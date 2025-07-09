Quantitative Trailing Scalper MT5
- Experts
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versão: 3.0
- Atualizado: 12 novembro 2025
- Ativações: 10
Quantitative Trailing Scalper MT5 é um Expert Advisor baseado numa estratégia agressiva de scalping, criada para capturar as melhores entradas com indicadores técnicos.
A sua eficácia foi comprovada por anos de trading real, bem como pelas saídas otimizadas com trailing stop loss.
Atenção: O QTS é agressivo no mercado. Leia atentamente as instruções antes de utilizá-lo (ver descrição do produto ou parte inferior da página de venda).
O QTS é totalmente automatizado e identifica, em tempo real, as melhores oportunidades do mercado.
Baseia-se num método de hiper-scalping e oferece opções de martingale e hedging.
A filosofia do desenvolvedor é fornecer uma ferramenta versátil que possa ser adaptada a qualquer tipo de trader.
Você não é obrigado a seguir as recomendações padrão — sinta-se à vontade para adaptar o QTS às suas preferências.
Recomendações e informações adicionais:
Se estiver a usar o EA pela primeira vez, use um tamanho de lote pequeno ou menos de 0.1% do capital.
Os backtests foram realizados apenas com ticks reais, alavancagem 1:500, capital de 10,000 USD, no período de 01/01/2023 até hoje.
Para baixar os arquivos .set recomendados, acesse o link abaixo.
Consulte https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 antes da compra ou durante a configuração. Para qualquer dúvida, o desenvolvedor está disponível por mensagem privada.
This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!