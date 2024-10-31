ProVolaBot
- Experts
- Pierre Paul Amoussou
- Versão: 3.2
- Atualizado: 7 dezembro 2025
- Ativações: 5
ProVolaBot é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar em índices sintéticos.
Ele apresenta desempenho especialmente consistente nos seguintes mercados:
Mercados principais e mais eficientes
• Boom 900 e Crash 1000 (Deriv)
• GainX 999 e PainX 999 (WellTrade)
Estes são os mercados onde o ProVolaBot demonstrou maior estabilidade, comportamento estatístico sólido e melhor potencial de rentabilidade.
Mercado adicional compatível
• Volatility 100 (1s) Index (Deriv)
O ProVolaBot também pode operar no V100 (1s), porém os resultados históricos mostram menor rentabilidade em comparação aos mercados principais, devido à sua estrutura de volatilidade mais complexa.
Este mercado é recomendado principalmente para utilizadores experientes.
Metodologia e lógica
ProVolaBot baseia-se numa estratégia automática de deteção de rupturas de estrutura (breakout), combinada com regras disciplinadas de execução, gestão de risco e filtragem técnica.
Trata-se de uma ferramenta automatizada destinada a utilizadores que desejam aplicar uma estratégia estruturada e parametrizável, dentro de um quadro de disciplina e controle.
O robô não garante resultados e não constitui promessa de lucro. Deve ser utilizado com responsabilidade.
Principais características
• Estratégia de breakout com lógica de validação
• Gestão inteligente de ordens:
– Máximo de 2 operações por dia
– Ao operar em dois mercados, máximo de 1 operação por mercado
– Se a primeira operação for perdida, a segunda não será executada
• Janela operacional: das 00:15 às 21:00 (hora do servidor)
• Fecho automático das posições às 20:45
• Stop Loss e Take Profit automáticos
• Trailing Stop opcional
• Tamanho de lote dinâmico baseado no capital da conta
Parâmetros recomendados
• Capital mínimo recomendado: 100 USD
• Tipos de conta recomendados: Standard, SyntX ou Zero Spread
• Tamanho mínimo de lote: depende do tamanho da conta e das condições do broker
Informações importantes
• ProVolaBot é indicado para utilizadores com boa compreensão de risco e do comportamento dos índices sintéticos.
• Não garante resultados nem representa promessa de lucro.
• É fortemente recomendado testar primeiro em conta demo antes de usar numa conta real.
• O utilizador é totalmente responsável pela configuração, gestão de risco e resultados obtidos.
