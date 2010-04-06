Force Index with Dynamic OSB zones MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Force Index con zonas dinámicas de sobrecompra/sobreventa" para MT5, sin repintado.

- Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor.
- Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde una zona dinámica de sobreventa.
- Este indicador es excelente para realizar operaciones de impulso en la dirección de la tendencia.
- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.
- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea azul.
- Force Index es un oscilador poderoso que mide la cantidad de energía utilizada para mover el precio.
- Con alertas para PC y dispositivos móviles.

