Draw Lines MT5
- Indicadores
- Antonio Franco
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
🚀 Desenha facilmente os níveis de Entrada, Take Profit e Stop Loss no gráfico para analisar e seguir sinais de trading.
✨ Funcionalidades principais
-
Introdução fácil dos valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 e SL
-
Linha vertical opcional para marcar o momento exacto do sinal
-
Etiquetas e cores personalizáveis para cada linha
-
Avaliação visual da precisão e do risco/retorno de qualquer sinal
-
Funciona com todos os instrumentos e prazos temporais
-
Sem redesenho, sem atrasos — apenas linhas claras e estáveis
🧠 Exemplos de utilização
-
Visualizar sinais recebidos por Telegram, WhatsApp ou outros canais
-
Analisar sinais antigos e estudar a reacção do mercado
-
Apresentar configurações limpas à tua comunidade ou clientes
-
Combinar com estratégias manuais ou automáticas
🔑 Palavras-chave
sinal, desenhar linhas, entrada, take profit, stop loss, forex, telegram, sinais visuais, trading manual, análise de sinais, TP, SL, gráfico, níveis, avaliação, formação, indicador, ferramenta