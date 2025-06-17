Dynamic Pips MT5

5

  • O segundo mandato de Trump reacendeu uma onda de políticas comerciais agressivas, começando com o retorno de tarifas abrangentes que estão abalando os mercados globais.
  • As tensões no Oriente Médio aumentaram — mais recentemente entre Israel e Irã — o que pode estar influenciando a alta dos preços do petróleo.
  • A guerra entre Rússia e Ucrânia continua sem solução à vista, alimentando a instabilidade geopolítica contínua.
  • O nacionalismo econômico está em ascensão, enquanto a cooperação global está se deteriorando.
  • As cadeias de suprimento permanecem frágeis, e as pressões inflacionárias estão aumentando nas principais economias.


Os mercados financeiros estão mais vulneráveis e imprevisíveis do que nunca. Você realmente está preparado com uma estratégia de trading para enfrentar essa nova realidade?
Para navegar neste período turbulento, os traders precisam de mais do que estratégias tradicionais.
Você precisa de um sistema que não dependa apenas de grandes movimentos em poucos pares de moedas, mas que capture lucros consistentes em uma ampla variedade de oportunidades.
Também é necessário uma proteção de risco mais inteligente, capaz de limitar perdas quando a análise inicial falha.
E acima de tudo, você precisa de total flexibilidade para personalizar a estratégia conforme seu estilo de trading e tolerância ao risco.
O Dynamic Pips EA foi criado para ajudar traders a prosperar em mercados voláteis e incertos. Ele oferece uma solução abrangente baseada em três pilares fundamentais:
diversificação, proteção de capital e personalização avançada.

1. Diversificação através do trading com múltiplos pares:

Em vez de concentrar o risco em poucos pares de moedas, o Dynamic Pips EA negocia ativamente mais de 10 pares principais e secundários.
Essa cobertura mais ampla aumenta as oportunidades de entrada e reduz a dependência de movimentos específicos de mercado.
Durante períodos de instabilidade global — quando moedas de certas regiões são afetadas por decisões políticas, sanções ou notícias econômicas — essa diversificação ajuda a suavizar o desempenho e encontrar ganhos em mercados mais estáveis ou com tendência.

2. Sistema inteligente de stop-loss em grupo para melhor controle de risco:

O Dynamic Pips EA implementa um mecanismo exclusivo de stop-loss por grupo com base em pips, que encerra todas as operações de um grupo quando uma perda predefinida é atingida. Isso evita perdas descontroladas e protege seu capital quando a hipótese de mercado inicial se torna inválida. O sistema é adaptado para cada par de moedas, considerando sua volatilidade e comportamento específicos.

3. Flexibilidade total por meio de personalização profunda:

Cada trader tem uma abordagem diferente quanto ao risco, pares preferidos, frequência de negociação e estratégia geral. O Dynamic Pips EA oferece controle completo sobre seus parâmetros internos: da confiabilidade dos sinais e frequência de operações até exposição ao risco por par e direção das ordens. Seja você um trader conservador focado em preservação de capital ou um scalper de alta frequência, o EA pode ser ajustado com precisão para refletir sua filosofia de negociação.

Essas três funcionalidades formam uma ferramenta robusta, adaptável e centrada no trader — ajudando você a se antecipar à incerteza do mercado, em vez de ser pego de surpresa por ela.


Consulte o Guia de Instalação e Parâmetros de Entrada do Dynamic Pips EA aqui: Dynamic Pips Input & Installation Guide 

Arquivo de Configuração do Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File 

Versão MT5 disponível: MT4

Outros produtos e desempenho ao vivo: Live signals


Especificações

 Nome

 Dynamic Pips

 Versão

 2.1

 Plataforma

 MT4, MT5

 Estratégias de trading

 Momentum, zonas de oferta e demanda, retração de Fibonacci, inteligência artificial

 Pares recomendados

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Time-frame

 M5

 EA de símbolo único

 Sim. Um gráfico para cada par

 Takeprofit

 Sim. Com trailing

 Stoploss

 Sim. Fixo

 Grade (Grid)

 Opcional

 Martingale

 Opcional

 Gestão de Risco

 1. Parar entradas / fechar todas as posições ao atingir o drawdown configurado
 2. Stop-loss por grupo quando a suposição inicial falhar
 Controle total  Filtros de sinais, frequência de negociação, direção, GAP, TP, SL, volume, distribuição de risco, regras de encerramento e mais


Capital mínimo recomendado para usar o EA: $1000.
Sugestões de portfólio conforme o tamanho da conta:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 ou mais: Todos os 11 pares suportados — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Estas são recomendações de início rápido com base nos arquivos predefinidos disponíveis em: "Dynamic Pips EA: Installation File".


Aviso de responsabilidade

Os números de desempenho e os resultados esperados apresentados são derivados de uma pesquisa de Anti-overfitting baseada em dados de ticks de terceiros (Tick Data Suite e Tickstory) para o período de 2010 a 2023, sob a suposição de que as características de mercado passadas irão se manter total ou parcialmente no futuro.

Os resultados de backtest são fornecidos apenas para fins ilustrativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento da estratégia de negociação, e não devem ser considerados como garantia, indicação ou base fiável para qualquer desempenho, retorno ou nível de risco futuros.

Se tiver dúvidas ou sugestões sobre o Dynamic Pips EA, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem privada. 

Comentários 16
Kbneoinvest
115
Kbneoinvest 2025.10.08 04:05 
 

Running with medium for 2 weeks, so far so good. will continue to monitor to update my review. Andy, I sent you a message regarding Boring pips. please respond.

Lars Laeremans
248
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

