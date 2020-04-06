トレンドインジケーターAW Heiken Ashiのシグナルに基づいて動作する多機能自動アドバイザー。リスク、ボリューム、エントリーロジック、ポジションサポートを管理するための高度で柔軟な設定を備えています。必要に応じて、平均化、調整可能なテイクプロフィットとストップロスのレベル、組み込みのオーバーラップ機能、注文間のダイナミックステップを使用します。

AW Heiken Ashiインジケーター -こちら/ アドバイザーのMT4バージョン - こちら

主な機能:



AW Heiken Ashiインジケーターの操作-インジケーターのシグナルの方向が変化すると、アドバイザーが自動的に取引を開始します。インジケーターのすべてのパラメータ（期間、フィルタリングなど）は、アドバイザー設定で直接設定できます。自動数量計算（オートロット） - 固定ロットで取引したり、入金額にリンクされたオートロットを使用したりできます。TP / SL (利益確定と損失確定) -サポートされています: 損益分岐点から注文グループに対して計算されるポイント単位の仮想 TP。単一注文の SL (始値から)、注文グリッドの SL — 方向の注文グループ全体の損益分岐点から計算されます。注文間のダイナミックステップ-アドバイザーはトレンドに従って最初の注文を開きます。その後、注文間のステップは固定にすることも、指定された注文数後にステップ乗数を使用して動的にすることもできます（例えば、平均化の積極性を制御するため）。バスケット注文の数量増加 - バスケットで新規注文を開くときにオプションでロットを増加します。オーバーラップ - 最初の注文を最後の注文と重ね合わせる機能。バスケット内のすべての注文を決済するには利益が十分でない場合には、2 つの注文 (最初の注文と最後の注文) のみが決済されます。方向フィルタリング - BUY または SELL 方向を無効にして、一方向のみで取引することができます (トレンドやニュースの背景を手動で制御するのに便利です)。通知 - ポジションがクローズされるとアドバイザーはアラート/通知を送信します (無効にすることもできます)。組み込みのコントロール パネル - チャート上の情報パネル: 現在の取引、ドローダウン、利益、BUY または SELL 方向を手動で素早くクローズするためのボタン。

利点:



インジケーターシグナル（期間、フィルタリングなど）はアドバイザー設定で編集されます。

完全な戦略を備えた完全に自動化された取引ロボット、

すべての時間枠とシンボルに適しています（最適にはM15以上）。

柔軟で直感的な設定、チャート上の便利なパネル。

入力設定:



メイン設定

Size_of_the_first_order - 最初の注文のサイズを定義する変数

Enable_Autolot_calculation - この機能を使用すると、預金額を変更するときにリスク設定を保存できます。

Autolot_deposit_per_0.01_lots - オートロット使用時の0.01ごとの入金額

Maximum_size_of_orders - 1回の注文の最大数量（ロット単位）

利益確定設定

Take_Profit - 仮想テイクプロフィットのサイズ。損益分岐点価格から現在の注文グループに対して計算され、ポイント単位で測定されます。

Overlap_Recovery_Algorithm - 最初の注文と最後の注文の重複を利用して、ポジションの一部をより早くクローズするのに役立ちます。

Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - 指定された数のオープン注文の後にオーバーラップを使用する



ストップロス設定



Use_StopLoss - ストップロス機能を有効または無効にします。

StopLoss_in_points_(0-未使用) - ストップロスの値をポイント単位で入力します。注文バスケットの場合は損益分岐点価格から、個々の注文の場合は始値から計算されます。

平均設定

注文サイズの乗数 - アドバイザーが注文バスケット内でオープンする各後続の注文は、この係数によって前の注文よりも大きくなります。

Fixed_Step - 注文間のステップを制御する変数（ポイント単位）

Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - 指定された注文数以降の各後続の注文に動的ステップを使用します

Multiplier_for_Dynamic_Step - 動的ステップの乗数を入力します

シグナル

_期間_ - インジケーターの期間。期間が長いほど、インジケーター信号の感度が低くなります。(期間が長いほど、インジケーター信号の感度が低くなります。期間が短いほど、インジケーター信号の感度が高くなります。)

Smoothing_type - インジケーターのローソク足の平滑化の種類。表示の滑らかさ、市場の変化への反応速度、そして偽シグナルの数に影響します。「シンプル」、「平滑化」、「指数」、「線形加重」の4つのオプションから選択できます。

Candle_number_for_signal - シグナルを表示するローソク足の数でフィルタリングすることで、市場のノイズや偽シグナルを除外します。シグナルが確認されると、エントリーシグナルは指定されたローソク足の数で表示されます。

Maximum_bars - インジケーターの計算の基準となるローソク足の数。

アドバイザー設定

Allow_to_open_OP_BUY_orders - アドバイザーが BUY タイプの注文を開く機能を有効または無効にします。

Allow_to_open_OP_SELL_orders - アドバイザーが売りタイプの注文を開く機能を有効または無効にします。

Allow_to_open_new_orders_after_close - 取引が終了したら、この機能を無効にすることができます。そうすると、アドバイザーは以前の注文がクローズされた後に新しい注文を開くことができなくなります。

Magic_number - アドバイザーの注文の主な識別子

コメント - アドバイザーが開いた注文に関するコメント

保護設定

Maximum_slippage_in_points - 注文の開始と終了時に許容される最大スリッページ（ポイント単位）

Maximum_spread_in_points - オープン注文の最大許容スプレッド。ポイント単位で測定されます。

Maximum_number_of_orders - 1 つのタイプの注文の最大許容数

通知設定

Send_push_notifications_when_closing_orders - モバイル版ターミナルへの通知の送信を許可します。注文が決済された際に通知が送信されます。

Send_mails_when_closing_orders - ユーザーのメールアドレスへのメール送信を許可します。注文がクローズされたときにメールが送信されます。

Send_alerts_when_closing_orders - ユーザーの端末にポップアップ通知を送信することを許可します。注文が決済された際にアラートが送信されます。

パネル設定

Show_panel_of_advisor - アドバイザーパネルを表示または非表示にする

Size_for_panel - パネルのサイズを調整する

Font_in_panels - パネルのフォントサイズを調整する

Buy_Lines_and_Text_Color - テイクプロフィットレベルを表示し、次の買い注文をマークするための線の色

Sell_Lines_and_Text_Color - テイクプロフィットレベルを表示し、次の売り注文をマークするための線の色







