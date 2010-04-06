Super Trend Smart

Desenvolvido por smart2trader.com

Smart Super Trend é um indicador avançado de identificação de tendências, desenvolvido para detectar com alta precisão movimentos de alta e baixa do mercado.

O indicador Super Trend da Smart utiliza algoritmos adaptativos combinados com filtros de volatilidade, proporcionando sinais mais limpos e alinhados à dinâmica real do preço.

Conta ainda com um sistema inteligente de monitoramento que notifica, em tempo real, sempre que ocorre uma mudança de tendência, auxiliando o trader na tomada de decisões com maior agilidade e confiança.


Sobre a Super Trend

Super Trend é um indicador técnico de tendência amplamente utilizado no trading, especialmente em Forex, índices, ações e criptomoedas. Ele combina volatilidade (ATR) com o movimento do preço para identificar de forma objetiva tendências de alta e de baixa, além de possíveis pontos de reversão.

A Super Trend se adapta automaticamente às condições do mercado, ajudando traders a seguir a tendência, evitar ruídos e tomar decisões mais assertivas de compra e venda.


Indicador Super Trend: Buffers

  • [0]: Tendência (1 = Tendência de Alta, -1 = Tendência de Baixa)
Produtos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
Você, assim como eu, gosta de operar a favor da tendência? Então este indicador vai te ajudar! Rainbow Trend é um indicador de tendência, no qual utiliza várias Médias Móveis junto do gráfico. Ela mede diferentes zonas de força da tendência para diferentes prazos: muito curto, curto, médio, longo e muito longo. Cada zona tem sua cor, e é possível ter alertas sonoros quando o preço sai de uma zona e entra em outra. Sua configuração é muito simples. Se encontrou alguma falha ou tem alguma sugestão
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – uma ferramenta de análise técnica que constrói um canal de movimento de preços inclinado, oferecendo oportunidades únicas para avaliar a situação atual do mercado e encontrar sinais de negociação. Características principais do indicador: Canal de movimento de preços inclinado : O indicador ajuda a visualizar os níveis de suporte e resistência, que podem indicar pontos potenciais de reversão ou continuação da tendência. Várias cores de linhas e destaque de fundo : Os níveis d
Unicorn Killer
Simon Edwin Whittaker
5 (4)
Indicadores
ICT Unicorn Killer — Complete Liquidity Reversal Detector IMPORTANT: Use in combination with the Multi-Time-Frame 'Unicorn Hunter' (scanner) for a complete detect and kill system. https://www.mql5.com/en/market/product/153999 Unicorn Killer identifies high-probability smart-money reversal setups by combining five key technical confluences into one streamlined visual tool: Fractals → Liquidity Sweep → Break of Structure → Breaker Block → Fair Value Gap → VALID UNICORN! When a Valid Unicorn
FREE
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volume de mercado + oscilador inteligente. Funciona em praticamente todos os instrumentos — pares de moedas, ações, futuros, criptomoedas, tanto em volumes reais quanto em ticks. É possível configurar a definição automática do intervalo de construção do perfil (por exemplo, por uma semana ou um mês, etc.), bem como definir o intervalo manualmente movendo os limites (duas linhas verticais: vermelha e azul). É exibido na forma de um histograma. A largura do histograma em um
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Quasimodo Genie Indicator for MetaTrader 5 Introducing the Quasimodo Genie , a technical analysis indicator for MetaTrader 5 that is designed to automatically identify the Quasimodo or "Over and Under" pattern on your charts. This tool provides visual signals based on the structure of this popular chart pattern. This indicator is built to assist with pattern recognition and analysis by highlighting key swing points. It also offers a range of customizable settings, allowing you to fine-tune the
FREE
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
This indicator is the same as the popular Heiken Ashi Smoothed. The Heikin Ashi indicator for MetaTrader 5 already exists, but it has two disadvantages: It paints the candles not accurate. It's not possible to change the candle width. See also Heikin Ashi in MQL5 Code Base . In this version there are no such disadvantages.
WPR with 2 Moving Averages MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR com 2 Médias Móveis" para MT5, sem repintura. - O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping. - O indicador "WPR e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápida e Lenta do oscilador WPR. - O indicador oferece oportunidades para identificar correções de preço muito cedo. - É muito fácil configurar este indicador através de parâmetros, podendo ser usado em qualquer período gráfico. - Você pode ver as condições de entrada de compra e venda nas
