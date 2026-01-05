AURX System — um sistema de trading algorítmico profissional de nova geração para XAUUSD (M5). O sistema não possui análogos diretos no Market e é construído com base no controle rigoroso das condições de mercado, na disciplina de trading e na seleção estrita das fases de mercado permitidas. Não se trata de um Expert Advisor baseado em indicadores, nem de uma estratégia шаблонizada, nem de uma adaptação de um método popular, mas de um sistema algorítmico independente com lógica própria de tomada de decisão. O algoritmo é orientado à análise do estado atual do mercado e do movimento ativo do preço, trabalhando com o comportamento real do preço em tempo real.

Base algorítmica — O AURX System é um algoritmo abrangente que combina a análise da dinâmica de preços, do estado atual do mercado, da volatilidade, das fases de movimento, das restrições de tempo e de fatores externos. No funcionamento do sistema são utilizados filtros integrados de sessões de trading, notícias e spread, bem como mecanismos de controle do número de operações e de gestão de risco. Essa abordagem permite ao sistema filtrar condições de mercado inadequadas e operar apenas em ambientes de trading controlados.

Painel de informação (HUD) — O AURX System está equipado com um painel de informação próprio, que exibe em tempo real os estados internos do algoritmo. Todos os parâmetros apresentados no painel fazem parte da lógica de trading do sistema e refletem as condições atuais do mercado, a atividade dos filtros e o nível de prontidão do algoritmo para executar ações de trading. O painel fornece uma visualização clara de como o sistema avalia o mercado em cada momento e permite ao usuário ver em quais condições o trading é permitido ou bloqueado.

Princípios de trading e finalidade do sistema — O AURX System não utiliza métodos de trading perigosos e não é orientado para a abertura frequente de operações. O algoritmo limita rigorosamente a atividade operacional e foca na qualidade das operações, e não na quantidade. Cada sinal de trading corresponde a uma única operação, sem entradas repetidas ou aumento caótico de posições. Cada operação é aberta com condições de risco previamente definidas e com stop-loss obrigatório. O sistema é destinado a traders que escolhem um trading algorítmico controlado, previsível e profissional, e não estratégias agressivas.

Limitação do período de testes e otimização anual — O AURX System é testado de forma consciente e deliberada a partir do ano de 2020. Este Expert Advisor pertence à categoria de sistemas algorítmicos de alta precisão, com ajustes internos finos, sensíveis a mudanças na estrutura do mercado, na volatilidade e nas condições de trading do mercado de ouro. O mercado XAUUSD evolui ao longo do tempo, portanto o uso de dados históricos excessivamente antigos não reflete as condições reais do trading moderno.

Por esse motivo, o AURX System requer uma otimização anual, que realizo todos os anos em janeiro. Com base nos resultados da otimização, os parâmetros do sistema são adaptados às condições atuais de mercado do período anterior e demonstram um funcionamento estável e correto no ano seguinte de trading. Isso permite utilizar o sistema em trading real sem a necessidade de ajustes manuais constantes por parte do usuário.

As configurações de cada ano são incorporadas diretamente ao código do Expert Advisor, garantindo o funcionamento correto do sistema tanto em backtests quanto em trading real, sem o uso de arquivos set ou configurações adicionais. O usuário não precisa otimizar a estratégia por conta própria — o sistema é entregue pronto para operação.

Por essa razão, os testes do AURX System são realizados com base nos anos mais recentes, e não em históricos de 7 a 10 anos atrás. Dados históricos mais antigos frequentemente diferem na qualidade das cotações, na estrutura de ticks e nos spreads, reduzindo o valor prático desses testes para avaliar o comportamento atual do sistema.

Limitar o período de testes aos anos recentes é uma vantagem, e não uma desvantagem do AURX System. O sistema não trabalha com o “mercado do passado” nem com padrões de preço obsoletos, mas sim com o comportamento atual do preço em tempo real. A prática mostra que estratégias com resultados ideais em históricos longos frequentemente perdem eficiência no trading real. Utilizar um período de testes relevante permite avaliar de forma objetiva o funcionamento do AURX System nas condições em que ele será utilizado hoje e no futuro próximo.

