FastWay EA
- Experts
- PAVEL UDOVICHENKO
- Versão: 1.26
- Atualizado: 6 outubro 2025
- Ativações: 7
Este Expert Advisor foi criado sob a filosofia “configurar e esquecer”. Pode operar estável por anos com mínima intervenção, ideal para estratégias de longo prazo.
Pode ser usado como solução independente ou como valiosa adição ao seu portfólio diversificado de estratégias.
Basta anexá-lo ao gráfico e deixar que faça o resto.
Principais recursos do FastWay EA:
- O EA considera não apenas os preços, mas também:
- Condições de volatilidade nos mercados acionários globais
- Volatilidade de futuros de taxas das moedas base
- Sinais de volatilidade e direção do mercado de opções
- Utiliza grade, mas não usa martingale.
- Por padrão, possui mecanismo inteligente de saída para encerrar posições em perda durante drawdowns prolongados.
Requisitos mínimos e recomendações (configuração padrão)
- Corretora: spread baixo. Recomendo IC Markets, IC Trading ou Valutrades.
- Depósito mínimo: $1500
- Depósito recomendado: $2000
- Alavancagem: 1:100 ou superior
- Tipo de conta: Hedging
- Use VPS 24/7 (obrigatório)
Instruções de configuração
- No terminal, permita dados do meu servidor analítico paveludoservice_com (screenshot).
- Método correto: rodar o EA com padrão num único gráfico (screenshot).
- Método alternativo: remover a lista de símbolos e abrir o EA em 4 gráficos AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (screenshot).
- Método incorreto: manter padrão e abrir EA nos 4 gráficos de uma vez (screenshot).
E muito importante:
