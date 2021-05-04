Trabalhando com preços na biblioteca DoEasy (Parte 64): livro de ofertas, classes do objeto-instantâneo e objeto-série de instantâneos do livro de ofertas

Sumário

Ideia

No último artigo criamos uma classe de objeto de ordem abstrata do livro de ofertas e classes herdeiras desse objeto. Tal universo de objetos constitui um instantâneo do livro de ofertas, obtido numa chamada da função MarketBookGet() no momento em que o manipulador OnBookEvent() é ativado. Os dados recebidos pela função MarketBookGet() são gravados numa série de estruturas MqlBookInfo, e com base nos dados recebidos, podemos criar um objeto-instantâneo do livro de ofertas, que armazenará todas as ordens, recebidas na matriz de estruturas MqlBookInfo. Em outras palavras, os dados na matriz sonora de estruturas serão um instantâneo do livro de ofertas, em que cada membro da estrutura será representado por um objeto-ordem do livro de ofertas. Cada acionamento do manipulador OnBookEvent() desencadeará a criação de outro instantâneo do livro de ofertas, que, por sua vez, inseriremos no objeto de classe de uma série de instantâneos do livro de ofertas.

A lista para armazenamento de objetos-instantâneos do livro de ofertas será uma classe de matriz dinâmica de ponteiros para instâncias da classe CObject e seus herdeiros da biblioteca padrão. Limitaremos o tamanho desta lista ao número especificado de objetos. Por padrão, o tamanho desta lista não excederá 200 000 objetos-instantâneos do livro de ofertas, o que deve abranger aproximadamente um ou dois dias de negociação. Essas listas-séries de instantâneos do livro de ofertas serão criadas para cada símbolo usado no programa. Como resultado, cada uma dessas listas será armazenada na coleção de dados do livro de ofertas.

Hoje vamos criar duas classes - a classe de objeto-instantâneo do livro de ofertas de um símbolo e a classe-série de instantâneos do livro de ofertas de um símbolo. No próximo artigo, criaremos e testaremos uma classe-coleção dessas séries-instantâneos.



Aprimorando as classes da biblioteca

No arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh inserimos os índices das novas mensagens da biblioteca:



MSG_MBOOK_ORD_TEXT_MBOOK_ORD, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET, MSG_MBOOK_SNAP_TEXT_SNAPSHOT, MSG_MBOOK_SERIES_TEXT_MBOOKSERIES, };

e as mensagens de texto correspondentes aos índices adicionados recentemente:



{ "Заявка в стакане цен" , "Order in Depth of Market" }, { "Объем" , "Volume" }, { "Объем c повышенной точностью" , "Volume Real" }, { "Сторона Buy" , "Buy side" }, { "Сторона Sell" , "Sell side" }, { "Заявка на продажу" , "Sell order" }, { "Заявка на покупку" , "Buy order" }, { "Заявка на продажу по рыночной цене" , "Sell order at market price" }, { "Заявка на покупку по рыночной цене" , "Buy order at market price" }, { "Снимок стакана цен" , "Depth of Market Snapshot" }, { "Серия снимков стакана цен" , "Series of shots of the Depth of Market" }, };

Para que possamos especificar o critério de classificação por tempo ao pesquisar os instantâneos do livro de ofertas exigidos na lista-série, precisaremos adicionar uma nova propriedade ao objeto-ordem de livro de ofertas - o tempo de recebimento do instantâneo em milissegundos. A ordem em si não tem essa propriedade, mas podemos rastrear o tempo de recebimento do instantâneo do livro de ofertas. Além disso, para não introduzir novas enumerações para a listas-série de instantâneos com apenas uma propriedade inteira (o tempo do instantâneo em milissegundos), vamos adicionar esta propriedade ao objeto-ordem. Cada ordem num objeto-instantâneo terá a hora de recebimento deste instantâneo e usaremos essa constante recém-adicionada para pesquisar e classificar na lista-série.

No arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh vamos escrever os parâmetros das séries de instantâneos do livro de ofertas, precisamos deles para indicar o número de dias de dados e o número máximo possível de instantâneos na lista:

#define TICKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 )

Não usaremos o primeiro parâmetro (o número de dias) - no futuro, tentaremos vincular esses dados ao número de dias de dados de ticks, e agora usaremos apenas o segundo parâmetro - o número máximo possível de dados do livro de ofertas.



No mesmo arquivo escrevemos uma nova propriedade inteira do objeto-ordem de livro de ofertas - tempo em milissegundos,

e aumentamos o número de propriedades inteiras do objeto para 4:

enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER { MBOOK_ORD_PROP_STATUS = 0 , MBOOK_ORD_PROP_TYPE, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME, MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC, }; #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL ( 4 ) #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Uma vez que adicionamos uma nova propriedade inteira, precisamos adicionar um novo critério de classificação para propriedades inteiras:

#define FIRST_MB_DBL_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_MB_STR_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_MBOOK_ORD_MODE { SORT_BY_MBOOK_ORD_STATUS = 0 , SORT_BY_MBOOK_ORD_TYPE, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME, SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC, SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE = FIRST_MB_DBL_PROP, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, SORT_BY_MBOOK_ORD_SYMBOL = FIRST_MB_STR_PROP, };

É esta constante que indicaremos como o parâmetro necessário para ordenar os objetos-instantâneos de livro de ofertas na nova classe de objetos-série de instantâneos que está sendo criada agora.



Aqui precisamos criar métodos para pesquisar e classificar objetos-ordens do livro de ofertas no arquivo da classe CSelect armazenada em \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh. Uma descrição detalhada do que escrevemos pode ser encontrada no terceiro artigo. Agora vamos simplesmente descrever todas as modificações necessárias desta classe para gerar a pesquisa e classificação por propriedades dos objetos-ordens do livro de ofertas.

Vamos anexar ao arquivo a classe de objeto-ordem abstrata do livro de ofertas:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh" #include "..\Objects\Ticks\DataTick.mqh" #include "..\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh"

No final do corpo da classe declaramos todos os métodos necessários:

static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); };

Fora do corpo da classe, escrevemos sua implementação:

CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

A lógica dos métodos é idêntica à lógica da operação de outros semelhantes desta classe que criamos anteriormente para outros objetos da biblioteca. Por isso, em vez de nos deter na descrição do trabalho dos métodos, vamos apontar que sempre podemos rever o material já visto repetidamente acessando uma descrição de como esses métodos funcionam.



Como agora apresentaremos um novo parâmetro - o momento em que o instantâneo do livro de ofertas é recebido, este tempo será escrito no objeto da ordem abstrata da livro de ofertas. Na estrutura MqlBookInfo, que descreve a ordem do livro de ofertas, não há parâmetro de tempo, portanto, teremos que inserir por conta própria o tempo de recebimento do instantâneo para cada objeto-ordem do livro de ofertas.

Para fazer isso, no arquivo de classe de ordem abstrata do livro de ofertas \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh inserimos o novo método público:

public : void SetTime( const long time_msc) { this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC,time_msc); }

O método simplesmente define o valor do tempo passado em milissegundos para a nova propriedade do objeto.

No construtor paramétrico da classe abstrata do livro de ofertas inicializamos o tempo do instantâneo como zero:

CMarketBookOrd::CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status, const MqlBookInfo &book_info, const string symbol) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE,book_info.type); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME,book_info.volume); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE,book_info.price); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL,book_info.volume_real); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC, 0 ); }

Vamos definir o tempo para cada uma das ordens presentes num instantâneo do livro de ofertas no momento em que este último é recebido.



