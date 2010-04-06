Force Index with Dynamic OSB zones MT5 r

Crypto_Forex 지표 "동적 과매도/과매수 구역이 있는 강제 지수" MT5용, 리페인트 없음.

- 강제 지수는 가격과 거래량 데이터를 단일 값으로 결합하는 최고의 지표 중 하나입니다.
- 동적 과매수 구역에서 매도 거래를 하고 동적 과매도 구역에서 매수 거래를 하는 것이 좋습니다.
- 이 지표는 추세 방향으로 모멘텀 거래를 하는 데 매우 좋습니다.
- 동적 과매수 구역 - 노란색 선 위.
- 동적 과매도 구역 - 파란색 선 아래.
- 강제 지수 자체는 강력한 오실레이터로, 가격을 움직이는 데 사용된 전력량을 측정합니다.
- PC 및 모바일 알림이 있습니다.
.............................................................................................................
여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요!
이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.

추천 제품
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
지표
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
지표
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
지표
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
지표
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
지표
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
지표
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
지표
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
지표
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
지표
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
지표
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
지표
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
지표
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
지표
이것은 생성자입니다. 즉, 전략의 창시자입니다. 뿐만 아니라. 이것은 MetaTrader 5에 내장된 대부분의 표준 표시기에 대한 신호 표시기입니다. 표시기를 신호 화살표로 결합하세요. 예를 들어, 전략이 있고 수익성을 확인하고 메뉴에 필요한 항목을 포함하고 통계를 얻어야 합니다. 전략이 없다면 인터넷에서 활용하거나 직접 전략을 만드세요. Rigonstruktor가 이 모든 것을 도와드릴 것입니다. 이 키트에는 Forex, 스캘핑 및 바이너리 옵션에 대한 기성 전략이 포함되어 있습니다. 텍스트 지침이 포함되어 있습니다. 비디오 교육 강의가 이미 준비되어 있습니다. 지원과 도움을 위한 전보 채팅도 있습니다. 표시기를 가져와 연결하십시오. 화살을 얻으세요. 전략을 살펴보세요. 통계를 보고 결론을 도출해 보세요. 디자이너는 이에 대한 모든 것을 갖추고 있습니다. 그리고 시간 필터와 다양한 변형이 있습니다. 언제든지 지원 및 도움말 채팅을 통해 질문하고 알아볼 수 있습니다. 생성자의 버전이
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
지표
MSnR Lines 는 차트에 서포트 및 저항 수준을 표시하기 위한 사용자 정의 지표입니다. 이러한 수준은 말레이시아 서포트 및 저항 이론에 기반하여 영역이 아닌 선 차트의 피크와 밸리에서 유도된 특정 가격 수준으로 정의됩니다. 특징: A-Level, V-Level 및 갭 레벨의 세 가지 유형의 수준. 수준에 대한 신선도 표시: 신선한 수준은 신선하지 않은 수준보다 중요합니다. 신선한 및 신선하지 않은 수준을위한 사용자 정의 가능한 색상 및 스타일. 신선한 수준 또는 모든 수준만 표시하는 옵션. 조정 가능한 회고 기간 및 현재 가격 위 아래의 수준 수. 다중 시간 프레임 지원. 사용 방법: 트레이더는 거래 결정을 위해 잠재적인 지원 및 저항 수준을 식별하기 위해 MSnR Lines를 사용할 수 있습니다. 신선한 수준은 보다 중요하며 더 나은 거래 기회를 제공할 수 있습니다.
