Modelando séries temporais usando símbolos personalizados de acordo com as leis de distribuição especificadas

Sumário

Introdução

O terminal de negociação MetaTrader 5 permite criar e usar símbolos personalizados. O trader tem a oportunidade de testar seus próprios pares de moedas e outros instrumentos financeiros. No artigo, são apresentadas maneiras de criar e excluir símbolos personalizados, gerar ticks e barras de acordo com as leis de distribuição especificadas.

Também serão propostas maneiras para formar tendências e vários padrões gráficos. Para trabalhar com símbolos personalizados, estarão disponíveis scripts prontos com configurações mínimas, permitindo que os traders que não possuem habilidades de programação em MQL5 usem todo o de potência dos símbolos personalizados.

Criação e exclusão de símbolos personalizados

O artigo mostra como criar símbolos personalizados na janela "Símbolos" do MetaTrader 5, com base nos símbolos já existentes. Sugerimos automatizar esse processo usando um script simples com configurações mínimas. O script tem 4 parâmetros de entrada: nome do símbolo personalizado

nome abreviado do par de moedas ou do instrumento financeiro

nome completo do par de moedas ou do instrumento financeiro

nome abreviado da moeda base ou do instrumento financeiro, se o símbolo for criado com base no símbolo base.

Aqui está o código do script (o script está anexado ao artigo no arquivo CreateSymbol.mq5): #property copyright "Aleksey Zinovik" #property script_show_inputs #property version "1.00" input string SName= "ExampleCurrency" ; input string CurrencyName= "UCR" ; input string CurrencyFullName= "UserCurrency" ; input string BaseName= "EURUSD" ; void OnStart () { ResetLastError (); if (! CustomSymbolCreate (SName, "\\Forex" )) { if ( SymbolInfoInteger (SName, SYMBOL_CUSTOM )) Print ( "O símbolo " ,SName, " já existe!" ); else Print ( "Erro ao criar símbolo. Código de erro: " , GetLastError ()); } else { if (BaseName== "" ) { if ((SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,CurrencyName, "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT , "USD" , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN , "USD" , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_DESCRIPTION ,CurrencyName, "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_BASIS , "" , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_FORMULA , "" , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_ISIN , "" , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_PAGE , "" , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_CHART_MODE , SYMBOL_CHART_MODE_BID , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SPREAD , 3 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SPREAD_FLOAT , true , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_DIGITS , 5 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH , 10 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR ,White, "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_MODE , SYMBOL_TRADE_MODE_FULL , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_EXEMODE , SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_ORDER_GTC_MODE , SYMBOL_ORDERS_GTC , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_FILLING_MODE , SYMBOL_FILLING_FOK , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_EXPIRATION_MODE , SYMBOL_EXPIRATION_GTC , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_ORDER_MODE , 127 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE , SYMBOL_CALC_MODE_FOREX , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG , false , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_SWAP_MODE , SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS , WEDNESDAY , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_OPTION_MODE , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_OPTION_RIGHT , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_START_TIME , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_EXPIRATION_TIME , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_OPTION_STRIKE , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE , 0.00001 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE , 1 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE , 100000 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_POINT , 0.00001 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_VOLUME_MIN , 0.01 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_VOLUME_MAX , 500.00 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_VOLUME_STEP , 0.01 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_VOLUME_LIMIT , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_MARGIN_INITIAL , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE , 0 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_MARGIN_HEDGED , 100000 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SWAP_LONG ,- 0.7 , "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SWAP_SHORT ,- 1 , "" ))) Print ( "Símbolo " ,SName, " criado com sucesso" ); else Print ( "Erro ao definir as propriedades do símbolo. Código de erro: " , GetLastError ()); } else { if ((SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,CurrencyName, "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT , "" ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN , "" ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_DESCRIPTION ,CurrencyFullName, "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_BASIS , "" ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_FORMULA , "" ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_ISIN , "" ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_PAGE , "" ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_CHART_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SPREAD , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SPREAD_FLOAT , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_DIGITS , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_EXEMODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_ORDER_GTC_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_FILLING_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_EXPIRATION_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_ORDER_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SWAP_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_OPTION_MODE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_OPTION_RIGHT , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_START_TIME , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_EXPIRATION_TIME , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_OPTION_STRIKE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_POINT , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_VOLUME_MIN , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_VOLUME_MAX , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_VOLUME_STEP , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_VOLUME_LIMIT , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_MARGIN_INITIAL , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_MARGIN_HEDGED , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SWAP_LONG , 0 ,BaseName)) && (SetProperty(SName, SYMBOL_SWAP_SHORT , 0 ,BaseName))) Print ( "Símbolo " ,SName, " criado com sucesso" ); else Print ( "Erro ao definir as propriedades do símbolo. Código de erro: " , GetLastError ()); } if ( SymbolSelect (SName, true )) Print ( "Símbolo " ,SName, " selecionado na Observação do Mercado" ); else Print ( "Erro ao selecionar o símbolo na Observação do Mercado. Código de erro: " , GetLastError ()); } } bool SetProperty( string SymName, ENUM_SYMBOL_INFO_STRING SProp, string PropValue, string BaseSymName) { ResetLastError (); if (BaseSymName== "" ) { if ( CustomSymbolSetString (SymName,SProp,PropValue)) return true ; else Print ( "Erro ao definir a propriedade do símbolo: " ,SProp, " .Código de erro: " , GetLastError ()); } else { string SValue= SymbolInfoString (BaseSymName,SProp); if ( CustomSymbolSetString (SymName,SProp,SValue)) return true ; else Print ( "Erro ao definir a propriedade do símbolo: " ,SProp, " .Código de erro: " , GetLastError ()); } return false ; } bool SetProperty( string SymName, ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER IProp, long PropValue, string BaseSymName) { ResetLastError (); if (BaseSymName== "" ) { if ( CustomSymbolSetInteger (SymName,IProp,PropValue)) return true ; else Print ( "Erro ao definir a propriedade do símbolo: " ,IProp, " .Código de erro: " , GetLastError ()); } else { long IValue= SymbolInfoInteger (BaseSymName,IProp); if ( CustomSymbolSetInteger (SymName,IProp,IValue)) return true ; else Print ( "Erro ao definir a propriedade do símbolo: " ,IProp, " .Código de erro: " , GetLastError ()); } return false ; } bool SetProperty( string SymName, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE DProp, double PropValue, string BaseSymName) { ResetLastError (); if (BaseSymName== "" ) { if ( CustomSymbolSetDouble (SymName,DProp,PropValue)) return true ; else Print ( "Erro ao definir a propriedade do símbolo: " ,DProp, " .Código de erro: " , GetLastError ()); } else { double DValue= SymbolInfoDouble (BaseSymName,DProp); if ( CustomSymbolSetDouble (SymName,DProp,DValue)) return true ; else Print ( "Erro ao definir a propriedade do símbolo: " ,DProp, " .Código de erro: " , GetLastError ()); } return false ; } Considere o código do script em mais detalhes. Primeiro, é feita uma tentativa de criar um símbolo usando a função CustomSymbolCreate: if (! CustomSymbolCreate (SName, "\\Forex" )) { if ( SymbolInfoInteger (SName, SYMBOL_CUSTOM )) Print ( "O símbolo " ,SName, " já existe!" ); else Print ( "Erro ao criar símbolo. Código de erro: " , GetLastError ()); } O símbolo é criado na pasta Custom/Forex. Se você criar sua própria subpasta (grupo personalizado) na pasta Custom, especifique seu nome no segundo parâmetro da função CustomSymbolCreate. Em seguida, são definidas as propriedades do símbolo criado. Quando não definido o parâmetro BaseName, é executada a definição dos parâmetros do símbolo estabelecidos pelo usuário. Por exemplo, vejas propriedades definidas do par de moedas EURUSD: if ((SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,CurrencyName, "" )) && (SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT , "USD" , "" ))&& (SetProperty(SName, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN , "UCR" , "" ))&& ... Por conveniência, as propriedades são divididas em grupos, primeiro são definidas as propriedades do tipo String, Integer e, finalmente, Double. No caso de configuração bem-sucedida de propriedades, no log é registrada uma mensagem sobre a criação bem-sucedida do símbolo, caso contrário, no log é registrado o código de erro ao definir as propriedades do símbolo. Se o valor do parâmetro BaseName não estiver vazio, as propriedades do símbolo que está sendo criado são copiadas das propriedades do símbolo base cujo nome é especificado pelo parâmetro BaseName, por exemplo, podem ser os pares de moedas EURUSD, USDCAD, GBPUSD e outros. A função SetProperty, descrita após o código da função base do script, é responsável por definir as propriedades dos símbolos. Esta função não é usada em outros scripts, portanto, não a coloque numa classe plug-in separada. Para propriedades do tipo String, Integer e Double, são criadas instâncias separadas da função SetProperty. Para definir as propriedades do símbolo personalizado, são usadas as funções CustomSymbolSetString, CustomSymbolSetInteger, CustomSymbolSetDouble. Para obter as propriedades do símbolo base, são usadas as funções SymbolInfoString, SymbolInfoInteger, SymbolInfoDouble. Após a configuração bem-sucedida das propriedades, o símbolo personalizado criado é selecionado na Observação do mercado usando a função SymbolSelect: if ( SymbolSelect (SName, true )) Print ( "Símbolo " ,SName, " selecionado na Observação do Mercado" ); else Print ( "Erro ao selecionar o símbolo na Observação do Mercado. Código de erro: " , GetLastError ()); Para abrir o gráfico do símbolo criado, você precisa carregar no símbolo ticks ou barras. O script para gerar ticks e barras será discutido abaixo. Agora, considere o processo para excluir um símbolo personalizado. Se você quiser excluir um símbolo personalizado selecionando-o na guia Símbolos, nem sempre será possível conseguir isso:

