Doji Reversal pattern mr

Indicador Crypto_Forex "Padrão de reversão Doji" para MT4.





- Indicador "Padrão de reversão Doji" é pura negociação de ação de preço: sem repintura, sem atraso;

- O indicador deteta o padrão de reversão Doji no gráfico em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é a de rutura:

- Padrão de reversão Doji de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).

- Padrão de reversão Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).

- Com alertas de PC, telemóvel e e-mail.

- Indicador "Padrão de reversão Doji" é bom para combinar com os níveis de suporte/resistência.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.