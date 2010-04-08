AW Heiken Ashi EA MT5

AW 하이켄 아시(AW Heiken Ashi) 추세 지표 신호를 기반으로 작동하는 다기능 자동 어드바이저입니다. 위험, 거래량, 진입 논리 및 포지션 지지 관리를 위한 고급적이고 유연한 설정을 제공합니다. 필요한 경우 평균화, 조정 가능한 이익실현(TakeProfit) 및 손절매(StopLoss) 수준, 내장된 오버랩 기능, 주문 간 동적 단계 기능을 사용합니다.

AW Heiken Ashi 지표 - 여기 / MT4 버전의 어드바이저 - 여기

주요 기능:

AW Heiken Ashi 지표 활용 - 지표 신호 방향이 변경되면 어드바이저가 자동으로 거래를 개시합니다. 모든 지표 매개변수(기간, 필터링 등)는 어드바이저 설정에서 직접 설정할 수 있습니다.
    자동 볼륨 계산(자동 랏) - 고정 랏으로 거래하거나 입금 규모에 연결된 자동 랏을 사용할 수 있는 기능입니다.
      TP/SL(손익실현가/손절가) - 지원: 손익분기점에서 계산된 가상 TP 포인트. 단일 주문(시가 기준)의 손절가, 그리드 형태의 주문. 손절가 - 해당 방향의 전체 주문 그룹의 손익분기점에서 계산.
        주문 간 동적 단계 - 어드바이저는 추세에 따라 첫 번째 주문을 개시합니다. 이후 주문 간 단계는 고정 또는 동적일 수 있습니다. 특정 주문 수 이후에는 단계 배수가 적용됩니다(예: 평균화의 강도 조절).
          장바구니 주문에 대한 볼륨 증가 - 장바구니에 새 주문을 열 때 선택적으로 로트를 늘릴 수 있습니다.
            오버랩 - 첫 번째 주문과 마지막 주문을 겹치게 하는 기능으로, 어떤 경우에는 수익이 바구니에 있는 모든 주문을 마감하기에 충분하지 않을 때 두 개의 주문(첫 번째와 마지막)만 마감됩니다.
              방향 필터링 - 매수 또는 매도 방향을 비활성화하여 한 방향으로만 거래할 수 있습니다(트렌드나 뉴스 배경을 수동으로 제어할 때 편리합니다).
                알림 - 자문가는 포지션이 마감되면 경고/알림을 보냅니다(비활성화 가능).
                  내장형 제어판 - 차트의 정보 패널: 현재 거래, 손실, 수익, 매수 또는 매도 방향의 빠른 수동 마감을 위한 버튼.

                    장점:

                    • 지표 신호(기간, 필터링 등)는 어드바이저 설정에서 편집됩니다.
                    • 완벽한 전략을 갖춘 완전 자동화된 거래 로봇
                    • 모든 시간대와 기호에 적합합니다(최적은 M15 이상).
                    • 차트에 편리한 패널이 있어 유연하고 직관적인 설정이 가능합니다.

                        입력 설정:

                        기본 설정

                        Size_of_the_first_order - 첫 번째 주문의 크기를 정의하는 변수
                        Enable_Autolot_calculation - 이 기능을 사용하면 입금 변경 시 위험 설정을 저장할 수 있습니다.
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - 자동 로트를 사용할 때 0.01개당 입금 금액
                        Maximum_size_of_orders - 로트 단위로 측정한 한 주문의 최대 볼륨

                        이익 실현 설정

                        Take_Profit - 가상 이익실현 금액입니다. 손익분기점 가격에서 현재 주문 그룹에 대해 계산되며, 포인트 단위로 측정됩니다.

                        Overlap_Recovery_Algorithm - 첫 번째 주문과 마지막 주문의 겹침을 사용하여 포지션의 일부를 더 빨리 마감하는 데 도움이 됩니다.
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - 지정된 수의 미결 주문 후 Overlap을 사용합니다.

                        손절매 설정

                        Use_StopLoss - 손실 정지 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
                        StopLoss_in_points_(0-not_used) - 손절매 가격을 포인트 단위로 입력합니다. 주문 바스켓의 경우 손익분기점을 기준으로, 개별 주문의 경우 시작가를 기준으로 계산됩니다.

                        평균 설정

                        Multiplier_for_size_of_orders - 주문 바구니에서 자문가가 연 이후의 각 주문은 이 계수만큼 이전 주문보다 커집니다.
                        Fixed_Step - 주문 간 단계를 제어하는 변수(포인트로 측정)
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - 지정된 주문 수 이후의 각 후속 주문에 대해 동적 단계를 사용합니다.
                        Multiplier_for_Dynamic_Step - 동적 단계에 대한 승수를 입력하세요.

                        신호

                        _주기_ - 지표 주기가 길수록 지표 신호의 민감도는 낮아집니다. (주기가 길수록 지표 신호의 민감도는 낮아지고, 주기가 짧을수록 지표 신호의 민감도는 높아집니다.)
                        Smoothing_type - 지표 캔들 평활화 유형으로, 표시 부드러움, 시장 변화에 대한 반응 속도, 그리고 잘못된 신호 발생 횟수에 영향을 미칩니다. 단순, 평활화, 지수, 선형 가중의 네 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
                        Candle_number_for_signal - 시그널을 표시할 캔들 개수를 기준으로 필터링하여 시장 노이즈와 잘못된 시그널을 걸러냅니다. 시그널이 확인되면 지정된 개수의 캔들에 진입 시그널이 표시됩니다.
                        최대_막대 - 지표 계산의 기준이 되는 캔들 수입니다.

                          고문 설정

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - 자문가가 BUY 유형 주문을 열 수 있는 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - 자문가가 SELL 유형 주문을 열 수 있는 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - 거래가 끝나면 이 기능을 비활성화할 수 있으며, 그렇게 되면 자문가는 이전 주문이 마감된 후에 새로운 주문을 열 수 없습니다.
                          Magic_number - 자문가 주문의 주요 식별자
                          코멘트 - 자문가가 개설한 주문에 대한 코멘트

                            보호 설정

                            Maximum_slippage_in_points - 주문 개시 및 마감 시 허용되는 최대 슬리피지 포인트
                            Maximum_spread_in_points - 개시 주문에 허용되는 최대 스프레드입니다. 포인트 단위로 측정됩니다.
                            Maximum_number_of_orders - 한 유형의 주문에 허용되는 최대 수

                              알림 설정

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - 모바일 버전 단말기로 알림을 보낼 수 있도록 설정합니다. 주문이 마감되면 알림이 전송됩니다.
                              Send_mails_when_closing_orders - 사용자 이메일 주소로 이메일을 보낼 수 있도록 허용합니다. 주문이 마감되면 이메일이 전송됩니다.
                              Send_alerts_when_closing_orders - 사용자 단말기에 팝업 알림을 보낼 수 있도록 설정합니다. 주문이 마감되면 알림이 전송됩니다.

                              패널 설정

                              Show_panel_of_advisor - 어드바이저 패널을 표시하거나 숨깁니다.
                              Size_for_panel - 패널 크기 조정
                              Font_in_panels - 패널 글꼴 크기 조정
                              Buy_Lines_and_Text_Color - TakeProfit 수준을 표시하고 다음 매수 주문을 표시하는 선의 색상
                              Sell_Lines_and_Text_Color - TakeProfit 수준을 표시하고 다음 Sell 주문을 표시하는 라인의 색상