Fig. 1. Tentando excluir um símbolo quando selecionado na Observação do mercado. Para excluir um símbolo, é necessário removê-lo da Observação do mercado clicando no símbolo duas vezes na janela Símbolos. O símbolo que você deseja desabilitar não deve ter gráficos abertos e posições, portanto, é necessário fechar todos os gráficos e posições para este símbolo manualmente. Este processo não é muito rápido, especialmente se você tiver muitos gráficos nesse símbolo. Mostraremos como implementar a exclusão de símbolo usando um script pequeno (o script está anexado ao artigo no arquivo DeleteSymbol.mq5): #property copyright "Aleksey Zinovik" #property script_show_inputs #property version "1.00" input string SName= "ExampleCurrency" ; void OnStart () { ResetLastError (); if ( SymbolInfoInteger (SName, SYMBOL_CUSTOM )) { if (! CustomSymbolDelete (SName)) { if ( SymbolInfoInteger (SName, SYMBOL_SELECT )) { if ( SymbolSelect (SName, false )) { if (! CustomSymbolDelete (SName)) Print ( "Erro ao remover o símbolo " ,SName, " Código de erro: " , GetLastError ()); else Print ( "Símbolo " ,SName, " removido com sucesso" ); } else { int i= 0 ; long CurrChart= ChartFirst (); int i_id= 0 ; long ChartIDArray[]; while (CurrChart!=- 1 ) { if ( ChartSymbol (CurrChart)==SName) { ArrayResize (ChartIDArray, ArraySize (ChartIDArray)+ 1 ); ChartIDArray[i_id]=CurrChart; i_id++; } CurrChart= ChartNext (CurrChart); } for (i= 0 ;i<i_id;i++) { if (! ChartClose (ChartIDArray[i])) { Print ( "Erro ao fechar o gráfico do símbolo " ,SName, ". Código de erro: " , GetLastError ()); return ; } } if ( SymbolSelect (SName, false )) { if (! CustomSymbolDelete (SName)) Print ( "Erro ao remover o símbolo " ,SName, " Código de erro: " , GetLastError ()); else Print ( "Símbolo " ,SName, " removido com sucesso" ); } else Print ( "Erro ao desativar o símbolo " ,SName, " na Observação do mercado. Código de erro: " , GetLastError ()); } } else Print ( "Erro ao remover o símbolo " ,SName, " Código de erro: " , GetLastError ()); } else Print ( "Símbolo " ,SName, " removido com sucesso" ); } else Print ( "O símbolo " ,SName, " não existe" ); } Considere o funcionamento do script: primeiro, é verificada a presença de um símbolo com o nome SName,

se o símbolo for encontrado, é feita uma tentativa para removê-lo usando a função CustomSymbolDelete,

se o símbolo não puder ser excluído, tente desativá-lo na Observação do mercado usando a função SimbolSelect,

se não for possível desabilitar o símbolo na Observação do mercado, feche todos os gráficos abertos para este símbolo.

Para fazer isso, passe por todos os gráficos abertos e salve os identificadores dos gráficos abertos no símbolo com o nome SName: while (CurrChart!=- 1 ) { if ( ChartSymbol (CurrChart)==SName) { ArrayResize (ChartIDArray, ArraySize (ChartIDArray)+ 1 ); ChartIDArray[i_id]=CurrChart; i_id++; } CurrChart= ChartNext (CurrChart); } Feche todos os gráficos com identificadores armazenados na matriz ChartIDArray: for (i= 0 ;i<i_id;i++) { if (! ChartClose (ChartIDArray[i])) { Print ( "Erro ao fechar o gráfico do símbolo " ,SName, ". Código de erro: " , GetLastError ()); return ; } } depois que todos os gráficos são fechados, tente desabilitar o símbolo novamente na Observação do mercado e exclui-lo, caso contrário, uma mensagem de erro será registrada no log. Como você pode ver, o script não toma em consideração o fechamento automático de posições no símbolo selecionado. Isso é feito para que a inicialização aleatória do script não afete as operações de negociação do usuário. Se você quiser excluir um símbolo cujas posições estão abertas, feche-as antecipadamente. Considerada a criação e exclusão de símbolos, prosseguimos com a descrição do processo de criação de ticks e de barras.

Geração de ticks e barras

Após criar o símbolo, você precisa carregar nele o histórico de transações: você pode carregar barras e testar EAs e indicadores usando o modo de geração de ticks incorporado ao Testador de Estratégia, ou carregar ticks e barras e realizar testes com os ticks carregados. O método de carregamento de ticks e barras com base nos dados de preços existentes é mostrado no artigo, daí que ofereceremos scripts para geração automática de ticks e barras de acordo com as leis de distribuição.

