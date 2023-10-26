Gold Channel XAUUSD

Gold Channel é um indicador baseado na volatilidade, desenvolvido com um algoritmo de tempo especifico para o par XAUUSD que consiste em encontrar possíveis correções no mercado.

Este indicador mostra duas linhas exteriores, uma interior (linha de retração) e um sinal de seta, onde a teoria do canal consiste em ajudar a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.

O preço do mercado cairá geralmente entre os limites do canal. Se os preços tocarem ou se moverem para fora do canal é uma oportunidade de negociação.

Esta ferramenta simplifica a análise do mercado financeiro (XAUUSD), sendo fácil de compreender e de utilizar.

Recomendação: Par de moeda: XAUUSD

M1/M5 ( Scalping/mais oportunidades/mais ruido) M5 (Scalping/negociação diária) M15/M30/H1 (melhores janelas M15/M30/H1 mais precisão) H4/D1 (negociações longas/menos oportunidades)

Group channel - https://www.mql5.com/pt/messages/01fd274e1f29da01



Autor



Paulo Rocha todos os direitos reservados







