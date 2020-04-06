MACD Hedge
- Ahmet Gokcen Sirma
- Versão: 4.0
- Atualizado: 9 novembro 2025
- Ativações: 10
🧠 MACD Hedge EA: Robô de Trading Inteligente com Estratégias Múltiplas
1. Fundamento do Sinal: Combinação de MACD e RSI
O MACD Hedge EA utiliza dois indicadores técnicos poderosos para gerar sinais confiáveis:
-
MACD detecta a direção da tendência e o momento do mercado
-
RSI filtra sinais falsos, detectando zonas de sobrecompra ou sobrevenda
As operações só são abertas quando as condições técnicas estão alinhadas.
2. 6 Estratégias Integradas em um Único Robô
Este EA inclui seis estratégias versáteis, selecionáveis pelo usuário:
✅ Normal
✅ Martingale
✅ Limit (Limite)
✅ Stop
✅ Hedge (Cobertura)
✅ Limit + Stop
Na estratégia Limit + Stop:
-
Se o sinal for de compra (BUY) → são colocadas Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
Se o sinal for de venda (SELL) → são colocadas Sell + Sell Limit + Sell Stop
Essa estrutura captura tanto recuos quanto rompimentos.
3. Gestão Flexível com Grade e Cobertura
Quando é detectada uma tendência:
-
Uma ordem principal (BUY ou SELL) é executada
-
Ordens limitadas são colocadas na mesma direção
-
Ordens stop são colocadas na direção oposta
Isso oferece resiliência contra movimentos bruscos do mercado.
4. Remoção Automática de Ordens Pendentes
Após o fechamento da ordem principal,
todas as ordens pendentes relacionadas são automaticamente deletadas.
Vantagens:
-
Redução do uso de margem
-
Nenhuma ordem obsoleta permanece no mercado
-
Execução limpa e eficiente
5. Trailing Stop Dinâmico com Base no ATR
O trailing stop se ajusta dinamicamente com base na volatilidade do mercado:
-
Mercado calmo → 1.2x ATR
-
Volatilidade média → 1.5x ATR
-
Alta volatilidade → 2.0 a 2.5x ATR
Essa função ajuda a proteger os lucros enquanto acompanha a ação dos preços.
6. Função Break Even Automática
Quando a operação atinge determinado lucro:
-
O stop loss é automaticamente ajustado para o preço de entrada
Benefícios:
✅ Risco eliminado
✅ Proteção dos lucros contra reversões repentinas
7. TP/SL Flexíveis e Adaptáveis
Os níveis de take profit (TP) e stop loss (SL) podem ser definidos:
-
Manualmente, em pontos
-
Automaticamente, como multiplicadores do ATR
Ideal para se adaptar às condições dinâmicas do mercado.
8. Controle de Grade e Limite de Lote
O usuário pode configurar:
-
Tamanho máximo de lote por estratégia
-
Distância entre os níveis de grade (em pontos)
Previne crescimento excessivo de risco, especialmente em mercados alavancados como Forex ou Futuros.
9. Painel de Informações em Tempo Real
No gráfico, você poderá visualizar:
-
Nome do par/símbolo atual
-
Direção da tendência detectada
-
Lucro/Prejuízo atual
O painel é personalizável e pode ser ativado/desativado conforme sua preferência.
🧩 Lógica de Execução das Estratégias
-
Ordens Limitadas → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
Ordens Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
Estratégia de Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
Limit + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ INFORMAÇÃO:
“Este robô funciona com as configurações padrão.
Por favor, ajuste os parâmetros conforme sua estratégia e gestão de risco.
É altamente recomendado testar primeiro em uma conta demo.”
