LinesSmoothTension (método Get)

Retorna o parâmetro de suavização da curva durante a plotagem usando linhas.

double  LinesSmoothTension()

Valor de retorno

O valor do parâmetro de suavização

Observação

Valor tension localizado no intervalo (0.0; 1.0].

LinesSmoothTension (método Set)

Define o parâmetro de suavização da curva durante a plotagem usando linhas.

void  LinesSmoothTension(
   const double  tension      // valor do parâmetro
   )

Parâmetros

tension

[in]  Valor do parâmetro de suavização.

Observação

Valor tension localizado no intervalo (0.0; 1.0].