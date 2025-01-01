- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
GetY
Obtém na matriz os valores de Y de todos os pontos da curva.
|
void GetY(
Parâmetros
y[]
[out] Matriz para obtenção dos valores de Y para todos os pontos da curva.
Observação
Cada ponto da curva é especificado por um par de valores X e Y. Esses valores não são em coordenadas de pixels para plotagem na classe *** CGraphic.