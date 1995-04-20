HeikenAshi

Heiken Ashi Pro – Ferramenta Personalizável de Visualização de Tendência

Heiken Ashi Pro é um indicador para MetaTrader 4 que permite criar velas Heiken Ashi modificadas, com ampla customização de médias móveis e métodos de cálculo de preços. Ideal para quem precisa de maior controle visual sobre os movimentos do mercado.

Principais recursos:

34 tipos de médias móveis disponíveis: SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussiana, Laguerre, FRAMA e mais.

34 métodos de cálculo de preço, incluindo Preço de Abertura, Fechamento, Média, Fechamento Ponderado, Baseado em Sessões e outros.

Geração de velas Heiken Ashi com base nas configurações personalizadas.

Redução de ruído e atraso para análise mais clara.

Funciona com qualquer ativo e período de tempo.

Casos de uso:

Visualização suave da ação de preço

Análise de estrutura de mercado ou zonas de reversão

Suporte a estratégias manuais e automatizadas

Flexível para se adaptar a diferentes estilos de negociação

Uma ferramenta poderosa para personalizar a análise técnica de forma visual.



