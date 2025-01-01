- Type
PointsFill (método Get)
Retorna o sinalizador que indica se é necessário executar o preenchimento para os pontos que definem a curva durante a plotagem usando pontos.
|
bool PointsFill ()
Valor de retorno
Valor do sinalizador.
Observação
true – executar o preenchimento
false – não executar o preenchimento
PointsFill (método Set)
Define o sinalizador que indica se é necessário executar o preenchimento para os pontos que definem a curva durante a plotagem usando pontos.
|
void PointsFill(
Parâmetros
fill
[in] Valor do sinalizador.
Observação
true – executar o preenchimento
false – não executar o preenchimento