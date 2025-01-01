DocumentaçãoSeções
Atualiza as coordenadas da curva.

Versão para trabalhar na coordenada Y. Neste caso, os índices da matriz transferida são as coordenada X.

void  Update(
   const double&  y[]   // Coordenadas Y    
   )

Versão para trabalhar sobre o par de coordenadas X e Y.

void  Update(
   const double&  x[],     // Coordenadas X  
   const double&  y[]      // Coordenadas Y    
   )

Versão para trabalhar com os pontos CPoint2D.

void  Update(
   const CPoint2D&  points[]      // Coordenadas da curva
   )

Versão para trabalhar com o ponteiro para a função CurveFunction.

void  Update(
   CurveFunction  function,     // ponteiro para a função que descreve a curva
   const double   from,         // valor inicial do argumento da função
   const double   to,           // valor final do argumento da função
   const double   step          // incremento do argumento
   )

Parâmetros

x[]

[in]  Coordenadas X.

y[]

[in]  Coordenadas Y.

points[]

[in]  Coordenadas da curva.

function

[in]  Ponteiro para a função que descreve a curva

from

[in]  Valor inicial do argumento da função

to

[in]  Valor final do argumento da função

step

[in]  Incremento do argumento