Aqui está o código do script para gerar barras (GetCandle.mq5, arquivo do script):

#property copyright "Aleksey Zinovik" #property link "" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include </Math/Stat/Beta.mqh> #include </Math/Stat/Binomial.mqh> #include </Math/Stat/Cauchy.mqh> #include </Math/Stat/ChiSquare.mqh> #include </Math/Stat/Exponential.mqh> #include </Math/Stat/F.mqh> #include </Math/Stat/Gamma.mqh> #include </Math/Stat/Geometric.mqh> #include </Math/Stat/Hypergeometric.mqh> #include </Math/Stat/Logistic.mqh> #include </Math/Stat/Lognormal.mqh> #include </Math/Stat/NegativeBinomial.mqh> #include </Math/Stat/NoncentralBeta.mqh> #include </Math/Stat/NoncentralChiSquare.mqh> #include </Math/Stat/NoncentralF.mqh> #include </Math/Stat/NoncentralT.mqh> #include </Math/Stat/Normal.mqh> #include </Math/Stat/Poisson.mqh> #include </Math/Stat/T.mqh> #include </Math/Stat/Uniform.mqh> #include </Math/Stat/Weibull.mqh> enum Distribution { Beta, Binomial, Cauchy, ChiSquare, Exponential, F, Gamma, Geometric, Hypergeometric, Logistic, Lognormal, NegativeBinomial, NoncentralBeta, NoncentralChiSquare, NoncentralF, NoncentralT, Normal, Poisson, T, Uniform, Weibull }; input string SName= "ExampleCurrency" ; input datetime TBegin=D '2018.01.01 00:00:00' ; input datetime TEnd=D '2018.02.01 00:00:00' ; input int BarForReplace= 1000 ; input double BaseOCHL= 1 ; input double dOCHL= 0.001 ; input ulong BaseRealVol= 10000 ; input ulong dRealVol= 100 ; input ulong BaseTickVol= 100 ; input ulong dTickVol= 10 ; input ulong BaseSpread= 0 ; input ulong dSpread= 1 ; input Distribution DistOCHL=Normal; input Distribution DistRealVol = Normal; input Distribution DistTickVol = Normal; input Distribution DistSpread = Uniform; input bool DiffCandle= false ; input double DistOCHLParam1= 0 ; input double DistOCHLParam2= 1 ; input double DistOCHLParam3= 0 ; input double DistRealParam1= 0 ; input double DistRealParam2= 1 ; input double DistRealParam3= 0 ; input double DistTickParam1= 0 ; input double DistTickParam2= 1 ; input double DistTickParam3= 0 ; input double DistSpreadParam1= 0 ; input double DistSpreadParam2= 50 ; input double DistSpreadParam3= 0 ; input bool FiveDayOfWeek= true ; int i_bar= 0 ; MqlRates MRatesMin[]; MqlDateTime StructCTime; int DistErr= 0 ; bool IsErr= false ; double DistMass[ 4 ]; int ReplaceBar= 0 ; double BValue[ 1 ]; void OnStart() { int i= 0 ; double MaxVal,MinVal; int i_max,i_min; datetime TCurrent=TBegin; BValue[ 0 ]=BaseOCHL; if (SymbolInfoInteger(SName,SYMBOL_CUSTOM)) { while (TCurrent<=TEnd) { if (FiveDayOfWeek) { TimeToStruct(TCurrent,StructCTime); if (!((StructCTime.day_of_week!= 0 ) && (StructCTime.day_of_week!= 6 ))) { if (StructCTime.day_of_week== 0 ) TCurrent=TCurrent+ 86400 -(StructCTime.hour* 3600 +StructCTime.min* 60 +StructCTime.sec); else TCurrent=TCurrent+ 2 * 86400 -(StructCTime.hour* 3600 +StructCTime.min* 60 +StructCTime.sec); if (TCurrent>=TEnd) { if (ReplaceBar== 0 ) Print( "Não há trades no intervalo especificado" ); return ; } } } ArrayResize(MRatesMin,ArraySize(MRatesMin)+ 1 ); MRatesMin[i_bar].open= 0 ; MRatesMin[i_bar].close= 0 ; MRatesMin[i_bar].high= 0 ; MRatesMin[i_bar].low= 0 ; if (i_bar> 0 ) MRatesMin[i_bar].open=MRatesMin[i_bar- 1 ].close; else { if ((CopyClose(SName,PERIOD_M1,TCurrent- 60 , 1 ,BValue)==- 1 )) MRatesMin[i_bar].open=NormalizeDouble(BaseOCHL+dOCHL*GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3),_Digits); else MRatesMin[i_bar].open=BValue[ 0 ]; } MaxVal= 2.2250738585072014 e- 308 ; MinVal= 1.7976931348623158 e+ 308 ; i_max= 0 ; i_min= 0 ; for (i= 0 ;i< 3 ;i++) { DistMass[i]=NormalizeDouble(BaseOCHL+dOCHL*GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3),_Digits); if (IsErrCheck(DistErr)) return ; if (MaxVal<DistMass[i]) { MaxVal=DistMass[i]; i_max=i; } if (MinVal>DistMass[i]) { MinVal=DistMass[i]; i_min=i; } } if (MaxVal<MRatesMin[i_bar].open) MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].open; else MRatesMin[i_bar].high=MaxVal; if (MinVal>MRatesMin[i_bar].open) MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].open; else MRatesMin[i_bar].low=MinVal; for (i= 0 ;i< 3 ;i++) if ((i!=i_max) && (i!=i_min)) { MRatesMin[i_bar].close=DistMass[i]; break ; } MRatesMin[i_bar].real_volume=( long )(BaseRealVol+dRealVol*GetDist(DistRealVol,DistRealParam1,DistRealParam2,DistRealParam3)); if (IsErrCheck(DistErr)) return ; MRatesMin[i_bar].tick_volume=( long )(BaseTickVol+dTickVol*GetDist(DistTickVol,DistTickParam1,DistTickParam2,DistTickParam3)); if (IsErrCheck(DistErr)) return ; MRatesMin[i_bar].spread=( int )(BaseSpread+dSpread*GetDist(DistSpread,DistSpreadParam1,DistSpreadParam2,DistSpreadParam3)); if (IsErrCheck(DistErr)) return ; MRatesMin[i_bar].time=TCurrent; if (DiffCandle) { i=MathRand()% 5 ; switch (i) { case 0 : { MRatesMin[i_bar].close=MRatesMin[i_bar].open; break ; } case 1 : { if (MRatesMin[i_bar].open>MRatesMin[i_bar].close) MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].open; else { if (MRatesMin[i_bar].open<MRatesMin[i_bar].close) MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].close; } break ; } case 2 : { if (MRatesMin[i_bar].open>MRatesMin[i_bar].close) MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].close; else { if (MRatesMin[i_bar].open<MRatesMin[i_bar].close) MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].open; } break ; } case 3 : { if (MRatesMin[i_bar].open>MRatesMin[i_bar].close) { MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].open; MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].close; } else { if (MRatesMin[i_bar].open<MRatesMin[i_bar].close) { MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].close; MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].open; } } break ; } default : break ; } } if (i_bar>=BarForReplace- 1 ) { ReplaceHistory(MRatesMin[ 0 ].time,MRatesMin[i_bar].time); TCurrent=TCurrent+ 60 ; BValue[ 0 ]=MRatesMin[i_bar].close; i_bar= 0 ; ArrayFree(MRatesMin); } else { i_bar++; TCurrent=TCurrent+ 60 ; } } if (i_bar> 0 ) { i_bar--; ReplaceHistory(MRatesMin[ 0 ].time,MRatesMin[i_bar].time); } } else Print( "O símbolo " ,SName, " não existe" ); } void ReplaceHistory(datetime DBegin,datetime DEnd) { ReplaceBar=CustomRatesReplace(SName,DBegin,DEnd,MRatesMin); if (ReplaceBar< 0 ) Print( "Erros ao substituir barras. Código de erro: " ,GetLastError()); else PrintFormat( "Histórico de preços para o período: %s - %s formado com sucesso. %i barras criadas, %i barras adicionadas (substituídas)" ,TimeToString(DBegin),TimeToString(DEnd),i_bar+ 1 ,ReplaceBar); } double GetDist(Distribution d, double p1, double p2, double p3) { double res= 0 ; switch (d) { case Beta: {res=MathRandomBeta(p1,p2,DistErr); break ;} case Binomial: {res=MathRandomBinomial(p1,p2,DistErr); break ;}; case Cauchy: {res=MathRandomCauchy(p1,p2,DistErr); break ;}; case ChiSquare: {res=MathRandomChiSquare(p1,DistErr); break ;}; case Exponential: {res=MathRandomExponential(p1,DistErr); break ;}; case F: {res=MathRandomF(p1,p2,DistErr); break ;}; case Gamma: {res=MathRandomGamma(p1,p2,DistErr); break ;}; case Geometric: {res=MathRandomGeometric(p1,DistErr); break ;}; case Hypergeometric: {res=MathRandomHypergeometric(p1,p2,p3,DistErr); break ;}; case Logistic: {res=MathRandomLogistic(p1,p2,DistErr); break ;}; case Lognormal: {res=MathRandomLognormal(p1,p2,DistErr); break ;}; case NegativeBinomial: {res=MathRandomNegativeBinomial(p1,p2,DistErr); break ;}; case NoncentralBeta: {res=MathRandomNoncentralBeta(p1,p2,p3,DistErr); break ;}; case NoncentralChiSquare: {res=MathRandomNoncentralChiSquare(p1,p2,DistErr); break ;}; case NoncentralF: {res=MathRandomNoncentralF(p1,p2,p3,DistErr); break ;}; case NoncentralT: {res=MathRandomNoncentralT(p1,p2,DistErr); break ;}; case Normal: {res=MathRandomNormal(p1,p2,DistErr); break ;}; case Poisson: {res=MathRandomPoisson(p1,DistErr); break ;}; case T: {res=MathRandomT(p1,DistErr); break ;}; case Uniform: {res=MathRandomUniform(p1,p2,DistErr); break ;}; case Weibull: {res=MathRandomWeibull(p1,p2,DistErr); break ;}; } if (DistErr!= 0 ) return - 1 ; else return res; } bool IsErrCheck( int Err) { switch (DistErr) { case ( 1 ): { MessageBox( "Os parâmetros de distribuição especificados não são números reais" , "Erro nos parâmetros de entrada" ,MB_ICONWARNING); return true ; } case ( 2 ): { MessageBox( "Os parâmetros de distribuição especificados não são válidos" , "Erro nos parâmetros de entrada" ,MB_ICONWARNING); return true ; } case ( 4 ): { MessageBox( "Divisão de erro por zero" , "Erro nos parâmetros de entrada" ,MB_ICONWARNING); return true ; } } return false ; }