Terra Infinity
Ivan Simonika
지표
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Advanced Trend Levels MT5
Mykola Khandus
지표
Trend Levels Indicator Elevate your trading strategy with the Trend Levels Indicator , a sophisticated tool designed to detect market trends and highlight critical price levels. This cutting-edge indicator is packed with features to simplify trend analysis and empower your decision-making process. Key Features: Dynamic Trend Levels : Accurately plots high, mid, and low levels based on market dynamics. Custom Alerts & Notifications : Get real-time alerts and notifications when trends change, ensu
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
지표
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
지표
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
지표
Trend Master Chart는 귀하에게 필요한 추세 지표입니다. 차트를 오버레이하고 색상 코딩을 사용하여 다양한 시장 동향/움직임을 정의합니다. 두 개의 이동 평균과 서로 다른 오실레이터를 결합하는 알고리즘을 사용합니다. 이 세 가지 요소의 기간은 수정 가능합니다. 모든 시간대와 모든 쌍에서 작동합니다. 한 눈에 상승 또는 하락 추세와 이 추세의 다양한 진입점을 식별할 수 있습니다. 예를 들어 뚜렷한 상승 추세(밝은 녹색) 동안 이 추세 내의 다양한 시장 충동은 짙은 녹색 양초로 표시됩니다. 구성 가능한 경고를 사용하면 이러한 충동 중 하나를 놓치지 않을 수 있습니다. MT4 버전. 입력 매개변수: Period 1: 빠른 기간 이동 평균. Period 2: 느린 기간 이동 평균. Oscillator period: 오실레이터 기간. Sell/Buy alert: 시장 충동 경고, 추세 진입점. Bullish/Bearish alert: 추세 변화가 있을 경우
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
지표
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
지표
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Doctor Edge Strategy Range Breakout Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
지표
Doctor Edge Strategy Pro – Range & Breakout Zones Doctor Edge Strategy Pro is a professional indicator designed to simplify market reading based on range and breakout zones. It combines concepts of Price Action, ICT, and Smart Money Concepts, providing an automated and precise approach for traders of synthetic indices, cryptocurrencies, and Forex pairs. How It Works Doctor Edge Strategy Pro automatically draws on the chart: The range zone (lateral accumulation); The upper breakout zone (gr
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
제작자의 제품 더 보기
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! Crypto_Forex 지표: MT4용 Heiken Ashi Candles. 리페인트 없음. - Heiken_Ashi_Candles는 그림에 있는 것처럼 Trend Line MA 지표와 훌륭한 조합을 이룹니다. - 지표 Heiken_Ashi_Candles는 추세를 더 잘 보이게 하는 매우 유용한 보조 지표입니다. - 캔들스틱 차트를 더 읽기 쉽게 만들고 추세를 더 쉽게 분석하는 데 유용합니다. - 대부분의 수익은 시장이 추세를 보일 때 발생하므로 추세를 올바르게 예측하는 것이 필요합니다. - Heikin-Ashi 차트는 각 막대를 계산하는 공식이 다르다는 점을 제외하면 일반 캔들스틱 차트와 비슷하게 구성됩니다. - Heikin-Ashi는 본질적으로 움직임의 평균을 취하기 때문에 더 매끄럽게 보입니다. - 하
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "Fractal Trend Lines" for MT4. - 이 지표는 브레이크아웃과 함께 그래픽 분석을 사용하는 트레이더에게 매우 좋습니다!!! - "Fractal Trend Lines"는 그래픽 상승 추세선(보라색) 및 하락 추세선(빨간색)을 보여줍니다. - 상승 추세선 및 하락 추세선은 가장 가까운 두 개의 프랙탈에 기반합니다. - 지표에는 추세선 색상과 너비를 담당하는 몇 가지 매개변수가 있습니다. - 지표에는 브레이크아웃에 대한 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. ......................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! ............................................................................................................................................ MT4용 외환 지표 스프레드 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - 스프레드 디스플레이 지표는 부착된 외환 쌍의 현재 스프레드를 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 스프레드 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한, 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! ........................................................................ MT4용 외환 지표 SWAP 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - SWAP 디스플레이 지표는 외환 쌍의 롱 및 숏 거래에 대한 현재 SWAP을 첨부된 위치에 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 SWAP 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. - 각 거래자는 1일 이상 거래를 열어 둘 때 SWAP을 알아야 합니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 외환 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month"는 매우 유용한 보조 거래 도구입니다. - 가격(가격 범위 수준)으로 도달할 수 있는 가장 가능성 있는 일일, 주간 및 월간 수준을 보여줍니다. - 일일 범위는 당일 거래자에게 유용합니다. - 주간 및 월간 범위는 스윙 및 장기 거래자에게 적합합니다. - 지표는 이익 실현 목표를 계획하거나 손절매를 준비하는 데 탁월합니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT4용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Dynamic Oscillator는 MT4에서 효율적으로 거래할 수 있는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표입니다! - 새로운 세대의 Oscillator - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - Dynamic Oscillator에는 적응형 과매도/과매수 구역이 있습니다. - Oscillator는 과매도/과매수 구역에서 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색 선 아래; 과매도 값: 빨간색 선 위. - 표준 Oscillator보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC와 모바일 알림이 제공됩니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 Forex 지표 "8개 심볼에 대한 RSI". 리페인트 없음. - RSI는 거래에 가장 인기 있는 오실레이터 중 하나입니다. - 강력한 매수 과다 영역(70 이상)에서 매도 진입을 취하고 강력한 매도 과다 영역(30 미만)에서 매수 진입을 취하는 것이 좋습니다. - RSI는 발산 감지에 매우 유용합니다. - "8개 심볼에 대한 RSI"는 단 하나의 차트에서 최대 8개의 다른 심볼의 RSI 값을 제어할 수 있는 기회를 제공합니다. - 이 지표는 매도 과다/매수 영역의 가격 액션 진입과 결합하기에 매우 좋습니다. ............................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Scalping_Channel" - 스캘핑 채널에는 ATR 기반 변동성 경계가 있습니다. - 스캘핑 거래에 사용하기 좋습니다. - 중간선에서 조정 보류 제한 주문을 통해 거래를 시작합니다. - 녹색의 꾸준한 상승 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 상단 경계선 위에서 마감되면 강세 진입을 고려합니다(그림 참조). - 빨간색의 꾸준한 하락 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 하단 경계선 아래에서 마감되면 약세 진입을 고려합니다(그림 참조). ..................................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"추종 트렌드 오실레이터"는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표이자 효율적인 거래 도구입니다! - 사용자 친화적 지표는 주요 추세 방향으로 스캘핑할 수 있는 기회를 제공합니다. - 신호 히스토 부분이 있는 부드럽고 조절 가능한 오실레이터. - 오실레이터의 녹색은 상승 추세, 갈색은 하락 추세. - 과매도 값: -30 미만; 과매도 값: 30 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많이 있습니다. ............................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files v25.11 을 사용하세요. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 동시에 10개의 쌍에서 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. - 로봇은 복리 계산을 자동으로 수행합니다. 아래 절차에 따라 관련 위험(기본값 2%)으로 MT4에 설치하고 PC를 실행
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에서 약 90%의 정확도를 제공하는 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 복리 계산법 및 스캘핑 기법을 구현했습니다. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다. - EA는 기본적으로 자동(랏 계산) 위험 관리 기능과 고정 랏 옵션을 제공합니다. - 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능. - 주말 거래 갭 없음. - 1분 단위 정확도의 정밀한 작동 시간 필터. - 스프레드 디스플레이 내장. - 로봇에 손익분기점 기능 탑재. - 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위. - 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.  - 위험한 마팅게일/그리
