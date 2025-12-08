AW Heiken Ashi EA MT5

Conseiller automatisé multifonctionnel, fonctionnant sur les signaux de l'indicateur de tendance AW Heiken Ashi. Il offre des paramètres avancés et flexibles pour la gestion des risques, des volumes, de la logique d'entrée et du support des positions. Si nécessaire, il utilise la moyenne, des niveaux TakeProfit et StopLoss ajustables, une fonction de chevauchement intégrée et un pas dynamique entre les ordres.

Indicateur AW Heiken Ashi - ICI / Version MT4 du conseiller - ICI

Fonctions principales :

Utilisation de l'indicateur AW Heiken Ashi : le conseiller ouvre automatiquement des transactions lorsque la direction du signal de l'indicateur change. Tous les paramètres de l'indicateur (période, filtrage, etc.) sont définis directement dans les paramètres du conseiller.
    Calcul automatique du volume (autolot) - Possibilité de trader avec un lot fixe ou d'utiliser un autolot lié à la taille du dépôt.
      TP / SL (Take Profit et Stop Loss) - Prise en charge : TP virtuel en points, calculé pour un groupe d'ordres à partir du seuil de rentabilité. SL pour les ordres individuels (à partir du cours d'ouverture), pour une grille d'ordres SL — calculé à partir du seuil de rentabilité pour l'ensemble du groupe d'ordres dans la direction.
        Étape dynamique entre les ordres : le conseiller ouvre le premier ordre en fonction de la tendance. L'étape entre les ordres peut ensuite être fixe ou dynamique, avec un multiplicateur d'étape après un nombre d'ordres spécifié (par exemple, pour contrôler l'agressivité du calcul de moyenne).
          Multiplication du volume pour les commandes du panier - Augmentation facultative du lot lors de l'ouverture de nouvelles commandes dans le panier.
            Chevauchement - La fonction de chevauchement du premier ordre avec le dernier, dans certains cas, lorsque le profit n'est pas suffisant pour clôturer tous les ordres du panier, seuls deux ordres (le premier et le dernier) seront clôturés.
              Filtrage de direction - Vous pouvez désactiver la direction ACHAT ou VENTE pour négocier uniquement dans une direction (pratique pour le contrôle manuel de la tendance ou de l'arrière-plan des actualités).
                Notifications - Le conseiller envoie des alertes/notifications lorsque des positions sont fermées (peut être désactivé).
                  Panneau de contrôle intégré - Panneau informatif sur le graphique : transactions en cours, drawdown, profit, boutons pour la fermeture manuelle rapide de la direction ACHAT ou VENTE.

                    Avantages :

                    • Les signaux indicateurs (période, filtrage, etc.) sont édités dans les paramètres du conseiller,
                    • Robot de trading entièrement automatisé, avec une stratégie complète,
                    • Convient à toutes les périodes et à tous les symboles (de manière optimale - M15 et supérieur),
                    • Paramètres flexibles et intuitifs, avec un panneau pratique sur le graphique.

                        Paramètres d'entrée :

                        PARAMÈTRES PRINCIPAUX

                        Size_of_the_first_order - Variable définissant la taille de la première commande
                        Enable_Autolot_calculation - Cette fonction vous permet d'enregistrer les paramètres de risque lors de la modification du dépôt
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - Montant du dépôt pour chaque 0,01 lors de l'utilisation d'Autolot
                        Taille_maximale_des_commandes - Volume maximal pour une commande, mesuré en lots

                        PARAMÈTRES DE PRISE DE PROFIT

                        Take_Profit - Taille du Take_Profit virtuel. Il est calculé pour le groupe d'ordres actuel à partir du seuil de rentabilité, mesuré en points.

