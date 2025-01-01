- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsType (Método Get)
Retorna o sinalizador que indica o tipo de pontos que são usados ao plotar uma curva usando pontos.
|
ENUM_POINT_TYPE PointsType()
Valor de retorno
Valor do sinalizador que indica o tipo de pontos.
PointsType (Método Set)
Define o sinalizador que indica o tipo de pontos que são usados ao plotar uma curva usando pontos.
|
void PointsType(
Parâmetros
type
[in] Valor do sinalizador que indica o tipo de pontos que são usados ao plotar uma curva usando pontos.