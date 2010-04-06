Force Index with Dynamic OSB zones MT5 r
Indicador Crypto_Forex "Índice de Força com zonas dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra" para MT5, sem repintura.
- O índice de força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume num único valor.
- É ótimo fazer negociações de venda na zona dinâmica de sobrecompra e negociações de compra na zona dinâmica de sobrevenda.
- Este indicador é excelente para a negociação de momentum na direção da tendência.
- Zona de sobrecompra dinâmica - acima da linha amarela.
- Zona de sobrevenda dinâmica - abaixo da linha azul.
- O índice de força em si é um oscilador poderoso - que mede a quantidade de energia utilizada para mover o preço.
- Com alertas para PC e telemóvel.
