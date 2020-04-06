MATrader QuickScalper – Scalping de precisão com o núcleo MATrader

MATrader QuickScalper é um Expert Advisor de scalping da Marc Albrecht Trading, criado como uma estratégia independente ao lado do conhecido MATrader AI.

Enquanto o MATrader AI foca em lógica adaptativa de ciclos e movimentos maiores do mercado, o MATrader QuickScalper foi projetado para execução rápida, operações curtas e entradas limpas de scalping.

Este EA carrega o nome MATrader porque foi construído com a mesma filosofia central: lógica testada, condições reais de mercado e zero atalhos.

(Nós testamos e refinamos os sistemas MATrader por anos antes de publicar no MQL5. Nosso anúncio original do MATrader chegou ao #1, mas foi removido e reenviado, o que zerou avaliações e ranking. Se você quiser ajudar a gente a subir de novo, uma avaliação após testar de verdade é sempre bem-vinda.)

Configuração otimizada: Símbolo e timeframe definidos nos inputs (condições de scalping importam)

Conta recomendada: Conta Cent da RoboForex com suporte a 0.0001 lote

Por que MATrader QuickScalper?

O MATrader QuickScalper foi feito para traders que preferem:

Ciclos de trade curtos em vez de ficar exposto por muito tempo

Lógica de scalping limpa, sem “overtrading” aleatório

Disciplina rígida de execução

Gestão inteligente de lote em contas cent

Não é uma cópia do MATrader AI e nem uma versão simplificada. É uma estratégia diferente, criada para complementar o ecossistema MATrader.

Configuração crítica para funcionar corretamente Para o MATrader QuickScalper se comportar exatamente como foi planejado, use este setup: [1] Corretora e tipo de conta: O MATrader QuickScalper foi otimizado especificamente para contas Cent da RoboForex. Cada corretora usa spreads, modelos de execução e feeds de preço diferentes. Isso afeta diretamente estratégias de scalping. [2] Use o código "KXTL": Ao abrir sua conta Cent na RoboForex, informe o código "KXTL". Isso libera condições essenciais: • Operar a partir de 0.0001 lote em vez de 0.01 • Spreads menores graças à nossa parceria VIP exclusiva • Estrutura de custos adequada para estratégias de scalping [3] Por que isso importa: O MATrader QuickScalper foi calibrado e testado em condições RoboForex + KXTL. Se você muda as condições, muda o ambiente da estratégia. [4] Política de suporte: O suporte é fornecido apenas para setups que seguem as condições recomendadas.

Benefícios de fazer parte da Comunidade KXTL Marc Albrecht Trading



• Operar 0.0001 lote em contas Cent

• Spreads reduzidos via nossa parceria VIP com a RoboForex

• Programas de cashback (dependendo da corretora)

• Acesso a VPS gratuito (condições aplicam)

• Acesso a ferramentas e sinais exclusivos da comunidade



Vantagem da comunidade:

Membros KXTL recebem acesso a todos os nossos Expert Advisors sem custo adicional, incluindo o MATrader QuickScalp.

Isso representa uma economia de até $299 comparado a comprar cada EA separadamente.

O MATrader QuickScalper é listado no MQL5 como um produto independente. Dentro da comunidade KXTL, ele faz parte do ecossistema completo.

Configurações do EA (explicadas)

O MATrader QuickScalper funciona com as configurações padrão e não precisa de otimização. Usuários avançados podem ajustar o comportamento usando os inputs disponíveis.

MATScalper – chave principal para ativar ou desativar a lógica de scalping

– chave principal para ativar ou desativar a lógica de scalping USEnewsFilter – proteção interna contra condições instáveis

Money Management

MM – ativa o cálculo de lote com base no saldo

– ativa o cálculo de lote com base no saldo Lots – lote fixo ou valor base para o escalonamento

– lote fixo ou valor base para o escalonamento LotExponent – controla o aumento do lote quando posições adicionais são usadas

– controla o aumento do lote quando posições adicionais são usadas MaxLots – limite máximo de exposição

Lucro & Gestão de Trades

TakeProfit – lógica principal do alvo de lucro

– lógica principal do alvo de lucro UseEquityStop – camada de proteção baseada em equity

– camada de proteção baseada em equity TotalEquityRisk – define como o EA gerencia ciclos mais profundos

Trailing avançado

HiLo Trailing (principal e recomendado)

Engines 15 e 16 opcionais para usuários experientes

Proteção de fim de semana

Lógica de fechamento na sexta

Início atrasado na segunda

Como começar

[1] Abra uma conta Cent na RoboForex usando o código KXTL

[2] Anexe o MATrader QuickScalper ao símbolo/timeframe recomendado

[3] Use o padrão ou ajuste com cuidado

Palavras finais

O MATrader QuickScalper foi criado para traders que valorizam precisão, estrutura e qualidade de execução.

Sem atalhos. Sem truques.

Apenas uma estratégia de scalping focada em condições reais de mercado.

Se você já confia no MATrader, o MATrader QuickScalper vai parecer familiar — só que mais rápido.

A gente agradece cada avaliação e cada trader que tira um tempo para testar o nosso trabalho de verdade.

