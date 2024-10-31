ProVolaBot é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar em índices sintéticos.

Ele apresenta desempenho especialmente consistente nos seguintes mercados:

Mercados principais e mais eficientes

• Boom 900 e Crash 1000 (Deriv)

• GainX 999 e PainX 999 (WellTrade)

Estes são os mercados onde o ProVolaBot demonstrou maior estabilidade, comportamento estatístico sólido e melhor potencial de rentabilidade.

Mercado adicional compatível

• Volatility 100 (1s) Index (Deriv)

O ProVolaBot também pode operar no V100 (1s), porém os resultados históricos mostram menor rentabilidade em comparação aos mercados principais, devido à sua estrutura de volatilidade mais complexa.

Este mercado é recomendado principalmente para utilizadores experientes.

Metodologia e lógica

ProVolaBot baseia-se numa estratégia automática de deteção de rupturas de estrutura (breakout), combinada com regras disciplinadas de execução, gestão de risco e filtragem técnica.

Trata-se de uma ferramenta automatizada destinada a utilizadores que desejam aplicar uma estratégia estruturada e parametrizável, dentro de um quadro de disciplina e controle.

O robô não garante resultados e não constitui promessa de lucro. Deve ser utilizado com responsabilidade.

Principais características

• Estratégia de breakout com lógica de validação

• Gestão inteligente de ordens:

– Máximo de 2 operações por dia

– Ao operar em dois mercados, máximo de 1 operação por mercado

– Se a primeira operação for perdida, a segunda não será executada

• Janela operacional: das 00:15 às 21:00 (hora do servidor)

• Fecho automático das posições às 20:45

• Stop Loss e Take Profit automáticos

• Trailing Stop opcional

• Tamanho de lote dinâmico baseado no capital da conta

Parâmetros recomendados

• Capital mínimo recomendado: 100 USD

• Tipos de conta recomendados: Standard, SyntX ou Zero Spread

• Tamanho mínimo de lote: depende do tamanho da conta e das condições do broker

Informações importantes

• ProVolaBot é indicado para utilizadores com boa compreensão de risco e do comportamento dos índices sintéticos.

• Não garante resultados nem representa promessa de lucro.

• É fortemente recomendado testar primeiro em conta demo antes de usar numa conta real.

• O utilizador é totalmente responsável pela configuração, gestão de risco e resultados obtidos.