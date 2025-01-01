DocumentaçãoSeções
PointsFill (método Get)

Retorna o sinalizador que indica se é necessário executar o preenchimento para os pontos que definem a curva durante a plotagem usando pontos.

bool  PointsFill ()

Valor de retorno

Valor do sinalizador.

Observação

true – executar o preenchimento

false – não executar o preenchimento

PointsFill (método Set)

Define o sinalizador que indica se é necessário executar o preenchimento para os pontos que definem a curva durante a plotagem usando pontos.

void  PointsFill(
   const bool  fill      // valor do sinalizador
   )

Parâmetros

fill

[in]  Valor do sinalizador.

Observação

true – executar o preenchimento

false – não executar o preenchimento