LinesSmoothTension (método Get)

Retorna o parâmetro de suavização da curva durante a plotagem usando linhas.

double LinesSmoothTension()

Valor de retorno

O valor do parâmetro de suavização

Observação

Valor tension localizado no intervalo (0.0; 1.0].

LinesSmoothTension (método Set)

Define o parâmetro de suavização da curva durante a plotagem usando linhas.

void LinesSmoothTension(

const double tension

)

Parâmetros

tension

[in] Valor do parâmetro de suavização.

Observação

Valor tension localizado no intervalo (0.0; 1.0].