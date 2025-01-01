- Flags de Abertura de Arquivo
- Propriedades de Arquivo
- Posição In-File
- Uso de um Código de Página (Codepage)
- MessageBox
Posicionamento Dentro de um Arquivo
A maioria das funções de arquivo é associada com operações leitura/escrita de dados. Ao mesmo tempo, usando a função FileSeek() você pode especificar a posição de um ponteiro de arquivo para uma posição dentro do arquivo, a partir da qual a próxima operação de leitura ou escrita será realizada. A enumeração ENUM_FILE_POSITION contém posições válidas de ponteiro, com a qual você pode especificar um deslocamento em bytes para a próxima operação.
ENUM_FILE_POSITION
|
Identificador
|
Descrição
|
SEEK_SET
|
Início de arquivo
|
SEEK_CUR
|
Posição corrente de um ponteiro de arquivo
|
SEEK_END
|
Fim de arquivo
Também Veja