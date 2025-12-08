AW Heiken Ashi EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- AW Trading Software Limited
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
Çok işlevli otomatik danışman, trend göstergesi AW Heiken Ashi'nin sinyalleri üzerinde çalışır. Riskleri, hacimleri, giriş mantığını ve pozisyon desteğini yönetmek için gelişmiş ve esnek ayarlarla. Gerektiğinde ortalama, ayarlanabilir TakeProfit ve StopLoss seviyeleri, dahili örtüşme işlevi, emirler arasında dinamik adım kullanır.
Ana fonksiyonları: AW Heiken Ashi göstergesiyle çalışma - Gösterge sinyalinin yönü değiştiğinde danışman otomatik olarak işlemleri açar. Tüm gösterge parametreleri (dönem, filtreleme, vb.) doğrudan danışman ayarlarında ayarlanır.
Avantajları:
- Gösterge sinyalleri (periyot, filtreleme vb.) danışman ayarlarında düzenlenir,
- Tam otomatik ticaret robotu, eksiksiz bir stratejiyle,
- Tüm zaman dilimleri ve semboller için uygundur (en uygunu - M15 ve üzeri),
- Grafikte kullanışlı bir panel ile esnek, sezgisel ayarlar.
Giriş ayarları:
ANA AYARLAR
Size_of_the_first_order - Birinci derecenin boyutunu tanımlayan değişken
Enable_Autolot_calculation - Bu fonksiyon, mevduatı değiştirirken risk ayarlarını kaydetmenize olanak tanır
Autolot_deposit_per_0.01_lots - Autolot kullanırken her 0,01 için yatırılan miktar
Maximum_size_of_orders - Bir sipariş için partiler halinde ölçülen maksimum hacim
KÂR ALMA AYARLARITake_Profit - Sanal Take Profit'in boyutu. Mevcut emir grubu için breakeven fiyatından hesaplanır ve puan olarak ölçülür
Overlap_Recovery_Algorithm - İlk emirle son emirin örtüşmesini kullanır, pozisyonun bir kısmını daha hızlı kapatmaya yardımcı olur
Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Belirtilen sayıda açık emirden sonra Çakışmayı kullan
DURDURMA ZARARI AYARLARI
Use_StopLoss - Stop loss fonksiyonunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
StopLoss_in_points_(0-not_used) - Puan cinsinden stop loss değerini girin. Sipariş sepetleri için, breakeven fiyatından, bireysel siparişler için açılış fiyatından hesaplanır.
ORTALAMA AYARLARI
Çarpan_sipariş_boyutu_için - Danışman tarafından sipariş sepetinde açılan her bir sonraki sipariş, bu katsayı kadar bir öncekinden daha büyük olacaktır
Fixed_Step - Siparişler arasındaki adımı kontrol eden değişken, puanlarla ölçülür
Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Belirtilen sipariş sayısından sonraki her sipariş için dinamik adım kullan
Multiplier_for_Dynamic_Step - Dinamik adım için çarpanı girin
SİNYALLER
_Periyot_ - Gösterge periyodu, ne kadar büyükse, gösterge sinyalleri o kadar az hassastır. (Ne kadar büyükse, gösterge sinyalleri o kadar az hassastır. Ne kadar küçükse, gösterge sinyalleri o kadar hassastır).
Smoothing_type - Gösterge mumlarının yumuşatma türü, ekranın yumuşatılmasını, piyasa değişikliklerine tepki hızını ve yanlış sinyallerin sayısını etkiler. Dört seçenekten seçilebilir: Basit, Yumuşatılmış, Üstel, Doğrusal ağırlıklı.
Candle_number_for_signal - Sinyali görüntülemek için mum sayısına göre filtreleyin, piyasa gürültüsünü ve yanlış sinyalleri filtreleyin. Sinyal onaylandıktan sonra, giriş sinyali belirtilen mum sayısında görüntülenecektir.
Maximum_bars - Gösterge hesaplamalarının yapılacağı mum sayısı.
DANIŞMAN AYARLARI
Allow_to_open_OP_BUY_orders - Danışmanın SATIN ALMA türü emirleri açma yeteneğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Allow_to_open_OP_SELL_orders - Danışmanın SATIŞ türü emirleri açma yeteneğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Allow_to_open_new_orders_after_close - İşlemler bittiğinde, bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz ve böylece danışman, önceki emirler kapatıldıktan sonra yeni emirler açamaz.
Magic_number - Danışmanın emirlerinin ana tanımlayıcısı
Yorumlar - Danışman tarafından açılan emirlere ilişkin yorumlar
KORUMA AYARLARI
Maximum_slippage_in_points - Emirleri açmak ve kapatmak için izin verilen maksimum puan kayması
Maximum_spread_in_points - Açılış emirleri için izin verilen maksimum spread. Puan olarak ölçülür
Maximum_number_of_orders - Bir tür için izin verilen maksimum sipariş sayısı
BİLDİRİM AYARLARI
Send_push_notifications_when_closing_orders - Terminalin mobil sürümüne bildirim gönderilmesine izin ver. Siparişler kapatıldığında mektuplar gönderilir
Send_mails_when_closing_orders - Kullanıcının e-posta adresine e-posta gönderilmesine izin ver. E-postalar, siparişler kapatıldığında gönderilir
Send_alerts_when_closing_orders - Kullanıcının terminalinde açılır bildirimler gönderilmesine izin ver. Uyarılar, siparişler kapatıldığında gönderilir
PANEL AYARLARI
Show_panel_of_advisor - Danışman panelini göster veya gizle
Size_for_panel - Panelin boyutunu ayarlayın
Font_in_panels - Panel yazı tipi boyutunu ayarla
Buy_Lines_and_Text_Color - TakeProfit seviyesini görüntülemek ve bir sonraki Buy emrini işaretlemek için satırların rengi
Sell_Lines_and_Text_Color - TakeProfit seviyesini görüntülemek ve bir sonraki Satış emrini işaretlemek için satırların rengi