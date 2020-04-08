Draw Lines MT5

🚀 Desenha facilmente os níveis de Entrada, Take Profit e Stop Loss no gráfico para analisar e seguir sinais de trading.

✨ Funcionalidades principais

  • Introdução fácil dos valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 e SL

  • Linha vertical opcional para marcar o momento exacto do sinal

  • Etiquetas e cores personalizáveis para cada linha

  • Avaliação visual da precisão e do risco/retorno de qualquer sinal

  • Funciona com todos os instrumentos e prazos temporais

  • Sem redesenho, sem atrasos — apenas linhas claras e estáveis

🧠 Exemplos de utilização

  • Visualizar sinais recebidos por Telegram, WhatsApp ou outros canais

  • Analisar sinais antigos e estudar a reacção do mercado

  • Apresentar configurações limpas à tua comunidade ou clientes

  • Combinar com estratégias manuais ou automáticas

🔑 Palavras-chave

sinal, desenhar linhas, entrada, take profit, stop loss, forex, telegram, sinais visuais, trading manual, análise de sinais, TP, SL, gráfico, níveis, avaliação, formação, indicador, ferramenta


Produtos recomendados
RSIBandTREND
Cihan Abalioglu
Indicadores
RSIBandsTREND is a custom trend-focused indicator that enhances the classic RSI approach by visualizing dynamic upper and lower bands based on RSI calculations. It plots three clean bands (upper, lower, and midline) directly on the chart, helping traders identify overbought and oversold zones with precision. Features: Three-band system: upper, lower, and center RSI lines EMA-smoothed RSI band calculation Clear trend zone visualization on chart Works on all timeframes (M1 to Monthly) Fully opt
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
TDI Laguerre O TDI Laguerre é uma evolução do popular indicador Traders Dynamic Index (TDI) , que substitui o RSI clássico por um filtro Laguerre para oferecer uma leitura mais fluida, sensível e precisa da ação do preço. Esta versão avançada combina elementos de volatilidade, médias móveis e deteção de sinais visuais com alertas configuráveis.  O que este indicador faz? Este indicador representa: Uma linha Laguerre suavizada baseada no preço de fecho. Uma linha de sinal EMA de curto prazo sobr
Range filter Buy and Sell 5min MT5
Nguyen Quoc Hung
5 (1)
Indicadores
This indicator converted from 5 min Buy and Sell Range Filter - guikroth version on TradingView Popularity of the Range Filter The Range Filter is a very popular and effective indicator in its own right, with adjustments to the few simple settings it is possible to use the Range Filter for helping filter price movement, whether helping to determine trend direction or ranges, to timing breakout or even reversal entries. Its practical versatility makes it ideal for integrating it's signals into a
Trend Everest
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
O indicador  Trend Everest MT5 é um indicador seguidor de tendência que auxilia na tomada de decisão. Ele tem como base o cálculo de ATR que auxiliar e a média hull. Uma questão fundamental é que o indicado Trend Everest para MT5 não repinta, dessa forma você pode fazer seu backtest com maior confiança. Quando estiver Verde Tendência de Alta Quando estiver Vermelho tendência de baixa. Não que o Mercado é fractal, então quanto maior o tempo gráfico maior seu gral de assertividade.
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Sideways Market Statistical Analyzer MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introduction to Sideways Market Analyzer Notable period of Low volatility and non-trending movements in the financial market is considered as Sideways Market. Sooner or later, the low volatility will increase and the price will pick up a trend after Sideways Market. In terms of trading point of view, Sideways Market can serve as the very good entry timing for traders. Sideways Market is also quite often the representation of accumulation of large orders from big investors. Therefore, knowing the
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Harmonic Volatility Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introduction to Harmonic Volatility Indicator Harmonic Volatility Indicator is the first technical analysis applying the Fibonacci analysis to the financial volatility. Harmonic volatility indicator is another level of price action trading tool, which combines robust Fibonacci ratios (0.618, 0.382, etc.) with volatility. Originally, Harmonic Volatility Indicator was developed to overcome the limitation and the weakness of Gann’s Angle, also known as Gann’s Fan. We have demonstrated that Harmonic
Fair Value Gap MT5
Ahmed Soliman
Indicadores
