- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
TrendLineVisible (Método Get)
Retorna o sinalizador que determina a visibilidade da linha de tendência.
bool TrendLineVisible()
Valor de retorno
Valor do sinalizador que indica se a linha de tendência é visível.
TrendLineVisible (Método Set)
Define o sinalizador que determina a visibilidade da linha de tendência.
void TrendLineVisible(
Parâmetros
visible
[in] Valor do sinalizador que determina a visibilidade da linha de tendência.
Exemplo:
Código de plotagem da linha de tendência descrita acima e sua exibição no gráfico.
//+------------------------------------------------------------------+