Consideremos o funcionamento do script. O script usa arquivos da biblioteca padrão - localizada no diretório Estatísticas - que implementam várias distribuições estatísticas. Para selecionar a lei (tipo) de distribuição de acordo com a qual serão gerados números pseudo-aleatórios para formar os parâmetros de cada barra, é criada a enumeração Distribution.

Usando números pseudo-aleatórios, são gerados os preços Close, High, Low, volume real, volume de tick, spread usando a seguinte fórmula:

(1)

Onde P(i) - valor do parâmetro, Base - valor base do parâmetro, step - fator de incremento (passo) da variável pseudo-aleatória, DistValue(i) - variável pseudo-aleatória gerada distribuída de acordo com a lei definida. O parâmetros Base e step são definidos pelo usuário. Como exemplo, veja o código para formar o valor do preço de abertura:

if (i_bar> 0 ) MRatesMin[i_bar].open=MRatesMin[i_bar- 1 ].close; else { if (( CopyClose (SName, PERIOD_M1 ,TCurrent- 60 , 1 ,BValue)==- 1 )) MRatesMin[i_bar].open= NormalizeDouble (BaseOCHL+dOCHL*GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3), _Digits ); else MRatesMin[i_bar].open=BValue[ 0 ]; }

Se, antes de iniciar o script, faltarem barras ou por algum motivo a função CopyClose não conseguir copiar a última barra do histórico de preços, o preço de abertura da primeira barra será formado usando a fórmula descrita acima:

BaseOCHL - valor de base para os preços OCHL,

- valor de base para os preços OCHL, dOCHL - taxa de variação do preço OCHL.

Para as barras subsequentes, o preço Open é igual ao preço Close anterior, ou seja, a nova barra é aberta no final da anterior.

A função GetDist é responsável pela a geração do valor da variável pseudo-aleatória.

Para lidar com erros que ocorrem ao gerar a variável pseudo-aleatória, é criada a função IsErrCheck. Na entrada da função é recebido um código de erro, que é determinado durante a execução da função GetDist. Se ocorrer um erro, é interrompida a execução do script e é registrada uma mensagem de erro. O código das funções Getdist e Iserrcheck é dado no final do script.

O script gera ticks de minutos e possui os seguintes recursos:

1) Os ticks são gerados apenas no intervalo de tempo especificado, é possível não gerar ticks nos fins de semana (parâmetro de entrada FiveDayOfWeek=true)

A desativação da geração de ticks nos fins de semana é implementada no seguinte código:

if (FiveDayOfWeek) { TimeToStruct (TCurrent,StructCTime); if (!((StructCTime.day_of_week!= 0 ) && (StructCTime.day_of_week!= 6 ))) { if (StructCTime.day_of_week== 0 ) TCurrent=TCurrent+ 86400 -(StructCTime.hour* 3600 +StructCTime.min* 60 +StructCTime.sec); else TCurrent=TCurrent+ 2 * 86400 -(StructCTime.hour*3600+StructCTime.min* 60 +StructCTime.sec); if (TCurrent>=TEnd) { if (ReplaceBar== 0 ) Print ( "Não há trades no intervalo especificado" ); return ; } } }

Se a hora atual coincidir com um dia de folga, ele muda para o próximo dia de negociação.



2) O script permite substituir barras por partes, liberando memória após substituir as barras geradas

O número de barras que, após serem substituídas, faz com que seja redefinida a matriz de ticks gerados é definido como variável BarForReplace. A substituição de barras é implementada no seguinte código:

if (i_bar>=BarForReplace) { ReplaceHistory(MRatesMin[ 0 ].time,MRatesMin[i_bar- 1 ].time); i_bar= 0 ; ArrayFree (MRatesMin); }

Para substituir barras, é criada a função ReplaceHistory cujo código é dado no final do script. A substituição de barras é realizada pela função CustomRatesReplace. Após a substituição de barras, é zerado o contador de barras e é liberado o buffer da matriz dinâmica MRatesMin que armazena as barras criadas. 3) O script permite gerar velas de vários tipos A geração de vários tipos de velas é implementada da seguinte forma (parâmetro DiffCande = true): if (DiffCandle) { i= MathRand ()% 5 ; switch (i) { case 0 : { MRatesMin[i_bar].close=MRatesMin[i_bar].open; break ; } case 1 : { if (MRatesMin[i_bar].open>MRatesMin[i_bar].close) MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].open; else { if (MRatesMin[i_bar].open<MRatesMin[i_bar].close) MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].close; } break ; } case 2 : { if (MRatesMin[i_bar].open>MRatesMin[i_bar].close) MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].close; else { if (MRatesMin[i_bar].open<MRatesMin[i_bar].close) MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].open; } break ; } case 3 : { if (MRatesMin[i_bar].open>MRatesMin[i_bar].close) { MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].open; MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].close; } else { if (MRatesMin[i_bar].open<MRatesMin[i_bar].close) { MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].close; MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].open; } } break ; } default : break ; } } Assim, o script permite gerar as habituais velas longas ou curtas "doji", "hammer", "star" e "mariboza" com a mesma probabilidade. Vamos mostrar o trabalho do script, para isso, inicie o script com os seguintes parâmetros de entrada:

Fig. 1. Parâmetros de entrada do script Como resultado, aparece um novo símbolo ExampleCurrency. Durante a operação do script, são geradas 33 121 barras de minutos. A Figura 2 mostra um fragmento do gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency.

