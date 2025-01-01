DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCCurveGetX 

GetX

Obtém na matriz os valores de X para todos os pontos da curva.

void  GetX(
   double&  x[]      // matriz para registro dos valores Х
   )

Parâmetros

x[]

[out]  Matriz para obtenção dos valores de Х para todos os pontos da curva.

Observação

Cada ponto da curva é especificado por um par de valores X e Y. Esses valores não são em coordenadas de pixels para plotagem na classe *** CGraphic.