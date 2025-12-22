ORIX mt5
- Experts
- Leonid Arkhipov
- Versão: 7.10
- Ativações: 15
ORIX System — é um sistema de trading algorítmico desenvolvido e otimizado especificamente para o par de moedas GBPUSD no timeframe M5, baseado em uma análise profunda da estrutura de mercado e do comportamento do preço. O Expert Advisor não utiliza sinais de indicadores padrão e não opera com modelos simplificados. A base do sistema é sua própria lógica de determinação do contexto de mercado, formada a partir dos princípios de impulso, pausa, liquidez e reação do preço. O algoritmo analisa continuamente o mercado em tempo real, identifica os principais elementos da estrutura de mercado e toma decisões de trading com base em um conjunto de fatores, e não em uma única condição.
Análise da Estrutura de Mercado — ORIX System rastreia e avalia automaticamente os seguintes componentes do mercado: níveis de preço fortes e chave; zonas de equilíbrio e balanceamento de preço; áreas de concentração de liquidez; zonas de acumulação de ordens e volume; atividade de participantes grandes e institucionais; zonas de maior pressão de mercado; áreas de esgotamento do impulso e desaceleração do movimento; zonas de reação do preço; elementos significativos da estrutura de mercado. Todas as zonas identificadas são utilizadas pelo algoritmo dentro da lógica de trading e não exigem qualquer ação por parte do trader. As informações exibidas no gráfico refletem os estados analíticos internos do algoritmo e servem para uma compreensão visual do contexto atual do mercado.
Filtro de Notícias — ORIX System está equipado com um filtro de notícias integrado do Forex Factory, que permite evitar operações durante períodos de divulgação de eventos econômicos importantes. Isso reduz a influência da volatilidade causada por notícias e aumenta a estabilidade do Expert Advisor em condições reais de mercado.
Configuração e Funcionamento Padrão — ORIX System é inicialmente configurado e otimizado para operar sem necessidade de ajustes adicionais de parâmetros e está totalmente pronto para uso imediatamente após a instalação. Todos os parâmetros-chave da estratégia já foram selecionados e balanceados. No uso diário, o usuário precisa apenas definir o volume de trading ou o percentual de risco por operação, bem como o parâmetro GMT, se necessário. Os demais parâmetros são recomendados para permanecerem inalterados. Informações detalhadas sobre a configuração do parâmetro GMT são apresentadas em um bloco separado abaixo. Os resultados do Expert Advisor podem variar dependendo da qualidade das cotações do corretor, pois a estratégia é sensível à estrutura do preço, densidade de ticks e precisão dos dados históricos. Para um funcionamento estável e correto, recomenda-se utilizar corretores Forex confiáveis com contas ECN / RAW / Razor e cotações de mercado de alta qualidade.
Qualidade das Cotações e Condições do Corretor — ORIX System pertence à categoria de algoritmos de alta precisão e é orientado ao trabalho com impulsos, pausas e reações do preço; portanto, a qualidade das cotações de mercado desempenha um papel fundamental nos resultados do trading. O algoritmo foi desenvolvido e ajustado com base em cotações de mercado de alta qualidade, incluindo dados do corretor IC Markets. Ao ser utilizado com outros corretores, o comportamento da estratégia pode variar devido às particularidades na formação das cotações e na estrutura dos dados de preços. Antes de adquirir o Expert Advisor, é altamente recomendável testar o ORIX System no corretor onde se pretende operar em conta real. Se os resultados do teste forem satisfatórios, o Expert Advisor apresentará comportamento semelhante na negociação real com esse mesmo corretor. Em corretores com histórico de cotações esparso, suavizado ou incorreto, a eficiência da estratégia pode ser reduzida, o que é uma característica de algoritmos de trading de alta precisão e não uma desvantagem do Expert Advisor.
Parâmetro GMT e Funcionamento Padrão (IMPORTANTE) — ORIX System não requer o uso de arquivos set e está pronto para operar com as configurações padrão. O Expert Advisor foi inicialmente configurado para funcionar corretamente com a maioria dos corretores Forex populares sem necessidade de ajustes adicionais. No uso normal, o usuário precisa apenas alterar o tamanho do lote ou o percentual de risco; os demais parâmetros podem ser mantidos inalterados.
