GetY

Obtém na matriz os valores de Y de todos os pontos da curva.

void  GetY(
   double&  y[]      // matriz para registro dos valores Y
   )

Parâmetros

y[]

[out]  Matriz para obtenção dos valores de Y para todos os pontos da curva.

Observação

Cada ponto da curva é especificado por um par de valores X e Y. Esses valores não são em coordenadas de pixels para plotagem na classe *** CGraphic.