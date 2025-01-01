PointsSize (método Get)

Retorna as dimensões lineares dos pontos que definem dada curva durante sua plotagem, em pixels.

int PointsSize()

Valor de retorno

Tamanho dos pontos que definem a curva, em pixels.

PointsSize (método Set)

Define o tamanho dos pontos que definem dada curva durante sua plotagem, em pixels.

void PointsSize(

const int size

)

Parâmetros

size

[in] Tamanho dos pontos que definem esta curva, em pixels.