XMin

Retorna o valor mínimo da função no eixo X (apenas valores reais).

double XMin()

Valor de retorno

Número real mínimo entre todos os argumentos para dada função.