже переименованные переменные, о которых говорили в самом начале:

bool CGStdGraphObj::IsEqual(CGStdGraphObj *compared_obj) const { int begin = 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } begin =end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } begin =end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; } void CGStdGraphObj:: Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int begin = 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); begin =end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); begin =end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

...

void CGStdGraphObj::PropertiesCheckChanged( void ) { bool changed= false ; int begin = 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!= this .GetPropertyPrev(prop)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ),GetPropertyDescription(prop)); } } begin =end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!= this .GetPropertyPrev(prop)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ),GetPropertyDescription(prop)); } } begin =end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i= begin ; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!= this .GetPropertyPrev(prop)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ),GetPropertyDescription(prop)); } } if (changed) PropertiesCopyToPrevData(); }





Индикатор для рассылки сообщений об изменении свойств объектов на всех графиках

Определимся с параметрами индикатора, который будет отслеживать события графических объектов графика, к которому будет прикреплён.

Наш индикатор должен знать:

идентификатор графика, на котором он запущен (назовём его SourseID) и

идентификатор графика, на который он должен отправлять пользовательские события (DestinationID).



Если с DestinationID всё однозначно — его мы должны указать во входных параметрах индикатора, то с параметром SourseID есть некоторые нюансы.

Если просто запустить индикатор на графике вручную, т.е. — в навигаторе найти его и перетащить на график символа, то функция ChartID(), возвращающая идентификатор текущего для программы графика, вернёт нам идентификатор графика, на котором запущен индикатор. Вроде всё так, как нам нужно. Но ... Если индикатор находится в ресурсах программы, т.е. — при компиляции встроен в код программы и запускается из встроенного ресурса, то функция ChartID() вернёт нам идентификатор графика, на котором запущена программа, а не экземпляр индикатора. Т.е. программно запуская индикатор на разных графиках, при условии, что индикатор запускается не из папки Indicators\, а из встроенного ресурса, мы не узнаем идентификатор графика, на котором этот индикатор запущен. Поэтому здесь у нас выход такой, что идентификатор текущего графика мы тоже будем передавать в настройках индикатора, благо у нас есть списки идентификаторов всех открытых в клиентском терминале графиков.



Итак, в навигаторе редактора в папке \MQL5\Indicators\ создадим новую папку DoEasy\





а в ней — новый пользовательский индикатор EventControl.mq5.









При создании укажем два входных параметра типа long с начальным значением 0:





На следующем шаге работы мастера укажем необходимость включения в код индикатора обработчика OnChartEvent(), установив соответствующую галочку:





На следующем шаге оставим все поля и чекбоксы пустыми и нажмём кнопку "Готово":





Всё, наш индикатор создан.

Если сейчас его скомпилировать, то получим предупреждение, что у индикатора нет ни одного рисуемого буфера:





Для исключения данного предупреждения нужно явно указать в коде индикатора, что рисуемых буферов нам не нужно:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long InpChartSRC = 0 ; input long InpChartDST = 0 ;

В библиотеке при деинициализации её классов нам нужно будет удалить со всех открытых графиков запущенный на них этот индикатор. Так как найти индикатор на графике мы можем по его короткому имени, то это имя нам нужно явно задать в обработчике OnInit() индикатора — чтобы потом по этому имени находить индикатор для его удаления с графика:

int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "EventSend_From#" +( string )InpChartSRC+ "_To#" +( string )InpChartDST); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Короткое имя будет содержать в себе:

имя индикатора: "EventSend",

идентификатор графика, с которого отправляются сообщения: "_From#"+(string)InpChartSRC и

идентификатор графика, на который отправляются сообщения: "_To#"+(string)InpChartDST.



В обработчике OnCalculate() мы ничего не делаем — просто возвращаем значение количества баров графика:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return rates_total; }

В обработчике OnChartEvent() индикатора отслеживаем два события графических объектов (CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE и CHARTEVENT_OBJECT_DRAG) и, если они зафиксированы, то отправляем пользовательское событие на график управляющей программы:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ) { EventChartCustom ( InpChartDST , ( ushort )id , InpChartSRC ,dparam, sparam ); } }

В самом сообщении будем указывать график, на который отправляем событие, идентификатор события (функция EventChartCustom() сама автоматически добавит к значению события значение CHARTEVENT_CUSTOM), идентификатор графика, с которого отправлено событие, и два остальных значения с величинами по умолчанию — dparam будет иметь нулевое значение, а в sparam будет записано имя графического объекта, в котором произошли изменения.