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "트렌드 지그재그가 적용된 MACD" - MACD 지표 자체는 트렌드 트레이딩에 가장 인기 있는 도구 중 하나입니다. - "MACD with Trend ZigZag"는 가격 액션 항목과 함께 사용하거나 다른 지표와 함께 사용하기에 매우 좋습니다. - 이 지표를 사용하여 가장 정확한 진입 신호를 선택합니다. _ MACD가 0(녹색) 위에 있고 지그재그 선이 위쪽이면 매수 가격 액션 패턴만 검색합니다. _ MACD가 0(분홍색) 아래에 있고 지그재그 선이 아래쪽이면 매도 가격 액션 패턴만 검색합니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "스캘핑 히스토그램" MT4, 리페인트 없음. - 스캘핑 히스토그램 지표는 사소한 가격 수정 후 가격 모멘텀의 주요 방향으로 진입 신호를 검색하는 데 사용할 수 있습니다. - 스캘핑 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 약세 모멘텀은 주황색, 강세 모멘텀은 녹색입니다. - 동일한 색상의 히스토그램 막대가 연속 10개 이상 나타나면 강력한 모멘텀이 발생했음을 의미합니다. - 진입 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열 1개와 초기 모멘텀 색상이 있는 다음 열입니다(그림 참조). - 스캘핑 타겟 사용 - 차트에서 가장 가까운 최고가/최저가. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 지표 사용 방법: - 매수 신호의 경우: 연속된 녹색 히스토그램 막대 10개 이상(모멘텀) + 히스토그램의 주황색 막대 1개(수정) + 녹색 막대 1개(여기에서 롱 거래 시작). - 매도 신호의 경우: 최소 10개의 연속된 오렌지색 히스토그램 막대(모멘텀)
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 SCALPING SNIPER MT4용, 재도장 없는 거래 시스템. Scalping Sniper - 정확한 가격 모멘텀을 보여주는 고급 시스템(지표)입니다! - MT4용 전문적인 Scalping Sniper 지표로 거래 방법을 업그레이드하세요. - 이 시스템은 매우 정확하지만 드문 스나이핑 신호를 제공하며, 승률은 최대 90%입니다. - 시스템은 한 쌍당 신호 수가 적은 것을 보완하기 위해 여러 쌍을 사용하여 신호를 검색합니다. - Scalping Sniper는 다음으로 구성됩니다. - 상단 및 하단 변동성 선(파란색); - 중간 선(주황색 또는 노란색) - 주요 추세를 보여줍니다. - 신호 방향 선(빨간색) - 지역 추세 방향을 보여줍니다. - 70 레벨 이상 영역 - 매수 과다 영역(매수하지 마세요). - 30 미만 영역 - 매도 과다 영역(매도하지 마세요). - 모멘텀 선(녹색) - 거래에 진입하기 위한 정확한 신호를 생성합니다. - Scalpin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns". - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 가격 액션 거래에 매우 강력합니다. 다시 칠하지 않고, 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 Inside Bar와 Outside Bar 패턴을 감지합니다. - 강세 패턴 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 패턴 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - Inside Bar 자체에 높은 R/R 비율(보상/위험)이 있습니다. - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 지원/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA는 MT4 플랫폼을 위한 강력한 스캘핑 거래 시스템입니다! 높은 승률은 약 85-90%입니다! 시스템은 복리 위험 관리를 사용합니다! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래에 Set_file을 사용하세요: EA set_file을 다운로드하세요 - 거래는 매우 정확합니다: 약 85-90%. - 시스템은 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 복리 방법을 구현했습니다. - 진입 감도 설정을 위한 주문 개시 센서. - EA는 시장 변동성에 따라 자동으로 동적 SL을 설정합니다. - 주말 거래는 없습니다. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 계정 레버리지: 1:30~1:2000. - 권장 쌍은 GBPAUD와 GBPCAD입니다. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 운영 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
고급 적응형 스캘퍼 EA - 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개 쌍에 사용 가능한 10개 세트 파일! EA를 사용하거나 테스트하려면 "코멘트" 섹션의 세트 파일을 사용하세요. 이 EA는 적응형 스캘퍼 EA의 고급 버전입니다. 기본 적응형 스캘퍼 EA와 비교했을 때 고급 적응형 스캘퍼 EA의 추가 기능: - 추가 스프레드 설정. - 스프레드 표시. - 롱/숏에 대한 스왑 표시. - 고정 SL 옵션. 두 버전의 공통 기능: - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 10개 쌍에서 동시에 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 9개 페어에 사용 가능한 9개 Set_files! 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA의 특징: - 스캘핑 기술. - 롤오버 영향 없음. - 스왑 없음. - 주말 갭 없음. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 E
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "MA 속도" MT4, 리페인트 없음. 이동 평균 속도 - 고유한 트렌드 지표입니다. - 이 지표의 계산은 물리학의 방정식을 기반으로 합니다. - 속도는 이동 평균의 1차 미분입니다. - MA 속도 지표는 MA 자체가 방향을 얼마나 빨리 바꾸는지 보여줍니다. - MA 속도로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. SMA, EMA, SMMA 및 LWMA에 적합합니다. - MA 속도는 트렌드 전략에서 사용하는 것이 좋습니다. 지표 값이 < 0이면 트렌드가 하락하고 지표 값이 > 0이면 트렌드가 상승합니다. - 시간 프레임 - 모두; 거래 쌍 - 모두. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 매개변수(설정이 매우 쉽습니다): 1) 속도 기간. 권장 값은 3~7입니다. 지표의 민감도는 속도 기간이 낮을 때 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 2) MA 기간(이 MA의 속도가 계산됩니다). 3) MA 방법: SMA, EM
