ThraeX
- Experts
- Vasile Verdes
- Versão: 25.98
- Atualizado: 13 dezembro 2025
- Ativações: 8
ThraeX – Scalping em M1 (DAX, XAU, etc)
Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4, desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1).
Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade.
Principais características:
⚔️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tomada de decisão em alta frequência com base em dados em tempo real.
⚙️ Sistema de execução rápida – Construído para reagir rapidamente a microflutuações em mercados voláteis.
🧠 Parâmetros autoajustáveis – Utiliza algoritmos internos que se adaptam automaticamente à dinâmica variável dos preços, sem depender de dados externos ou conexões a plataformas.
🔄 Otimização contínua – O sistema ajusta seu comportamento com base nos dados de mercado mais recentes, aprimorando seu desempenho ao longo do tempo.
🛡️ Sem dependências externas – Totalmente autônomo; não se conecta a plataformas externas, APIs ou arquivos adicionais.
📉 Estrutura compacta de scalping – Otimizado para ambientes de baixa latência e alta velocidade de execução.
Perfil técnico:
Período gráfico: 1 minuto (M1)
Estilo de execução: Scalping de alta frequência
Dados de entrada: Gerenciados internamente pela lógica incorporada
Compatibilidade: Funciona em configurações manuais ou automatizadas
📌 Esta ferramenta é fornecida “como está”, sem garantia de resultados. Recomenda-se que os usuários testem e ajustem os parâmetros de acordo com suas preferências e condições de negociação.
EA gets better with every update, very good results, I test now on demo, will update review when will start on real. Developer is very helpful.