Fig. 2. Gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency Às vezes, as barras de minutos podem não ser suficientes para testar um EA ou indicador, e o teste é realizado em ticks reais ou modelados. Considere um script que simula ticks e formula barras de minutos com base em ticks modelados. O código completo do script é fornecido no arquivo GetTick.mq5 anexado ao artigo. Aqui está o código da função OnStart(): void OnStart () { if ( SymbolInfoInteger (SName, SYMBOL_CUSTOM )) { MqlDateTime StructCTime; long TBeginMSec=( long )TBegin* 1000 ; long TEndMSec=( long )TEnd* 1000 ; int ValMsec= 0 ; int SumSec= 0 ; int SumMSec= 0 ; int PrevTickCount= 0 ; datetime TCurrent=TBegin; bool NewMinute= false ; if ( CopyClose (SName, PERIOD_M1 ,TCurrent- 60 , 1 ,BValue)==- 1 ) BValue[ 0 ]=Base; LastTick.ask=BValue[ 0 ]; LastTick.bid=BValue[ 0 ]; LastTick.last=BValue[ 0 ]; LastTick.volume=baseVol; while (TBeginMSec<=TEndMSec) { if (FiveDayOfWeek) { TimeToStruct (TCurrent,StructCTime); if ((StructCTime.day_of_week== 0 ) || (StructCTime.day_of_week== 6 )) { if (StructCTime.day_of_week== 0 ) { TCurrent=TCurrent+ 86400 ; TBeginMSec=TBeginMSec+ 86400000 ; } else { TCurrent=TCurrent+ 2 * 86400 ; TBeginMSec=TBeginMSec+ 2 * 86400000 ; } if (TBeginMSec>=TEndMSec) break ; } } GetTick(TCurrent,TBeginMSec); if (IsErrCheck(DistErr)) return ; i_tick++; if (RandomTickTime) { ValMsec=( int )(( MathRand ()% 30000 )/(MaxTickInMinute* 0.25 )+ 1 ); SumSec=SumSec+ValMsec; SumMSec=SumMSec+ValMsec; if (i_tick-PrevTickCount>=MaxTickInMinute) { TimeToStruct (TCurrent,StructCTime); StructCTime.sec= 0 ; TCurrent= StructToTime (StructCTime)+ 60 ; TBeginMSec=TBeginMSec+ 60000 -SumSec+ValMsec; SumSec= 0 ; SumMSec= 0 ; NewMinute= true ; } else { if (SumSec>= 60000 ) { SumSec=SumSec- 60000 *(SumSec/ 60000 ); NewMinute= true ; } TBeginMSec=TBeginMSec+ValMsec; if (SumMSec>= 1000 ) { TCurrent=TCurrent+SumMSec/ 1000 ; SumMSec=SumMSec- 1000 *(SumMSec/ 1000 ); } } } else { TBeginMSec=TBeginMSec+ 60000 /MaxTickInMinute; SumSec=SumSec+ 60000 /MaxTickInMinute; SumMSec=SumMSec+ 60000 /MaxTickInMinute; if (SumMSec>= 1000 ) { TCurrent=TCurrent+SumMSec/ 1000 ; SumMSec=SumMSec- 1000 *(SumMSec/ 1000 ); } if (SumSec>= 60000 ) { SumSec=SumSec- 60000 *(SumSec/ 60000 ); NewMinute= true ; } } if (NewMinute) { ArrayResize (MRatesMin, ArraySize (MRatesMin)+ 1 ); if ( ArraySize (MRatesMin)== 1 ) { MRatesMin[i_bar].open= NormalizeDouble (LastTick.bid, _Digits ); MRatesMin[i_bar].tick_volume=( long )i_tick; } else { MRatesMin[i_bar].open= NormalizeDouble (MTick[PrevTickCount- 1 ].bid, _Digits ); MRatesMin[i_bar].tick_volume=( long )i_tick-PrevTickCount; } MRatesMin[i_bar].close= NormalizeDouble (MTick[i_tick- 1 ].bid, _Digits ); if (ValHigh>MRatesMin[i_bar].open) MRatesMin[i_bar].high= NormalizeDouble (ValHigh, _Digits ); else MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].open; if (ValLow<MRatesMin[i_bar].open) MRatesMin[i_bar].low= NormalizeDouble (ValLow, _Digits ); else MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].open; MRatesMin[i_bar].real_volume=( long )MTick[i_tick- 1 ].volume; MRatesMin[i_bar].spread=( int ) MathRound ( MathAbs (MTick[i_tick- 1 ].bid-MTick[i_tick- 1 ].ask)/ _Point ); TimeToStruct (MTick[i_tick- 1 ].time,StructCTime); StructCTime.sec= 0 ; MRatesMin[i_bar].time= StructToTime (StructCTime); i_bar++; PrevTickCount=i_tick; ValHigh= 2.2250738585072014 e- 308 ; ValLow= 1.7976931348623158 e+ 308 ; NewMinute= false ; if (i_bar>=BarForReplace) { ReplaceHistory(MRatesMin[ 0 ].time,MRatesMin[i_bar- 1 ].time); LastTick.bid=MTick[i_tick- 1 ].bid; LastTick.ask=MTick[i_tick- 1 ].ask; LastTick.last=MTick[i_tick- 1 ].last; LastTick.volume=MTick[i_tick- 1 ].volume; i_tick= 0 ; i_bar= 0 ; PrevTickCount= 0 ; ArrayFree (MRatesMin); ArrayFree (MTick); } } } if (i_bar> 0 ) ReplaceHistory(MRatesMin[ 0 ].time,MRatesMin[i_bar- 1 ].time); } else Print ( "O símbolo " ,SName, " não existe" ); } No início da função OnStart(), ​​são inicializadas as variáveis. Geração de ticks e barras é executada no ciclo principal do script: while (TBeginMSec<=TEndMSec) { ... } No início do ciclo, caso o parâmetro FiveDayOfWeek = true, é desativada a geração de ticks nos fins de semana, adicionalmente, a hora do tick é alterado em 1 dia (se o horário do tick corresponder ao domingo) ou 2 dias (se o horário do tick corresponder ao sábado): if (FiveDayOfWeek) { ... } Em seguida, um tick é gerado usando a função GetTick: GetTick(TCurrent,TBeginMSec); if (IsErrCheck(DistErr)) return ; i_tick++; Se ocorrer um erro durante a geração do tick (o valor da função IsErrCheck = true), o script será finalizado. A função IsErrCheck é descrita acima no código do script GetCandle. Considere a função GetTick: void GetTick( datetime TDate, long TLong) { ArrayResize (MTick, ArraySize (MTick)+ 1 ); MTick[i_tick].time=TDate; MTick[i_tick].time_msc=TLong; if ( ArraySize (MTick)> 1 ) { MTick[i_tick].ask=MTick[i_tick- 1 ].ask; MTick[i_tick].bid=MTick[i_tick- 1 ].bid; MTick[i_tick].volume=MTick[i_tick- 1 ].volume; MTick[i_tick].last=MTick[i_tick- 1 ].last; } else { MTick[i_tick].ask=LastTick.ask; MTick[i_tick].bid=LastTick.bid; MTick[i_tick].last=LastTick.last; MTick[i_tick].volume=LastTick.volume; } if (RandomTickValue) { double RBid=MathRandomUniform( 0 , 1 ,DistErr); double RAsk=MathRandomUniform( 0 , 1 ,DistErr); double RVolume=MathRandomUniform( 0 , 1 ,DistErr); if (RBid>= 0.5 ) { if (i_tick> 0 ) MTick[i_tick].bid=Base+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)*dStep; MTick[i_tick].last=MTick[i_tick].bid; MTick[i_tick].flags= 10 ; if (RAsk>= 0.5 ) { MTick[i_tick].ask=Base+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)*dStep; MTick[i_tick].flags=MTick[i_tick].flags+ 4 ; } if (RVolume>= 0.5 ) { MTick[i_tick].volume=( ulong )(baseVol+GetDist(DistVolume,DistVolumeParam1,DistVolumeParam2,DistVolumeParam3)*dStepVol); MTick[i_tick].flags=MTick[i_tick].flags+ 16 ; } } else { if (RAsk>= 0.5 ) { MTick[i_tick].ask=Base+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)*dStep; MTick[i_tick].flags= 4 ; if (RVolume>= 0.5 ) { MTick[i_tick].volume=( ulong )(baseVol+GetDist(DistVolume,DistVolumeParam1,DistVolumeParam2,DistVolumeParam3)*dStepVol); MTick[i_tick].flags=MTick[i_tick].flags+ 16 ; } } } } else { MTick[i_tick].bid=Base+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)*dStep; MTick[i_tick].ask=Base+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)*dStep; MTick[i_tick].last=MTick[i_tick].bid; MTick[i_tick].volume=( ulong )(baseVol+GetDist(DistVolume,DistVolumeParam1,DistVolumeParam2,DistVolumeParam3)*dStepVol); MTick[i_tick].flags= 30 ; } if (MTick[i_tick].bid>ValHigh) ValHigh=MTick[i_tick].bid; if (MTick[i_tick].bid<ValLow) ValLow=MTick[i_tick].bid; } A entrada da função recebe o tempo do tick no formato datetime e em milissegundos. Primeiro, o tick atual é preenchido com os valores do anterior, depois, os valores do tick atual são alterados da seguinte forma: 1) Se o valor do parâmetro RandomTickValue = true, cada um dos parâmetros Ask, Bid e Volume será alterado com uma probabilidade de 0.5. Para isso, são geradas 3 variáveis aleatórias uniformemente distribuídas : double RBid=MathRandomUniform( 0 , 1 ,DistErr); double RAsk=MathRandomUniform( 0 , 1 ,DistErr); double RVolume=MathRandomUniform( 0 , 1 ,DistErr); Se RBid>0.5, RAsk>0.5 - os preços Bid e/ou Ask são alterados de acordo com a fórmula (1), descrita acima para o script GetCandle. O volume é alterado de acordo com a fórmula (1), caso mude o preço Ask ou Bid e o parâmetro RVolume > 0.5. O valor do preço Bid é atribuído ao preço Last quando ele muda. 2) Se o valor do parâmetro RandomTickValue = false, os valores dos parâmetros Ask, Bid e Volume são calculados de acordo com a fórmula (1).