Parâmetro GMT — O parâmetro GMT é um elemento importante da lógica do ORIX System e é utilizado para a correta determinação das condições de trading e do contexto de mercado. Por padrão, o Expert Advisor já utiliza o deslocamento de horário do servidor mais comum: GMT +2 no período de inverno e GMT +3 no período de verão. Esse deslocamento é utilizado pela maioria dos corretores Forex populares, incluindo IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness e Roboforex. Para a maioria dos usuários, não é necessário alterar o parâmetro GMT — o Expert Advisor funcionará corretamente imediatamente após a instalação. Se o seu corretor utilizar um fuso horário de servidor não padrão ou se você não tiver certeza do valor de GMT, pode entrar em contato comigo antes ou após a compra, e eu ajudarei a configurar corretamente o parâmetro GMT para o seu corretor.
Principais Requisitos e Recomendações
Par de moedas: GBPUSD
Timeframe: M5
Depósito mínimo: a partir de 100 USD / EUR com volume de trading de 0.01 lote
Corretor: qualquer corretor ECN respeitável com cotações de alta qualidade
Tipo de conta: ECN / RAW / Razor (modos Netting e Hedging suportados)
VPS: recomendado para operação estável e ininterrupta do Expert Advisor
Risco recomendado: de 1% a 5% por operação (risco calculado com base no stop-loss de uma única operação)
Principais Características do ORIX System — ORIX System foi desenvolvido como um sistema de trading cuidadoso e de alta qualidade, focado na análise da estrutura de mercado e do comportamento do preço, e não em métodos de trading agressivos ou simplificados. O Expert Advisor não utiliza martingale, grids de trading, média contra o mercado, hedge, abertura de operações sem stop-loss, nem trading de alta frequência ou caótico. Cada operação é aberta com risco previamente calculado e controlado, e sempre possui parâmetros claramente definidos.
Princípio de Trading Sem Indicadores — ORIX System é um sistema de trading sem indicadores. O algoritmo não depende de indicadores técnicos padrão e não utiliza sinais atrasados. Toda a lógica de trading é baseada na análise do comportamento do preço e da estrutura de mercado, incluindo impulsos e pausas, zonas de reação, áreas de equilíbrio e pressão de mercado. Essa abordagem permite que o algoritmo opere de forma mais precisa e estável ao utilizar cotações de alta qualidade.
Finalidade do Sistema — ORIX System foi desenvolvido e otimizado especificamente para o par de trading GBPUSD. O algoritmo considera as características do comportamento e da estrutura de preço deste instrumento e não é uma estratégia universal para todos os pares de moedas. O Expert Advisor é orientado a um trading algorítmico cuidadoso, com risco controlado e operação estável e consistente dentro das condições de trading recomendadas.
Bônus para Compradores — Os proprietários do ORIX System (GBPUSD) recebem um bônus adicional. Após a compra do Expert Advisor, você pode entrar em contato comigo e fornecer a confirmação da aquisição do ORIX System para GBPUSD. Como bônus, é fornecida uma versão adicional do ORIX System desenvolvida e otimizada especificamente para o par de moedas EURUSD. Esta é uma versão separada do Expert Advisor, e não um conjunto universal. A lógica e os parâmetros são ajustados individualmente para o EURUSD e não são uma cópia da versão para GBPUSD. A versão EURUSD não é publicada no Market e é disponibilizada apenas aos proprietários da versão principal.
Quantidade Limitada de Cópias e Política de Preços — ORIX System não é um produto de massa e não é planejado para ser vendido a um preço baixo. O Expert Advisor foi desenvolvido como um sistema de trading especializado que exige cotações de alta qualidade, configuração correta e uma abordagem consciente de utilização; portanto, a distribuição do ORIX System é limitada. No início das vendas, está prevista uma quantidade limitada de cópias iniciais a um preço reduzido: as primeiras 5 cópias estão disponíveis por 350 USD. Após a venda das primeiras cópias, o preço do ORIX System será gradualmente aumentado. O aumento de preço é justificado pelo desenvolvimento e suporte contínuos do produto, pelo número limitado de usuários e pela orientação ao uso de qualidade, e não a vendas em massa.
ORIX System é um sistema de trading independente, otimizado para GBPUSD no timeframe M5 e construído com base na análise da estrutura de mercado e do comportamento do preço, e não em sinais de indicadores padronizados ou métodos de trading agressivos. O Expert Advisor é destinado a um trabalho sistemático e consciente com o mercado e não é orientado ao trading agressivo nem a promessas de resultados “ideais”.
The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on my real Roboforex Account.