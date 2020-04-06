AW Heiken Ashi EA MT5

Consultor automatizado multifuncional, trabalhando com sinais do indicador de tendência AW Heiken Ashi. Com configurações avançadas e flexíveis para gerenciar riscos, volumes, lógica de entrada e suporte de posições. Se necessário, utiliza médias, níveis ajustáveis de TakeProfit e StopLoss, função de sobreposição integrada e passo dinâmico entre ordens.

Trabalhando com o indicador AW Heiken Ashi - O consultor abre operações automaticamente quando a direção do sinal do indicador muda. Todos os parâmetros do indicador (período, filtragem, etc.) são definidos diretamente nas configurações do consultor.Cálculo automático de volume (autolot) - Capacidade de negociar com um lote fixo ou usar um autolot vinculado ao tamanho do depósito.TP/SL (Take Profit e Stop Loss) - Suportado: TP virtual em pontos, calculado para um grupo de ordens a partir do ponto de equilíbrio. SL para ordens individuais (a partir do preço de abertura), para uma grade de ordens SL — calculado a partir do ponto de equilíbrio para todo o grupo de ordens na direção.Passo dinâmico entre ordens - o Consultor abre a primeira ordem de acordo com a tendência. Em seguida, o passo entre elas pode ser fixo ou dinâmico — com um multiplicador de passos após um número especificado de ordens (por exemplo, para controlar a agressividade da média).Multiplicação de volume para pedidos de cesta - Aumento de lote opcional ao abrir novos pedidos na cesta.Sobreposição - Função de sobrepor a primeira ordem com a última, em alguns casos, quando o lucro não é suficiente para fechar todas as ordens da cesta, apenas duas ordens (a primeira e a última) serão fechadas.Filtragem de direção - Você pode desabilitar a direção de COMPRA ou VENDA para negociar apenas em uma direção (conveniente para controle manual da tendência ou do histórico de notícias).Notificações - O consultor envia alertas/notificações quando as posições são fechadas (pode ser desativado).Painel de controle integrado - Painel informativo no gráfico: transações atuais, drawdown, lucro, botões para fechamento manual rápido da direção COMPRA ou VENDA.

Os sinais indicadores (período, filtragem, etc.) são editados nas configurações do consultor,

Robô de negociação totalmente automatizado, com uma estratégia completa,

Adequado para todos os prazos e símbolos (idealmente - M15 e superior),

Configurações flexíveis e intuitivas, com um painel prático no gráfico.

CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS

Size_of_the_first_order - Variável que define o tamanho do primeiro pedido

Enable_Autolot_calculation - Esta função permite salvar as configurações de risco ao alterar o depósito

Autolot_deposit_per_0.01_lots - Valor do depósito para cada 0,01 ao usar o autolot

Maximum_size_of_orders - Volume máximo para um pedido, medido em lotes

CONFIGURAÇÕES DE TAKE PROFIT

Take_Profit - O tamanho do Take Profit virtual. É calculado para o grupo atual de ordens a partir do preço de equilíbrio, medido em pontos.

Overlap_Recovery_Algorithm - Use a sobreposição da primeira ordem com a última, ajuda a fechar parte da posição mais rápido

Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Usar sobreposição após um número especificado de ordens abertas



CONFIGURAÇÕES DE STOP LOSS



Use_StopLoss - Habilita ou desabilita a função stop loss.

StopLoss_em_pontos_(0-não_usado) - Insira o valor do stop loss em pontos. Para cestas de ordens, é calculado a partir do preço de equilíbrio, para ordens individuais, a partir do preço de abertura.

CONFIGURAÇÕES DE MÉDIA

Multiplicador_para_o_tamanho_dos_pedidos - Cada pedido subsequente aberto pelo consultor na cesta de pedidos será maior que o anterior por este coeficiente

Fixed_Step - Variável que controla o passo entre os pedidos, medido em pontos

Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Use passo dinâmico para cada pedido subsequente após o número especificado de pedidos

Multiplicador_para_etapa_dinâmica - Insira o multiplicador para a etapa dinâmica

SINAIS

_Período_ - O período do indicador, quanto maior, menos sensíveis são os sinais do indicador. (Quanto maior, menos sensíveis são os sinais do indicador. Quanto menor, mais sensíveis são os sinais do indicador).

Smoothing_type - O tipo de suavização das velas indicadoras afeta a suavidade da exibição, a velocidade de reação às mudanças do mercado e o número de sinais falsos. Pode ser selecionado entre quatro opções: Simples, Suavizado, Exponencial e Linearmente ponderado.

Candle_number_for_signal - Filtra pelo número de velas para exibir o sinal, eliminando ruídos de mercado e sinais falsos. Após a confirmação do sinal, o sinal de entrada será exibido no número especificado de velas.

Maximum_bars - O número de velas com base nas quais os cálculos do indicador serão feitos.

CONFIGURAÇÕES DO ASSESSOR

Allow_to_open_OP_BUY_orders - Habilita ou desabilita a capacidade do consultor de abrir ordens do tipo COMPRA.

Allow_to_open_OP_SELL_orders - Habilita ou desabilita a capacidade do consultor de abrir ordens do tipo VENDA.

Allow_to_open_new_orders_after_close - Quando a negociação terminar, você pode desabilitar esta função e então o consultor não poderá abrir novas ordens após as anteriores serem fechadas

Magic_number - O identificador principal das ordens do consultor

Comentários - Comentários sobre ordens abertas pelo consultor

CONFIGURAÇÕES DE PROTEÇÃO

Maximum_slippage_in_points - Deslizamento máximo permitido em pontos para abertura e fechamento de ordens

Spread_máximo_em_pontos - Spread máximo permitido para abertura de ordens. Medido em pontos.

Maximum_number_of_orders - Número máximo permitido de pedidos de um tipo

CONFIGURAÇÕES DE NOTIFICAÇÕES

Send_push_notifications_when_closing_orders - Permite o envio de notificações para a versão mobile do terminal. As cartas são enviadas quando os pedidos são fechados.

Send_mails_when_closing_orders - Permite o envio de e-mails para o endereço de e-mail do usuário. Os e-mails são enviados quando os pedidos são fechados.

Send_alerts_when_closing_orders - Permite o envio de notificações pop-up no terminal do usuário. Os alertas são enviados quando os pedidos são fechados.

CONFIGURAÇÕES DO PAINEL

Show_panel_of_advisor - Mostrar ou ocultar o painel do consultor

Size_for_panel - Ajusta o tamanho do painel

Font_in_panels - Ajustar tamanho da fonte do painel

Buy_Lines_and_Text_Color - Cor das linhas para exibir o nível TakeProfit e marcar a próxima ordem de compra

Sell_Lines_and_Text_Color - Cor das linhas para exibir o nível TakeProfit e marcar a próxima ordem de venda







