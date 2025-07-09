Quantitative Trailing Scalper MT5 é um Expert Advisor baseado numa estratégia agressiva de scalping, criada para capturar as melhores entradas com indicadores técnicos.

A sua eficácia foi comprovada por anos de trading real, bem como pelas saídas otimizadas com trailing stop loss.

Atenção: O QTS é agressivo no mercado. Leia atentamente as instruções antes de utilizá-lo (ver descrição do produto ou parte inferior da página de venda).

O QTS é totalmente automatizado e identifica, em tempo real, as melhores oportunidades do mercado.

Baseia-se num método de hiper-scalping e oferece opções de martingale e hedging.

A filosofia do desenvolvedor é fornecer uma ferramenta versátil que possa ser adaptada a qualquer tipo de trader.

Você não é obrigado a seguir as recomendações padrão — sinta-se à vontade para adaptar o QTS às suas preferências.

Recomendações e informações adicionais:

Se estiver a usar o EA pela primeira vez, use um tamanho de lote pequeno ou menos de 0.1% do capital.

Os backtests foram realizados apenas com ticks reais, alavancagem 1:500, capital de 10,000 USD, no período de 01/01/2023 até hoje.

Para baixar os arquivos .set recomendados, acesse o link abaixo.

Consulte https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 antes da compra ou durante a configuração. Para qualquer dúvida, o desenvolvedor está disponível por mensagem privada.

Obrigado pela confiança e pela compra.