O valor do sinalizador dos ticks (flags) é definido da seguinte maneira: alteração no preço Bid - flags=flags+2

alteração no preço Ask - flags=flags+4

alteração no preço Last - flags=flags+8

alteração no preço Volume - flags=flags+16 Alterados os preços Ask, Bid ou Volume, nas variáveis ValHigh e ValLow são armazenados os valores do preço Bid máximo e mínimo. Os valores das variáveis ValHigh e ValLow são utilizados para formar os preços High e Low da barra de minutos. Continuemos estudando o código da função OnStart(). Após gerar o tick atual, é realizada a formação do tempo do aparecimento do tick novo: 1) Se o parâmetro RandomTickTime = true, o novo tempo do tick é formado da seguinte maneira: ValMsec=( int )(( MathRand ()% 30000 )/(MaxTickInMinute* 0.25 )+ 1 ); Em seguida, é verificada a ocorrência de uma nova barra de minutos e é ajustada a hora atual para o número de segundos gerado. O número de ticks que podem ser formados dentro de um minuto é limitado pela variável MaxTickInMinute. Se o número de ticks gerados exceder o valor da variável MaxTickInMinute, são redefinidos os contadores de segundos (Sumsec) e de milissegundos (SumMSec) e é formada uma nova barra de minutos (NewMinute = true). 2) Se o parâmetro RandomTickTime = false, em cada barra de minutos é gerado o mesmo número de ticks, definido na variável MaxTickInMinute. A formação da barra de minutos baseada nos ticks gerados ocorre da seguinte maneira: matriz de barras de minuto aumenta 1 ArrayResize (MRatesMin, ArraySize (MRatesMin)+ 1 ); são formados valor do preço de abertura da barra atual e o volume de ticks: if ( ArraySize (MRatesMin)== 1 ) { MRatesMin[i_bar].open= NormalizeDouble (LastTick.bid, _Digits ); MRatesMin[i_bar].tick_volume=( long )i_tick; } else { MRatesMin[i_bar].open= NormalizeDouble (MTick[PrevTickCount- 1 ].bid, _Digits ); MRatesMin[i_bar].tick_volume=( long )i_tick-PrevTickCount; } Ao formar a primeira barra de minutos, ao preço de abertura é atribuído o preço Bid do último tick da substituição de tick anterior (ticks e barras são substituídos usando a função ReplaceHistory) ou o valor base do preço Bid (parâmetro Base), se a substituição de ticks e barras não tiver sido realizada anteriormente. Ao formar as seguintes barras de minutos, o preço de abertura é atribuído ao valor normalizado do preço Bid do último tick (preço de fechamento) do minuto anterior. A normalização é entendida como arredondamento conforme ao preço do símbolo do gráfico atual no qual o script está sendo executado. preço Close formado - preço Bid normalizado do último tick: MRatesMin[i_bar].close= NormalizeDouble (MTick[i_tick- 1 ].bid, _Digits ); valores dos preços High e Low formados. Isso leva em conta que o valor do preço de abertura pode ser maior que o maior (Valhigh) ou menor que o menor (Vallow) preço Bid dos ticks gerados: if (ValHigh>MRatesMin[i_bar].open) MRatesMin[i_bar].high= NormalizeDouble (ValHigh, _Digits ); else MRatesMin[i_bar].high=MRatesMin[i_bar].open; if (ValLow<MRatesMin[i_bar].open) MRatesMin[i_bar].low= NormalizeDouble (ValLow, _Digits ); else MRatesMin[i_bar].low=MRatesMin[i_bar].open;

são formados os valores de volume e spread:

MRatesMin[i_bar].real_volume=( long )MTick[i_tick- 1 ].volume; MRatesMin[i_bar].spread=( int ) MathRound ( MathAbs (MTick[i_tick- 1 ].bid-MTick[i_tick- 1 ].ask)/ _Point );

O volume do último tick é atribuído ao volume da barra atual, o spread é calculado como a diferença entre os preços Bid e Ask do último tick.

valor do tempo de criação do último tick com os segundos zerados é atribuído ao tempo de abertura da barra:

TimeToStruct (MTick[i_tick- 1 ].time,StructCTime); StructCTime.sec= 0 ; MRatesMin[i_bar].time= StructToTime (StructCTime);

Neste ponto, termina o processo de formação do parâmetro da barra de minutos atual, é aumentado o contador de barras de minutos (variável i_bar), às variáveis ValHigh e ValLow são atribuídos os valores mínimo e máximo do tipo de dado double, é redefinido o sinalizador da barra de minutos(NewMinute). Além disso, verifica-se se é hora de substituir o número formado de barras de minutos e ticks. O número de barras que desencadeia sua substituição é definido na variável BarForReplace.