FVG - Fair Value Gap The FVG - Fair Value Gap is an advanced MQL5 indicator designed for traders who utilize institutional order flow and Smart Money Concepts to identify market inefficiencies. This indicator automatically detects and highlights Fair Value Gaps (FVGs) on your chart, providing a clear visual representation of potential support and resistance zones, reversal points, and high-probability trading setups. Key Features: Automated FVG Detection:   The indicator automatically identifie
Volume Weighted MACD
eSoftrade
Indicadores
MACD ponderado por volume Volume Weighted MACD (VW-MACD) foi criado por Buff Dormeier e descrito em seu livro Investing With Volume Analysis. Representa a convergência e a divergência das tendências de preços ponderadas por volume. A inclusão de volume permite que o VW-MACD seja geralmente mais responsivo e confiável do que o MACD tradicional.   O que é MACD (Moving Average Convergence Divergence)? A divergência de convergência média móvel foi criada por Gerald Appel em 1979. O MACD padrão
MT5 Pivot Points High Low Extension
Yong Li
Indicadores
Descriptions A point point is a technical analysis indicator, or calculations, used to determine the overall trend of market over different time frames. This indicator calculate the highest or lowest pivots among left x and right y bars and show the high/low level during that period.   From that, you could clearly see the top resistance & bottom support level and how market goes break out. Instructions pivotLeft - pivot left bar count pivotRight - pivot right bar count pivotHighColor - color
Candles Mix mt5
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
This indicator will be VERY USEFUL for anyone who works with candlestick patterns. This indicator is designed to display the average figure from two adjacent candles (current and previous). Accordingly, it shows IN CONTEXT the strength or weakness of bulls / bears (!). But please, don't forget about the classical basics of technical analysis (!). All indicators are just an auxiliary tool for reading a chart (!). A demo version on the example of mt-4 can be found here:  https://www.mql5.com/ru/ma
DrawChartPattern MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
The chart pattern is automatically drawn. It also automatically tells you the price at which you are most likely to buy or sell according to the pattern. Therefore, there is no need to memorize patterns or draw lines by yourself. * The "WhaleFinder" includes four indicators ("DrawTurningPoint", "DrawHurdle", "DrawChartPattern", "DrawFibonacci").  so, Please be careful not to purchase more than one copy (duplicates). We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yo
VolumeTracker4X
Oclair Gallacini Prado
Indicadores
VolumeTracker 4X – Candle de Maior Volume e VWAP Descrição principal: O VolumeTracker 4X identifica automaticamente o candle de maior volume do dia no mercado Forex e calcula o preço médio ponderado pelo volume (VWAP) a partir deste candle. Ele desenha canais dinâmicos com base nos preços high e low desde o candle de maior volume até o candle atual , ajudando você a visualizar áreas importantes de suporte e resistência . Criado para traders que desejam decisões mais precisas usando volume real c
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Long island MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a downward line   Auto5Digits - automatic multiplication of
EEVCC Info
Xiaoyu Huang
Indicadores
introduzir Este é um assistente de negociação, indicadores do painel de informações, estatísticas agregadas de moeda, estatísticas de conta, informações de posição, servidor e hora local, força da moeda, tempo restante da linha K, linhas de suporte e resistência, deslocamento de tempo do servidor, taxa de flutuações da moeda e outras funções. Pode ser usado para todos os tipos de contas e moedas. Excelente desempenho, poucos recursos Você pode personalizar a posição, cor, tamanho da fonte Qualq
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Boom 300 Index Precision spike detector
David Chokumanyara
Indicadores
Our Spike Detector is specifically engineered to cater to the unique needs of traders in the Boom and Crash indices markets. This tool is optimized for M1 (1-minute) and M5 (5-minute) timeframes, ensuring you receive timely and actionable insights. Key Features: 1. **Non-Repainting**: Our detector guarantees accuracy with non-repainting signals, ensuring your data remains consistent and reliable. 2. **Push Notifications**: Stay updated with real-time push notifications, so you never miss a cr
Jabidabi Bias
Attila Csenge
Indicadores
Indicator Description This indicator displays the highest and lowest prices for the previous day, week, and month. Additionally, it shows pivot levels calculated using different methods: Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla, and Floor pivots. Features: Previous Day High/Low: Indicates the highest and lowest prices of the previous trading day. Previous Week High/Low: Indicates the highest and lowest prices of the previous trading week. Previous Month High/Low: Indicates the highest and lowest p
