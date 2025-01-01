DocumentaçãoSeções
StepsDimension (Método Get)

Retorna o valor que indica a dimensão segundo a qual é feito o passo durante a plotagem em escada de uma curva.

int  StepsDimension()

Valor de retorno

Dimensão segundo a qual é feito o passo durante a plotagem em escada de uma curva.

StepsDimension (Método Set)

Define o valor que indica a dimensão segundo a qual é feito o passo durante a plotagem em escada de uma curva.

void  StepsDimension(
   const int  dimension      // dimensão 
   )

Parâmetros

dimension

[in]  Dimensão (pode ser 0 ou 1).

Observação

0 – x (primeiro é traçada a linha horizontal e, depois, a vertical).

1 – y (primeiro é traçada a linha vertical e, depois, a horizontal).