Скомпилируем индикатор и оставим его в своей папке — далее мы будем к нему обращаться из библиотеки. Он нам нужен будет только при компиляции библиотеки, которая разместит его в своих ресурсах и далее будет уже обращаться к экземпляру индикатора, хранящегося в ресурсах.

При распространении скомпилированной программы ни исходник, ни скомпилированный файл индикатора передавать уже не будет необходимости, так как код индикатора при компиляции программы будет вшит в код этой программы, и она будет обращаться именно к нему.

Файл индикатора можно посмотреть в прилагаемых к библиотеке файлах в конце статьи.

Теперь нам нужно создать ресурс, в котором будет храниться исполняемый код индикатора.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh определим макроподстановку для указания пути к исполняемому файлу индикатора:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #include "DataSND.mqh" #include "DataIMG.mqh" #include "Data.mqh" #ifdef __MQL4__ #include "ToMQL4.mqh" #endif #define PATH_TO_EVENT_CTRL_IND "Indicators\\DoEasy\\EventControl.ex5"

По этой макроподстановке будем далее получать путь к скомпилированному файлу индикатора в ресурсах библиотеки.

Добавим в этот же файл на скорое будущее список возможных событий графических объектов:

enum ENUM_GRAPH_OBJ_EVENT { GRAPH_OBJ_EVENT_NO_EVENT = CHART_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE, GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE, GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, GRAPH_OBJ_EVENT_MOVE, GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME, GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE, }; #define GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE (GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE+ 1 )

В этом перечислении вписан предварительный список событий, которые будем отсылать в программу при создании единого функционала контроля событий стандартных графических объектов, которым займёмся в ближайшее время.







Обработка сигналов индикатора о событиях изменения свойств объектов

При открытии новых окон графиков библиотека автоматически создаёт экземпляры объектов класса управления объектам чарта CChartObjectsControl и сохраняет их в список объектов управления чартами в классе-коллекции графических объектов.

Объект управления объектами чарта хранит в своих свойствах идентификатор графика, которым он управляет. Соответственно, в этом же объекте, при его создании для окна графика мы можем создать и индикатор контроля событий графических объектов. Таким образом, мы сможем на каждый вновь открываемый график (или при первом запуске — на уже существующие) разместить наш новый индикатор, который будет следить за событиями графических объектов и отправлять их на график управляющей программы.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh в приватной секции класса CChartObjectsControl объявим три новые переменные:

class CChartObjectsControl : public CObject { private : CArrayObj m_list_new_graph_obj; ENUM_TIMEFRAMES m_chart_timeframe; long m_chart_id; long m_chart_id_main; string m_chart_symbol; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_last_objects; int m_delta_graph_obj; int m_handle_ind; string m_name_ind; string LastAddedGraphObjName( void ); void SetMouseEvent( void ); public :

Из описания переменных в комментариях понятно их назначение.

В публичной секции класса объявим два новых метода для создания индикатора и добавления его на график:

public : ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_chart_timeframe; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } string Symbol ( void ) const { return this .m_chart_symbol; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } int TotalObjects( void ) const { return this .m_total_objects; } int Delta( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } CGStdGraphObj *CreateNewGraphObj( const ENUM_OBJECT obj_type, const long chart_id, const string name); CArrayObj *GetListNewAddedObj( void ) { return & this .m_list_new_graph_obj;} bool CreateEventControlInd( const long chart_id_main); bool AddEventControlInd( void ); void Refresh( void );

