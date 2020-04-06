MATrader QuickScalper
- Experts
- MARC ALBRECHT SCHMID
- Versão: 7.1
- Ativações: 10
MATrader QuickScalper – Scalping de precisão com o núcleo MATrader
MATrader QuickScalper é um Expert Advisor de scalping da Marc Albrecht Trading, criado como uma estratégia independente ao lado do conhecido MATrader AI.
Enquanto o MATrader AI foca em lógica adaptativa de ciclos e movimentos maiores do mercado, o MATrader QuickScalper foi projetado para execução rápida, operações curtas e entradas limpas de scalping.
Este EA carrega o nome MATrader porque foi construído com a mesma filosofia central: lógica testada, condições reais de mercado e zero atalhos.
(Nós testamos e refinamos os sistemas MATrader por anos antes de publicar no MQL5. Nosso anúncio original do MATrader chegou ao #1, mas foi removido e reenviado, o que zerou avaliações e ranking. Se você quiser ajudar a gente a subir de novo, uma avaliação após testar de verdade é sempre bem-vinda.)
Configuração otimizada: Símbolo e timeframe definidos nos inputs (condições de scalping importam)
Conta recomendada: Conta Cent da RoboForex com suporte a 0.0001 lote
Por que MATrader QuickScalper?
O MATrader QuickScalper foi feito para traders que preferem:
- Ciclos de trade curtos em vez de ficar exposto por muito tempo
- Lógica de scalping limpa, sem “overtrading” aleatório
- Disciplina rígida de execução
- Gestão inteligente de lote em contas cent
Não é uma cópia do MATrader AI e nem uma versão simplificada. É uma estratégia diferente, criada para complementar o ecossistema MATrader.
Configuração crítica para funcionar corretamente Para o MATrader QuickScalper se comportar exatamente como foi planejado, use este setup: [1] Corretora e tipo de conta: O MATrader QuickScalper foi otimizado especificamente para contas Cent da RoboForex. Cada corretora usa spreads, modelos de execução e feeds de preço diferentes. Isso afeta diretamente estratégias de scalping. [2] Use o código "KXTL": Ao abrir sua conta Cent na RoboForex, informe o código "KXTL". Isso libera condições essenciais: • Operar a partir de 0.0001 lote em vez de 0.01 • Spreads menores graças à nossa parceria VIP exclusiva • Estrutura de custos adequada para estratégias de scalping [3] Por que isso importa: O MATrader QuickScalper foi calibrado e testado em condições RoboForex + KXTL. Se você muda as condições, muda o ambiente da estratégia. [4] Política de suporte: O suporte é fornecido apenas para setups que seguem as condições recomendadas.
|Benefícios de fazer parte da Comunidade KXTL Marc Albrecht Trading
• Operar 0.0001 lote em contas Cent
• Spreads reduzidos via nossa parceria VIP com a RoboForex
• Programas de cashback (dependendo da corretora)
• Acesso a VPS gratuito (condições aplicam)
• Acesso a ferramentas e sinais exclusivos da comunidade
Vantagem da comunidade:
Membros KXTL recebem acesso a todos os nossos Expert Advisors sem custo adicional, incluindo o MATrader QuickScalp.
Isso representa uma economia de até $299 comparado a comprar cada EA separadamente.
O MATrader QuickScalper é listado no MQL5 como um produto independente. Dentro da comunidade KXTL, ele faz parte do ecossistema completo.
Configurações do EA (explicadas)
O MATrader QuickScalper funciona com as configurações padrão e não precisa de otimização. Usuários avançados podem ajustar o comportamento usando os inputs disponíveis.
- MATScalper – chave principal para ativar ou desativar a lógica de scalping
- USEnewsFilter – proteção interna contra condições instáveis
Money Management
- MM – ativa o cálculo de lote com base no saldo
- Lots – lote fixo ou valor base para o escalonamento
- LotExponent – controla o aumento do lote quando posições adicionais são usadas
- MaxLots – limite máximo de exposição
Lucro & Gestão de Trades
- TakeProfit – lógica principal do alvo de lucro
- UseEquityStop – camada de proteção baseada em equity
- TotalEquityRisk – define como o EA gerencia ciclos mais profundos
Trailing avançado
- HiLo Trailing (principal e recomendado)
- Engines 15 e 16 opcionais para usuários experientes
Proteção de fim de semana
- Lógica de fechamento na sexta
- Início atrasado na segunda
Como começar
[1] Abra uma conta Cent na RoboForex usando o código KXTL
[2] Anexe o MATrader QuickScalper ao símbolo/timeframe recomendado
[3] Use o padrão ou ajuste com cuidado
Palavras finais
O MATrader QuickScalper foi criado para traders que valorizam precisão, estrutura e qualidade de execução.
Sem atalhos. Sem truques.
Apenas uma estratégia de scalping focada em condições reais de mercado.
Se você já confia no MATrader, o MATrader QuickScalper vai parecer familiar — só que mais rápido.
A gente agradece cada avaliação e cada trader que tira um tempo para testar o nosso trabalho de verdade.