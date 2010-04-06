Force Index with Dynamic OSB zones MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.19
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Force Index con zone dinamiche di ipervenduto/ipercomprato" per MT5, senza ridisegno.
- Force Index è uno degli indicatori principali che combina i dati di prezzo e volume in un singolo valore.
- È fantastico per prendere le negoziazioni di vendita dalla zona dinamica di ipercomprato e le negoziazioni di acquisto dalla zona dinamica di ipervenduto.
- Questo indicatore è eccellente per il trading di momentum nella direzione del trend.
- Zona dinamica di ipercomprato - sopra la linea gialla.
- Zona dinamica di ipervenduto - sotto la linea blu.
- Force Index è di per sé un potente oscillatore - che misura la quantità di potenza utilizzata per muovere il prezzo.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.