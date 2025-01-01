Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCCurveLinesSmoothTension
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesSmoothTension (método Get)
Retorna o parâmetro de suavização da curva durante a plotagem usando linhas.
double LinesSmoothTension()
Valor de retorno
O valor do parâmetro de suavização
Observação
Valor tension localizado no intervalo (0.0; 1.0].
LinesSmoothTension (método Set)
Define o parâmetro de suavização da curva durante a plotagem usando linhas.
void LinesSmoothTension(
Parâmetros
tension
[in] Valor do parâmetro de suavização.
Observação
Valor tension localizado no intervalo (0.0; 1.0].