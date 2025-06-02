ThraeX – Scalping em M1 (DAX, XAU, etc)

Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4, desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1).

Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade.

Principais características:

⚔️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tomada de decisão em alta frequência com base em dados em tempo real.

⚙️ Sistema de execução rápida – Construído para reagir rapidamente a microflutuações em mercados voláteis.

🧠 Parâmetros autoajustáveis – Utiliza algoritmos internos que se adaptam automaticamente à dinâmica variável dos preços, sem depender de dados externos ou conexões a plataformas.

🔄 Otimização contínua – O sistema ajusta seu comportamento com base nos dados de mercado mais recentes, aprimorando seu desempenho ao longo do tempo.

🛡️ Sem dependências externas – Totalmente autônomo; não se conecta a plataformas externas, APIs ou arquivos adicionais.

📉 Estrutura compacta de scalping – Otimizado para ambientes de baixa latência e alta velocidade de execução.

Perfil técnico:

Período gráfico: 1 minuto (M1)

Estilo de execução: Scalping de alta frequência

Dados de entrada: Gerenciados internamente pela lógica incorporada

Compatibilidade: Funciona em configurações manuais ou automatizadas

📌 Esta ferramenta é fornecida “como está”, sem garantia de resultados. Recomenda-se que os usuários testem e ajustem os parâmetros de acordo com suas preferências e condições de negociação.