Também no arquivo de classe de ordem abstrata do livro de ofertas MarketBookOrd.mqh e nos arquivos de classes de seus herdeiros MarketBookBuy.mqh, MarketBookBuyMarket.mqh, MarketBookSell.mqh e MarketBookSellMarket.mqh fizemos pequenas alterações nos métodos virtuais para descrever objetos:

virtual void PrintShort( const bool symbol= false ); virtual string Header( const bool symbol= false );

A cada um dos métodos foram adicionados sinalizadores indicando a necessidade de exibir o nome do símbolo na descrição do objeto. Por padrão, o símbolo não é exibido na descrição do objeto-ordem. Isso acontece porque o objeto-ordem não é, por assim dizer, um objeto independente, mas, em vez disso, faz parte do instantâneo do livro de ofertas, cuja classe será feita hoje. E ao exibir a descrição do objeto-instantâneo do livro de ofertas, onde, além da descrição do objeto, são exibidas as descrições de todas as ordens incluídas nele, a exibição do símbolo para cada ordem parece redundante, uma vez que o símbolo já é exibido no título da descrição do objeto-instantâneo do livro de ofertas.

O aprimoramento desses métodos parece o mesmo para todas as classes acima.

Para a classe CMarketBookOrd:



string CMarketBookOrd::Header( const bool symbol= false ) { return this .TypeDescription()+ (symbol ? " \"" + this . Symbol ()+ "\"" : "" ) ; } void CMarketBookOrd::PrintShort( const bool symbol= false ) { :: Print ( this .Header(symbol)); }

Para a classe CMarketBookBuy, CMarketBookBuyMarket, CMarketBookSell e CMarketBookSellMarket:

string CMarketBookBuy::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Para a classe CMarketBookBuyMarket:

string CMarketBookBuyMarket::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Para a classe CMarketBookSell:



string CMarketBookSell::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Para a classe CMarketBookSellMarket:



string CMarketBookSellMarket::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Assim, na declaração desses métodos em todas as classes herdadas foram adicionados sinalizadores:

virtual string Header( const bool symbol= false );

Por padrão, o símbolo não será exibido na descrição do objeto.







Classe de objeto-instantâneo de livro de ofertas

Desse modo, estamos prontos para criar uma classe do objeto-instantâneo do livro de ofertas. Na verdade, é uma lista de ordens do livro de ofertas recebidas na matriz de estruturas MqlBookInfo quando o manipulador OnBookEvent() é acionado. Apenas cada uma das ordens na matriz, nesta classe, será representado por um objeto da classe CMarketBookOrd - seus herdeiros. Todos eles serão adicionados à lista CArrayObj, sendo a classe de uma matriz dinâmica de ponteiros para instâncias da classe CObject e seus herdeiros da biblioteca padrão. Além da lista na qual os objetos-ordem do livro de ofertas serão armazenados, a classe fornecerá a capacidade padrão de trabalhar com esses objetos e suas listas para todos os objetos da biblioteca - pesquisa e classificação por propriedades - para coleta conveniente de quaisquer dados estatísticos ao trabalhar com o livro de ofertas.

Na pasta da biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ criamos o novo arquivo MarketBookSnapshot.mqh da classe CMBookSnapshot.

A classe base deve ser a classe do objeto base de todos os objetos da biblioteca CBaseObj.

Arquivos de classes de objetos-herdeiros do objeto da ordem abstrata do livro de ofertas devem ser anexados ao arquivo.



Considere a listagem da classe e a implementação de métodos:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "MarketBookBuy.mqh" #include "MarketBookSell.mqh" #include "MarketBookBuyMarket.mqh" #include "MarketBookSellMarket.mqh" class CMBookSnapshot : public CBaseObj { private : string m_symbol; long m_time; int m_digits; CArrayObj m_list; public : CMBookSnapshot *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CMarketBookOrd *GetMBookByListIndex( const uint index) { return this .m_list.At(index); } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMBookSnapshot *compared_obj=node; return ( this .Time()<compared_obj.Time() ? - 1 : this .Time()>compared_obj.Time() ? 1 : 0 ); } string Header( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CMBookSnapshot(){;} CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]); void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } void SetTime( const long time_msc) { this .m_time=time_msc; } void SetTimeToOrders( const long time_msc); string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } long Time( void ) const { return this .m_time; } };

