GetY

Obtém na matriz os valores de Y de todos os pontos da curva.

void GetY(

double& y[]

)

Parâmetros

y[]

[out] Matriz para obtenção dos valores de Y para todos os pontos da curva.

Observação

Cada ponto da curva é especificado por um par de valores X e Y. Esses valores não são em coordenadas de pixels para plotagem na classe *** CGraphic.