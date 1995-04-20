HeikenAshi
- Indicadores
- Vasile Verdes
- Versão: 25.1
- Ativações: 8
Heiken Ashi Pro – Ferramenta Personalizável de Visualização de Tendência
Heiken Ashi Pro é um indicador para MetaTrader 4 que permite criar velas Heiken Ashi modificadas, com ampla customização de médias móveis e métodos de cálculo de preços. Ideal para quem precisa de maior controle visual sobre os movimentos do mercado.
Principais recursos:
-
34 tipos de médias móveis disponíveis: SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussiana, Laguerre, FRAMA e mais.
-
34 métodos de cálculo de preço, incluindo Preço de Abertura, Fechamento, Média, Fechamento Ponderado, Baseado em Sessões e outros.
-
Geração de velas Heiken Ashi com base nas configurações personalizadas.
-
Redução de ruído e atraso para análise mais clara.
-
Funciona com qualquer ativo e período de tempo.
Casos de uso:
-
Visualização suave da ação de preço
-
Análise de estrutura de mercado ou zonas de reversão
-
Suporte a estratégias manuais e automatizadas
-
Flexível para se adaptar a diferentes estilos de negociação
Uma ferramenta poderosa para personalizar a análise técnica de forma visual.