Aqui vemos a organização usual da classe, como em todos os objetos da biblioteca: as variáveis dos membros da classe são declaradas na seção privada, na seção pública - métodos para retornar listas pelas propriedades especificadas de objetos-ordens, padrão para objetos de biblioteca, um método para comparar dois objetos-instantâneos do livro de ofertas para pesquisar e classificar esses objetos na lista onde os colocaremos (na lista do objeto-série de instantâneos do livro de ofertas), métodos para descrever o objeto - instantâneo do livro de ofertas, dois construtores - o construtor padrão e o construtor paramétrico (usaremos o construtor paramétrico ao criar novos objetos-instantâneos do livro de ofertas, cujas propriedades são conhecidas, e por padrão, servirão para crie rapidamente um novo objeto e adicionar a propriedade necessária para pesquisar objetos na lista com o valor especificado). Os métodos de acesso fácil para propriedades de objeto são usados para definir e retornar algumas das propriedades de objeto que precisaremos no futuro.

Consideremos a implementação de métodos de classe.

Num construtor de classe paramétrica examinamos a matriz de estruturas MqlBookInfo passadas a ele e, de acordo com o tipo de ordens, criamos os tipos correspondentes de objetos-ordens do livro de ofertas e os adicionamos à lista.



CMBookSnapshot::CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]) : m_time(time) { this .SetSymbol(symbol); this .m_list.Clear(); int total=:: ArraySize (book_array); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *mbook_ord= NULL ; switch (book_array[i].type) { case BOOK_TYPE_BUY : mbook_ord= new CMarketBookBuy( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL : mbook_ord= new CMarketBookSell( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookBuyMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookSellMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; default : break ; } if (mbook_ord== NULL ) continue ; mbook_ord.SetTime( this .m_time); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); if (! this .m_list.InsertSort(mbook_ord)) delete mbook_ord; } }

Método que retorna o nome abreviado do objeto-instantâneo do livro de ofertas:



string CMBookSnapshot::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_SNAP_TEXT_SNAPSHOT)+ " \"" + this . Symbol (); }

Ele simplesmente cria uma string a partir de uma mensagem de texto que descreve o objeto e o símbolo, assim:

EURUSD DOM snapshot

Método que exibe uma breve descrição do objeto-instantâneo da livro de ofertas no log:

void CMBookSnapshot::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header(), " (" +TimeMSCtoString( this .m_time), ")" ); }

O método imprime no log uma linha que consiste no nome do objeto mais o tempo gasto para captura do livro de ofertas em milissegundos, exemplo:

"EURUSD" DOM snapshot ( 2021.02 . 09 22 : 16 : 24.557 )

Método que exibe as propriedades do objeto-instantâneo do livro de ofertas para o log:

void CMBookSnapshot:: Print ( void ) { :: Print ( this .Header(), " (" +TimeMSCtoString( this .m_time), "):" ); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); for ( int i= this .m_list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CMarketBookOrd *ord= this .m_list.At(i); if (ord== NULL ) continue ; :: Print ( " - " ,ord.Header()); } }

Primeiro, o título com a descrição do instantâneo é exibido e, em seguida, no ciclo através da lista de todos os objetos-ordens do livro de ofertas são mostradas suas descrições.

Visto que os objetos-ordens que estão na lista do objeto-instantâneo não têm sua própria capacidade de obter seu tempo, nesta classe iremos escrever um método que define para todos os objetos-ordens na lista o tempo em milissegundos registrado neste objeto:

void CMBookSnapshot::SetTimeToOrders( const long time_msc) { int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *ord= this .m_list.At(i); if (ord== NULL ) continue ; ord.SetTime(time_msc); } }

No loop através da lista de todos os objetos-ordens do livro de ofertas, obtemos o próximo objeto-ordem e o configuramos a hora registrada nas propriedades do objeto-instantâneo do livro de ofertas. Assim, todos os objetos-ordens na lista de um determinado instantâneo do livro de ofertas têm o mesmo tempo de recebimento, o que é lógico - nós os recebemos quando o manipulador OnBookEvent() é acionado e anotamos o tempo de ativação para o objeto-instantâneo do livro de ofertas e todas as suas ordens.

O objeto-instantâneo do livro de ofertas está pronto. Agora precisamos colocar esses objetos na lista - afinal, toda vez que o manipulador OnBookEvent() for acionado, receberemos um novo instantâneo do livro de ofertas e criaremos o objeto correspondente.

