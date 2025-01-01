DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCCurvePointsSize 

PointsSize (método Get)

Retorna as dimensões lineares dos pontos que definem dada curva durante sua plotagem, em pixels.

int  PointsSize()

Valor de retorno

Tamanho dos pontos que definem a curva, em pixels.

PointsSize (método Set)

Define o tamanho dos pontos que definem dada curva durante sua plotagem, em pixels.

void  PointsSize(
   const int  size      // tamanho dos pontos em pixels
   )

Parâmetros

size

[in] Tamanho dos pontos que definem esta curva, em pixels.