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에 대한 높은 정확도를 갖춘 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. SF Multi Sniper EA는 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문입니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files를 사용하세요. - 롤오버의 영향 없음. - 스왑이 관련되지 않음. - 주말 거래 없음. - 스캘핑 기술을 사용한 복리 계산 방식 구현. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 SL을 자동으로 설정. - EA에는 자동 로트 위험 관리(기본값) 및 고정 로트 옵션이 있습니다. - 조정 가능한 거래 진입 감도 매개변수. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 로봇에는 조정 가능한 트레일링 스톱 기능이 있습니
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 통합 막대 패턴. - 지표 "통합 막대"는 가격 액션 거래를 위한 매우 강력한 돌파 중심 지표입니다. - 지표는 1개 막대 동안 좁은 영역에서 가격 통합을 감지하고 돌파 방향, 보류 주문 위치 및 SL 위치를 표시합니다. - 강세 통합 막대 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 통합 막대 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - 다시 칠하지 않음; 지연 없음; 높은 R/R 비율(보상/위험). - PC, 모바일 및 이메일 알림 제공. - 지표 "통합 막대 패턴"은 지원/저항 수준과 결합하기에 좋습니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 HTF Ichimoku for MT4. - Ichimoku 지표는 가장 강력한 트렌드 지표 중 하나입니다. HTF는 - Higher Time Frame을 의미합니다. - 이 지표는 트렌드 트레이더와 가격 액션 항목과의 조합에 탁월합니다. - HTF Ichimoku 지표를 사용하면 더 높은 타임프레임의 Ichimoku를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다. - 상승 추세 - 파란색 선 위에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 위에 있음) / 하락 추세 - 파란색 선 아래에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 아래에 있음). - 가격이 Ichimoku 클라우드 상단 테두리를 돌파했을 때만 BUY 주문을 엽니다. - 가격이 Ichimoku 클라우드 하단 테두리를 돌파했을 때만 SELL 주문을 엽니다. - HTF Ichimoku 지표는 큰 트렌드를 포착할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
지표
OSB 오실레이터 - 고급 사용자 지정 지표, 효율적인 가격 액션 보조 도구입니다. - 고급 새로운 계산 방법이 사용됩니다. - 새로운 세대의 오실레이터 - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - OSB 오실레이터는 가격 액션, 다이버전스 및 과매도/과매수 신호에 대한 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 30 미만. - 과매도 값: 70 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - 표준 오실레이터보다 훨씬 빠르고 정확합니다. 지표 설정은 매우 쉽습니다. 민감도라는 매개변수가 하나뿐입니다. 사용 방법: - 가격 액션 필터로(그림 참조). - 주요 추세 방향의 진입 신호로(그림 참조). - 정확한 신호가 있는 다이버전스 지표로(그림 참조). 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern". - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠하거나 지연할 필요가 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Inverted_Hammer와 약세 Hanging_Man 패턴을 감지합니다. - 강세 Inverted_Hammer - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 Hanging_Man - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 지지/저항 수준 및 보류 주문과 결합하기에 매우 좋습니다. // 훌륭한 거래 로봇과 지표는 여기에서 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 이 MQL5 웹사이트에
DeMarker with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "동적 과매도/과매수 구역이 있는 DeMarker". 다시 칠하지 않음. - DeMarker 오실레이터 곡선은 지표 계산 기간 동안 이전 최고가와 최저가에 대한 현재 가격 위치를 나타냅니다. - 동적 과매수 구역에서 매도 진입을 하고 동적 과매도 구역에서 매수 진입을 하는 것이 좋습니다. - 이 지표는 가격 액션 진입과 결합하는 데도 좋습니다. - 동적 과매수 구역 - 노란색 선 위. - 동적 과매도 구역 - 녹색 선 아래. - DeMarker 자체는 다른 오실레이터 중에서 가장 효율적인 규칙적 발산 신호를 제공합니다. - PC 및 모바일 알림 포함. // 훌륭한 트레이딩 로봇과 지표는 여기에서 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
MA Acceleration mp
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 이동 평균 가속 MT4, 리페인트 없음. MA 가속 - 스캘핑 지표로, "MA 속도" 지표의 보조 도구로 설계되었습니다. - 이 지표의 계산은 물리학의 방정식을 기반으로 합니다. 이동 평균선의 가속을 보여줍니다. - MA 가속으로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. SMA, EMA 및 LWMA에 사용할 수 있습니다. - MA 가속은 해당 이동 평균의 2차 미분입니다. - 지표는 MA 속도 지표가 값을 얼마나 빨리 변경하는지 보여줍니다. - MA 가속 지표의 값이 < 0이면 MA 속도가 하락 방향으로 증가합니다. MA 가속 지표의 값이 > 0이면 MA 속도가 강세 방향으로 증가합니다. - MA 속도 지표와 함께 주요 추세 방향으로 빠른 스캘핑 전략에서 MA 가속 지표를 사용하는 것이 좋습니다. MA 속도 지표의 값이 < 0이면 추세가 하락합니다. MA 속도 지표의 값이 > 0이면 추세가 상승합니다. - 상승 추세: MA 가속 >0일 때
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변