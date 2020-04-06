AW Heiken Ashi EA MT5

多功能自动化交易顾问，基于趋势指标 AW Heiken Ashi 的信号进行操作。提供先进灵活的设置，用于管理风险、交易量、入场逻辑和持仓支持。如有需要，它可使用平均线、可调整的止盈和止损水平、内置重叠功能以及订单之间的动态步长。

AW Heiken Ashi 指标 -点击此处/ MT4 版顾问 - 点击此处

主要功能：

使用 AW Heiken Ashi 指标-当指标信号方向发生变化时，顾问会自动开启交易。所有指标参数（周期、过滤等）均可直接在顾问设置中设置。
    自动交易量计算（自动交易量） - 能够使用固定交易量进行交易或使用与存款规模挂钩的自动交易量。
      TP / SL（止盈/止损） -支持：虚拟 TP（以点为单位），根据一组订单的盈亏平衡点计算。SL 为单个订单（从开盘价开始），针对订单网格；SL — 根据同一方向的整个订单组的盈亏平衡点计算。
        订单之间的动态步长-顾问根据趋势开立第一笔订单。然后，两笔订单之间的步长：可以是固定的，也可以是动态的——在指定数量的订单后使用步长乘数（例如，用于控制平均交易的力度）。
          篮子订单的交易量倍增 - 在篮子中开设新订单时可选增加交易手数。
            重叠 - 将第一个订单与最后一个订单重叠的功能，在某些情况下，当利润不足以关闭篮子中的所有订单时，只会关闭两个订单（第一个和最后一个）。
              方向过滤 - 您可以禁用买入或卖出方向，以便仅在一个方向上进行交易（方便手动控制趋势或新闻背景）。
                通知 - 当仓位关闭时，顾问会发送警报/通知（可以禁用）。
                  内置控制面板 - 图表上的信息面板：当前交易、亏损、利润、快速手动关闭买入或卖出方向的按钮。

                    优点：

                    • 指标信号（周期、过滤等）在顾问设置中编辑，
                    • 全自动交易机器人，拥有完整的策略，
                    • 适用于所有时间范围和符号（最佳 - M15 及更高），
                    • 灵活、直观的设置，图表上有便捷的面板。

                        输入设置：

                        主要设置

                        Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量
                        Enable_Autolot_calculation - 此功能允许您在更改存款时保存风险设置
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - 使用自动抽奖时每 0.01 的存款金额
                        Maximum_size_of_orders - 一个订单的最大交易量，以手数为单位

                        获利设置

                        止盈 - 虚拟止盈的大小。它是根据当前订单组的盈亏平衡价格计算得出的，以点数为单位。

                        Overlap_Recovery_Algorithm - 使用第一个订单与最后一个订单的重叠，有助于更快地关闭部分仓位
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - 在指定数量的未结订单后使用重叠

                        止损设置

                        Use_StopLoss-启用或禁用止损功能。
                        StopLoss_in_points_(0-not_used) - 输入止损点值。对于订单组合，止损点值根据盈亏平衡价计算；对于单个订单，止损点值根据开盘价计算。

                        平均设置

                        Multiplier_for_size_of_orders - 顾问在订单篮中开立的每个后续订单都将比前一个订单大该系数
                        Fixed_Step - 控制订单之间步长的变量，以点为单位
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - 在指定数量的订单之后，对每个后续订单使用动态步骤
                        Multiplier_for_Dynamic_Step - 输入动态步骤的乘数

                        信号

                        _周期_ - 指标周期，周期越大，指标信号越不敏感。（周期越大，指标信号越不敏感；周期越小，指标信号越敏感）。
                        Smoothing_type - 指标烛台的平滑类型，影响显示的平滑度、对市场变化的反应速度以及错误信号的数量。有四个选项可供选择：简单、平滑、指数、线性加权。
                        Candle_number_for_signal - 根据显示信号的蜡烛数量进行过滤，以滤除市场噪音和虚假信号。信号确认后，入场信号将显示在指定数量的蜡烛上。
                        Maximum_bars-指标计算所依据的蜡烛数量。

                          顾问设置

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - 启用或禁用顾问打开买入类型订单的能力。
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - 启用或禁用顾问打开卖出类型订单的能力。
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - 交易完成后，您可以禁用此功能，顾问将无法在之前的订单关闭后打开新订单
                          Magic_number - 顾问订单的主要标识符
                          评论 - 对顾问开立的订单的评论

                            保护设置

                            Maximum_slippage_in_points - 开仓和平仓订单允许的最大滑点数
                            Maximum_spread_in_points - 开仓订单允许的最大点差。以点为单位
                            Maximum_number_of_orders - 同一类型订单的最大允许数量

                              通知设置

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - 允许向终端的移动版本发送通知。订单关闭时会发送通知
                              Send_mails_when_closing_orders - 允许向用户的电子邮件地址发送电子邮件。订单关闭时发送电子邮件
                              Send_alerts_when_closing_orders - 允许在用户终端发送弹窗通知。订单关闭时会发送警报

                              面板设置

                              Show_panel_of_advisor - 显示或隐藏顾问面板
                              Size_for_panel - 调整面板的大小
                              Font_in_panels - 调整面板字体大小
                              Buy_Lines_and_Text_Color - 显示获利水平和标记下一个买入订单的线条颜色
                              Sell_Lines_and_Text_Color - 显示获利水平和标记下一个卖单的线条颜色