В конструкторах класса зададим новым переменным их значения по умолчанию и добавим деструктор класса, в котором удаляется индикатор на графике и удаляется хэндл индикатора с освобождением расчетной части индикатора:

void Refresh( void ); CChartObjectsControl( void ) { this .m_list_new_graph_obj.Clear(); this .m_list_new_graph_obj.Sort(); this .m_chart_id=:: ChartID (); this .m_chart_timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES ):: ChartPeriod ( this .m_chart_id); this .m_chart_symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); this .m_chart_id_main=:: ChartID (); this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_total_objects= 0 ; this .m_last_objects= 0 ; this .m_delta_graph_obj= 0 ; this .m_name_ind= "" ; this .m_handle_ind= INVALID_HANDLE ; this .SetMouseEvent(); } CChartObjectsControl( const long chart_id) { this .m_list_new_graph_obj.Clear(); this .m_list_new_graph_obj.Sort(); this .m_chart_id=chart_id; this .m_chart_timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES ):: ChartPeriod ( this .m_chart_id); this .m_chart_symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); this .m_chart_id_main=:: ChartID (); this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_total_objects= 0 ; this .m_last_objects= 0 ; this .m_delta_graph_obj= 0 ; this .m_name_ind= "" ; this .m_handle_ind= INVALID_HANDLE ; this .SetMouseEvent(); } ~CChartObjectsControl() { :: ChartIndicatorDelete ( this . ChartID (), 0 , this .m_name_ind); :: IndicatorRelease ( this .m_handle_ind); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CChartObjectsControl *obj_compared=node; return ( this . ChartID ()>obj_compared. ChartID () ? 1 : this . ChartID ()<obj_compared. ChartID () ? - 1 : 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };





За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов.

Метод, создающий индикатор контроля событий:

bool CChartObjectsControl::CreateEventControlInd( const long chart_id_main) { this .m_chart_id_main=chart_id_main; string name= "::" + PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; :: ResetLastError (); this .m_handle_ind=:: iCustom ( this . Symbol (), this .Timeframe(),name, this . ChartID (), this .m_chart_id_main ); if ( this .m_handle_ind== INVALID_HANDLE ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR); CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } this .m_name_ind= "EventSend_From#" +( string ) this . ChartID ()+ "_To#" +( string ) this .m_chart_id_main; Print ( DFUN, this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()), ": " , CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR), " \"" , this .m_name_ind, "\"" ); return true ; }

Здесь: устанавливаем идентификатор управляющей программы, переданный в параметрах метода, указываем путь в ресурсах к нашему индикатору и создаём хэндл индикатора, построенного на символе и таймфрейме графика, которым управляет данный класс.

Во входные параметры индикатора передаём идентификатор графика, которым управляет объект класса и идентификатор управляющей программы.

Если индикатор создать не удалось — сообщаем об этом в журнале терминала с указанием номера и расшифровки ошибки и возвращаем false.

Если хэндл индикатора создан — указываем короткое имя, по которому в деструкторе класса удаляется индикатор с графика, выводим сообщение в журнал о создании индикатора на графике и возвращаем true.



Обратите внимание, что при задании пути к индикатору в ресурсах библиотеки, мы указываем перед строкой пути знак разрешения контекста "::".

Тогда как при создании ресурса мы будем указывать знак "\\".

Метод, добавляющий на чарт индикатор контроля событий:

bool CChartObjectsControl::AddEventControlInd( void ) { if ( this .m_handle_ind== INVALID_HANDLE ) return false ; return :: ChartIndicatorAdd ( this . ChartID (), 0 , this .m_handle_ind); }

Здесь проверяем хэндл индикатора и, если он невалидный — возвращаем false. Иначе — возвращаем результат работы функции добавления индикатора на график.

Перед определением класса коллекции графических объектов укажем путь к ресурсу, в котором хранится индикатор:

#resource "\\" +PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; class CGraphElementsCollection : public CBaseObj {

Данная строка создаёт ресурс в библиотеке, в который размещается скомпилированный исполняемый файл индикатора контроля событий графика.