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
ATR for Level Trading
Oleksandr Nekrylov
3 (4)
Indicadores
Custom ATR Indicator for Horizontal Levels Trading The   Custom ATR Indicator   is a powerful tool designed for traders who rely on horizontal levels and understand the importance of the Average True Range (ATR) in making informed trading decisions. This indicator calculates the ATR based on a customizable number of bars, filters out abnormal bars (too large or too small), and provides clear visualizations of key data, including ATR values, Stop Loss levels, and price movement percentages. Key F
FREE
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Force Trade X MT5 is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicadores
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
CoioteOscilator
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicadores
CoioteOscilator é um rastreador de tendência e padrões de estruturas gráficas. O Indicador é composto de 3 elementos. oscilador principal lento: histograma com nível de 0 até 50 e 4 cores, 2 compradoras, de 0 até 30 e acima de 30 e duas vendedoras, de 0 até 30 e acima de 30.   oscilador principal  rápido: linha magenta com nível de -50 até 50. gatilho:  linha amarela com nível de -50 até 50. O  oscilador principal lento  é um rastreador de tendência primaria. O  oscilador   principal  rápido é u
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   é um indicador de setas inteligente e fácil de usar, projetado para fornecer sinais de negociação precisos. Ele utiliza simulações de trades com dados históricos para identificar automaticamente os níveis de compra e venda de RSI mais eficazes para cada instrumento e período gráfico. Este indicador pode ser usado como um sistema de negociação independente ou como parte da sua estratégia atual. É especialmente útil para traders de curto prazo. Diferente dos níveis fixos tradi
Trading Room Indcator
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
Trading Room Indicator is a professional market-structure tool built to give traders a clear, complete trading framework — combining CPR levels, dynamic targets, and trend direction in one clean view. Instead of guessing direction or overloading the chart with indicators, Trading Room Indicator focuses on what actually matters : levels, direction, and potential price expansion. What This Indicator Provides CPR Structure BUY level SELL level Pivot Point (PP) Designed to highlight equilibrium
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Visual River Flow Divergence Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Introducing the River Flow Divergence Indicator Are you ready to unlock your trading potential? Meet the River Flow Divergence Indicator, a powerful tool designed to help you navigate market trends and reversals with precision. This indicator is tailored for traders who are eager to fine-tune their strategies and take control of their success. Note: This indicator is not optimized out of the box. It’s crafted for you to customize and optimize according to your unique trading style and goals. Ho
Trade informant MT5
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
The indicator is designed to display information about current trading. The current information and statistics panel displays data on the number of trading orders, their profit and the number of lots. The equity status as a percentage of the balance of funds and the total profit of all orders on this instrument are also displayed. In the statistics panel, you can see information on closed orders from the beginning of the specified date in the settings. The panels have flexible size and color se
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtenha o AUX GRATUITO e suporte EA  Download direto — Clique aqui [ D.I.C.E ] O DICE Indicator Divergence in Chaos Environment é uma ferramenta MT5 especializada criada para traders que aplicam a Teoria das Ondas de Elliott dentro das técnicas de Trading Chaos. Identifica divergências ocultas e regulares na ação do preço, sincronizadas com o ambiente de mercado caótico descrito por Bill Williams. Principais recursos Divergência alinhada com Ondas de Elliott: detecta divergências altistas e bai
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading é o primeiro indicador projetado para detectar oscilações na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão. Ele usa a abordagem de negociação de linha de base, amplamente descrita na literatura de negociação. O indicador estuda vários vetores de preço e tempo para rastrear a direção da tendência agregada e detecta situações nas quais o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado em excesso e pronto para corrigir. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de prob
