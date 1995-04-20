Doji Reversal pattern mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Padrão de reversão Doji" para MT4.
- Indicador "Padrão de reversão Doji" é pura negociação de ação de preço: sem repintura, sem atraso;
- O indicador deteta o padrão de reversão Doji no gráfico em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é a de rutura:
- Padrão de reversão Doji de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).
- Padrão de reversão Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).
- Com alertas de PC, telemóvel e e-mail.
- Indicador "Padrão de reversão Doji" é bom para combinar com os níveis de suporte/resistência.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.