В приватной секции класса объявим четыре новых метода:

class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_canv_elm_obj; CListObj m_list_all_graph_obj; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_delta_graph_obj; bool IsPresentGraphElmInList( const int id, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj); bool IsPresentGraphObjInList( const long chart_id, const string name); bool IsPresentGraphObjOnChart( const long chart_id, const string name); CChartObjectsControl *GetChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *RefreshByChartID( const long chart_id); bool IsPresentChartWindow( const long chart_id); void RefreshForExtraObjects( void ); long GetFreeGraphObjID( void ); long GetFreeCanvElmID( void ); bool AddGraphObjToCollection( const string source,CChartObjectsControl *obj_control); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id); string FindExtraObj( const long chart_id); bool DeleteGraphObjFromList(CGStdGraphObj *obj); void DeleteGraphObjectsFromList( const long chart_id); bool DeleteGraphObjCtrlObjFromList(CChartObjectsControl *obj); public :

Для того, чтобы убрать лишние объекты управления графиками из списка класса и объекты, описывающие удалённые графические объекты из списка-коллекции, нам нужно знать что такой-то график удалён. Для этого будет служить метод IsPresentChartWindow(). В методе RefreshForExtraObjects() будут обрабатываться ситуации наличия лишних объектов в списках класса-коллекции, а методы DeleteGraphObjectsFromList() и DeleteGraphObjCtrlObjFromList() будут непосредственно удалять указанные объекты из списков класса-коллекции графических объектов.

В методе, создающем новый объект управления графическими объектами указанного чарта, допишем код для создания индикатора и добавления его на график:

CChartObjectsControl *CGraphElementsCollection::CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id) { CChartObjectsControl *obj= new CChartObjectsControl(chart_id); if (obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELM_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CTRL_OBJ),( string )chart_id); return NULL ; } if (! this .m_list_charts_control.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete obj; return NULL ; } if ( obj. ChartID ()!=CBaseObj::GetMainChartID() && obj.CreateEventControlInd(CBaseObj::GetMainChartID()) ) obj.AddEventControlInd(); return obj; }

Здесь проверяем, что объект управления создан не для текущего графика, на котором работает программа, и что индикатор успешно создан для графика, которым управляет объект управления графиком и, если всё так, добавляем созданный индикатор на график.



В методе, обновляющем список всех графических объектов, в первую очередь обработаем ситуации закрытия графиков в терминале — чтобы удалить соответствующие удалённым графикам объекты управления графиками и объекты классов, описывающих удалённые вместе с графиками графические объекты, которые стали лишними в списке-коллекции после закрытия графика:

void CGraphElementsCollection::Refresh( void ) { this .RefreshForExtraObjects(); long chart_id= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart_id=:: ChartNext (chart_id); if (chart_id< 0 ) break ; CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .RefreshByChartID(chart_id); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (obj_ctrl.IsEvent()) { if (obj_ctrl.Delta()> 0 ) { if (!AddGraphObjToCollection(DFUN_ERR_LINE,obj_ctrl)) continue ; } else if (obj_ctrl.Delta()< 0 ) { CGStdGraphObj *obj= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); if (! this .DeleteGraphObjFromList(obj)) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST); } } } i++; } }





Метод, проверяющий наличие окна графика:



bool CGraphElementsCollection::IsPresentChartWindow( const long chart_id) { long chart= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart=:: ChartNext (chart); if (chart< 0 ) break ; if (chart==chart_id) return true ; i++; } return false ; }

Здесь: в цикле по всем открытым графикам в терминале получаем идентификатор очередного графика и сравниваем его с переданным в метод.

Если идентификаторы совпадают — значит график есть, и возвращаем true.

По завершении цикла возвращаем false — графика с указанным идентификатором нет.



Метод, обрабатывающий удаление окна графика:

void CGraphElementsCollection::RefreshForExtraObjects( void ) { for ( int i= this .m_list_charts_control.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .m_list_charts_control.At(i); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentChartWindow(obj_ctrl. ChartID ())) { long chart_id=obj_ctrl. ChartID (); int total_ctrl=m_list_charts_control.Total(); this .DeleteGraphObjCtrlObjFromList(obj_ctrl); int total_obj=m_list_all_graph_obj.Total(); this .DeleteGraphObjectsFromList(chart_id); int del_ctrl=total_ctrl-m_list_charts_control.Total(); int del_obj=total_obj-m_list_all_graph_obj.Total(); Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_CLOSED_CHARTS),( string )del_ctrl, ". " , CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_OBJECTS_ON_CLOSED_CHARTS),( string )del_obj ); } } }

Здесь: в цикле по списку объектов управления графиками получаем очередной объект и, если графика, соответствующего объекту, в терминале нет, то это означает, что график был закрыт.

