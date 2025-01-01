- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
StepsDimension (Método Get)
Retorna o valor que indica a dimensão segundo a qual é feito o passo durante a plotagem em escada de uma curva.
|
int StepsDimension()
Valor de retorno
Dimensão segundo a qual é feito o passo durante a plotagem em escada de uma curva.
StepsDimension (Método Set)
Define o valor que indica a dimensão segundo a qual é feito o passo durante a plotagem em escada de uma curva.
|
void StepsDimension(
Parâmetros
dimension
[in] Dimensão (pode ser 0 ou 1).
Observação
0 – x (primeiro é traçada a linha horizontal e, depois, a vertical).
1 – y (primeiro é traçada a linha vertical e, depois, a horizontal).