Configuração, funcionamento padrão e parâmetro GMT (IMPORTANTE) — O AURX System é configurado e otimizado desde o início para operar sem a necessidade de ajustes adicionais de parâmetros ou do uso de arquivos set. O Expert Advisor está pronto para uso imediatamente após a instalação. No uso diário, o usuário precisa apenas definir o volume de trading ou a porcentagem de risco. Os demais parâmetros são recomendados para permanecer inalterados.

O parâmetro GMT é utilizado pelo sistema para alinhar corretamente a lógica de trading e o filtro de notícias ao horário do servidor do broker. Por padrão, o AURX System utiliza o deslocamento de servidor mais comum: GMT+2 no inverno e GMT+3 no verão, adotado pela maioria dos brokers populares. Na maioria dos casos, não é necessário realizar ajustes adicionais no GMT.

Se o seu broker utilizar um fuso horário de servidor não padrão (por exemplo, GMT+0 no caso da Exness) ou se você não tiver certeza quanto ao valor correto do GMT, o parâmetro pode ser ajustado manualmente. Um GMT corretamente configurado garante um funcionamento estável e previsível da lógica algorítmica. Se necessário, você pode entrar em contato comigo antes ou depois da compra, e eu ajudarei a configurar corretamente o GMT para o seu broker.

Qualidade das cotações e condições do broker (IMPORTANTE) — O AURX System é um sistema algorítmico de alta precisão e é sensível à qualidade das cotações de mercado. O algoritmo trabalha com o comportamento do preço em tempo real; portanto, a precisão dos dados históricos, a densidade de ticks, a estrutura do fluxo de preços e a qualidade da execução das ordens influenciam diretamente os resultados do trading.

O sistema foi desenvolvido e ajustado utilizando cotações de alta qualidade, com histórico correto e condições de trading estáveis. Ao ser utilizado com diferentes brokers, o comportamento do AURX System pode variar devido às particularidades na formação das cotações, na estrutura de ticks e nas condições específicas de trading de cada broker.

Antes de adquirir o Expert Advisor, recomenda-se fortemente testar o AURX System com o broker que será utilizado para trading real. Se os resultados dos testes forem satisfatórios, o sistema apresentará um comportamento semelhante no trading real com esse mesmo broker. O uso de brokers com histórico de cotações esparso, suavizado ou incorreto pode impactar negativamente a eficiência do sistema. Isso é uma característica dos algoritmos de alta precisão, e não uma falha do AURX System.

Requisitos principais e recomendações

Instrumento de trading: XAUUSD

Timeframe: M5

Depósito mínimo: a partir de 100 USD com volume de 0.01 lote

Broker: qualquer broker ECN confiável com cotações de alta qualidade

Tipo de conta: ECN / RAW / Razor (compatível com Netting e Hedging)

VPS: recomendado para operação estável e ininterrupta do sistema

Risco recomendado: de 1% a 7% por operação (risco calculado com base no stop-loss de uma única operação)

Bônus pessoal para proprietários do AURX London — Os proprietários do AURX London (XAUUSD) recebem um bônus pessoal. Como parte do suporte aos usuários, é concedido acesso a uma versão independente, o AURX Asian, desenvolvida para operar XAUUSD durante a sessão asiática.

O AURX Asian não é um arquivo set adicional nem uma modificação da versão principal. Trata-se de uma implementação independente do sistema, com parâmetros e lógica ajustados especificamente às características do mercado asiático. Esta versão é destinada ao trading de ouro e difere da configuração do AURX London.

O bônus pessoal é concedido exclusivamente aos proprietários do AURX London e não é publicado no Market. Essa abordagem permite utilizar o sistema em diferentes condições de trading sem alterar as configurações básicas ou a filosofia de trading.

