Force Index with Dynamic OSB zones MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Force Index con zonas dinámicas de sobrecompra/sobreventa" para MT5, sin repintado.





- Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor.

- Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde una zona dinámica de sobreventa.

- Este indicador es excelente para realizar operaciones de impulso en la dirección de la tendencia.

- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.

- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea azul.

- Force Index es un oscilador poderoso que mide la cantidad de energía utilizada para mover el precio.

- Con alertas para PC y dispositivos móviles.





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.