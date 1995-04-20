Evening Star pattern mg

Indicador Crypto_Forex "Padrão Estrela da Noite" para MT4, sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Padrão Estrela da Noite" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action.

- O indicador detecta padrões Estrela da Noite de baixa no gráfico: sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).

- Com alertas para PC, celular e e-mail.

- Seu irmão, o indicador de alta "Padrão Estrela da Manhã", também está disponível (siga o link abaixo).

- O indicador "Padrão Estrela da Noite" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.