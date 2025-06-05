FastWay EA

5
O FastWay EA é um sistema de trading automático inteligente e eficiente, baseado numa poderosa estratégia de reversão à média. Ele opera pares de moedas correlacionados como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD e EURGBP, aproveitando o retorno do preço à média após fortes movimentos direcionais.
Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração.

Sinal ao vivo:  CLIQUE AQUI

Preço atual — apenas $1337 para os próximos 10 compradores.

FastWay EA é perfeito para quem valoriza simplicidade, estabilidade e lógica clara—sem configuração complicada, mas com gestão de capital e controle de risco altamente flexíveis.

Este Expert Advisor foi criado sob a filosofia “configurar e esquecer”. Pode operar estável por anos com mínima intervenção, ideal para estratégias de longo prazo.

Pode ser usado como solução independente ou como valiosa adição ao seu portfólio diversificado de estratégias.

Basta anexá-lo ao gráfico e deixar que faça o resto.

Principais recursos do FastWay EA:

  • O EA considera não apenas os preços, mas também:
    • Condições de volatilidade nos mercados acionários globais
    • Volatilidade de futuros de taxas das moedas base
    • Sinais de volatilidade e direção do mercado de opções
  • Utiliza grade, mas não usa martingale.
  • Por padrão, possui mecanismo inteligente de saída para encerrar posições em perda durante drawdowns prolongados.


Requisitos mínimos e recomendações (configuração padrão)

  • Corretora: spread baixo. Recomendo IC Markets, IC Trading ou Valutrades.
  • Depósito mínimo: $1500
  • Depósito recomendado: $2000
  • Alavancagem: 1:100 ou superior
  • Tipo de conta: Hedging
  • Use VPS 24/7 (obrigatório)


Instruções de configuração

  • No terminal, permita dados do meu servidor analítico paveludoservice_com (screenshot).
  • Método correto: rodar o EA com padrão num único gráfico (screenshot).
  • Método alternativo: remover a lista de símbolos e abrir o EA em 4 gráficos AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (screenshot).
  • Método incorreto: manter padrão e abrir EA nos 4 gráficos de uma vez (screenshot).


Compradores são convidados ao grupo privado. Deixe comentário na página do produto para solicitar acesso.

Quer teste grátis de 21 dias? Envie mensagem privada.

E muito importante:  

Cada comprador do FastWay EA pode obter o LittleCrazy EA GRÁTIS!

Já comprou? Escreva-me para receber.

Comentários 9
CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

Ben Qian
86
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

Responder ao comentário