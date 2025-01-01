Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCCurveCustomPlotCBData
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CustomPlotCBData (Método Get)
Retorna o ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva.
|
void* CustomPlotCBData()
Valor de retorno
Ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva.
CustomPlotCBData (Método Set)
Define o ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva.
|
void CustomPlotCBData(
Parâmetros
cbdata
[in] Ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva