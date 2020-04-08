Draw Lines MT5

Trend Everest Eduardo Da Costa Custodio Santos Indicadores

O indicador Trend Everest MT5 é um indicador seguidor de tendência que auxilia na tomada de decisão. Ele tem como base o cálculo de ATR que auxiliar e a média hull. Uma questão fundamental é que o indicado Trend Everest para MT5 não repinta, dessa forma você pode fazer seu backtest com maior confiança. Quando estiver Verde Tendência de Alta Quando estiver Vermelho tendência de baixa. Não que o Mercado é fractal, então quanto maior o tempo gráfico maior seu gral de assertividade.