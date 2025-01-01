DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCCurvePointsType 

PointsType (Método Get)

Retorna o sinalizador que indica o tipo de pontos que são usados ​​ao plotar uma curva usando pontos.

ENUM_POINT_TYPE  PointsType()

Valor de retorno

Valor do sinalizador que indica o tipo de pontos.

PointsType (Método Set)

Define o sinalizador que indica o tipo de pontos que são usados ​​ao plotar uma curva usando pontos.

void  PointsType(
   ENUM_POINT_TYPE  type      // valor do sinalizador
   )

Parâmetros

type

[in]  Valor do sinalizador que indica o tipo de pontos que são usados ​​ao plotar uma curva usando pontos.