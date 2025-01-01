DocumentaçãoSeções
CustomPlotCBData (Método Get)

Retorna o ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva.

void*  CustomPlotCBData()

Valor de retorno

Ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva.

CustomPlotCBData (Método Set)

Define o ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva.

void  CustomPlotCBData(
   void*  cbdata      // ponteiro para o objeto
   )

Parâmetros

cbdata

[in]  Ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva

 