PointsColor (método Get)

Retorna a cor de preenchimento dos pontos.

uint  PointsColor ()

Valor de retorno

Cor de preenchimento dos pontos que definem dada curva.

PointsColor (método Set)

Define a cor de preenchimento dos pontos.

void  PointsColor(
   const uint  clr      //cor de preenchimento dos pontos
   )

Parâmetros

clr

[in]  Cor de preenchimento dos pontos que definem dada curva.