CoioteTarget
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicadores
Projeção de alvos harmônicos com dois cliques, os alvos possuem melhor qualidade quando ancorados em candles climáticos, seja de ignição ou exaustão ou em pivôs de alto volume. Funciona com qualquer ativo (volume real e volume tick), em qualquer tempo gráfico, ações, indicies, futuros, forex, criptomoedas, commodities, energia, mineiro e qualquer outro. As projeções devem respeitar os princípios de confluência e simetria, portanto não devem ser utilizados unicamente como critério de decisão, seu
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Flat finder
Yuriy Lyachshenko
Indicadores
Este indicador detecta um flat e pinta a área encontrada com um retângulo colorido. A ideia principal deste indicador é detetar um flat quando o preço preenche uma determinada área no gráfico. Parâmetros de entrada: Color rectangle - cor do retângulo a ser sombreado. Bars in rectangle - número mínimo permitido de barras num retângulo. Density in % - densidade do flat, definida como uma percentagem da área do retângulo.
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Supreme OBV Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
5 (1)
Indicadores
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
Harmonic ABCD Universal MT5
Mihail Matkovskij
Indicadores
The indicator for trading on the signals of the harmonic pattern AB=CD. It gives signals and shows the levels of entry into the market, as well as levels for placing stop orders, which allows the trader to make timely decisions on entering the market, as well as effectively manage positions and orders. It supports sending push notifications to a mobile device, e-mail, as well as alerts. This indicator has been ported from the version for MetaTrader 4. For more information, as well as a detailed
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Indicadores
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
ATlogic
Zaha Feiz
5 (3)
Indicadores
ATLogic Indicador ATLogic: Uma ferramenta versátil para todos os instrumentos de negociação O ATLogic é uma ferramenta abrangente e fácil de usar para análise técnica, projetada para uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo todos os pares de moedas, índices e criptomoedas. Este indicador versátil oferece aos traders insights poderosos em vários mercados: Deixe uma mensagem após a compra e receba um brinde bônus especial.  "Envie-me uma mensagem para se conectar com meu tutor de
Dragon Scale
Paulus Femi Leunufna
Indicadores
DRAGON SCALE User Guide Indicator Visualization The DRAGON SCALE indicator displays several visual elements on the chart: Scale Zone – Displayed as purple areas (accumulation zones) and red areas (distribution zones) surrounding the pivot level. Lifebeat Signal – Appears as an arrow below the candle when the price enters a critical zone. The color of the arrow indicates the direction (green for bullish, red for bearish, yellow for neutral). Entry Countdown – Appears as an arrow above the cand
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
O   Matrix Arrow Indicator MT5   é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe   100% sem repintura   que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos:   forex ,   commodities ,   criptomoedas ,   índices ,   ações .  O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
Preocupado com sua próxima negociação? Cansado de não saber se sua estratégia realmente funciona? Com o CRT Liquidity Pro, você negocia com estatísticas reais, não com emoções. Conheça suas probabilidades, acompanhe seu desempenho e negocie com confiança — baseado no Poder de 3, detecção inteligente de liquidez e confirmações CRT. Gostaria de ver a realidade da estratégia CRT Liquidity? Após sua compra, entre em contato conosco e forneceremos um de nossos outros produtos gratuitamente. Confira
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum. Este sistema   não tenta prever topos ou fundos . Ele
Mais do autor
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Utilitários
OpenCharts for OpenOrders – Gestão Inteligente de Gráficos Basta arrastar este script para qualquer gráfico e ele abrirá automaticamente uma nova janela para cada símbolo único com ordens abertas no terminal. ️ Principais funcionalidades : Abre automaticamente um gráfico por símbolo com posições abertas Evita duplicações – mesmo que tenha 10 ordens do mesmo símbolo, abre apenas um gráfico Permite escolher o timeframe antes da execução Leve e eficiente – ideal para quem trabalha com múltiplas