Todos esses objetos serão armazenados na classe-série de objetos do livro de ofertas.



Classe de objeto-série de instantâneos de livro de ofertas

A ideia por trás da classe de uma série de instantâneos do livro de ofertas é semelhante à das classes de séries temporais de símbolos ou dados de ticks. Em contraste com essas classes, nas quais os dados podem ser obtidos do ambiente, na classe-lista dos instantâneos do livro de ofertas não podemos obter dados históricos - eles terão que ser acumulados em tempo real. Portanto, a classe não terá um método para criar a lista, mas, sim, apenas um método para atualizá-la.



Na pasta da biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ criamos o novo arquivo MBookSeries.mqh da classe CMBookSeries.

A classe base deve ser a classe do objeto base de todos os objetos da biblioteca CBaseObj.

O arquivo deve incluir o arquivo de classe do objeto-instantâneo do livro de ofertas.

Vamos dar uma olhada na listagem da classe e, em seguida, analisaremos seus métodos:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "MarketBookSnapshot.mqh" class CMBookSeries : public CBaseObj { private : string m_symbol; uint m_amount; uint m_required; CArrayObj m_list; MqlBookInfo m_book_info[]; public : CMBookSeries *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CMBookSnapshot *GetMBookByListIndex( const uint index) const { return this .m_list.At(index); } CMBookSnapshot *GetLastMBook( void ) const { return this .m_list.At( this .DataTotal()- 1 ); } CMBookSnapshot *GetMBook( const long time_msc); int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } void SetSymbol( const string symbol); void SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMBookSeries *compared_obj=node; return ( this . Symbol ()==compared_obj. Symbol () ? 0 : this . Symbol ()>compared_obj. Symbol () ? 1 : - 1 ); } string Header( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CMBookSeries(){;} CMBookSeries( const string symbol, const uint required= 0 ); string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ulong AvailableUsedData( void ) const { return this .m_amount; } ulong RequiredUsedDays( void ) const { return this .m_required; } long MBookTime( const int index) const ; bool Refresh( const long time_msc); };

Novamente, o que vemos aqui:

métodos padrão para objetos de biblioteca para obter propriedades de objeto e listas de objetos por propriedades especificadas,

métodos para definir algumas propriedades,

método para comparar dois objetos-listas para classificá-los apenas pelo nome do símbolo,

métodos para retornar nomes de objetos e construtores de classes.

Consideremos a implementação de métodos de classe.

Na lista de inicialização do construtor paramétrico é definido o símbolo de lista, enquanto no corpo do método é limpa e a lista, o sinalizador de lista classificada por tempo em milissegundos é definido para ele e o número necessário de dias desses instantâneos do livro de ofertas é definido.



CMBookSeries::CMBookSeries( const string symbol, const uint required= 0 ) : m_symbol(symbol) { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC); this .SetRequiredUsedDays(required); }

Método que atualiza a lista de instantâneos do livro de ofertas:

bool CMBookSeries::Refresh( const long time_msc) { if (!:: MarketBookGet ( this .m_symbol, this .m_book_info)) return false ; CMBookSnapshot *book= new CMBookSnapshot( this .m_symbol,time_msc, this .m_book_info); if (book== NULL ) return false ; this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC); if (! this .m_list.InsertSort(book)) { delete book; return false ; } book.SetTimeToOrders(time_msc); if ( this .DataTotal()>MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del= this .m_list.Total()-MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total_del;i++) this .m_list.Delete(i); } return true ; }

O método será chamado quando o manipulador OnBookEvent() for acionado. Assim, o tempo de resposta do manipulador é passado para o método, usando MarketBookGet() obtemos uma série de estruturas do livro de ofertas, com base nessa estrutura, criamos um objeto-instantâneo do livro de ofertas e i adicionamos à lista-séries de instantâneos.

Toda a lógica é detalhada nos comentários ao código do método e, espero, esteja clara.

Método para definir o nome do símbolo para lista-série de instantâneos:

void CMBookSeries::SetSymbol( const string symbol) { if ( this .m_symbol==symbol) return ; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); }

Aqui tudo é transparente - se passado NULL ou uma string vazia, então o símbolo atual é definido, caso contrário, o passado para o método.



