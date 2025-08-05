Este robô de negociação é projetado para o par de moedas NZDCAD e opera com uma estratégia de média que utiliza RSI e CCI como indicadores principais.Cada operação é gerenciada com níveis dinâmicos de take-profit e stop-loss para melhorar o controle de risco e a lucratividade.A estratégia foi otimizada com base em seis anos de dados históricos (2020–2025) no servidor da IC Markets com conta do tipo Standard.





Recomendações:

Par de moedas: NZDCAD

Depósito mínimo: 300 USD

Conta: Hedging

Prazo: Qualquer (O EA utiliza os prazos delineados no código do assessor)

Tipo de conta: Standard (sem comissão), Raw (possível, mas não ideal)

Para melhores resultados, use o corretor: IC Markets, IC Trading.

Sinta-se à vontade para me contatar com dúvidas em: https://www.mql5.com/pt/users/prizmal

Sinta-se à vontade para me adicionar como amigo para acompanhar as últimas novidades e atualizações!

O preço inicial é de $399 e aumentará em $100 após cada dez vendas.

As vendas serão limitadas a uma distribuição de cerca de 200 a 300 cópias.