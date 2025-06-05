AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD e EURGBP, aproveitando o retorno do preço à média após fortes movimentos direcionais.

Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. O FastWay EA é um sistema de trading automático inteligente e eficiente, baseado numa poderosa estratégia de reversão à média. Ele opera pares de moedas correlacionados como, aproveitando o retorno do preço à média após fortes movimentos direcionais.

Preço atual — apenas $1337 para os próximos 10 compradores.

FastWay EA é perfeito para quem valoriza simplicidade, estabilidade e lógica clara—sem configuração complicada, mas com gestão de capital e controle de risco altamente flexíveis.



Este Expert Advisor foi criado sob a filosofia “configurar e esquecer”. Pode operar estável por anos com mínima intervenção, ideal para estratégias de longo prazo.



Pode ser usado como solução independente ou como valiosa adição ao seu portfólio diversificado de estratégias.



Basta anexá-lo ao gráfico e deixar que faça o resto.





Principais recursos do FastWay EA: O EA considera não apenas os preços, mas também: Condições de volatilidade nos mercados acionários globais Volatilidade de futuros de taxas das moedas base Sinais de volatilidade e direção do mercado de opções

Utiliza grade, mas não usa martingale .

. Por padrão, possui mecanismo inteligente de saída para encerrar posições em perda durante drawdowns prolongados.



Requisitos mínimos e recomendações (configuração padrão) Corretora: spread baixo. Recomendo IC Markets, IC Trading ou Valutrades.

Depósito mínimo: $1500

Depósito recomendado: $2000

Alavancagem: 1:100 ou superior

Tipo de conta: Hedging

Use VPS 24/7 (obrigatório)



Instruções de configuração No terminal, permita dados do meu servidor analítico paveludoservice_com (screenshot).

Método correto: rodar o EA com padrão num único gráfico (screenshot).



num (screenshot). Método alternativo: remover a lista de símbolos e abrir o EA em 4 gráficos AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (screenshot).

Método incorreto : manter padrão e abrir EA nos 4 gráficos de uma vez (screenshot).



