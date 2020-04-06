MATrader QuickScalper

 MATrader QuickScalper – Scalping de precisão com o núcleo MATrader

MATrader QuickScalper é um Expert Advisor de scalping da Marc Albrecht Trading, criado como uma estratégia independente ao lado do conhecido MATrader AI.

Enquanto o MATrader AI foca em lógica adaptativa de ciclos e movimentos maiores do mercado, o MATrader QuickScalper foi projetado para execução rápida, operações curtas e entradas limpas de scalping.

Este EA carrega o nome MATrader porque foi construído com a mesma filosofia central: lógica testada, condições reais de mercado e zero atalhos.

(Nós testamos e refinamos os sistemas MATrader por anos antes de publicar no MQL5. Nosso anúncio original do MATrader chegou ao #1, mas foi removido e reenviado, o que zerou avaliações e ranking. Se você quiser ajudar a gente a subir de novo, uma avaliação após testar de verdade é sempre bem-vinda.)

Configuração otimizada: Símbolo e timeframe definidos nos inputs (condições de scalping importam)

Conta recomendada: Conta Cent da RoboForex com suporte a 0.0001 lote

Por que MATrader QuickScalper?

O MATrader QuickScalper foi feito para traders que preferem:

  • Ciclos de trade curtos em vez de ficar exposto por muito tempo
  • Lógica de scalping limpa, sem “overtrading” aleatório
  • Disciplina rígida de execução
  • Gestão inteligente de lote em contas cent

Não é uma cópia do MATrader AI e nem uma versão simplificada. É uma estratégia diferente, criada para complementar o ecossistema MATrader. 

Configuração crítica para funcionar corretamente

Para o MATrader QuickScalper se comportar exatamente como foi planejado, use este setup:

[1] Corretora e tipo de conta:
O MATrader QuickScalper foi otimizado especificamente para contas Cent da RoboForex.
Cada corretora usa spreads, modelos de execução e feeds de preço diferentes.
Isso afeta diretamente estratégias de scalping.

[2] Use o código "KXTL":
Ao abrir sua conta Cent na RoboForex, informe o código "KXTL".
Isso libera condições essenciais:

• Operar a partir de 0.0001 lote em vez de 0.01
• Spreads menores graças à nossa parceria VIP exclusiva
• Estrutura de custos adequada para estratégias de scalping

[3] Por que isso importa:
O MATrader QuickScalper foi calibrado e testado em condições RoboForex + KXTL.
Se você muda as condições, muda o ambiente da estratégia.

[4] Política de suporte:
O suporte é fornecido apenas para setups que seguem as condições recomendadas.
Benefícios de fazer parte da Comunidade KXTL Marc Albrecht Trading

• Operar 0.0001 lote em contas Cent
• Spreads reduzidos via nossa parceria VIP com a RoboForex
• Programas de cashback (dependendo da corretora)
• Acesso a VPS gratuito (condições aplicam)
• Acesso a ferramentas e sinais exclusivos da comunidade

Vantagem da comunidade:
Membros KXTL recebem acesso a todos os nossos Expert Advisors sem custo adicional, incluindo o MATrader QuickScalp.
Isso representa uma economia de até $299 comparado a comprar cada EA separadamente.

O MATrader QuickScalper é listado no MQL5 como um produto independente. Dentro da comunidade KXTL, ele faz parte do ecossistema completo.

Configurações do EA (explicadas)

O MATrader QuickScalper funciona com as configurações padrão e não precisa de otimização. Usuários avançados podem ajustar o comportamento usando os inputs disponíveis.

  • MATScalper – chave principal para ativar ou desativar a lógica de scalping
  • USEnewsFilter – proteção interna contra condições instáveis

Money Management

  • MM – ativa o cálculo de lote com base no saldo
  • Lots – lote fixo ou valor base para o escalonamento
  • LotExponent – controla o aumento do lote quando posições adicionais são usadas
  • MaxLots – limite máximo de exposição

Lucro & Gestão de Trades

  • TakeProfit – lógica principal do alvo de lucro
  • UseEquityStop – camada de proteção baseada em equity
  • TotalEquityRisk – define como o EA gerencia ciclos mais profundos

Trailing avançado

  • HiLo Trailing (principal e recomendado)
  • Engines 15 e 16 opcionais para usuários experientes

Proteção de fim de semana

  • Lógica de fechamento na sexta
  • Início atrasado na segunda

Como começar

[1] Abra uma conta Cent na RoboForex usando o código KXTL
[2] Anexe o MATrader QuickScalper ao símbolo/timeframe recomendado
[3] Use o padrão ou ajuste com cuidado

Palavras finais

O MATrader QuickScalper foi criado para traders que valorizam precisão, estrutura e qualidade de execução.

Sem atalhos. Sem truques.
Apenas uma estratégia de scalping focada em condições reais de mercado.

Se você já confia no MATrader, o MATrader QuickScalper vai parecer familiar — só que mais rápido.

A gente agradece cada avaliação e cada trader que tira um tempo para testar o nosso trabalho de verdade.

Visite Marc Albrecht Trading no MQL5