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Bloqueio inteligente de lucro com base em dinheiro real! Farto de trailing baseado em pips ou pontos, que não traduzem o valor real dos teus lucros? Com o Money Trailing , passas a gerir o lucro com base em valores monetários reais , na moeda da tua conta – simples e eficaz. Como funciona: Define um valor de activação e um valor de bloqueio , ambos em dinheiro. Exemplo: Activação = 20€ Bloqueio = 10€ Quando qualquer ordem atinge 20€ de lucro flutuante , o EA move o S
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Experts
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestor Automático de TP/SL para MT4 Este EA simples mas eficaz define automaticamente os níveis de Take Profit e Stop Loss nas ordens abertas, com base numa das três unidades à escolha: pips , pontos ou valor monetário . ️ Funcionalidades principais: • Aplica TP e SL assim que a ordem é aberta • Possibilidade de escolher entre Pips, Pontos ou valor em dinheiro • Lógica inteligente – se o TP ou SL já tiver sido atingido, a ordem é encerrad
Show secured
Antonio Franco
Indicadores
Secured Profits – Veja instantaneamente os seus lucros realmente assegurados Sabe quanto lucro está realmente a proteger em cada operação? Secured Profits é um indicador inteligente e poderoso para MT4 que exibe, em tempo real, o valor monetário exacto do lucro efectivamente assegurado pelos seus stop-losses , com base nas suas operações abertas. Ao contrário de outras ferramentas, Secured Profits não se limita a somar o lucro flutuante "visível" ou o lucro protegido por stops. Vai mais além
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Define automaticamente níveis exactos de TP e SL em qualquer ordem ️ Funciona com todos os pares e EAs, com filtro por símbolo ou magic number Este Expert Advisor permite-te definir níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) usando valores de preço directos (ex: 1.12345 no EURUSD). Sem pips ou pontos — apenas gestão precisa de ordens com opção de aplicar a todas ou filtrar por gráfico ou número mágico. Funcionalidades principai
Draw Lines
Antonio Franco
Indicadores
Desenha facilmente os níveis de Entrada, Take Profit e Stop Loss no gráfico para analisar e seguir sinais de trading. Funcionalidades principais Introdução fácil dos valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 e SL Linha vertical opcional para marcar o momento exacto do sinal Etiquetas e cores personalizáveis para cada linha Avaliação visual da precisão e do risco/retorno de qualquer sinal Funciona com todos os instrumentos e prazos temporais Sem redesenho, sem atrasos — apenas linhas claras e estáve
Clock Trades
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Negociação com precisão no tempo! O Clock Trades é um EA inteligente e fiável que permite automatizar as suas ordens com base na hora . Defina a hora e o minuto exactos , escolha os parâmetros da operação e deixe o EA executar tudo com rigor e controlo. Pode usar hora do servidor ou hora local Funciona em qualquer símbolo ou lista personalizada Controlo total das excepções de compra e venda Escolha TP/SL em Pips, Pontos ou Dinheiro para uma gestão flexível do risco
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Bloqueio inteligente de lucro com base em dinheiro real! Farto de trailing baseado em pips ou pontos, que não traduzem o valor real dos teus lucros? Com o Money Trailing , passas a gerir o lucro com base em valores monetários reais , na moeda da tua conta – simples e eficaz. Como funciona: Define um valor de activação e um valor de bloqueio , ambos em dinheiro. Exemplo: Activação = 20€ Bloqueio = 10€ Quando qualquer ordem atinge 20€ de lucro flutuante , o EA move o S
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Negociação com precisão no tempo! O Clock Trades é um EA inteligente e fiável que permite automatizar as suas ordens com base na hora . Defina a hora e o minuto exactos , escolha os parâmetros da operação e deixe o EA executar tudo com rigor e controlo. Pode usar hora do servidor ou hora local Funciona em qualquer símbolo ou lista personalizada Controlo total das excepções de compra e venda Escolha TP/SL em Pips, Pontos ou Dinheiro para uma gestão flexível do risco
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL em Pips, Pontos ou Dinheiro – Gestor de TP/SL totalmente automático para MT5 Este EA simples mas poderoso define automaticamente os níveis de Take Profit e Stop Loss das suas operações abertas, usando uma de três unidades à sua escolha: Pips, Pontos ou valor exacto em Dinheiro. ️ Características principais: • Ajusta automaticamente o TP e SL assim que as operações são abertas • Escolha entre Pips, Pontos ou Dinheiro para máxima flexibilidade • Lógica inteligente: s
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário