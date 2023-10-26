Gold Channel XAUUSD
- Indicadores
- Paulo Rocha
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Gold Channel é um indicador baseado na volatilidade, desenvolvido com um algoritmo de tempo especifico para o par XAUUSD que consiste em encontrar possíveis correções no mercado.
Este indicador mostra duas linhas exteriores, uma interior (linha de retração) e um sinal de seta, onde a teoria do canal consiste em ajudar a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.
Esta ferramenta simplifica a análise do mercado financeiro (XAUUSD), sendo fácil de compreender e de utilizar.
Recomendação:
Par de moeda: XAUUSD
M1/M5 ( Scalping/mais oportunidades/mais ruido)
M5 (Scalping/negociação diária)
M15/M30/H1 (melhores janelas M15/M30/H1 mais precisão)
Group channel - https://www.mql5.com/pt/messages/01fd274e1f29da01
Autor
Hi, I bought this indicator last week and I was hoping to get a signal but since I bought this indicator I haven’t received any signal for buy or sell