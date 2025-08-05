Loophole
- Experts
- Vladimir Lekhovitser
- Versão: 8.503
- Ativações: 20
Sinal ao vivo
Encontre mais aqui: https://www.mql5.com/pt/users/prizmal/seller
Cada operação é gerenciada com níveis dinâmicos de take-profit e stop-loss para melhorar o controle de risco e a lucratividade.
A estratégia foi otimizada com base em seis anos de dados históricos (2020–2025) no servidor da IC Markets com conta do tipo Standard.
Recomendações:
Par de moedas: NZDCAD
Depósito mínimo: 300 USD
Conta: Hedging
Prazo: Qualquer (O EA utiliza os prazos delineados no código do assessor)
Tipo de conta: Standard (sem comissão), Raw (possível, mas não ideal)
Para melhores resultados, use o corretor: IC Markets, IC Trading.
Sinta-se à vontade para me contatar com dúvidas em: https://www.mql5.com/pt/users/prizmal
Sinta-se à vontade para me adicionar como amigo para acompanhar as últimas novidades e atualizações!
O preço inicial é de $399 e aumentará em $100 após cada dez vendas.
As vendas serão limitadas a uma distribuição de cerca de 200 a 300 cópias.
The time will print the reality