Соответственно — получаем идентификатор закрытого графика и общее количество ранее открытых графиков и

удаляем из списка объект управления, соответствующий уже закрытому графику в терминале.

Получаем общее количество графических объектов, присутствующих в терминале до удаления графика и удаляем из списка-коллекции объекты классов графических объектов, которые находились на теперь уже закрытом графике.

Далее рассчитываем количество закрытых графиков и количество удалённых вместе с графиками графических объектов и выводим сообщение в журнал о количестве закрытых графиков и графических объектов на них.

В последующем вместо этого сообщения будем создавать событие и отправлять его на график управляющей программы.

Метод, удаляющий графический объект по идентификатору графика из списка-коллекции графических объектов:

void CGraphElementsCollection::DeleteGraphObjectsFromList( const long chart_id) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID,chart_id,EQUAL); if (list== NULL ) return ; for ( int i=list.Total();i> WRONG_VALUE ;i--) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; this .DeleteGraphObjFromList(obj); } }

Здесь: получаем список графических объектов с указанным идентификатором графика. В цикле по полученному списку получаем очередной объект и удаляем его из списка-коллекции.



Метод, удаляющий объект управления графиками из списка:



bool CGraphElementsCollection::DeleteGraphObjCtrlObjFromList(CChartObjectsControl *obj) { this .m_list_charts_control.Sort(); int index= this .m_list_charts_control.Search(obj); return ( index== WRONG_VALUE ? false : m_list_charts_control.Delete(index) ); }

Здесь: устанавливаем списку объектов управления графиками флаг сортированного списка, при помощи метода Search() находим индекс указанного объекта в списке и, если объекта нет в списке, — возвращаем false, иначе — возвращаем результат работы метода Delete().



В обработчике событий класса-коллекции графических объектов нам нужно заменить работу с текущим графиком на работу с графиком по его идентификатору. Для этого будем контролировать в событии значение параметра lparam. Оно будет нулевым при получении события с текущего графика, и будет равно идентификатору графика, с которого пришло событие, при получении пользовательского события от индикатора.

Для получения идентификатора события графического объекта из пользовательского события нам нужно от значения полученного id вычесть значение CHARTEVENT_CUSTOM и вместе с проверкой id проверять рассчитанное значение идентификатора события в переменной idx.



Далее, если lparam не равен нулю — значит событие получено не с текущего графика, иначе — с текущего.

Остаётся заменить все вхождения ::ChartID() в коде на полученный chart_id:



void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ) { long chart_id =(lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam); obj= this .GetStdGraphObject(sparam, chart_id ); if (obj!= NULL ) { obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } else { obj= this .FindMissingObj( chart_id ); if (obj== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj( chart_id ); obj.SetName(name_new); obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } } }

Это все доработки, которые были нам необходимы на сегодня. Протестируем полученный результат.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part87\ под новым именем TestDoEasyPart87.mq5.

Никаких изменений в советник вносить не будем, а просто скомпилируем его и запустим на графике, предварительно открыв дополнительно ещё два любых графика в терминале. При создании объектов на дополнительных графиках и их изменении, все события, производимые с графическими объектами, будут регистрироваться библиотекой и выводиться сообщения в журнал. При открытии ещё одного графика, для него так же будет создаваться объект управления графиком и индикатор, который будет регистрировать события изменения объектов и отправлять их в библиотеку. При удалении дополнительных графиков, об этом будут выводиться записи в журнал:





Что дальше

В следующей статье начнём собирать воедино всю созданную обработку событий графических объектов таким образом, чтобы отправлять на график управляющей программы все события, происходящие с графическими объектами на открытых графиках (сейчас у нас регистрируемые события просто выводятся в журнал, но программа, работающая под управлением библиотеки, о них не знает).





Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

