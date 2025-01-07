Rigonstructor

Este é um construtor. Ou seja, o criador de estratégias. E não só. Este é um indicador de sinal para a maioria dos indicadores padrão integrados no MetaTrader 5. Combine seus indicadores em uma seta de sinal. Por exemplo, você tem uma estratégia e precisa saber sua rentabilidade, incluir os itens necessários no menu e obter estatísticas. E se você não tem uma estratégia, leve-a para a Internet ou crie a sua própria. Rigonstruktor irá ajudá-lo com tudo isso. O kit inclui estratégias prontas para Forex, scalping e opções binárias. Instruções de texto estão incluídas. As videoaulas de treinamento já estão prontas para você. Há também um chat por telegrama para suporte e ajuda. Pegue e conecte os indicadores. Pegue uma flecha. Explorar estratégias. Observe as estatísticas e tire conclusões. O designer tem tudo para isso. E um filtro de tempo e muitas variações. Você sempre pode perguntar e descobrir no chat de suporte e ajuda. As versões do construtor serão atualizadas, adicionando cada vez mais indicadores.