Após sair do ciclo principal, são substituídas as barras restantes, se houver:

if (i_bar> 0 ) ReplaceHistory(MRatesMin[ 0 ].time,MRatesMin[i_bar- 1 ].time);

Na função ReplaceHistory, é implementada a substituição de ticks e de barras. A função CustomTicksReplace substitui os ticks, enquanto a função CustomRatesReplace - as barras.



Assim, o script GetTick descrito acima permite gerar ticks como definido, formar barras de minutos e carregar os dados obtidos no histórico de preços do símbolo personalizados.

Modelando a tendência

Os scripts GetCandle e GetTick considerados na seção anterior permitem gerar um histórico de preços sem fortes flutuações (fase de correção). Para formação de situações de mercado mais complexas e testes de EAs e indicadores, é necessário modelar o movimento do preço na tendência.

Para fazer isso, foram escritos os scripts GetCandleTrend (anexado ao artigo no arquivo GetCandleTrend.mq5) e GetTickTrend (anexado ao artigo no arquivo GetTickTrend.mq5) para modelar tendências altistas ou baixistas de acordo com um determinado padrão de movimento de preços. O script GetCandleTrend é projetado para gerar barras de minuto crescentes ou decrescentes, o script Getticktrend gera ticks crescentes ou decrescentes, e, similarmente ao script GetCandleTrend, forma barras de minutos.

Considere o funcionamento do script GetCandleTrend. A formação de barras de minutos é semelhante ao script Getcandle, portanto, considere apenas o modo como se forma a tendência. Os dados de entrada do script contêm os seguintes parâmetros de tendência:

input TrendModel TModel = Linear; input TrendType TType = Increasing; input double RandomTrendCoeff= 0.5 ; input double Coeff1= 0.1 ; input double Coeff2= 0.1 ; input double Coeff3= 0.1 ; input int CountCandle= 60 ;

O usuário é solicitado a selecionar o modelo de tendência especificado na enumeração TrendModel:

enum TrendModel { Linear, Hyperbolic, Exp, Power, SecondOrderPolynomial, LinearAndPeriodic, LinearAndStochastic };

e o tipo de tendência definido na enumeração TrendType:

enum TrendType { Increasing, Decreasing, Random };

A tendência é formada de acordo com os seguintes modelos: linear, hiperbólico, exponencial, de potência, parabólica, linear-periódica e linear-estocástica. As fórmulas para a formação da tendência são mostradas na tabela 1:

Modelo da tendência Fórmula Linear

Hiperbólico

Exponencial

Potencial

Parabólico

Periódico linear

Estocástico linear



T(i) - valor atual da tendência, k1, k2, k3 - coeficientes que influenciam a taxa de crescimento (baixista) da tendência, N(0,1) - variável aleatória, distribuída de acordo com a lei normal com valor esperado zero e uma variância unitária.

Como o tipo de tendência, propõe-se escolher ascendente, descendente ou aleatória. Uma tendência aleatória é uma tendência cuja direção muda após um determinado número de velas (o número de velas é definido pelo parâmetro CountCandle).

Formação da tendência implementada em função ChooseTrend:

double ChooseTrend() { switch (TType) { case 0 : return NormalizeDouble (BValue[ 0 ]+dOCHL*(GetTrend()+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)), _Digits ); case 1 : return NormalizeDouble (BValue[ 0 ]+dOCHL*(-GetTrend()+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)), _Digits ); case 2 : { if ((i_trend%CountCandle== 0 ) && (i_trend!= 0 )) { if (i_bar!= 0 ) BValue[ 0 ]=MRatesMin[i_bar- 1 ].close; LastRand=MathRandomUniform( 0 , 1 ,DistErr); i_trend= 0 ; } if (LastRand>RandomTrendCoeff) return NormalizeDouble (BValue[ 0 ]+dOCHL*(GetModelTrend()+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)), _Digits ); else return NormalizeDouble (BValue[ 0 ]+dOCHL*(-GetModelTrend()+GetDist(DistOCHL,DistOCHLParam1,DistOCHLParam2,DistOCHLParam3)), _Digits ); } default : return 0 ; } }

No caso de uma tendência aleatória, para cada N velas de minutos definidas pelo parâmetro CountCandle, é gerada a variável aleatória LastRand uniformemente distribuída na faixa de 0 a 1. Se o valor LastRand for maior do que o parâmetro RandomTrendCoeff, a tendência será altista, caso contrário, baixista. Parâmetro RandomTrendCoeff permite variar a probabilidade de uma mudança na tendência. Se RandomTrendCoeff<0.5 for mais forte do que a tendência altista, se RandomTrendCoeff>0.5 - tendência baixista.

A tendência deste modelo é formada na função GetModelTrend:

double GetModelTrend() { switch (TModel) { case Linear: return Coeff1+Coeff2*i_trend; case Hyperbolic: { if (i_trend== 0 ) return Coeff1; else return Coeff1+Coeff2/i_trend; } case Exp: { if (i_trend== 0 ) return Coeff1; else return Coeff1+ MathExp (Coeff2*i_trend); } case Power: return Coeff1+ MathPow (( double )i_trend,Coeff2); case SecondOrderPolynomial: return Coeff1+Coeff2*i_trend+Coeff3*i_trend*i_trend; case LinearAndPeriodic: return Coeff1*i_trend+ sin (Coeff2*i_trend)+ cos (Coeff3*i_trend); case LinearAndStochastic: { LastValue=Coeff1*i_trend+ MathSqrt (Coeff2*( 1 - MathPow ( exp (-Coeff3), 2 )))*MathRandomNormal( 0 , 1 ,DistErr)+ exp (-Coeff3)*LastValue; return LastValue; } default : return - 1 ; } }

Essa função implementa os modelos de tendência mostrados na tabela 1.

Considere a formação de gráficos de preços para vários modelos de tendência. Crie uma tendência linear, para isso inicie o script GetTrendCandle com os seguintes parâmetros:





Fig. 3. Parâmetros do script GetTrendCandle

Iniciado o script, abra o gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency:

Fig. 4. Gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency para um modelo de tendência linear

No gráfico, vemos que foi gerada uma tendência linear, você pode alterar o ângulo de inclinação (taxa de aumento/diminuição) da tendência variando os coeficientes k1 e k2.

Nos parâmetros do script, especifique o modelo de tendência hiperbólica: TModel = Hyperbolic, Coeff1 = 1, Coeff2 = 1000. Iniciado o script, obtemos o seguinte gráfico:

Fig. 4. Gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency para o modelo de tendência hiperbólica

Uma característica deste modelo é que, como a função hiperbólica é uma função inversa, ao escolher uma tendência crescente (TType = Increasing), a tendência será decrescente.

Considere o modelo de tendência exponencial: TModel =Exp, Coeff1 = 1, Coeff2 = 0,1. Iniciado o script, obtemos o seguinte gráfico:

Fig. 5. Gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency para um modelo de tendência exponencial

Como seria de esperar, o gráfico mostra uma tendência crescente exponencial com um aumento do tamanho de velas.

Considere outros modelos de tendência:

Modelo de tendência de potência: TModel =Power, Coeff1 = 1, Coeff2 = 2.

Fig. 6. Gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency para o modelo de tendência de potência

Vemos que o gráfico é semelhante ao modelo de tendência exponencial, mas aumenta mais suavemente.

