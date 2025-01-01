- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsSize (método Get)
Retorna as dimensões lineares dos pontos que definem dada curva durante sua plotagem, em pixels.
|
int PointsSize()
Valor de retorno
Tamanho dos pontos que definem a curva, em pixels.
PointsSize (método Set)
Define o tamanho dos pontos que definem dada curva durante sua plotagem, em pixels.
|
void PointsSize(
Parâmetros
size
[in] Tamanho dos pontos que definem esta curva, em pixels.