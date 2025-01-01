Posicionamento Dentro de um Arquivo

A maioria das funções de arquivo é associada com operações leitura/escrita de dados. Ao mesmo tempo, usando a função FileSeek() você pode especificar a posição de um ponteiro de arquivo para uma posição dentro do arquivo, a partir da qual a próxima operação de leitura ou escrita será realizada. A enumeração ENUM_FILE_POSITION contém posições válidas de ponteiro, com a qual você pode especificar um deslocamento em bytes para a próxima operação.

ENUM_FILE_POSITION

Identificador Descrição SEEK_SET Início de arquivo SEEK_CUR Posição corrente de um ponteiro de arquivo SEEK_END Fim de arquivo

