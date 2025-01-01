LinesIsSmooth (método Get)

Retorna o sinalizador que define se é necessário executar a suavização durante a plotagem da curva usando linhas.

bool LinesIsSmooth()

Valor de retorno

Valor do sinalizador

Observação

true – executar a suavização

false – não executar a suavização

LinesIsSmooth (método Set)

Define o sinalizador que define se é necessário executar a suavização durante a plotagem da curva usando linhas.

void LinesIsSmooth(

const bool smooth

)

Parâmetros

smooth

[in] Valor do sinalizador

Observação

true – executar a suavização

false – não executar a suavização