Suporte, otimização e comunidade privada — O AURX System é um sistema de trading em constante desenvolvimento e prevê suporte regular e adaptação às condições mutáveis do mercado. Como parte desse suporte, é realizada uma otimização anual do algoritmo, com o objetivo de manter a estabilidade e a relevância do sistema nas condições atuais de mercado.

Ambas as versões do sistema — AURX London e AURX Asian — passam por otimização anual. Os parâmetros de cada versão são adaptados às características da respectiva sessão de trading e às condições reais de mercado do período anterior, permitindo que o sistema opere de forma estável e correta no ano seguinte de trading, sem necessidade de ajustes manuais por parte do usuário.

Cada comprador do AURX London tem a possibilidade de ingressar na comunidade privada “AURX System”, destinada exclusivamente aos proprietários do sistema. No grupo fechado são publicadas informações sobre atualizações e otimizações, alterações no funcionamento do algoritmo e são discutidas questões práticas relacionadas ao uso do Expert Advisor. A comunidade foi criada para a troca de experiências e para o acesso a informações atualizadas diretamente do desenvolvedor.

Para ingressar na comunidade privada, é necessário entrar em contato comigo após a compra e fornecer a confirmação de aquisição do AURX System. A participação no grupo permite acompanhar o desenvolvimento de ambas as versões do sistema e compreender a lógica de seu suporte e otimização contínuos.

Distribuição limitada e política de preços — O AURX System não é um produto de massa e não é orientado para vendas a baixo preço. O sistema foi desenvolvido como uma solução algorítmica especializada para operar ouro (XAUUSD), exigindo cotações de qualidade, condições de trading adequadas e uma abordagem consciente por parte do usuário. Por esse motivo, o acesso ao sistema é intencionalmente limitado por meio da política de preços, e não pela distribuição em massa.

Essa abordagem permite manter a qualidade do produto, garantir suporte regular e otimização do algoritmo, bem como formar uma base de usuários interessada em um uso disciplinado e cuidadoso do sistema. O AURX System não foi projetado para escalonamento agressivo e é destinado a um uso consciente e de longo prazo.

No início da distribuição, está previsto um número limitado de cópias ao preço inicial. À medida que o sistema evolui, passa por otimizações e amplia suas funcionalidades, o preço do AURX System pode ser revisado. O aumento do preço reflete o desenvolvimento contínuo do produto, seu suporte e sua orientação para a qualidade, e não para o mercado de massa.

Aviso sobre versões piratas — O AURX System é um sistema algorítmico complexo com lógica interna protegida. Quaisquer cópias piratas ou não oficiais distribuídas fora do MQL5 Market não constituem versões completas do produto e não podem garantir o funcionamento correto do sistema.

Testes de versões piratas no Strategy Tester não confirmam o funcionamento correto em trading real. O comportamento de versões não oficiais pode diferir significativamente do sistema original, tornando esses testes enganosos. O uso de cópias pirateadas do AURX System em trading real está associado a um risco maior de perdas devido ao funcionamento incorreto do algoritmo.

A versão oficial do AURX System é atualizada, otimizada e suportada regularmente. Versões piratas não recebem essas atualizações e, na prática, representam arquivos obsoletos e não controlados, pelos quais o desenvolvedor não assume qualquer responsabilidade.

Se você encontrar ofertas para adquirir o AURX System fora do MQL5 Market, saiba que não está comprando um sistema, mas sim uma cópia não funcional, sem suporte, sem atualizações e sem garantias de funcionamento correto no trading.

Conclusão — O AURX System é um sistema de trading algorítmico profissional para XAUUSD (M5), projetado para operar em condições de mercado controladas. O algoritmo é orientado a uma atividade operacional limitada, ao controle rigoroso de riscos e à interação precisa com o comportamento atual do preço.

O sistema foi desenvolvido para traders que veem o trading algorítmico como uma ferramenta de disciplina e estabilidade, e não como um meio de crescimento agressivo de capital. O AURX System exige condições de trading adequadas e cotações de qualidade e é destinado a um uso consciente e de longo prazo.





