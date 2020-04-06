🧠 MACD Hedge EA: Robô de Trading Inteligente com Estratégias Múltiplas candleforms.co

1. Fundamento do Sinal: Combinação de MACD e RSI

O MACD Hedge EA utiliza dois indicadores técnicos poderosos para gerar sinais confiáveis:

MACD detecta a direção da tendência e o momento do mercado

RSI filtra sinais falsos, detectando zonas de sobrecompra ou sobrevenda

As operações só são abertas quando as condições técnicas estão alinhadas.

2. 6 Estratégias Integradas em um Único Robô

Este EA inclui seis estratégias versáteis, selecionáveis pelo usuário:

✅ Normal

✅ Martingale

✅ Limit (Limite)

✅ Stop

✅ Hedge (Cobertura)

✅ Limit + Stop

Na estratégia Limit + Stop:

Se o sinal for de compra (BUY) → são colocadas Buy + Buy Limit + Buy Stop

Se o sinal for de venda (SELL) → são colocadas Sell + Sell Limit + Sell Stop

Essa estrutura captura tanto recuos quanto rompimentos.

3. Gestão Flexível com Grade e Cobertura

Quando é detectada uma tendência:

Uma ordem principal (BUY ou SELL) é executada

Ordens limitadas são colocadas na mesma direção

Ordens stop são colocadas na direção oposta

Isso oferece resiliência contra movimentos bruscos do mercado.

4. Remoção Automática de Ordens Pendentes

Após o fechamento da ordem principal,

todas as ordens pendentes relacionadas são automaticamente deletadas.

Vantagens:

Redução do uso de margem

Nenhuma ordem obsoleta permanece no mercado

Execução limpa e eficiente

5. Trailing Stop Dinâmico com Base no ATR

O trailing stop se ajusta dinamicamente com base na volatilidade do mercado:

Mercado calmo → 1.2x ATR

Volatilidade média → 1.5x ATR

Alta volatilidade → 2.0 a 2.5x ATR

Essa função ajuda a proteger os lucros enquanto acompanha a ação dos preços.

6. Função Break Even Automática

Quando a operação atinge determinado lucro:

O stop loss é automaticamente ajustado para o preço de entrada

Benefícios:

✅ Risco eliminado

✅ Proteção dos lucros contra reversões repentinas

7. TP/SL Flexíveis e Adaptáveis

Os níveis de take profit (TP) e stop loss (SL) podem ser definidos:

Manualmente, em pontos

Automaticamente, como multiplicadores do ATR

Ideal para se adaptar às condições dinâmicas do mercado.

8. Controle de Grade e Limite de Lote

O usuário pode configurar:

Tamanho máximo de lote por estratégia

Distância entre os níveis de grade (em pontos)

Previne crescimento excessivo de risco, especialmente em mercados alavancados como Forex ou Futuros.

9. Painel de Informações em Tempo Real

No gráfico, você poderá visualizar:

Nome do par/símbolo atual

Direção da tendência detectada

Lucro/Prejuízo atual

O painel é personalizável e pode ser ativado/desativado conforme sua preferência.

🧩 Lógica de Execução das Estratégias

Ordens Limitadas → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

Ordens Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

Estratégia de Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

Limit + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ INFORMAÇÃO:

“Este robô funciona com as configurações padrão.

Por favor, ajuste os parâmetros conforme sua estratégia e gestão de risco.

É altamente recomendado testar primeiro em uma conta demo.”

Se você gostou do robô, ficarei muito feliz se deixar uma avaliação de 5 estrelas ⭐⭐⭐⭐⭐!

Boa sorte nas negociações!