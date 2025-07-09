Quantitative Trailing Scalper MT5

5

Quantitative Trailing Scalper MT5 é um Expert Advisor baseado numa estratégia agressiva de scalping, criada para capturar as melhores entradas com indicadores técnicos.
A sua eficácia foi comprovada por anos de trading real, bem como pelas saídas otimizadas com trailing stop loss.

Atenção: O QTS é agressivo no mercado. Leia atentamente as instruções antes de utilizá-lo (ver descrição do produto ou parte inferior da página de venda).

O QTS é totalmente automatizado e identifica, em tempo real, as melhores oportunidades do mercado.
Baseia-se num método de hiper-scalping e oferece opções de martingale e hedging.
A filosofia do desenvolvedor é fornecer uma ferramenta versátil que possa ser adaptada a qualquer tipo de trader.
Você não é obrigado a seguir as recomendações padrão — sinta-se à vontade para adaptar o QTS às suas preferências.

Recomendações e informações adicionais:

  • Se estiver a usar o EA pela primeira vez, use um tamanho de lote pequeno ou menos de 0.1% do capital.

  • Os backtests foram realizados apenas com ticks reais, alavancagem 1:500, capital de 10,000 USD, no período de 01/01/2023 até hoje.

  • Para baixar os arquivos .set recomendados, acesse o link abaixo.

  • Consulte https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 antes da compra ou durante a configuração. Para qualquer dúvida, o desenvolvedor está disponível por mensagem privada.

Obrigado pela confiança e pela compra.

Comentários 1
advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

Os compradores deste produto também adquirem
Mais do autor
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.83 (6)
Experts
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) é um Expert Advisor especializado em hyper-scalping. Abre várias ordens limitadas ao longo do dia e, ao atingir um Take Profit , reposiciona-se próximo ao preço para aproveitar novas oportunidades rápidas e lucrativas. Atenção: o QAS não utiliza Stop Loss. Siga atentamente as instruções de configuração e gestão de risco. QAS é um produto introdutório da linha Quantitative Trading System , apresentando nossa lógica de scalping
FREE
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experts
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) , como o nome sugere, é um Expert Advisor projetado para trading disciplinado e conformidade rigorosa com as regras de prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.). Ele realiza apenas uma negociação por dia , em horário fixo , no par XAUUSD , utilizando um conjunto de filtros técnicos robustos para selecionar a melhor oportunidade. Sua eficácia baseia-se na simplicidade, disciplina e gestão rigorosa de risco , elementos essenciais para o sucesso tanto em des
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
Indicadores
Versão em Português: Luxor — Precisão e Desempenho para Traders Profissionais Luxor é um indicador de trading avançado, baseado na poderosa combinação de dois algoritmos confiáveis: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Mudança Percentual) . Ele fornece sinais claros e objetivos de compra, venda e saída , com suporte de bandas RMS dinâmicas e notificações push em tempo real . Principais Recursos: Sinais de entrada e saída precisos para decisões confiáveis; Suavização ALMA avançada que reduz
FREE
advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
Resposta do desenvolvedor Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.01 14:23
Thank you very much for the review, it's a pleasure to offer you this service !
Responder ao comentário