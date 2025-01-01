- Propriedades de uma Base Histórica de Dados
Para ações, a janela Profundidade de Mercado é disponível, onde você pode ver as ordens de Compra e Venda correntes. A direção desejada de uma operação de negociação, a quantidade requerida e o preço solicitado são especificados em cada ordem.
Para obter informações sobre o estado corrente do DOM por meio de MQL5, a função MarketBookGet() é usada, que coloca uma "fotografia instantânea" do DOM no array de estruturas MqlBookInfo. Cada elemento do array no campo type contém informações sobre a direção da ordem - o valor da enumeração ENUM_BOOK_TYPE.
ENUM_BOOK_TYPE
|
Identificador
|
Descrição
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Ordem de venda (Offer)
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Ordem de compra (Bid)
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Ordem de venda (Offer)
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Ordem de venda (Offer)
