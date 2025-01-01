PointsFill (método Get)

Retorna o sinalizador que indica se é necessário executar o preenchimento para os pontos que definem a curva durante a plotagem usando pontos.

bool PointsFill ()

Valor de retorno

Valor do sinalizador.

Observação

true – executar o preenchimento

false – não executar o preenchimento

PointsFill (método Set)

Define o sinalizador que indica se é necessário executar o preenchimento para os pontos que definem a curva durante a plotagem usando pontos.

void PointsFill(

const bool fill

)

Parâmetros

fill

[in] Valor do sinalizador.

Observação

true – executar o preenchimento

false – não executar o preenchimento