Método para definir o número de dias para uma série de instantâneos do livro de ofertas:

void CMBookSeries::SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ) { this .m_required=(required< 1 ? MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT : required); }

Se for passado um valor zero, será definido o número de dias especificado por padrão, caso contrário, o passado para o método. Até agora, esse método não é usado em nenhum lugar.

Método que retorna um objeto-instantâneo do livro de ofertas num momento especificado:

CMBookSnapshot *CMBookSeries::GetMBook( const long time_msc) { CMBookSnapshot *book= new CMBookSnapshot(); if (book== NULL ) return NULL ; book.SetTime(time_msc); this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(book); delete book; return this .m_list.At(index); }

Aqui: criamos um objeto-instantâneo temporário do livro de ofertas, definimos o tempo necessário, sinalizador de lista classificada, e usando o método Search() obtemos o índice do objeto da lista com tempo igual ao desejado. Sempre excluímos o objeto temporário e retornamos um ponteiro para o objeto encontrado por índice na lista.

Método que retorna o tempo em milissegundos do instantâneo do livro de ofertas especificado pelo índice:

long CMBookSeries::MBookTime( const int index) const { CMBookSnapshot *book= this .m_list.At(index); return (book!= NULL ? book.Time() : 0 ); }

Obtemos um ponteiro para o objeto-instantâneo do livro de ofertas com base no índice especificado e retornamos seu tempo em milissegundos, ou NULL em caso de falha.



Método que retorna o nome de uma série de instantâneos do livro de ofertas:

string CMBookSeries::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_SERIES_TEXT_MBOOKSERIES)+ " \"" + this .m_symbol+ "\"" ; }

O método retorna uma string que consiste numa descrição de um objeto e um símbolo, assim:

Series of "EURUSD" DOM snapshots

Método que exibe uma descrição de uma série de instantâneos do livro de ofertas no log:



void CMBookSeries:: Print ( void ) { string txt= ( CMessage::Text(MSG_TICKSERIES_REQUIRED_HISTORY_DAYS)+( string ) this .RequiredUsedDays()+ ", " + CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_ACTUAL_DEPTH)+( string ) this .DataTotal() ); :: Print ( this .Header(), ": " ,txt); }

Primeiro, um cabeçalho é criado com uma descrição da série de instantâneos, o número solicitado de dias de dados e o número realmente coletado de instantâneos do livro de ofertas e, em seguida, as descrições de todas as ordens incluídas no objeto-instantâneo são exibidas num ciclo.

Assim fica concluída a criação das classes do objeto-instantâneo e do objeto-série de instantâneos do livro de ofertas.



Teste

Para o teste, vamos pegar o Expert Advisor do artigo anterior e salvá-lo numa nova pasta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part64\ com o novo nome TestDoEasyPart64.mq5.



No Expert Advisor, criaremos um objeto-série de instantâneos do livro de ofertas para o símbolo atual, e cada vez que o manipulador OnBoolEvent() for acionado para o símbolo atual, à lista adicionaremos um novo objeto-instantâneo do livro de ofertas. No gráfico, no comentário, exibimos dados sobre o número de instantâneos adicionados à lista e dois ordens extremas do instantâneo atual - o máximo para venda e o mínimo para compra. Quando recebermos os dados do livro de ofertas pela primeira vez, iremos imprimi-los no log do terminal.

Vamos remover a inclusão de classes de objetos-ordens da lista de EA - eles agora estão anexados aos arquivos das novas classes que criamos hoje:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuy.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSell.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuyMarket.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSellMarket.mqh>

E em vez deles escrevemos a integração do arquivo da classe-série de instantâneos do livro de ofertas:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MBookSeries.mqh>

Na lista de variáveis globais do Expert Advisor declaramos um objeto da classe de uma série de instantâneos do livro de ofertas:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CMBookSeries book_series;