Modelo de tendência parabólica: TModel = SecondOrderPolynomial, Coeff1 = 1, Coeff2 = 0,05, Coeff3 = 0,05.

Fig. 7. Gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency para o modelo de tendência parabólica

O modelo parabólico é semelhante ao modelo de potência, mas tem uma taxa maior de aumento/diminuição da tendência.

Modelo de tendência periódica linear: TModel = LinearAndPeriodic, Coeff1 = 0.05, Coeff2 = 0,1, Coeff3 = 0,1.

Fig. 8. Gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency para um modelo de tendência periódico linear

No modelo de tendência periódica linear, muda de direção de acordo com a lei periódica.

Modelo de tendência linear-estocástico: TModel = LinearAndStochastic, Coeff1 = 0.05, Coeff2 = 1, Coeff3 = 1.

Fig. 8. Gráfico de minutos do símbolo ExampleCurrency para um modelo de tendência linear-estocástico

No modelo de tendência linear-estocástico aumenta ou diminui, fazendo oscilações aleatórias em torno de uma linha reta cuja inclinação é determinada pelo coeficiente k1.

Os modelos de tendência acima têm propriedades especificadas apenas em intervalos de minutos, em intervalos de M15, M30, H1 e superior, os gráficos de preços formados nesses modelos parecem funções lineares. Para obter uma tendência que mude sua direção em outros intervalos, exceto em M1, você deve selecionar o tipo de tendência aleatória (TType = Random) e especificar o número de velas de minutos nas quais será feita a tentativa de alterar a direção da tendência.

Inicie o script com os seguintes parâmetros: TModel = LinearAndStochastic, TType = Random, Coeff1 = 0.05, Coeff2 = 1, Coeff3 = 1, RandomTrendCoeff=0.5, CountCandle=60. Obtenha o seguinte gráfico no intervalo H1:





Fig. Gráfico de 9 horas do símbolo ExampleCurrency com mudança aleatória de tendência

Defina o parâmetro RandomTrendCoeff = 0.7 e inicie o script:

Fig. Gráfico de 10 horas do símbolo ExampleCurrency com uma mudança aleatória na tendência com RandomTrendCoeff = 0.7

Vemos que há uma tendência decrescente, mude RandomTrendCoeff = 0.3 e obtenha uma tendência crescente:

Fig. Gráfico de 10 horas do símbolo ExampleCurrency com uma mudança aleatória na tendência com RandomTrendCoeff = 0.3

Assim, usando o script GetCandleTrend é possível formar uma tendência em diferentes intervalos de tempo, gerando, ao mesmo tempo, barras de minutos.

O script GetTickTrend permite gerar ticks e, a partir deles, formar barras de minutos e ter os mesmos recursos que o script GetCandleTrend.

Modelagem de padrões gráficos

Padrões gráficos são amplamente utilizados na análise técnica de mercado. Muitos traders usam padrões típicos para procurar pontos de entrada ou de saída do mercado, além disso, vários indicadores e EAs estão sendo desenvolvidos para analise de padrões no gráfico de preços.

Nesta seção, mostraremos como criar padrões gráficos usando os scripts descritos acima. Como exemplo, considere o processo de criação dos padrões "Topo Duplo" e "Fundo Duplo". Estes são os padrões:





Fig. 11. Padrão "Topo Duplo"

Fig. 12. Padrão "Fundo Duplo"

Para criar padrões, será usado o script GetCandleTrend. Padrões serão formados no período H1. Para formar cada padrão, você precisa iniciar o script GetCandleTrend quatro vezes com vários parâmetros de entrada. Escolha os seguintes intervalos de tempo, indicados nas figuras 11 e 12 como t1-t5:

t1 - 00:00 02.01.2018

t2 - 13:00 02.01.2018

t3 - 13:00 03.01.2018

t4 - 13:00 04.01.2018

t5 - 00:00 05.01.2018

Para gerar o padrão "Topo Duplo", defina as seguintes configurações de script: Hora de início da geração das barras: 00:00 02.01.2018

Hora final da geração de barras: 12:00 02.01.2018

Modelo de tendência: LinearAndStochastic

Tipo de tendência: Random

Coeficiente de tendência: 0.15

Coeficiente k1 do modelo de tendência: 0.15

Coeficiente k2 do modelo de tendência: 1

Coeficiente k3 do modelo de tendência: 1

Intervalo de mudança aleatória da direção da tendência: 60 As configurações restantes devem permanecer padrão e inicie o script. Em seguida, para a segunda, terceira e quarta inicialização do script, altere as seguintes configurações: Inicialização №2: Hora de início da geração das barras: 13:00 02.01.2018

Hora final da geração de barras: 12:00 03.01.2018

Coeficiente de tendência: 0.85 Inicialização №3:

Hora de início da geração das barras: 13:00 03.01.2018

Hora final da geração de barras: 12:00 04.01.2018

Coeficiente de tendência: 0.15 Inicialização №4:

Hora de início da geração das barras: 13:00 04.01.2018

Hora final da geração de barras: 00:00 05.01.2018

Coeficiente de tendência: 0.85 Como resultado, após quatro inicializações do script GetCandleTrend, é obtido o gráfico de preços mostrado na Figura 13. Fig. 13. Padrão "Topo Duplo" modelado no período H1 Da mesma forma, modele o padrão "Fundo duplo". Para fazer isso, incie o script GetCandleTrend quatro vezes com as configurações especificadas para o padrão "Topo Duplo", alterando apenas o coeficiente de tendência: 0,85 para a primeira execução, 0,15, 0,85, 0,15 para a próxima. O resultado do script é mostrado na Figura 14. Fig. 14. Padrão "Fundo Duplo" modelado no período H1 Da mesma forma, você pode modelar outros padrões. Os padrões mais realistas são obtidos no gráfico de minutos. Para formar padrões em outros intervalos de tempo, é necessário - no parâmetro "Intervalo de mudança aleatória na direção da tendência"do script GetCandleTrend - especificar o número de velas de minutos contidas no intervalo selecionado, por exemplo, para o intervalo H1 - 60, para o intervalo H4 - 240. Inicialização №4: Inicialização №3:

Fim do artigo

Os símbolos personalizados são uma ferramenta conveniente e útil para testar EAs e indicadores. No artigo, criamos e revisamos scripts com os seguintes recursos:

1) Criação e exclusão de símbolos personalizados

Foi mostrado como criar um símbolo personalizado com base num existente ou novo com propriedades especificadas manualmente. O script que implementa a remoção de símbolo permite fechar todos os gráficos contendo um símbolo e desativá-lo na "Observação do mercado".

2) Geração de ticks e barras

Os scripts permitem gerar barras de minutos num determinado intervalo de tempo, com a capacidade de desativar a geração de barras nos fins de semana dias. Foram implementadas a geração de várias velas (longas ou curtas, doji, martelo, estrela e mariboza) e a substituição de barras e ticks por partes para economizar memória ao gerar grandes matrizes de barras e ticks.

3) Modelagem de tendências

Os scripts permitem modelar uma tendência usando vários modelos: linear, hiperbólico, exponencial, de potência, parabólico, linear-periódico e linear-estocástico. Também é possível modelar uma tendência para diferentes períodos.

4) Modelagem de padrões gráficos

Foi exemplificado o uso do script GetCandleTrend para criar os padrões "Topo Duplo" e "Fundo Duplo". Os scripts apresentados podem ser usados para criar seu próprio histórico de preços, a partir de barras de minutos e ticks, para testes e para otimização de EAs e indicadores.



