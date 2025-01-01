Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCCurveYMin TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesEndStyleLinesWidthHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible YMin Retorna o valor mínimo para a função no eixo Y (apenas números reais). double YMin() Valor de retorno Valor mínimo para dada função no eixo Y (apenas números reais). YMax Size