Todo o trabalho de criação de uma lista de série de instantâneos do livro de ofertas é realizado no manipulador OnBoolEvent():

void OnBookEvent ( const string & symbol) { static bool first= true ; CSymbol *sym=engine.GetSymbolCurrent(); if (sym== NULL || !sym.BookdepthSubscription()) return ; if (symbol==sym.Name()) { book_series.SetSymbol(sym.Name()); book_series.SetRequiredUsedDays(); if (!book_series.Refresh(sym.Time())) return ; CMBookSnapshot *book=book_series.GetLastMBook(); if (book== NULL ) return ; CMarketBookOrd *ord_0=book.GetMBookByListIndex( 0 ); CMarketBookOrd *ord_N=book.GetMBookByListIndex(book.DataTotal()- 1 ); if (ord_0== NULL || ord_N== NULL ) return ; Comment ( DFUN,sym.Name(), ": " ,TimeMSCtoString(book.Time()), ", symbol book size=" ,sym.TicksBookdepth(), ", last book data total: " ,book.DataTotal(), ", series books total: " ,book_series.DataTotal(), "

Max: " ,ord_N.Header(), "

Min: " ,ord_0.Header() ); if (first) { book_series. Print (); book. Print (); first= false ; } } }

Aqui, todas as linhas de código estão escritas nos comentários e, espero, não precisam de explicação adicional.

Em qualquer caso, você pode fazer suas perguntas na discussão do artigo.

Vamos compilar o Expert Advisor e iniciá-lo no gráfico do símbolo, tendo especificado anteriormente nas configurações para trabalhar com os dois símbolos especificados e o timeframe atual:





O log irá mostrar os dados sobre a série de instantâneos do livro de ofertas criada e o primeiro instantâneo:

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10428.13 USD, 1 : 100 , Hedge, MetaTrader 5 demo --- Initializing "DoEasy" library --- Working with predefined symbol list. The number of used symbols: 2 "AUDUSD" "EURUSD" Working with the current timeframe only: H1 AUDUSD symbol timeseries: - Timeseries "AUDUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 5121 EURUSD symbol timeseries: - Timeseries "EURUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 6046 Tick series "AUDUSD" : Requested number of days: 1 , Historical data created: 176033 Tick series "EURUSD" : Requested number of days: 1 , Historical data created: 181969 Subscribed to Depth of Market AUDUSD Subscribed to Depth of Market EURUSD Library initialization time: 00 : 00 : 12.516 The "EURUSD" DOM snapshot series: Requested number of days: 1 , Actual history depth: 1 "EURUSD" DOM snapshot ( 2021.02 . 09 22 : 16 : 24.557 ): - Sell order: 1.21198 [ 250.00 ] - Sell order: 1.21193 [ 100.00 ] - Sell order: 1.21192 [ 50.00 ] - Sell order: 1.21191 [ 30.00 ] - Sell order: 1.21190 [ 6.00 ] - Buy order: 1.21188 [ 36.00 ] - Buy order: 1.21186 [ 50.00 ] - Buy order: 1.21185 [ 100.00 ] - Buy order: 1.21180 [ 250.00 ]

O gráfico do símbolo exibirá dados sobre a hora da último instantâneo do livro de ofertas, o número de ordens do símbolo, o número de ordens no instantâneo atual e o número total de instantâneos do livro de ofertas adicionados à lista destes:

A figura mostra os dados de um Expert Advisor que já está trabalhando há algum tempo (5019 instantâneos foram adicionados à lista)



O que vem agora?

No próximo artigo, criaremos uma coleção de séries de instantâneos do livro de ofertas, o que nos permitira trabalhar plenamente com o livro de ofertas de quaisquer símbolos cuja assinatura do livro de ofertas esteja ativada e sua transmissão seja permitida.



Todos os arquivos da versão atual da biblioteca e o arquivo do EA de teste para MQL5 estão anexados abaixo. Você pode baixá-los e testar tudo sozinho.

Gostaria de ressaltar que as classes para trabalhar com o livro de ofertas estão em desenvolvimento e, portanto, o seu uso em programas agora é altamente desaconselhado.

Se você tiver perguntas, comentários e sugestões, poderá expressá-los nos comentários do artigo.

Complementos