                        Overlap_Recovery_Algorithm - Utilise le chevauchement du premier ordre avec le dernier, aide à fermer une partie de la position plus rapidement
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Utiliser Overlap après un nombre spécifié de commandes ouvertes

                        PARAMÈTRES DE STOP LOSS

                        Use_StopLoss - Activez ou désactivez la fonction stop loss.
                        StopLoss_en_points_(0-non_utilisé) - Saisissez la valeur du stop loss en points. Pour les paniers d'ordres, elle est calculée à partir du seuil de rentabilité, et pour les ordres individuels, à partir du cours d'ouverture.

                        PARAMÈTRES DE MOYENNE

                        Multiplicateur_pour_la_taille_des_ordres - Chaque ordre ultérieur ouvert par le conseiller dans le panier d'ordres sera plus grand que le précédent de ce coefficient
                        Fixed_Step - Variable qui contrôle le pas entre les commandes, mesuré en points
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Utiliser une étape dynamique pour chaque commande suivante après le nombre de commandes spécifié
                        Multiplier_for_Dynamic_Step - Saisissez le multiplicateur pour l'étape dynamique

                        SIGNAUX

                        _Période_ - La période de l'indicateur, plus elle est grande, moins les signaux de l'indicateur sont sensibles. (Plus elle est grande, moins les signaux de l'indicateur sont sensibles. Plus elle est petite, plus les signaux de l'indicateur sont sensibles).
                        Smoothing_type - Le type de lissage des bougies indicatrices affecte la fluidité de l'affichage, la rapidité de réaction aux fluctuations du marché et le nombre de faux signaux. Quatre options sont disponibles : simple, lissé, exponentiel et linéaire.
                        Candle_number_for_signal - Filtrez par nombre de bougies pour afficher le signal, afin de filtrer le bruit du marché et les faux signaux. Une fois le signal confirmé, le signal d'entrée sera affiché sur le nombre de bougies spécifié.
                        Maximum_bars - Le nombre de bougies sur la base desquelles les calculs de l'indicateur seront effectués.

                          PARAMÈTRES DU CONSEILLER

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - Activez ou désactivez la capacité du conseiller à ouvrir des ordres de type ACHAT.
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - Activez ou désactivez la capacité du conseiller à ouvrir des ordres de type VENTE.
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - Une fois la négociation terminée, vous pouvez désactiver cette fonction et le conseiller ne pourra alors pas ouvrir de nouveaux ordres une fois les précédents clôturés.
                          Magic_number - L'identifiant principal des ordres du conseiller
                          Commentaires - Commentaires sur les ordres ouverts par le conseiller

                            PARAMÈTRES DE PROTECTION

                            Maximum_slippage_in_points - Glissement maximal autorisé en points pour les ordres d'ouverture et de clôture
                            Spread maximal en points : spread maximal autorisé pour les ordres d'ouverture. Mesuré en points.
                            Maximum_number_of_orders - Nombre maximal autorisé de commandes d'un même type

                              PARAMÈTRES DE NOTIFICATIONS

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - Autorise l'envoi de notifications sur la version mobile du terminal. Les notifications sont envoyées à la clôture des commandes.
                              Send_mails_when_closing_orders - Autoriser l'envoi d'e-mails à l'adresse e-mail de l'utilisateur. Les e-mails sont envoyés à la clôture des commandes.
                              Send_alerts_when_closing_orders - Autorise l'envoi de notifications contextuelles sur le terminal de l'utilisateur. Les alertes sont envoyées à la clôture des commandes.

                              PARAMÈTRES DU PANNEAU

                              Show_panel_of_advisor - Afficher ou masquer le panneau du conseiller
                              Size_for_panel - Ajuster la taille du panneau
                              Font_in_panels - Ajuster la taille de la police du panneau
                              Buy_Lines_and_Text_Color - Couleur des lignes pour afficher le niveau TakeProfit et marquer le prochain ordre d'achat
                              Sell_Lines_and_Text_Color - Couleur des lignes pour afficher le niveau TakeProfit et marquer le prochain ordre de vente