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299$ para os primeiros 100compradores. O preço final será de 499$ . A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: VWA
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema avançado de indicador de scalping com múltiplos filtros SuperScalp Pro é um sistema avançado de indicador de scalping que combina o clássico Supertrend com múltiplos filtros inteligentes de confirmação. O indicador opera de forma eficiente em todos os timeframes de M1 a H4 e é especialmente adequado para XAUUSD, BTCUSD e principais pares Forex. Pode ser usado como sistema independente ou integrado de forma flexível a estratégias de trading existentes. O indicador integra
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona melhor em timeframes mais curtos, como 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustenta
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro é um indicator profissional para MetaTrader 5, projetado para auxiliar traders a identificar pontos de entrada e gerenciar risco de forma eficaz. O indicator fornece um conjunto completo de ferramentas de análise incluindo sistema de detecção de sinais, gestão automática de Entry/SL/TP, análise de volume e estatísticas de desempenho em tempo real. Guia do usuário para entender o sistema   |   Guia do usuário para outros idiomas RECURSOS PRINCIPAIS Sistema de detecção
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System MT5 " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast prevê e visualiza o futuro de qualquer mercado com base nas harmonias nos dados de preços. Embora o mercado nem sempre seja previsível, se houver um padrão nos preços, o MetaForecast pode prever o futuro com a maior precisão possível. Em comparação com outros produtos similares, o MetaForecast pode gerar resultados mais precisos ao analisar as tendências do mercado. Parâmetros de entrada Past size (Tamanho do passado) Especifica o número de barras que o MetaForecast usa para criar
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Claro, aqui está a tradução para o português: Apresentando o Indicador de Astronomia para   MT4 / MT5 : Seu Companheiro Celestial Definitivo no Trading Você está pronto para elevar sua experiência de trading a alturas celestiais? Não procure mais do que o nosso revolucionário Indicador de Astronomia para MT4. Essa ferramenta inovadora transcende os indicadores de trading tradicionais, aproveitando o poder de algoritmos complexos para fornecer insights astronômicos incomparáveis e cálculos de pre
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Mais do autor
Pin Bar Color
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desenvolvido por smart2trader.com Indicador Pin Bar Color detecta e pinta automaticamente padrões de pin bar no gráfico com cores personalizáveis, oferecendo configurações flexíveis para identificação de oportunidades de trading. Além disso, através do nosso indicador Pin Bar , é possível monitorar em tempo real as formações do padrão pin bar , sendo sempre avisado nos ultimos 30 segundos antes do encerramento do candle. Sobre o Padrão Pin Bar O padrão Pin Bar é amplamente utilizado na análise
FREE
Didi Index Nuvem
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desenvolvido pela smart2trader.com Indicador Didi Index Nuvem é um indicador baseado no indicador original do Didi Aguiar (Didi Index), que inclui dois métodos de visualização das médias: em nuvem, ou em linha (original). Tal personalização permite uma nova forma de visualizar o cruzamento das médias no indicador Didi Index. Sobre o Indicador Didi Index O   Indicador Didi Index , criado pelo trader brasileiro   Didi Aguiar , é uma ferramenta de análise técnica baseada no cruzamento de três méd
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desenvolvido pela Smart Trader - Smart Reversion Pattern é um indicador capaz de identificar padrões de reversão , tanto reversões de alta quanto reversões de baixa. Ele foi desenhado para fornecer um rápido conhecimento dos padrões, em tempo real. Também pensamos na parte de interface, criando um visual limpo e agradável para identificar no gráfico os padrões de formação. Obs: Caso algum padrão que você precise não esteja listado, basta entrar em contato conosco e solicitar a inclusão - geralme
Canais Fimathe
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desenvolvido por smart2trader.com Indicador Canais Fimathe é uma ferramenta profissional essencial para traders que buscam performance através das marcações automatizadas baseado em canais, popularmente conhecido como Canais Fimathe . Nosso indicador Canais Fimathe oferece identificação em tempo real de estruturas de preço com alertas automáticos de rompimento, gestão de risco precisa e suporte a múltiplos timeframes para operações de scalping até swing trading. Além das funcionalidades principa
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário