Ordens de Negociação na Profundidade de Mercado

Para ações, a janela Profundidade de Mercado é disponível, onde você pode ver as ordens de Compra e Venda correntes. A direção desejada de uma operação de negociação, a quantidade requerida e o preço solicitado são especificados em cada ordem.

Para obter informações sobre o estado corrente do DOM por meio de MQL5, a função MarketBookGet() é usada, que coloca uma "fotografia instantânea" do DOM no array de estruturas MqlBookInfo. Cada elemento do array no campo type contém informações sobre a direção da ordem - o valor da enumeração ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Identificador Descrição BOOK_TYPE_SELL Ordem de venda (Offer) BOOK_TYPE_BUY Ordem de compra (Bid) BOOK_TYPE_SELL_MARKET Ordem de venda (Offer) BOOK_TYPE_BUY_MARKET Ordem de venda (Offer)

