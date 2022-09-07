Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos back-tests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acabou perdendo sua conta?



Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor!

Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível





Uma Nova Forma de Ver o Mercado

RelicusRoad é o indicador de negociação mais poderoso e melhor do mundo para forex, futuros, criptomoedas, ações e índices, fornecendo aos traders todas as informações e ferramentas de que precisam para aumentar suas contas. Oferecemos análise técnica e planos de negociação para ajudar todos os traders a terem sucesso, do iniciante ao avançado.

É um indicador de negociação chave que fornece informações suficientes para prever futuros mercados. Acreditamos em uma solução completa em vez de vários indicadores diferentes no gráfico que não fazem sentido. Este é um indicador All-in-One que exibe sinais, setas + informações de ação de preço que são imbatíveis e muito precisas.

RelicusRoad usa tecnologia de Machine Learning (IA) para fornecer aos traders as informações e ferramentas necessárias para se tornarem traders bem-sucedidos e informados.

Previsão de Preços Futuros com Indicações Antecipadas

Quase todos os indicadores técnicos atrasam, o que significa que eles só podem relatar o que já aconteceu. Assim, eles apenas confirmam o que você pode ver no passado, onde o preço já esteve. Acreditamos em indicadores antecipados para prever preços futuros sem redesenhar e não depender muito de indicações atrasadas que podem mudar e causar redesenho.

Se você tomar uma posição baseada apenas em indicadores atrasados, é como jogar com seu dinheiro. Acreditamos que, antes mesmo de pensar em tomar uma posição, você precisa entender o mercado e saber onde e por que o preço se move.

RelicusRoad ajuda você a fazer exatamente isso para todos os símbolos, incluindo XAUUSD (Ouro), XAGUSD (Prata), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, Ações, Índices, Cripto etc.

Ao fornecer a estrutura necessária para entender para onde o preço pode ir, suas entradas se tornarão muito mais precisas, exatas e informadas.

Análise de Mercado e Estratégias Amigáveis para Iniciantes e Profissionais

RelicusRoad Pro foi projetado para fornecer aos usuários informações completas do mercado em um único olhar. Baseado em mais de 10 anos de experiência em negociação e foi desenvolvido para ser amigável e intuitivo.

Além disso, o RelicusRoad é apoiado por uma comunidade de traders que fornecem orientação e suporte tanto para traders iniciantes quanto profissionais. A comunidade também possui um 'Hall da Fama' onde feedback positivo e resultados diários são compartilhados para ajudar a motivar os usuários.

#Funciona em MAC e Celular também, para que você possa ter uma análise imbatível em movimento, sendo capaz de prever o preço em qualquer lugar, a qualquer momento.

Nota para Iniciantes: Escolha entre 7 Estratégias Comprovadas do nosso grupo do Discord, confirmadas e validadas por milhares de traders.

INDICADORES & RECURSOS:



1) Funding Talent / Prop Firms (7 Opções) 2) Níveis de Liquidez baseados em Machine Learning (Análise de Volume, Bollinger, TMA, Ação de Preço) 3) Linhas de Sinal 1 & 2 (Baseado em Estratégia) (RSI, Estocástico, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR, etc) 4) Níveis de Ação de Preço (Conceito de Smart Money Antecipado) 5) Pontos de Reversão Dinâmicos (Atrasados, Altos, Baixos, HL, LL, HH, LH) 6) Níveis Diários de Máxima/Mínima (Análise Antecipada, Smart Money) 7) Níveis de Pivô Diários (Baseado em Fibonacci) 8) Níveis de Scalping Fibonacci (Market Gap, Fair Value Gap) 9) Suprimento & Demanda (BOS, Order Blocks, Fair Value Gap) 10) Linhas de Suporte e Resistência Multi-TF (Order Blocks, Premium, Discount) 11) Nuvem de Sinal (Ação de Preço & Momentum) 12) Níveis de Reversão Fibonacci (Ação de Preço) 13) Barra de Tendência Multi-TF (ADX & Parabolic SAR) 14) Horários de Sessão de Mercado Automáticos (Nova Iorque, Londres, Tóquio) 15) Temporizador de Vela (Vermelho = Mercado Fechado) SETAS: 1) Setas de Scalping (2 Tipos) 2) Setas de Reversão (Liquidez) 3) Setas de Tendência MAO (MACD) 4) Setas de Padrões de Vela (Ação de Preço) 5) Setas de Histórico de Ordens PAINEL DE INFORMAÇÕES: 1) Hora do Servidor, Temporizador de Vela 2) Conectividade do Servidor e Tempo de Resposta 3) Spread, Cálculo de Tamanho de Lote, Lotes Abertos, Risco Aberto 4) Porcentagem de Saldo Positivo da Conta Geral e Por Símbolo 5) RSI, Estocástico, Bulls e Bears





**ASSISTA AOS VÍDEOS & IMAGENS ABAIXO**







